Scalper Robot EA

SCALPER ROBOT:

Sistema de Negociação de Alta Frequência de Nível ALGOTRADER Projetado para scalping de precisão em FOREX, Metais, Índices e Commodities. Construído sobre padrões de validação de nível institucional com controles de risco avançados e inteligência de mercado em tempo real.

Arquitetura de Inteligência de Mercado

SCALPER ROBOT representa a evolução dos sistemas de negociação algorítmica, projetado especificamente para traders que buscam estratégias de entrada-saída rápidas com precisão cirúrgica. Desenvolvido através de protocolos rigorosos de validação do Mercado MQL5, este EA transforma a microestrutura do mercado em oportunidades de negociação acionáveis, mantendo parâmetros de risco rigorosos.

Versatilidade de Timeframes: M5-H1 otimizados para oportunidades de alta frequência Cobertura de Ativos: Compatibilidade universal - pares FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Status de Validação: Conformidade MQL5 Market zero-erros com validação pré-negociação de 11 etapas

Framework Tecnológico Central

Sistema de Entrada Adaptativo

  • Detecção Dinâmica Alto-Baixo: Janela de retrospectiva de 5-11 barras identifica extremos de swing por meio de reconhecimento de padrões multi-velas
  • Validação de Ação de Preço: Colocação de ordens pendentes (BUY_STOP/SELL_STOP) apenas após confirmação de continuação do breakout
  • Filtragem de Distância: Distância de ordem configurável previne entradas prematuras durante fases de consolidação

Motor Universal de Dimensionamento de Posições

  • Calibração Multi-Ativo: Detecção automática do tamanho de pip em 40+ instrumentos (Forex 4-5 dígitos, Ouro 2 decimais, Índices números inteiros, Crypto variáveis)
  • Alocação Baseada em Risco: Dimensionamento de posições baseado em porcentagem com ajuste de moeda da conta (suporte JPY/KWD 3 decimais)
  • Inteligência de Margem: Cálculo de margem pré-negociação com buffer de segurança de 20% e teto de 50% do saldo por ordem

Gestão Avançada de Saídas

  • Breakeven Baseado em Porcentagem: Gatilho configurável (padrão 10% do alvo) com proteção de offset (buffer 1%)
  • Sistema de Trailing Progressivo: Ativa-se ao atingir 15% do alvo, passos de 5% para bloquear ganhos não realizados
  • Modo Dual SL/TP: Pontos fixos (200/300) ou ATR-dinâmico (multiplicadores 1.0x/4.0x) para adaptação à volatilidade

Arquitetura de Risco

Protocolo de Validação Pré-Negociação (11 Etapas)

  1. Verificação de permissões Terminal/Conta
  2. Conformidade com limites de ordens pendentes (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
  3. Monitoramento de limiar de perda diária (5% drawdown máximo)
  4. Confirmação de feed de preços ao vivo
  5. Aplicação forçada de distância mínima de negociação
  6. Validação de espaçamento de nível de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
  7. Verificações de limites de nível de congelamento (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
  8. Verificação de restrições de volume (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
  9. Cálculo de suficiência de margem (OrderCalcMargin com limiar 80%)
  10. Limites de utilização do saldo (50% máximo por ordem)
  11. Padrão de reset de estado de erro (ResetLastError antes de OrderSend)

Filtragem de Eventos de Mercado

  • Integração de Calendário Econômico: Bloqueio de notícias de Alto/Médio/Baixo impacto com janelas configuráveis (±30 minutos padrão)
  • Controles Granulares: Interruptores independentes para níveis de severidade de impacto
  • Status em Tempo Real: Painel visual indica restrições de notícias ativas

Gestão de Sessões

  • Otimização de Fuso Horário: Seleção global de hora (H_0100-H_2300) com estado inativo para operação 24/5
  • Proteção de Drawdown Diário: Fechamento automático de posições ao atingir limiar de 5% de perda diária
  • Limites de Posições: Máximo de 3 posições simultâneas para prevenir sobreexposição

