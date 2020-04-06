Metatron MT5

Metatron – Адаптивная торговая система на основе тренда и интеллектуальной сетки

Metatron – это продвинутый советник, разработанный для трейдеров, которые хотят найти баланс между интеллектуальным следованием тренду и контролируемым управлением позициями.
Созданный на основе институциональной логики, Metatron сочетает в себе подтверждение тренда с помощью EMA, фильтрацию силы ADX, интеллектуальное усреднение по сетке и управление рисками на основе волатильности для обеспечения стабильной долгосрочной производительности на рынках Форекс и золота.

Этот советник может работать в полностью автоматическом режиме или в качестве профессионального торгового менеджера для трейдеров, работающих вручную.

Основные характеристики
1. Логика входа по тренду
Избегает случайных входов — сделки открываются только при сильных направленных условиях.

2. Интеллектуальная система усреднения (контролируемая сетка)
Открывает дополнительные позиции, когда рынок откатывается против основного тренда.
Расстояние сетки полностью настраивается с помощью динамической таблицы шагов в пипсах.
Масштабирование лота использует безопасную геометрическую прогрессию с регулируемым множителем.

3. Адаптивное к волатильности управление рисками
Metatron автоматически корректирует свои целевые уровни в соответствии с волатильностью рынка в реальном времени:
Это позволяет Metatron оставаться гибким и стабильным как на трендовых, так и на волатильных рынках.

4. Полностью автоматизированная или полуавтоматическая торговля
Metatron включает два режима работы:
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим
Советник обрабатывает все — входы, усреднение, стоп-лосс/тейк-профит, трейлинг и закрытие.

• Ручной режим
Идеально подходит для трейдеров, принимающих решения по своему усмотрению:
Советник управляет только сделками, открытыми вручную.
Встроенные кнопки «Купить» / «Продать» / «Закрыть все» для быстрого исполнения.
Магическое число автоматически устанавливается на 0 для бесперебойной ручной торговли.
5. Защита на основе времени
Фильтр торгового окна (Начать/Остановить торговлю)
Дополнительная опция «Закрыть все позиции в определенное время».
Предотвращает нежелательные сделки во время выхода новостей или периодов переноса позиций.
6. Чистый интерфейс и управление на графике
Минималистичная информационная панель.
Торговые кнопки на графике (Купить» / «Продать» / «Закрыть все»).
Простая настройка, удобный интерфейс.

Примечания
Это не мартингейл в опасном смысле — Metatron использует контролируемую сеточную логику с выходами на основе волатильности для безопасного и стабильного управления.
Всегда тестируйте на демо-счете перед запуском на реальном счете.
Настройте значения сетки и множителя в зависимости от волатильности вашего символа.

Metatron — Точность. Контроль. Адаптация.

Metatron разработан для трейдеров, которым нужна мощная, адаптивная и легко настраиваемая торговая система.
Предпочитаете ли вы полную автоматизацию или хотите, чтобы интеллектуальный помощник управлял вашими ручными сделками, Metatron даст вам преимущество.
Video Metatron MT5
