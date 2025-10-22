Scalper Robot EA
- Experts
- John Muguimi Njue
- Version: 2.0
- Activations: 5
SCALPER ROBOT :
Système de Trading Haute Fréquence de Niveau ALGOTRADER Conçu pour le scalping de précision sur FOREX, Métaux, Indices et Matières Premières. Construit sur des normes de validation institutionnelles avec contrôles de risque avancés et intelligence de marché en temps réel.
Architecture d'Intelligence de Marché
SCALPER ROBOT représente l'évolution des systèmes de trading algorithmique, spécialement conçu pour les traders recherchant des stratégies d'entrée-sortie rapides avec une précision chirurgicale. Développé via des protocoles de validation MQL5 Market rigoureux, cet EA transforme la microstructure du marché en opportunités de trading exploitables tout en maintenant des paramètres de risque stricts.
Polyvalence des Timeframes : M5-H1 optimisés pour les opportunités haute fréquence Couverture d'Actifs : Compatibilité universelle - paires FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Statut de Validation : Conformité MQL5 Market zéro-erreur avec validation pré-trade 11 étapes
Framework Technologique Central
Système d'Entrée Adaptatif
- Détection Dynamique Haut-Bas : Fenêtre de lookback 5-11 barres identifie les extrêmes de swing via reconnaissance de patterns multi-bougies
- Validation d'Action de Prix : Placement d'ordres en attente (BUY_STOP/SELL_STOP) uniquement après confirmation de continuation du breakout
- Filtrage de Distance : Distance d'ordre configurable prévient les entrées prématurées durant les phases de consolidation
Moteur Universel de Dimensionnement de Position
- Calibration Multi-Actifs : Détection automatique de la taille de pip sur 40+ instruments (Forex 4-5 chiffres, Or 2 décimales, Indices nombres entiers, Crypto variables)
- Allocation Basée sur le Risque : Dimensionnement de position en pourcentage avec ajustement devise de compte (support JPY/KWD 3 décimales)
- Intelligence de Marge : Calcul de marge pré-trade avec buffer de sécurité 20% et plafond 50% du solde par ordre
Gestion Avancée des Sorties
- Breakeven Basé sur Pourcentage : Déclencheur configurable (défaut 10% de la cible) avec protection offset (buffer 1%)
- Système de Trailing Progressif : S'active à 15% d'atteinte de cible, pas de 5% pour verrouiller les gains non réalisés
- Mode Dual SL/TP : Points fixes (200/300) ou ATR-dynamique (multiplicateurs 1.0x/4.0x) pour adaptation à la volatilité
Architecture de Risque
Protocole de Validation Pré-Trade (11 Étapes)
- Vérification permissions Terminal/Compte
- Conformité limites ordres en attente (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
- Surveillance seuil perte journalière (5% drawdown maximum)
- Confirmation flux prix live
- Application distance trade minimum
- Validation espacement niveau stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Contrôles limites niveau freeze (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Vérification contraintes volume (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
- Calcul suffisance marge (OrderCalcMargin seuil 80%)
- Plafonds utilisation balance (50% maximum par ordre)
- Modèle reset état erreur (ResetLastError avant OrderSend)
Filtrage Événements Marché
- Intégration Calendrier Économique : Blocage news High/Medium/Low impact avec fenêtres configurables (±30 min défaut)
- Contrôles Granulaires : Interrupteurs indépendants pour niveaux sévérité impact
- Statut Temps Réel : Dashboard visuel indique restrictions news actives
Gestion de Sessions
- Optimisation Fuseau Horaire : Sélection heure globale (H_0100-H_2300) avec état inactif pour opération 24/5
- Protection Drawdown Journalier : Fermeture automatique positions au seuil 5% perte journalière
- Limites Positions : Maximum 3 positions simultanées pour prévenir surexposition
Spécifications Techniques
Intégration Indicateurs
