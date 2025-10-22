Scalper Robot EA

SCALPER ROBOT:

ALGOTRADER Seviyesi Yüksek Frekanslı Ticaret Sistemi FOREX, Metaller, Endeksler ve Emtia genelinde hassas scalping için tasarlandı. Kurumsal düzeyde doğrulama standartlarına dayalı, gelişmiş risk kontrolleri ve gerçek zamanlı piyasa istihbaratı ile.

Piyasa İstihbarat Mimarisi

SCALPER ROBOT, algoritmik ticaret sistemlerinin evrimini temsil eder; cerrahi hassasiyetle hızlı giriş-çıkış stratejileri arayan traderlar için özel olarak tasarlanmıştır. Katı MQL5 Market doğrulama protokolleri aracılığıyla geliştirilen bu EA, piyasa mikro yapısını uygulanabilir ticaret fırsatlarına dönüştürürken katı risk parametrelerini korur.

Zaman Çerçevesi Çok Yönlülüğü: M5-H1 yüksek frekanslı fırsatlar için optimize edildi Varlık Kapsamı: Evrensel uyumluluk - FOREX çiftleri, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Doğrulama Durumu: 11 aşamalı işlem öncesi doğrulama ile sıfır hata MQL5 Market uyumluluğu

Çekirdek Teknoloji Çerçevesi

Adaptif Giriş Sistemi

Dinamik Yüksek-Düşük Tespiti: 5-11 bar geri bakış penceresi ile çok mumlu desen tanıma yoluyla swing uç noktaları belirleme

5-11 bar geri bakış penceresi ile çok mumlu desen tanıma yoluyla swing uç noktaları belirleme Fiyat Hareketi Doğrulama: Onaylanmış breakout devamından sonra sadece bekleyen emir yerleştirme (BUY_STOP/SELL_STOP)

Onaylanmış breakout devamından sonra sadece bekleyen emir yerleştirme (BUY_STOP/SELL_STOP) Mesafe Filtreleme: Konsolidasyon aşamalarında erken girişleri önleyen yapılandırılabilir emir mesafesi

Evrensel Pozisyon Boyutlandırma Motoru

Çok Varlık Kalibrasyonu: 40+ enstrüman için otomatik pip boyutu algılama (Forex 4-5 hane, Altın 2 ondalık, Endeksler tam sayı, Kripto değişken)

40+ enstrüman için otomatik pip boyutu algılama (Forex 4-5 hane, Altın 2 ondalık, Endeksler tam sayı, Kripto değişken) Risk Bazlı Tahsis: Hesap para birimi ayarı ile yüzde bazlı pozisyon boyutlandırma (JPY/KWD 3 ondalık destek)

Hesap para birimi ayarı ile yüzde bazlı pozisyon boyutlandırma (JPY/KWD 3 ondalık destek) Marj İstihbaratı: İşlem öncesi marj hesaplaması (%20 güvenlik tamponu, emir başına %50 bakiye tavanı)

Gelişmiş Çıkış Yönetimi

Yüzde Bazlı Breakeven: Yapılandırılabilir tetikleyici (varsayılan hedefin %10'u) ile ofset koruması (%1 tampon)

Yapılandırılabilir tetikleyici (varsayılan hedefin %10'u) ile ofset koruması (%1 tampon) İlerici Takip Sistemi: Hedef ulaşımının %15'inde aktifleşir, %5 aralıklarla gerçekleşmemiş kazançları kilitleme

Hedef ulaşımının %15'inde aktifleşir, %5 aralıklarla gerçekleşmemiş kazançları kilitleme Çift Mod SL/TP: Sabit puanlar (200/300) veya ATR-dinamik (1.0x/4.0x çarpanlar) volatilite adaptasyonu için

Risk Mimarisi

İşlem Öncesi Doğrulama Protokolü (11 Aşama)

Terminal/Hesap izinleri doğrulaması Bekleyen emir limitleri uyumluluğu (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS) Günlük kayıp eşiği izleme (%5 maksimum düşüş) Canlı fiyat akışı onayı Minimum işlem mesafesi zorunluluğu Stop seviyesi aralık doğrulaması (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Freeze seviyesi sınır kontrolleri (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL) Hacim kısıtlamaları doğrulaması (MIN/MAX/STEP/LIMIT) Marj yeterliliği hesaplaması (OrderCalcMargin %80 eşik) Bakiye kullanım tavanları (emir başına maksimum %50) Hata durumu sıfırlama deseni (OrderSend öncesi ResetLastError)

Piyasa Olayı Filtreleme

Ekonomik Takvim Entegrasyonu: Yüksek/Orta/Düşük etkili haber engelleme, yapılandırılabilir pencereler (±30 dakika varsayılan)

Yüksek/Orta/Düşük etkili haber engelleme, yapılandırılabilir pencereler (±30 dakika varsayılan) İnce Kontroller: Etki şiddeti seviyeleri için bağımsız anahtarlar

Etki şiddeti seviyeleri için bağımsız anahtarlar Gerçek Zamanlı Durum: Aktif haber kısıtlamalarını gösteren görsel panel

Oturum Yönetimi

Saat Dilimi Optimizasyonu: Küresel saat seçimi (H_0100-H_2300), 24/5 çalışma için pasif durum

Küresel saat seçimi (H_0100-H_2300), 24/5 çalışma için pasif durum Günlük Düşüş Koruması: %5 günlük kayıp eşiğinde otomatik pozisyon kapatma