Especificações Técnicas

Integração de Indicadores

  • Análise ATR: Average True Range de 14 períodos para parâmetros ajustados por volatilidade
  • Filtro RSI (Opcional): Oscilador de 14 períodos com limiares 70/30 para evitar entradas sobrecompradas/sobrevendidas
  • Monitoramento de Spread: Rejeição em tempo real acima do limiar de 30 pontos

Padrões de Execução de Ordens

  • Política de Preenchimento: ORDER_FILLING_FOK (Preencher-ou-Matar) para execução instantânea ou cancelamento
  • Controle de Slippage: Tolerância de desvio de 50 pontos
  • Gestão de Expiração: Cancelamento de ordens baseado em tempo (100 barras padrão) para prevenir ordens obsoletas

Painel de Rastreamento de Desempenho

Interface visual em tempo real exibe:

  • Status de spread (alertas de limiar codificados por cor)
  • Leituras de volatilidade ATR
  • Estado ativo/inativo das horas de negociação
  • Níveis de oscilador RSI (quando ativado)
  • Configuração de filtro de notícias (indicadores H/M/L)
  • P/L diário com métricas percentuais
  • Posições abertas vs capacidade máxima
  • Contagem de ordens pendentes
  • Estatísticas Diárias: Contagem de trades e resultados da sessão
  • Desempenho Semanal: Rastreamento cumulativo de trades e resultados

Requisitos Operacionais

Especificações Mínimas

  • Tipo de Conta: ECN ou padrão (spread zero preferido)
  • Alavancagem: Mínimo 1:20 (recomendado 1:100 para utilização ótima de margem)
  • Capital: $500 mínimo por tamanho base de 0.01 lot
  • Conexão: VPS recomendado para operação M5-M15 ininterrupta
  • Compatibilidade com Corretores: Qualquer plataforma compatível com MQL5 com execução de ordens padrão

Ambiente Recomendado

  • Depósito: $1.000 para negociação multi-pares diversificada
  • Símbolos: Comece com pares principais (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) antes de expandir
  • Monitoramento: Primeiras 2 semanas em demo para calibrar parâmetros para condições específicas do corretor
  • Ciclo de Revisão: Ajuste de parâmetros a cada 500 trades ou mensalmente

Framework de Configuração

Parâmetros Principais

Risco por Negociação: 0.02% (ultra-conservador) a 2.0% (agressivo) Barras de Retrospectiva: 5-1100 (janela de detecção de padrões) Distância da Ordem: 100 pontos (buffer de confirmação de breakout) Expiração: 100 barras (limpeza automática de ordens)

Estratégias de Stop Loss

Modo Fixo:

  • SL: 50 pontos
  • TP: 300 pontos (razão recompensa-risco 1.5:1)

Modo ATR:

  • SL: Multiplicador ATR 1.0x
  • TP: Multiplicador ATR 4.0x (razão dinâmica 4:1)

Gestão de Saídas

  • Gatilho Breakeven: 10% da distância TP
  • Offset Breakeven: 1% da distância TP
  • Ativação Trailing: 15% da distância TP
  • Passo Trailing: 5% da distância TP

Controles de Sessão

  • Hora de Início: H_0000 (ajustável por fuso horário)
  • Hora de Fim: H_2100 (fechamento noturno)
  • Máx Posições: 3 simultâneas
  • Limite de Perda Diária: 5% do saldo inicial
  • Máx Spread: 30 pontos

Metodologia da Estratégia

Lógica de Entrada

  1. Reconhecimento de Padrões: Identifica máximos/mínimos de swing de 5-11 barras usando funções iHighest/iLowest
  2. Fase de Confirmação: Coloca ordens pendentes em extremo + distância buffer (100 pontos padrão)
  3. Espera de Ativação: Ordem dispara apenas em continuação sustentada do breakout
  4. Cálculo de Volume: Dimensionamento baseado em risco garante exposição uniforme através de distâncias SL variáveis

Gestão de Posições

  1. Proteção Inicial: SL/TP definidos na colocação da ordem (fixo ou baseado em ATR)
  2. Migração Breakeven: Move SL para entrada +1% quando o preço atinge 10% de TP
  3. Engate Trailing: Ativa trailing progressivo ao atingir 15% TP
  4. Escalonamento Parcial (Futuro): Framework preparado para implementação de saída multi-nível