- Analyse ATR : True Range Moyen 14 périodes pour paramètres ajustés volatilité
- Filtre RSI (Optionnel) : Oszcillateur 14 périodes seuils 70/30 évitant entrées surachat/survente
- Monitoring Spread : Rejet temps réel au-delà seuil 30 points
Standards Exécution Ordres
- Politique Fill : ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) exécution instantanée ou annulation
- Contrôle Slippage : Tolérance déviation 50 points
- Gestion Expiration : Annulation ordres temps-based (100 barres défaut) prévenant ordres périmés
Dashboard Suivi Performance
Interface visuelle temps réel affiche :
- Statut spread (alertes seuils codées couleur)
- Lectures volatilité ATR
- État heures trading actives/inactives
- Niveaux oszcillateur RSI (activé)
- Configuration filtre news (indicateurs H/M/L)
- P/L journalier métriques pourcentages
- Positions ouvertes vs capacité max
- Nombre ordres en attente
- Statistiques Journalières : Nombre trades résultats session
- Performance Hebdomadaire : Suivi cumulatif trades résultats
Exigences Opérationnelles
Spécifications Minimales
- Type Compte : ECN ou standard (zéro-spread préféré)
- Levier : Minimum 1:20 (1:100 recommandé utilisation marge optimale)
- Capital : $500 minimum par 0.01 lot taille base
- Connexion : VPS recommandé opération M5-M15 ininterrompue
- Compatibilité Brokers : Toute plateforme MQL5-compatible exécution ordres standard
Environnement Recommandé
- Dépôt : $1,000 trading multi-paires diversifié
- Symboles : Commencer paires majeures (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) avant expansion
- Monitoring : 2 premières semaines démo calibrer paramètres conditions broker-spécifiques
- Cycle Révision : Ajustement paramètres tous 500 trades ou mensuel
Framework Configuration
Paramètres Principaux
Risque par Trade : 0.02% (ultra-conservateur) à 2.0% (agressif) Barres Lookback : 5-1100 (fenêtre détection patterns) Distance Ordre : 100 points (buffer confirmation breakout) Expiration : 100 barres (nettoyage automatique ordres)
Stratégies Stop Loss
Mode Fixe :
- SL : 50 points
- TP : 300 points (ratio reward-risk 1.5:1)
Mode ATR :
- SL : Multiplicateur ATR 1.0x
- TP : Multiplicateur ATR 4.0x (ratio dynamique 4:1)
Reconnaissance Risques
Les systèmes de trading algorithmique opèrent dans environnements probabilistes où conditions marché évoluent continuellement. Bien que SCALPER ROBOT intègre validation institutionnelle et contrôles risque, résultats trading dépendent multiples facteurs externes incluant mais non limités à qualité exécution broker, liquidité marché, variabilité spread et gaps prix imprévus.
Allocation Capital : Trader uniquement fonds alloués spécifiquement trading spéculatif Sensibilité Paramètres : Paramètres par défaut nécessitent ajustement conditions broker individuelles Monitoring Continu : Systèmes automatisés requièrent supervision périodique et recalibrage paramètres Contexte Historique : Résultats backtesting reflètent conditions marché spécifiques non prédictifs
Philosophie Système
SCALPER ROBOT représente approche systématique trading haute fréquence, priorisant gestion risques sur dimensionnement positions agressif. Protocole validation 11 étapes assure chaque trade respecte exigences broker-spécifiques avant exécution, tandis système sortie basé pourcentages s'adapte conditions trending ET ranging.
NB : Ce système fourni outil trading. Performance dépend configuration appropriée, monitoring continu et conditions marché favorables. Utilisateurs acceptent pleine responsabilité décisions trading et résultats. </artifact><artifact identifier="scalper-robot-italian" type="text/markdown" title="SCALPER_ROBOT_Italian.md"> # SCALPER ROBOT: Sistema di Trading ad Alta Frequenza di Grado ALGOTRADER Progettato per scalping di precisione su FOREX, Metalli, Indici e Materie Prime. Costruito su standard di validazione istituzionali con controlli di rischio avanzati e intelligence di mercato in tempo reale.
