Институциональные концепции торговли в сочетании с алгоритмической точностью

ICT Concept PRO P EA - Автоматизация торговли по SMC

SET FILE: MQL5 CHAT LINK

ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY

Обзор

ICT Concept PRO P EA — это продвинутый экспертный советник, разработанный для трейдеров, использующих методологию Inner Circle Trader (ICT) — сложный подход к пониманию структуры рынка, инженерного управления ликвидностью и институционального потока ордеров. Создан для валютных пар (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), индексов и сырьевых товаров, этот EA преобразует сложные концепции ICT в автоматизированные торговые сигналы с военными стандартами исполнения.

Разработан для трейдеров проп-фирм, энтузиастов институциональных стратегий и алгоритмических трейдеров, стремящихся получить преимущество с помощью концепций Smart Money. ICT Concept PRO P EA предоставляет систематическую основу для выявления высоковероятных торговых возможностей с использованием ликвидности, Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) и изменений структуры рынка, сохраняя при этом строгие меры контроля рисков и соответствие требованиям брокеров.

Цена: Ранние покупатели получают доступ за $199.00 (ограничено следующими 10 покупками, затем $499.00)

Операционная интеллектуальность

ICT Concept PRO P EA работает через многослойную аналитическую структуру:

1. Анализ концепций Smart Money

Контекст на старших таймфреймах (H1/H4): Определяет структуру рынка (бычий/медвежий уклон), институциональный поток ордеров и ключевые пулы ликвидности.

Определяет структуру рынка (бычий/медвежий уклон), институциональный поток ордеров и ключевые пулы ликвидности. Точность на младших таймфреймах (M15/M5): Выявляет оптимальные зоны входа с использованием Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) и Breaker Blocks для точного исполнения.

Выявляет оптимальные зоны входа с использованием Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) и Breaker Blocks для точного исполнения. Инженерия ликвидности: Обнаруживает ликвидностные выносы — спроектированные движения цены, предназначенные для срабатывания стоп-лоссов перед разворотами — как основные сигналы подтверждения.

2. Обнаружение многостратегийных паттернов

EA использует три параллельных слота стратегий для диверсифицированной генерации сигналов:

Арсенал стратегий:

Только ликвидностный вынос: Чистые установки на захват ликвидности (охота за стопами с последующим разворотом).

Чистые установки на захват ликвидности (охота за стопами с последующим разворотом). Turtle Soup Pattern: Ловушки неудачных прорывов, где цена отвергает ложные движения.

Ловушки неудачных прорывов, где цена отвергает ложные движения. Double Top/Bottom Formations: Классические разворотные структуры с подтверждением ICT.

Классические разворотные структуры с подтверждением ICT. Breakout + Retest: Прорывы структуры с входами на откатах.

Прорывы структуры с входами на откатах. Key Support/Resistance Levels: Институциональные зоны поддержки/сопротивления.

3. Система фильтров ICT (7-слойная)

Каждый сигнал проходит через настраиваемые фильтры ICT:

Обнаружение ликвидностного выноса: Выявляет спроектированные захваты ликвидности.

Выявляет спроектированные захваты ликвидности. Анализ Fair Value Gaps (FVG): Определяет зоны дисбаланса для оптимального заполнения.

Определяет зоны дисбаланса для оптимального заполнения. Валидация Order Blocks (OB): Подтверждает зоны накопления/распределения институционалов.

Подтверждает зоны накопления/распределения институционалов. Optimal Trade Entry (OTE): Зоны коррекции по Фибоначчи (61.8%-78.6%) для точных входов.

Зоны коррекции по Фибоначчи (61.8%-78.6%) для точных входов. Breaker/Mitigation Blocks: Неудавшиеся уровни поддержки, ставшие сопротивлением (и наоборот).

Неудавшиеся уровни поддержки, ставшие сопротивлением (и наоборот). Market Structure Shift (MSS): Подтверждение смены тренда через Break of Structure (BOS).