Controle de Riscos

  • Pré-Negociação: Validação de 11 etapas previne ordens inválidas
  • Em-Negociação: Ajuste dinâmico SL via mecanismos breakeven e trailing
  • Pós-Negociação: Análise histórica alimenta estatísticas diárias/semanais
  • Nível de Sessão: Desligamento automático ao limiar de perda diária ou contagem máxima de posições

Matriz de Customização

Opções de Escalabilidade

  • Conservador: 0.02% risco, razão ATR 3:1, filtro notícias apenas Alto
  • Equilibrado: 0.5% risco, razão ATR 4:1, filtro notícias Alto+Médio
  • Agressivo: 2.0% risco, razão fixa 1.5:1, sem filtro notícias

Adaptações de Mercado

  • Tendência: Aumentar distância ordem para 150 pontos, desabilitar filtro RSI
  • Faixa: Habilitar filtro RSI 70/30, reduzir limite posições para 2
  • Volátil: Usar apenas modo ATR, aumentar ATR_SL para 1.5x

Ajustes de Corretor

  • Alto Spread: Aumentar MaxSpread para 50, usar distância ordem mais ampla
  • Baixa Alavancagem: Reduzir risco para 0.1%, aumentar requisito capital mínimo
  • Atrasos Execução: Estender expiração para 200 barras, aumentar tolerância slippage

Depuração e Monitoramento

Sistema de Logging

EnableDebug = false (padrão): Operação silenciosa, apenas erros EnableDebug = true: Logging completo incluindo:

  • Detecção de sinais de entrada
  • Tentativas de colocação de ordens
  • Falhas de validação com razões específicas
  • Eventos de modificação de posições
  • Ajustes de stop trailing
  • Resets diários/semanais

Inteligência do Painel

Todas as métricas atualizadas em tempo real sem recompilação de código:

  • Alertas de spread codificados por cor (verde <30, vermelho ≥30)
  • Tendências de volatilidade ATR
  • Status de horas de negociação
  • Avisos de proximidade de eventos noticiosos
  • P/L diário com indicação visual lucro/perda
  • Medidor de capacidade de posições
  • Estatísticas de desempenho (trades e resultados diários/semanais)

Reconhecimento de Riscos

Sistemas de negociação algorítmica operam em ambientes probabilísticos onde as condições de mercado evoluem continuamente. Embora o SCALPER ROBOT incorpore validação de nível institucional e controles de risco, os resultados de negociação dependem de múltiplos fatores externos incluindo mas não limitados a qualidade de execução do corretor, liquidez de mercado, variabilidade de spread e gaps de preço imprevistos.

Alocação de Capital: Negociar apenas com fundos alocados especificamente para negociação especulativa Sensibilidade de Parâmetros: Configurações padrão requerem ajuste para condições individuais do corretor Monitoramento Contínuo: Sistemas automatizados requerem supervisão periódica e recalibração de parâmetros Contexto Histórico: Resultados de backtesting refletem condições de mercado específicas e não são preditivos

Filosofia do Sistema

SCALPER ROBOT representa uma abordagem sistemática à negociação de alta frequência, priorizando a gestão de riscos sobre o dimensionamento agressivo de posições. O protocolo de validação de 11 etapas garante que cada trade atenda aos requisitos específicos do corretor antes da execução, enquanto o sistema de saída baseado em porcentagens se adapta tanto a condições de tendência quanto de faixa.

Diferente de abordagens de grid ou martingale, cada posição mantém níveis independentes de SL/TP com redução progressiva de risco através de mecanismos breakeven e trailing. O motor universal de tamanho de pip permite implantação perfeita através de classes de ativos sem recalibração manual, enquanto o filtro de notícias integrado previne exposição durante picos de volatilidade impulsionados por eventos.

Construído para traders que valorizam consistência sobre especulação, conformidade sobre atalhos e execução sistemática sobre interpretação discricionária.

NB: Este sistema é fornecido como ferramenta de negociação. O desempenho depende de configuração adequada, monitoramento contínuo e condições de mercado favoráveis. Os usuários aceitam plena responsabilidade pelas decisões de negociação e resultados.