Architettura Intelligence di Mercato
SCALPER ROBOT rappresenta l'evoluzione dei sistemi di trading algoritmico, progettato specificamente per trader che cercano strategie di entrata-uscita rapide con precisione chirurgica. Sviluppato tramite rigorosi protocolli di validazione MQL5 Market, questo EA trasforma la microstruttura di mercato in opportunità di trading azionabili mantenendo parametri di rischio rigorosi.
Versatilità Timeframe: M5-H1 ottimizzati per opportunità ad alta frequenza Copertura Asset: Compatibilità universale - coppie FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Stato Validazione: Conformità MQL5 Market zero-errori con validazione pre-trade 11 fasi
Framework Tecnologico Centrale
Sistema di Entrata Adattivo
- Rilevazione Dinamica Alto-Basso: Finestra lookback 5-11 barre identifica estremi swing tramite riconoscimento pattern multi-candela
- Validazione Azione di Prezzo: Posizionamento ordini pendenti (BUY_STOP/SELL_STOP) solo dopo conferma continuazione breakout
- Filtraggio Distanza: Distanza ordine configurabile previene entrate premature durante fasi di consolidamento
Motore Dimensionamento Posizioni Universale
- Calibrazione Multi-Asset: Rilevazione automatica dimensione pip su 40+ strumenti (Forex 4-5 cifre, Oro 2 decimali, Indici numeri interi, Crypto variabili)
- Allocazione Basata su Rischio: Dimensionamento posizioni percentuale con aggiustamento valuta conto (supporto JPY/KWD 3 decimali)
- Intelligenza Margine: Calcolo margine pre-trade con buffer sicurezza 20% e tetto 50% balance per ordine
Gestione Uscita Avanzata
- Breakeven Basato su Percentuale: Trigger configurabile (default 10% target) con protezione offset (buffer 1%)
- Sistema Trailing Progressivo: Si attiva al 15% raggiungimento target, passi 5% per bloccare profitti non realizzati
- Modalità Duale SL/TP: Punti fissi (200/300) o ATR-dinamico (moltiplicatori 1.0x/4.0x) per adattamento volatilità
Architettura Rischio
Protocollo Validazione Pre-Trade (11 Fasi)
- Verifica permessi Terminale/Conto
- Conformità limiti ordini pendenti (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
- Monitoraggio soglia perdita giornaliera (5% massimo drawdown)
- Conferma feed prezzi live
- Esecuzione forzata distanza trade minima
- Validazione spaziatura livello stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Controlli confini livello freeze (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Verifica vincoli volume (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
- Calcolo sufficienza margine (OrderCalcMargin soglia 80%)
- Limiti utilizzo balance (50% massimo per ordine)
- Pattern reset stato errore (ResetLastError prima OrderSend)
Filtraggio Eventi Mercato
- Integrazione Calendario Economico: Blocco notizie High/Medium/Low impact con finestre configurabili (±30 minuti default)
- Controlli Granulari: Interruttori indipendenti per livelli severità impact
- Stato Tempo Reale: Dashboard visivo indica restrizioni notizie attive
Gestione Sessioni
- Ottimizzazione Fuso Orario: Selezione ora globale (H_0100-H_2300) con stato inattivo per operazione 24/5
- Protezione Drawdown Giornaliero: Chiusura automatica posizioni a soglia 5% perdita giornaliera
- Limiti Posizioni: Massimo 3 posizioni contemporanee per prevenire sovraesposizione
Specifiche Tecniche
Integrazione Indicatori
- Analisi ATR: Average True Range 14 periodi per parametri regolati volatilità
- Filtro RSI (Opzionale): Oszcillatore 14 periodi soglie 70/30 evitando entrate ipercomprato/ipervenduto