%5 günlük kayıp eşiğinde otomatik pozisyon kapatma Pozisyon Limitleri: Aşırı maruziyeti önlemek için maksimum 3 eş zamanlı pozisyon

Teknik Özellikler

Gösterge Entegrasyonu

ATR Analizi: Volatiliteye göre ayarlanmış parametreler için 14 dönem Ortalama Gerçek Aralık

Volatiliteye göre ayarlanmış parametreler için 14 dönem Ortalama Gerçek Aralık RSI Filtresi (İsteğe Bağlı): 14 dönem osilatör, 70/30 eşikleri ile aşırı alım/satım girişlerini önleme

14 dönem osilatör, 70/30 eşikleri ile aşırı alım/satım girişlerini önleme Spread İzleme: 30 puan eşiğinin üzerinde gerçek zamanlı ret

Emir Yürütme Standartları

Doldurma Politikası: ORDER_FILLING_FOK (Doldur-Ya-da-Öldür) anlık yürütme veya iptal için

ORDER_FILLING_FOK (Doldur-Ya-da-Öldür) anlık yürütme veya iptal için Slippage Kontrolü: 50 puan sapma toleransı

50 puan sapma toleransı Sonlanma Yönetimi: Zaman bazlı emir iptali (varsayılan 100 bar) bayat emirleri önleme

Performans İzleme Paneli

Gerçek zamanlı görsel arayüz şunları görüntüler:

Spread durumu (renk kodlu eşik uyarıları)

ATR volatilite okumaları

Aktif/pasif işlem saatleri durumu

RSI osilatör seviyeleri (etkinleştirildiğinde)

Haber filtresi yapılandırması (H/M/L göstergeleri)

Günlük P/L yüzde metrikleri ile

Açık pozisyonlar vs maksimum kapasite

Bekleyen emir sayısı

Günlük İstatistikler: İşlem sayısı ve oturum sonuçları

İşlem sayısı ve oturum sonuçları Haftalık Performans: Kümülatif işlem ve sonuç takibi

Operasyonel Gereksinimler

Minimum Özellikler

Hesap Tipi: ECN veya standart (sıfır spread tercih edilir)

ECN veya standart (sıfır spread tercih edilir) Kaldıraç: Minimum 1:20 (optimum marj kullanımı için 1:100 önerilir)

Minimum 1:20 (optimum marj kullanımı için 1:100 önerilir) Sermaye: 0.01 lot temel boyut başına minimum $500

0.01 lot temel boyut başına minimum $500 Bağlantı: M5-M15 kesintisiz çalışma için VPS önerilir

M5-M15 kesintisiz çalışma için VPS önerilir Broker Uyumluluğu: Standart emir yürütme ile herhangi MQL5 uyumlu platform

Önerilen Ortam

Mevduat: Çeşitlendirilmiş çoklu çift ticareti için $1.000

Çeşitlendirilmiş çoklu çift ticareti için $1.000 Semboller: Genişletmeden önce ana çiftlerle başlayın (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)

Genişletmeden önce ana çiftlerle başlayın (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) İzleme: Broker özel koşullar için parametre kalibrasyonu ilk 2 hafta demo

Broker özel koşullar için parametre kalibrasyonu ilk 2 hafta demo İnceleme Döngüsü: Her 500 işlem veya aylık parametre ayarı

Yapılandırma Çerçevesi

Temel Parametreler

İşlem Başına Risk: %0.02 (ultra muhafazakar) - %2.0 (agresif) Geri Bakış Barları: 5-1100 (desen algılama penceresi) Emir Mesafesi: 100 puan (breakout onay tamponu) Sonlanma: 100 bar (otomatik emir temizliği)

Stop Loss Stratejileri

Sabit Mod:

SL: 50 puan

TP: 300 puan (1.5:1 ödül-risk oranı)

ATR Modu:

SL: 1.0x ATR çarpanı

TP: 4.0x ATR çarpanı (4:1 dinamik oran)

Risk Tanınması

Algoritmik ticaret sistemleri piyasa koşulları sürekli evrilen olasılıksal ortamlarda çalışır. SCALPER ROBOT kurumsal düzeyde doğrulama ve risk kontrolleri içerse de, ticaret sonuçları broker yürütme kalitesi, piyasa likiditesi, spread değişkenliği ve öngörülemeyen fiyat boşlukları dahil çoklu dış faktörlere bağlıdır.

Sermaye Dağılımı: Yalnızca spekülatif ticaret için özel ayrılmış fonlarla işlem yapın Parametre Hassasiyeti: Varsayılan ayarlar bireysel broker koşulları için ayarlama gerektirir Sürekli İzleme: Otomatik sistemler periyodik denetim ve parametre yeniden kalibrasyonu gerektirir Tarihsel Bağlam: Backtest sonuçları spesifik piyasa koşullarını yansıtır ve öngörücü değildir

Sistem Felsefesi

SCALPER ROBOT, agresif pozisyon boyutlandırmadan ziyade risk yönetimine öncelik veren yüksek frekanslı ticaretin sistematik bir yaklaşımını temsil eder. 11 aşamalı doğrulama protokolü her işlemin yürütülmeden önce broker özel gereksinimleri karşıladığını garanti ederken, yüzde bazlı çıkış sistemi hem trend hem de yatay koşullara uyum sağlar.

NB: Bu sistem bir ticaret aracı olarak sağlanır. Performans uygun yapılandırma, sürekli izleme ve elverişli piyasa koşullarına bağlıdır. Kullanıcılar ticaret kararları ve sonuçlarından tam sorumludur.