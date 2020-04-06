Scalper Robot EA

SCALPER ROBOT:

Sistema de Negociação de Alta Frequência de Nível ALGOTRADER Projetado para scalping de precisão em FOREX, Metais, Índices e Commodities. Construído sobre padrões de validação de nível institucional com controles de risco avançados e inteligência de mercado em tempo real.

Arquitetura de Inteligência de Mercado

SCALPER ROBOT representa a evolução dos sistemas de negociação algorítmica, projetado especificamente para traders que buscam estratégias de entrada-saída rápidas com precisão cirúrgica. Desenvolvido através de protocolos rigorosos de validação do Mercado MQL5, este EA transforma a microestrutura do mercado em oportunidades de negociação acionáveis, mantendo parâmetros de risco rigorosos.

Versatilidade de Timeframes: M5-H1 otimizados para oportunidades de alta frequência Cobertura de Ativos: Compatibilidade universal - pares FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Status de Validação: Conformidade MQL5 Market zero-erros com validação pré-negociação de 11 etapas

Limited Offer:

LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY

After purchase for optimized

SET FILE:

Framework Tecnológico Central

Sistema de Entrada Adaptativo

Detecção Dinâmica Alto-Baixo: Janela de retrospectiva de 5-11 barras identifica extremos de swing por meio de reconhecimento de padrões multi-velas

Janela de retrospectiva de 5-11 barras identifica extremos de swing por meio de reconhecimento de padrões multi-velas Validação de Ação de Preço: Colocação de ordens pendentes (BUY_STOP/SELL_STOP) apenas após confirmação de continuação do breakout

Colocação de ordens pendentes (BUY_STOP/SELL_STOP) apenas após confirmação de continuação do breakout Filtragem de Distância: Distância de ordem configurável previne entradas prematuras durante fases de consolidação

Motor Universal de Dimensionamento de Posições

Calibração Multi-Ativo: Detecção automática do tamanho de pip em 40+ instrumentos (Forex 4-5 dígitos, Ouro 2 decimais, Índices números inteiros, Crypto variáveis)

Detecção automática do tamanho de pip em 40+ instrumentos (Forex 4-5 dígitos, Ouro 2 decimais, Índices números inteiros, Crypto variáveis) Alocação Baseada em Risco: Dimensionamento de posições baseado em porcentagem com ajuste de moeda da conta (suporte JPY/KWD 3 decimais)

Dimensionamento de posições baseado em porcentagem com ajuste de moeda da conta (suporte JPY/KWD 3 decimais) Inteligência de Margem: Cálculo de margem pré-negociação com buffer de segurança de 20% e teto de 50% do saldo por ordem

Gestão Avançada de Saídas

Breakeven Baseado em Porcentagem: Gatilho configurável (padrão 10% do alvo) com proteção de offset (buffer 1%)

Gatilho configurável (padrão 10% do alvo) com proteção de offset (buffer 1%) Sistema de Trailing Progressivo: Ativa-se ao atingir 15% do alvo, passos de 5% para bloquear ganhos não realizados

Ativa-se ao atingir 15% do alvo, passos de 5% para bloquear ganhos não realizados Modo Dual SL/TP: Pontos fixos (200/300) ou ATR-dinâmico (multiplicadores 1.0x/4.0x) para adaptação à volatilidade

Arquitetura de Risco

Protocolo de Validação Pré-Negociação (11 Etapas)

Verificação de permissões Terminal/Conta Conformidade com limites de ordens pendentes (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS) Monitoramento de limiar de perda diária (5% drawdown máximo) Confirmação de feed de preços ao vivo Aplicação forçada de distância mínima de negociação Validação de espaçamento de nível de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Verificações de limites de nível de congelamento (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL) Verificação de restrições de volume (MIN/MAX/STEP/LIMIT) Cálculo de suficiência de margem (OrderCalcMargin com limiar 80%) Limites de utilização do saldo (50% máximo por ordem) Padrão de reset de estado de erro (ResetLastError antes de OrderSend)

Filtragem de Eventos de Mercado

Integração de Calendário Econômico: Bloqueio de notícias de Alto/Médio/Baixo impacto com janelas configuráveis (±30 minutos padrão)

Bloqueio de notícias de Alto/Médio/Baixo impacto com janelas configuráveis (±30 minutos padrão) Controles Granulares: Interruptores independentes para níveis de severidade de impacto

Interruptores independentes para níveis de severidade de impacto Status em Tempo Real: Painel visual indica restrições de notícias ativas

Gestão de Sessões

Otimização de Fuso Horário: Seleção global de hora (H_0100-H_2300) com estado inativo para operação 24/5

Seleção global de hora (H_0100-H_2300) com estado inativo para operação 24/5 Proteção de Drawdown Diário: Fechamento automático de posições ao atingir limiar de 5% de perda diária

