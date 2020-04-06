Scalper Robot EA
- Experts
- John Muguimi Njue
- Versão: 2.1
- Atualizado: 24 outubro 2025
- Ativações: 8
SCALPER ROBOT:
Sistema de Negociação de Alta Frequência de Nível ALGOTRADER Projetado para scalping de precisão em FOREX, Metais, Índices e Commodities. Construído sobre padrões de validação de nível institucional com controles de risco avançados e inteligência de mercado em tempo real.
Arquitetura de Inteligência de Mercado
SCALPER ROBOT representa a evolução dos sistemas de negociação algorítmica, projetado especificamente para traders que buscam estratégias de entrada-saída rápidas com precisão cirúrgica. Desenvolvido através de protocolos rigorosos de validação do Mercado MQL5, este EA transforma a microestrutura do mercado em oportunidades de negociação acionáveis, mantendo parâmetros de risco rigorosos.
Versatilidade de Timeframes: M5-H1 otimizados para oportunidades de alta frequência Cobertura de Ativos: Compatibilidade universal - pares FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Status de Validação: Conformidade MQL5 Market zero-erros com validação pré-negociação de 11 etapas
Framework Tecnológico Central
Sistema de Entrada Adaptativo
- Detecção Dinâmica Alto-Baixo: Janela de retrospectiva de 5-11 barras identifica extremos de swing por meio de reconhecimento de padrões multi-velas
- Validação de Ação de Preço: Colocação de ordens pendentes (BUY_STOP/SELL_STOP) apenas após confirmação de continuação do breakout
- Filtragem de Distância: Distância de ordem configurável previne entradas prematuras durante fases de consolidação
Motor Universal de Dimensionamento de Posições
- Calibração Multi-Ativo: Detecção automática do tamanho de pip em 40+ instrumentos (Forex 4-5 dígitos, Ouro 2 decimais, Índices números inteiros, Crypto variáveis)
- Alocação Baseada em Risco: Dimensionamento de posições baseado em porcentagem com ajuste de moeda da conta (suporte JPY/KWD 3 decimais)
- Inteligência de Margem: Cálculo de margem pré-negociação com buffer de segurança de 20% e teto de 50% do saldo por ordem
Gestão Avançada de Saídas
- Breakeven Baseado em Porcentagem: Gatilho configurável (padrão 10% do alvo) com proteção de offset (buffer 1%)
- Sistema de Trailing Progressivo: Ativa-se ao atingir 15% do alvo, passos de 5% para bloquear ganhos não realizados
- Modo Dual SL/TP: Pontos fixos (200/300) ou ATR-dinâmico (multiplicadores 1.0x/4.0x) para adaptação à volatilidade
Arquitetura de Risco
Protocolo de Validação Pré-Negociação (11 Etapas)
- Verificação de permissões Terminal/Conta
- Conformidade com limites de ordens pendentes (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
- Monitoramento de limiar de perda diária (5% drawdown máximo)
- Confirmação de feed de preços ao vivo
- Aplicação forçada de distância mínima de negociação
- Validação de espaçamento de nível de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Verificações de limites de nível de congelamento (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Verificação de restrições de volume (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
- Cálculo de suficiência de margem (OrderCalcMargin com limiar 80%)
- Limites de utilização do saldo (50% máximo por ordem)
- Padrão de reset de estado de erro (ResetLastError antes de OrderSend)
Filtragem de Eventos de Mercado
- Integração de Calendário Econômico: Bloqueio de notícias de Alto/Médio/Baixo impacto com janelas configuráveis (±30 minutos padrão)
- Controles Granulares: Interruptores independentes para níveis de severidade de impacto
- Status em Tempo Real: Painel visual indica restrições de notícias ativas
Gestão de Sessões
- Otimização de Fuso Horário: Seleção global de hora (H_0100-H_2300) com estado inativo para operação 24/5