Подтверждение смены тренда через Break of Structure (BOS). Displacement Detection: Сильные направленные движения, указывающие на участие институционалов.

Сильные направленные движения, указывающие на участие институционалов. Отслеживание заполнения дисбаланса: Возврат цены к незакрытым гэпам.

Возврат цены к незакрытым гэпам. Полная конвергенция ICT: Синхронизация всех фильтров для максимальной вероятности.

4. Адаптивное управление сделками

Интеллектуальный расчет размера позиции: Расчет лота на основе процента от капитала (0.1%-5% по умолчанию).

Расчет лота на основе процента от капитала (0.1%-5% по умолчанию). Система тройного тейк-профита: Частичная фиксация прибыли на уровнях 1.5R, 3R и 5R для оптимизированных выходов.

Частичная фиксация прибыли на уровнях 1.5R, 3R и 5R для оптимизированных выходов. Логика трейлинг-стопа: Динамический трейлинг на основе ATR (активация при 130% прибыли, шаг 15%).

Динамический трейлинг на основе ATR (активация при 130% прибыли, шаг 15%). Защита безубыточности: Автоматическая корректировка SL на уровень входа +5 пунктов при достижении 30% прибыли.

Автоматическая корректировка SL на уровень входа +5 пунктов при достижении 30% прибыли. Контроль по сессиям: Ограничение сделок на сессию (2) и день (5) для предотвращения чрезмерной торговли.

5. Точность Kill Zones

Синхронизация торговли с высоковероятными окнами ICT:

Лондонская сессия: 07:00-10:00 GMT (европейская ликвидность).

07:00-10:00 GMT (европейская ликвидность). Открытие Нью-Йорка: 13:00-15:00 GMT (маркет-мейкеры США).

13:00-15:00 GMT (маркет-мейкеры США). Закрытие Нью-Йорка: 20:00-22:00 GMT (алгоритмическое ребалансирование).

20:00-22:00 GMT (алгоритмическое ребалансирование). Фильтрация по дням недели: Работа с понедельника по пятницу с защитой на выходные.

Основные отличия

Что выделяет ICT Concept PRO P EA:

Истинная реализация методологии ICT

В отличие от EA, ориентированных только на паттерны, этот EA воплощает подлинные концепции Inner Circle Trader: Ликвидность как первичный сигнал: Учитывает, что институционалы создают ликвидность перед крупными движениями.

Учитывает, что институционалы создают ликвидность перед крупными движениями. Fair Value Gaps (FVG): Использует зоны ценового дисбаланса, где рынок "должен" откатиться.

Использует зоны ценового дисбаланса, где рынок "должен" откатиться. Order Blocks (OB): Выявляет последнюю консолидацию перед институциональными движениями.

Выявляет последнюю консолидацию перед институциональными движениями. Market Structure Shifts: Подтверждает смену тренда через анализ BOS. Оркестрация многостратегий

Запускает 3 независимые стратегии одновременно, каждая с 7 настраиваемыми фильтрами, создавая 21 комбинацию сигналов для разных рыночных условий. Чем больше стратегий, тем выше нагрузка на CPU для тестирования и торговли. Для машин с низкой производительностью используйте 1 стратегию. Адаптивная интеллектуальная обработка данных Автоматическая корректировка ретроспективы: Масштабирует глубину анализа в зависимости от доступных исторических данных.

Масштабирует глубину анализа в зависимости от доступных исторических данных. Режим ограниченных данных: Снижает требования к фильтрам при недостатке истории (порог прохождения 50% против 100%).

Снижает требования к фильтрам при недостатке истории (порог прохождения 50% против 100%). Валидация независимо от брокера: Проверяет уровни стопов, заморозки, маржинальные требования и лимиты объема перед исполнением. Риск-контроль военного уровня Двойная защита от просадки: Дневная (3%) и общая (6%) лимиты просадки капитала.