Fechamento automático de posições ao atingir limiar de 5% de perda diária Limites de Posições: Máximo de 3 posições simultâneas para prevenir sobreexposição

Especificações Técnicas

Integração de Indicadores

Análise ATR: Average True Range de 14 períodos para parâmetros ajustados por volatilidade

Average True Range de 14 períodos para parâmetros ajustados por volatilidade Filtro RSI (Opcional): Oscilador de 14 períodos com limiares 70/30 para evitar entradas sobrecompradas/sobrevendidas

Oscilador de 14 períodos com limiares 70/30 para evitar entradas sobrecompradas/sobrevendidas Monitoramento de Spread: Rejeição em tempo real acima do limiar de 30 pontos

Padrões de Execução de Ordens

Política de Preenchimento: ORDER_FILLING_FOK (Preencher-ou-Matar) para execução instantânea ou cancelamento

ORDER_FILLING_FOK (Preencher-ou-Matar) para execução instantânea ou cancelamento Controle de Slippage: Tolerância de desvio de 50 pontos

Tolerância de desvio de 50 pontos Gestão de Expiração: Cancelamento de ordens baseado em tempo (100 barras padrão) para prevenir ordens obsoletas

Painel de Rastreamento de Desempenho

Interface visual em tempo real exibe:

Status de spread (alertas de limiar codificados por cor)

Leituras de volatilidade ATR

Estado ativo/inativo das horas de negociação

Níveis de oscilador RSI (quando ativado)

Configuração de filtro de notícias (indicadores H/M/L)

P/L diário com métricas percentuais

Posições abertas vs capacidade máxima

Contagem de ordens pendentes

Estatísticas Diárias: Contagem de trades e resultados da sessão

Contagem de trades e resultados da sessão Desempenho Semanal: Rastreamento cumulativo de trades e resultados

Requisitos Operacionais

Especificações Mínimas

Tipo de Conta: ECN ou padrão (spread zero preferido)

ECN ou padrão (spread zero preferido) Alavancagem: Mínimo 1:20 (recomendado 1:100 para utilização ótima de margem)

Mínimo 1:20 (recomendado 1:100 para utilização ótima de margem) Capital: $500 mínimo por tamanho base de 0.01 lot

$500 mínimo por tamanho base de 0.01 lot Conexão: VPS recomendado para operação M5-M15 ininterrupta

VPS recomendado para operação M5-M15 ininterrupta Compatibilidade com Corretores: Qualquer plataforma compatível com MQL5 com execução de ordens padrão

Ambiente Recomendado

Depósito: $1.000 para negociação multi-pares diversificada

$1.000 para negociação multi-pares diversificada Símbolos: Comece com pares principais (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) antes de expandir

Comece com pares principais (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) antes de expandir Monitoramento: Primeiras 2 semanas em demo para calibrar parâmetros para condições específicas do corretor

Primeiras 2 semanas em demo para calibrar parâmetros para condições específicas do corretor Ciclo de Revisão: Ajuste de parâmetros a cada 500 trades ou mensalmente

Framework de Configuração

Parâmetros Principais

Risco por Negociação: 0.02% (ultra-conservador) a 2.0% (agressivo) Barras de Retrospectiva: 5-1100 (janela de detecção de padrões) Distância da Ordem: 100 pontos (buffer de confirmação de breakout) Expiração: 100 barras (limpeza automática de ordens)

Estratégias de Stop Loss

Modo Fixo:

SL: 50 pontos

TP: 300 pontos (razão recompensa-risco 1.5:1)

Modo ATR:

SL: Multiplicador ATR 1.0x

TP: Multiplicador ATR 4.0x (razão dinâmica 4:1)

Gestão de Saídas

Gatilho Breakeven: 10% da distância TP

10% da distância TP Offset Breakeven: 1% da distância TP

1% da distância TP Ativação Trailing: 15% da distância TP

15% da distância TP Passo Trailing: 5% da distância TP

Controles de Sessão

Hora de Início: H_0000 (ajustável por fuso horário)

H_0000 (ajustável por fuso horário) Hora de Fim: H_2100 (fechamento noturno)

H_2100 (fechamento noturno) Máx Posições: 3 simultâneas

3 simultâneas Limite de Perda Diária: 5% do saldo inicial

5% do saldo inicial Máx Spread: 30 pontos

Metodologia da Estratégia

Lógica de Entrada

Reconhecimento de Padrões: Identifica máximos/mínimos de swing de 5-11 barras usando funções iHighest/iLowest Fase de Confirmação: Coloca ordens pendentes em extremo + distância buffer (100 pontos padrão) Espera de Ativação: Ordem dispara apenas em continuação sustentada do breakout Cálculo de Volume: Dimensionamento baseado em risco garante exposição uniforme através de distâncias SL variáveis