- Proteção de Drawdown Diário: Fechamento automático de posições ao atingir limiar de 5% de perda diária
- Limites de Posições: Máximo de 3 posições simultâneas para prevenir sobreexposição
Especificações Técnicas
Integração de Indicadores
- Análise ATR: Average True Range de 14 períodos para parâmetros ajustados por volatilidade
- Filtro RSI (Opcional): Oscilador de 14 períodos com limiares 70/30 para evitar entradas sobrecompradas/sobrevendidas
- Monitoramento de Spread: Rejeição em tempo real acima do limiar de 30 pontos
Padrões de Execução de Ordens
- Política de Preenchimento: ORDER_FILLING_FOK (Preencher-ou-Matar) para execução instantânea ou cancelamento
- Controle de Slippage: Tolerância de desvio de 50 pontos
- Gestão de Expiração: Cancelamento de ordens baseado em tempo (100 barras padrão) para prevenir ordens obsoletas
Painel de Rastreamento de Desempenho
Interface visual em tempo real exibe:
- Status de spread (alertas de limiar codificados por cor)
- Leituras de volatilidade ATR
- Estado ativo/inativo das horas de negociação
- Níveis de oscilador RSI (quando ativado)
- Configuração de filtro de notícias (indicadores H/M/L)
- P/L diário com métricas percentuais
- Posições abertas vs capacidade máxima
- Contagem de ordens pendentes
- Estatísticas Diárias: Contagem de trades e resultados da sessão
- Desempenho Semanal: Rastreamento cumulativo de trades e resultados
Requisitos Operacionais
Especificações Mínimas
- Tipo de Conta: ECN ou padrão (spread zero preferido)
- Alavancagem: Mínimo 1:20 (recomendado 1:100 para utilização ótima de margem)
- Capital: $500 mínimo por tamanho base de 0.01 lot
- Conexão: VPS recomendado para operação M5-M15 ininterrupta
- Compatibilidade com Corretores: Qualquer plataforma compatível com MQL5 com execução de ordens padrão
Ambiente Recomendado
- Depósito: $1.000 para negociação multi-pares diversificada
- Símbolos: Comece com pares principais (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) antes de expandir
- Monitoramento: Primeiras 2 semanas em demo para calibrar parâmetros para condições específicas do corretor
- Ciclo de Revisão: Ajuste de parâmetros a cada 500 trades ou mensalmente
Framework de Configuração
Parâmetros Principais
Risco por Negociação: 0.02% (ultra-conservador) a 2.0% (agressivo) Barras de Retrospectiva: 5-1100 (janela de detecção de padrões) Distância da Ordem: 100 pontos (buffer de confirmação de breakout) Expiração: 100 barras (limpeza automática de ordens)
Estratégias de Stop Loss
Modo Fixo:
- SL: 50 pontos
- TP: 300 pontos (razão recompensa-risco 1.5:1)
Modo ATR:
- SL: Multiplicador ATR 1.0x
- TP: Multiplicador ATR 4.0x (razão dinâmica 4:1)
Gestão de Saídas
- Gatilho Breakeven: 10% da distância TP
- Offset Breakeven: 1% da distância TP
- Ativação Trailing: 15% da distância TP
- Passo Trailing: 5% da distância TP
Controles de Sessão
- Hora de Início: H_0000 (ajustável por fuso horário)
- Hora de Fim: H_2100 (fechamento noturno)
- Máx Posições: 3 simultâneas
- Limite de Perda Diária: 5% do saldo inicial
- Máx Spread: 30 pontos
Metodologia da Estratégia
Lógica de Entrada
- Reconhecimento de Padrões: Identifica máximos/mínimos de swing de 5-11 barras usando funções iHighest/iLowest
- Fase de Confirmação: Coloca ordens pendentes em extremo + distância buffer (100 pontos padrão)
- Espera de Ativação: Ordem dispara apenas em continuação sustentada do breakout
- Cálculo de Volume: Dimensionamento baseado em risco garante exposição uniforme através de distâncias SL variáveis
Gestão de Posições
- Proteção Inicial: SL/TP definidos na colocação da ordem (fixo ou baseado em ATR)
- Migração Breakeven: Move SL para entrada +1% quando o preço atinge 10% de TP
- Engate Trailing: Ativa trailing progressivo ao atingir 15% TP
- Escalonamento Parcial (Futuro): Framework preparado para implementação de saída multi-nível
Controle de Riscos
- Pré-Negociação: Validação de 11 etapas previne ordens inválidas