- Monitoraggio Spread: Rifiuto tempo reale oltre soglia 30 punti
Standard Esecuzione Ordini
- Politica Fill: ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) esecuzione istantanea o cancellazione
- Controllo Slippage: Tolleranza deviazione 50 punti
- Gestione Scadenza: Cancellazione ordini basata su tempo (100 barre default) prevenendo ordini obsoleti
Dashboard Tracciamento Performance
Interfaccia visiva tempo reale visualizza:
- Stato spread (avvisi soglia codificati colore)
- Letture volatilità ATR
- Stato ore trading attive/inattive
- Livelli oszcillatore RSI (quando abilitato)
- Configurazione filtro notizie (indicatori H/M/L)
- P/L giornaliero con metriche percentuali
- Posizioni aperte vs capacità massima
- Conteggio ordini pendenti
- Statistiche Giornaliere: Conteggio trade e risultati sessione
- Performance Settimanale: Tracciamento cumulativo trade e risultati
Requisiti Operativi
Specifiche Minime
- Tipo Conto: ECN o standard (spread zero preferito)
- Leva: Minimo 1:20 (1:100 raccomandato per utilizzo margine ottimale)
- Capitale: $500 minimo per 0.01 lot dimensione base
- Connessione: VPS raccomandato per operazione M5-M15 ininterrotta
- Compatibilità Broker: Qualsiasi piattaforma MQL5-compatibile con esecuzione ordini standard
Ambiente Raccomandato
- Deposito: $1.000 per trading multi-pares diversificato
- Simboli: Iniziare con coppie principali (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) prima espansione
- Monitoraggio: Prime 2 settimane demo per calibrare parametri condizioni broker-specifiche
- Ciclo Revisione: Aggiustamento parametri ogni 500 trade o mensile
Framework Configurazione
Parametri Principali
Rischio per Trade: 0.02% (ultra-conservativo) a 2.0% (aggressivo) Barre Lookback: 5-1100 (finestra rilevazione pattern) Distanza Ordine: 100 punti (buffer conferma breakout) Scadenza: 100 barre (pulizia automatica ordini)
Strategie Stop Loss
Modalità Fissa:
- SL: 50 punti
- TP: 300 punti (rapporto reward-risk 1.5:1)
Modalità ATR:
- SL: Moltiplicatore ATR 1.0x
- TP: Moltiplicatore ATR 4.0x (rapporto dinamico 4:1)
Riconoscimento Rischi
I sistemi di trading algoritmico operano in ambienti probabilistici dove le condizioni di mercato evolvono continuamente. Sebbene SCALPER ROBOT incorpori validazione istituzionale e controlli di rischio, i risultati di trading dipendono da molteplici fattori esterni inclusi ma non limitati a qualità esecuzione broker, liquidità mercato, variabilità spread e gap di prezzo imprevisti.
Allocazione Capitale: Operare solo con fondi allocati specificamente per trading speculativo Sensibilità Parametri: Impostazioni default richiedono aggiustamento per condizioni broker individuali Monitoraggio Continuo: Sistemi automatizzati richiedono supervisione periodica e ricalibrazione parametri Contesto Storico: Risultati backtesting riflettono condizioni mercato specifiche e non predittive
Filosofia Sistema SCALPER ROBOT rappresenta approccio sistematico al trading ad alta frequenza, priorizzando gestione rischi su dimensionamento posizioni aggressivo. Protocollo validazione 11 fasi assicura ogni trade soddisfi requisiti broker-specifici prima esecuzione, mentre sistema uscita basato su percentuali si adatta sia a condizioni trending che ranging.
NB: Questo sistema fornito come strumento trading. Performance dipende da configurazione adeguata, monitoraggio continuo e condizioni mercato favorevoli. Utenti accettano piena responsabilità decisioni trading e risultati. </arti