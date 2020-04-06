Scalper Robot EA
- エキスパート
- John Muguimi Njue
- バージョン: 2.1
- アップデート済み: 24 10月 2025
- アクティベーション: 8
SCALPER ROBOT:
ALGOTRADER級高頻度取引システム FOREX、貴金属、指数、商品全体での精密スキャルピングのために設計。機関レベル検証基準に基づき、先進リスク管理とリアルタイム市場インテリジェンス搭載。
市場インテリジェンスアーキテクチャ
SCALPER ROBOTはアルゴリズム取引システムの進化を表し、外科的精度を持つ高速入出場戦略を求めるトレーダー向けに特別設計されています。厳格なMQL5マーケット検証プロトコルを通じて開発されたこのEAは、市場ミクロ構造を実行可能な取引機会に変換しつつ、厳格なリスクパラメータを維持します。
**時間枠汎用性：**M5-H1高頻度機会に最適化 **資産カバレッジ：**汎用互換性 - FOREXペア、XAUUSD、XAGUSD、US30、SPX500、BTCUSD **検証ステータス：**11段階取引前検証によるゼロエラーMQL5マーケット準拠
コアテクノロジーフレームワーク
適応型エントリーシステム
- **ダイナミック高低検出：**5-11バー遡及ウィンドウでマルチキャンドルパターン認識によりスイング極値を特定
- **価格アクション検証：**確認されたブレイクアウト継続後にのみ保留注文（BUY_STOP/SELL_STOP）配置
- **距離フィルタリング：**コンソリデーションフェーズでの早期エントリーを防ぐ構成可能な注文距離
ユニバーサルポジションサイジングエンジン
- **マルチアセットキャリブレーション：**40+商品の自動ピップサイズ検出（Forex 4-5桁、金2小数、指数整数、暗号通貨変数）
- **リスクベース割り当て：**アカウント通貨調整付きパーセントベースポジションサイジング（JPY/KWD 3小数サポート）
- **マージンインテリジェンス：**取引前マージン計算（20%安全バッファ、注文あたり50%残高上限）
先進退出管理
- **パーセントベースブレークイーブン：**構成可能なトリガー（デフォルト目標10%）付きオフセット保護（1%バッファ）
- **プログレッシブトレーリングシステム：**目標達成15%でアクティブ化、5%間隔で未実現利益をロック
- **デュアルモードSL/TP：**固定ポイント（200/300）またはATRダイナミック（1.0x/4.0x乗数）ボラティリティ適応
リスクアーキテクチャ
取引前検証プロトコル（11段階）
- ターミナル/アカウント権限検証
- 保留注文制限準拠（ACCOUNT_LIMIT_ORDERS）
- 日次損失閾値監視（最大5%ドローダウン）
- ライブ価格フィード確認
- 最小取引距離強制
- ストップレベル間隔検証（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）
- フリーズレベル境界チェック（SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL）
- ボリューム制約検証（MIN/MAX/STEP/LIMIT）
- マージン十分性計算（OrderCalcMargin 80%閾値）
- 残高使用上限（注文あたり最大50%）
- エラーステートリセットパターン（OrderSend前ResetLastError）
市場イベントフィルタリング
- **経済カレンダー統合：**高/中/低影響ニュースブロック、構成可能ウィンドウ（±30分デフォルト）
- **細粒度コントロール：**影響深刻度レベルごとの独立トグル
- **リアルタイムステータス：**アクティブニュース制限を示すビジュアルダッシュボード
セッション管理
- **タイムゾーン最適化：**グローバル時間選択（H_0100-H_2300）、24/5運用用の非アクティブ状態
- **日次ドローダウン保護：**5%日次損失閾値到達時に自動ポジションクローズ
- **ポジション制限：**過剰露出防止のための最大3同時ポジション
技術仕様
インジケーター統合
- **ATR分析：**ボラティリティ調整パラメータのための14期間平均真の範囲
- **RSIフィルター（オプション）：**14期間オシレーター、70/30閾値でオーバーボート/オーバーソールドエントリー回避
- **スプレッド監視：**30ポイント閾値を超えるリアルタイム拒否
オーダー実行基準
- **フィルポリシー：**ORDER_FILLING_FOK（Fill-Or-Kill）即時実行またはキャンセル
- **スリッページコントロール：**50ポイント偏差許容
- **有効期限管理：**時間ベースオーダーキャンセル（デフォルト100バー）古いオーダー防止
パフォーマンス追跡ダッシュボード
リアルタイムビジュアルインターフェース表示：
- スプレッドステータス（カラーコーディング閾値アラート）
- ATRボラティリティ読み取り
- アクティブ/非アクティブ取引時間状態
- RSIオシレーターレベル（有効時）
- ニュースフィルター構成（H/M/Lインジケーター）
- 日次P/Lパーセントメトリクス
- オープンポジション vs 最大容量
- 保留オーダー数
- **日次統計：**取引数とセッション結果
- **週次パフォーマンス：**累積取引と結果追跡
運用要件
最小仕様
- **アカウントタイプ：**ECNまたは標準（ゼロスプレッド優先）
- **レバレッジ：**最低1:20（最適マージン利用のための1:100推奨）
- **資本：**0.01ロットベースサイズあたり最低$500