- Em-Negociação: Ajuste dinâmico SL via mecanismos breakeven e trailing
- Pós-Negociação: Análise histórica alimenta estatísticas diárias/semanais
- Nível de Sessão: Desligamento automático ao limiar de perda diária ou contagem máxima de posições
Matriz de Customização
Opções de Escalabilidade
- Conservador: 0.02% risco, razão ATR 3:1, filtro notícias apenas Alto
- Equilibrado: 0.5% risco, razão ATR 4:1, filtro notícias Alto+Médio
- Agressivo: 2.0% risco, razão fixa 1.5:1, sem filtro notícias
Adaptações de Mercado
- Tendência: Aumentar distância ordem para 150 pontos, desabilitar filtro RSI
- Faixa: Habilitar filtro RSI 70/30, reduzir limite posições para 2
- Volátil: Usar apenas modo ATR, aumentar ATR_SL para 1.5x
Ajustes de Corretor
- Alto Spread: Aumentar MaxSpread para 50, usar distância ordem mais ampla
- Baixa Alavancagem: Reduzir risco para 0.1%, aumentar requisito capital mínimo
- Atrasos Execução: Estender expiração para 200 barras, aumentar tolerância slippage
Depuração e Monitoramento
Sistema de Logging
EnableDebug = false (padrão): Operação silenciosa, apenas erros EnableDebug = true: Logging completo incluindo:
- Detecção de sinais de entrada
- Tentativas de colocação de ordens
- Falhas de validação com razões específicas
- Eventos de modificação de posições
- Ajustes de stop trailing
- Resets diários/semanais
Inteligência do Painel
Todas as métricas atualizadas em tempo real sem recompilação de código:
- Alertas de spread codificados por cor (verde <30, vermelho ≥30)
- Tendências de volatilidade ATR
- Status de horas de negociação
- Avisos de proximidade de eventos noticiosos
- P/L diário com indicação visual lucro/perda
- Medidor de capacidade de posições
- Estatísticas de desempenho (trades e resultados diários/semanais)
Reconhecimento de Riscos
Sistemas de negociação algorítmica operam em ambientes probabilísticos onde as condições de mercado evoluem continuamente. Embora o SCALPER ROBOT incorpore validação de nível institucional e controles de risco, os resultados de negociação dependem de múltiplos fatores externos incluindo mas não limitados a qualidade de execução do corretor, liquidez de mercado, variabilidade de spread e gaps de preço imprevistos.
Alocação de Capital: Negociar apenas com fundos alocados especificamente para negociação especulativa Sensibilidade de Parâmetros: Configurações padrão requerem ajuste para condições individuais do corretor Monitoramento Contínuo: Sistemas automatizados requerem supervisão periódica e recalibração de parâmetros Contexto Histórico: Resultados de backtesting refletem condições de mercado específicas e não são preditivos
Filosofia do Sistema
SCALPER ROBOT representa uma abordagem sistemática à negociação de alta frequência, priorizando a gestão de riscos sobre o dimensionamento agressivo de posições. O protocolo de validação de 11 etapas garante que cada trade atenda aos requisitos específicos do corretor antes da execução, enquanto o sistema de saída baseado em porcentagens se adapta tanto a condições de tendência quanto de faixa.
Diferente de abordagens de grid ou martingale, cada posição mantém níveis independentes de SL/TP com redução progressiva de risco através de mecanismos breakeven e trailing. O motor universal de tamanho de pip permite implantação perfeita através de classes de ativos sem recalibração manual, enquanto o filtro de notícias integrado previne exposição durante picos de volatilidade impulsionados por eventos.
Construído para traders que valorizam consistência sobre especulação, conformidade sobre atalhos e execução sistemática sobre interpretação discricionária.
NB: Este sistema é fornecido como ferramenta de negociação. O desempenho depende de configuração adequada, monitoramento contínuo e condições de mercado favoráveis. Os usuários aceitam plena responsabilidade pelas decisões de negociação e resultados.