Gestão de Posições

Proteção Inicial: SL/TP definidos na colocação da ordem (fixo ou baseado em ATR) Migração Breakeven: Move SL para entrada +1% quando o preço atinge 10% de TP Engate Trailing: Ativa trailing progressivo ao atingir 15% TP Escalonamento Parcial (Futuro): Framework preparado para implementação de saída multi-nível

Controle de Riscos

Pré-Negociação: Validação de 11 etapas previne ordens inválidas

Validação de 11 etapas previne ordens inválidas Em-Negociação: Ajuste dinâmico SL via mecanismos breakeven e trailing

Ajuste dinâmico SL via mecanismos breakeven e trailing Pós-Negociação: Análise histórica alimenta estatísticas diárias/semanais

Análise histórica alimenta estatísticas diárias/semanais Nível de Sessão: Desligamento automático ao limiar de perda diária ou contagem máxima de posições

Matriz de Customização

Opções de Escalabilidade

Conservador: 0.02% risco, razão ATR 3:1, filtro notícias apenas Alto

0.02% risco, razão ATR 3:1, filtro notícias apenas Alto Equilibrado: 0.5% risco, razão ATR 4:1, filtro notícias Alto+Médio

0.5% risco, razão ATR 4:1, filtro notícias Alto+Médio Agressivo: 2.0% risco, razão fixa 1.5:1, sem filtro notícias

Adaptações de Mercado

Tendência: Aumentar distância ordem para 150 pontos, desabilitar filtro RSI

Aumentar distância ordem para 150 pontos, desabilitar filtro RSI Faixa: Habilitar filtro RSI 70/30, reduzir limite posições para 2

Habilitar filtro RSI 70/30, reduzir limite posições para 2 Volátil: Usar apenas modo ATR, aumentar ATR_SL para 1.5x

Ajustes de Corretor

Alto Spread: Aumentar MaxSpread para 50, usar distância ordem mais ampla

Aumentar MaxSpread para 50, usar distância ordem mais ampla Baixa Alavancagem: Reduzir risco para 0.1%, aumentar requisito capital mínimo

Reduzir risco para 0.1%, aumentar requisito capital mínimo Atrasos Execução: Estender expiração para 200 barras, aumentar tolerância slippage

Depuração e Monitoramento

Sistema de Logging

EnableDebug = false (padrão): Operação silenciosa, apenas erros EnableDebug = true: Logging completo incluindo:

Detecção de sinais de entrada

Tentativas de colocação de ordens

Falhas de validação com razões específicas

Eventos de modificação de posições

Ajustes de stop trailing

Resets diários/semanais

Inteligência do Painel

Todas as métricas atualizadas em tempo real sem recompilação de código:

Alertas de spread codificados por cor (verde <30, vermelho ≥30)

Tendências de volatilidade ATR

Status de horas de negociação

Avisos de proximidade de eventos noticiosos

P/L diário com indicação visual lucro/perda

Medidor de capacidade de posições

Estatísticas de desempenho (trades e resultados diários/semanais)

Reconhecimento de Riscos

Sistemas de negociação algorítmica operam em ambientes probabilísticos onde as condições de mercado evoluem continuamente. Embora o SCALPER ROBOT incorpore validação de nível institucional e controles de risco, os resultados de negociação dependem de múltiplos fatores externos incluindo mas não limitados a qualidade de execução do corretor, liquidez de mercado, variabilidade de spread e gaps de preço imprevistos.

Alocação de Capital: Negociar apenas com fundos alocados especificamente para negociação especulativa Sensibilidade de Parâmetros: Configurações padrão requerem ajuste para condições individuais do corretor Monitoramento Contínuo: Sistemas automatizados requerem supervisão periódica e recalibração de parâmetros Contexto Histórico: Resultados de backtesting refletem condições de mercado específicas e não são preditivos

Filosofia do Sistema

SCALPER ROBOT representa uma abordagem sistemática à negociação de alta frequência, priorizando a gestão de riscos sobre o dimensionamento agressivo de posições. O protocolo de validação de 11 etapas garante que cada trade atenda aos requisitos específicos do corretor antes da execução, enquanto o sistema de saída baseado em porcentagens se adapta tanto a condições de tendência quanto de faixa.

Diferente de abordagens de grid ou martingale, cada posição mantém níveis independentes de SL/TP com redução progressiva de risco através de mecanismos breakeven e trailing. O motor universal de tamanho de pip permite implantação perfeita através de classes de ativos sem recalibração manual, enquanto o filtro de notícias integrado previne exposição durante picos de volatilidade impulsionados por eventos.

Construído para traders que valorizam consistência sobre especulação, conformidade sobre atalhos e execução sistemática sobre interpretação discricionária.

NB: Este sistema é fornecido como ferramenta de negociação. O desempenho depende de configuração adequada, monitoramento contínuo e condições de mercado favoráveis. Os usuários aceitam plena responsabilidade pelas decisões de negociação e resultados.