- **接続：**M5-M15中断なし運用ためのVPS推奨
- **ブローカー互換性：**標準オーダー実行サポートMQL5互換プラットフォーム
推奨環境
- **入金：**多様化マルチペア取引のための$1,000
- **シンボル：**拡張前に主要ペア（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD）から開始
- **監視：**ブローカー特有条件のパラメータキャリブレーションのための最初の2週間デモ
- **レビューサイクル：**500取引ごとまたは月次パラメータ調整
構成フレームワーク
コアパラメータ
**取引あたりリスク：**0.02%（超保守）〜2.0%（攻撃的） **遡及バー：**5-1100（パターン検出ウィンドウ） **オーダー距離：**100ポイント（ブレイクアウト確認バッファ） **有効期限：**100バー（自動オーダークリーンアップ）
ストップロス戦略
固定モード：
- SL：50ポイント
- TP：300ポイント（1.5:1報酬リスク比率）
ATRモード：
- SL：1.0x ATR乗数
- TP：4.0x ATR乗数（4:1ダイナミック比率）
退出管理
- **ブレークイーブントリガー：**TP距離の10%
- **ブレークイーブンオフセット：**TP距離の1%
- **トレーリングアクティベーション：**TP距離の15%
- **トレーリングステップ：**TP距離の5%
セッションコントロール
- **開始時間：**H_0000（タイムゾーン調整可能）
- **終了時間：**H_2100（夜間クローズ）
- **最大ポジション：**3同時
- **日次損失上限：**開始残高の5%
- **最大スプレッド：**30ポイント
戦略方法論
エントリーロジック
- **パターン認識：**iHighest/iLowest関数を使用して5-11バースイング高低点を特定
- **確認フェーズ：**極値+バッファ距離（デフォルト100ポイント）に保留注文配置
- **アクティベーション待機：**持続的なブレイクアウト継続時のみオーダートリガー
- **ボリューム計算：**リスクベースサイジングで異なるSL距離の均一露出確保
ポジション管理
- **初期保護：**オーダー配置時にSL/TP設定（固定またはATRベース）
- **ブレークイーブンマイグレーション：**価格がTPの10%に達した時にSLをエントリー+1%に移動
- **トレーリングエンゲージメント：**15% TP達成時にプログレッシブトレーリングアクティブ
- **部分スケーリング（将来）：**マルチレベル退出実装のためのフレームワーク準備
リスクコントロール
- **取引前：**11段階検証で無効オーダー防止
- **取引中：**ブレークイーブンとトレーリングメカニズムによるダイナミックSL調整
- **取引後：**履歴分析が日次/週次統計供給
- **セッション全体：**日次損失閾値または最大ポジション数到達時に自動シャットダウン
カスタマイズマトリックス
スケーラビリティオプション
- **保守的：**0.02%リスク、3:1 ATR比率、高影響ニュースフィルターのみ
- **バランス：**0.5%リスク、4:1 ATR比率、高+中影響ニュースフィルター
- **攻撃的：**2.0%リスク、固定1.5:1比率、ニュースフィルターなし
市場適応
- **トレンド：**オーダー距離を150ポイントに増加、RSIフィルター無効
- **レンジ：**RSI 70/30フィルター有効、ポジション制限を2に減少
- **ボラティリティ：**ATRモードのみ使用、ATR_SLを1.5xに増加
ブローカー調整
- **高スプレッド：**MaxSpreadを50に増加、より広いオーダー距離使用
- **低レバレッジ：**リスクを0.1%に減少、最小資本要件増加
- **実行遅延：**有効期限を200バーに延長、スリッページ許容増加
デバッグと監視
ロギングシステム
**EnableDebug = false（デフォルト）：**サイレント運用、エラーのみ **EnableDebug = true：**包括的ロギング：
- エントリーシグナル検出
- オーダー配置試行
- 検証失敗と具体的原因
- ポジション修正イベント
- トレーリングストップ調整
- 日次/週次リセット
ダッシュボードインテリジェンス
すべてのメトリクスがコード再コンパイルなしでリアルタイム更新：
- カラーコーディングスプレッドアラート（緑<30、赤≥30）
- ATRボラティリティトレンド
- 取引時間ステータス
- ニュースイベント接近警告
- 日次P/L視覚的利益/損失表示
- ポジション容量ゲージ
- パフォーマンス統計（日次/週次取引と結果）
リスク認識
アルゴリズム取引システムは市場条件が継続的に進化する確率的環境で動作します。SCALPER ROBOTが機関レベル検証とリスク管理を統合していても、取引結果はブローカー実行品質、市場流動性、スプレッド変動性、予期せぬ価格ギャップを含む複数の外部要因に依存します。
**資本配分：**投機取引専用に割り当てられた資金のみで取引 **パラメータ感度：**デフォルト設定は個別ブローカー条件に調整必要 **継続監視：**自動化システムは定期監督とパラメータ再キャリブレーション必要 **履歴コンテキスト：**バックテスト結果は特定市場条件を反映し予測的でない
システム哲学
SCALPER ROBOTは攻撃的ポジションサイジングよりリスク管理を優先する高頻度取引の体系的アプローチを表します。11段階検証プロトコルは各取引が実行前にブローカー特有要件を満たすことを保証し、パーセントベース退出システムはトレンドおよびレンジ条件両方に適応します。
**NB：**本システムは取引ツールとして提供されます。パフォーマンスは適切な構成、継続監視、有利な市場条件に依存します。ユーザーは取引決定と結果に対する完全責任を負います。