Дневная (3%) и общая (6%) лимиты просадки капитала. Ограничения позиций: Максимум 3 одновременных позиции для предотвращения чрезмерного риска.

Максимум 3 одновременных позиции для предотвращения чрезмерного риска. Минимальное расстояние между сделками: 80 пунктов для предотвращения кластеризации.

80 пунктов для предотвращения кластеризации. Экстренное отключение: Автоматическое закрытие всех позиций при нарушении критических порогов. Оптимизация для проп-фирм

Разработан специально для программ финансируемых трейдеров: Низкая толерантность к риску: Консервативный риск 0.1%-0.5% на сделку.

Консервативный риск 0.1%-0.5% на сделку. Строгие дневные лимиты: Предотвращает "торговлю на эмоциях".

Предотвращает "торговлю на эмоциях". Журналирование для соответствия: Подробное обоснование каждой сделки в комментариях.

Подробное обоснование каждой сделки в комментариях. Уровень соответствия стандартам MQL5: 100%. Интерактивная панель реального времени

Панель с поддержкой 4K отображает: Метрики здоровья EA: Статус, использование памяти, частота обновления.

Статус, использование памяти, частота обновления. Матрица активных стратегий: Живое отображение включенных стратегий и фильтров.

Живое отображение включенных стратегий и фильтров. Снимок счета: Баланс, эквити, дневной P&L, общая просадка.

Баланс, эквити, дневной P&L, общая просадка. Индикатор Kill Zone: Текущая сессия и статус торгового окна.

Текущая сессия и статус торгового окна. Лента сигналов: Обнаружение паттернов в реальном времени с указанием направления входа.

Обнаружение паттернов в реальном времени с указанием направления входа. Панель рисков: Статус трейлинг-стопа, триггеры безубыточности, количество позиций.

Статус трейлинг-стопа, триггеры безубыточности, количество позиций. Ручное управление: Кнопки для покупки/продажи, закрытия всех позиций, безубыточности и информации.

Архитектура системы

Конвейер генерации сигналов:

Анализ структуры рынка (HTF) ↓ Обнаружение многостратегийных паттернов (LTF) ↓ Валидация фильтров ICT (7-слойная конвергенция) ↓ Проверка Kill Zone и временных фильтров ↓ Валидация управления рисками ↓ Предпроверка соответствия брокеру ↓ Исполнение ордера (рыночный/лимит/стоп) ↓ Динамическое управление позициями (безубыточность/трейлинг/частичное закрытие)

Пример рабочего процесса сделки:

Сценарий: Бычий разворот на EURUSD

Контекст HTF (H1): Определяет бычью смену структуры рынка после нисходящего тренда.

Определяет бычью смену структуры рынка после нисходящего тренда. Сигнал LTF (M15): Обнаруживает ликвидностный вынос ниже недавнего минимума + немедленный разворот.

Обнаруживает ликвидностный вынос ниже недавнего минимума + немедленный разворот. Проверка фильтров: Ликвидностный вынос: Подтвержден (вынос + отбой). Order Block: Обнаружен бычий OB в зоне выноса. Заполнение дисбаланса: Цена вернулась к незакрытому FVG.

Kill Zone: Активна (Лондонское открытие 08:30 GMT).

Активна (Лондонское открытие 08:30 GMT). Расчет риска: 0.1% риска = 0.05 лота на счете $10,000.

0.1% риска = 0.05 лота на счете $10,000. Вход: Рыночная покупка на 1.0850, SL 1.0800 (-50 пунктов), TP1 1.0925 (+75 пунктов, 1.5R).

Рыночная покупка на 1.0850, SL 1.0800 (-50 пунктов), TP1 1.0925 (+75 пунктов, 1.5R). Управление: На +15 пунктов: Срабатывает безубыточность (SL → 1.0855). На +65 пунктов: Частичное закрытие 30% на TP1. На +150 пунктов: Активируется трейлинг-стоп. Финальный выход: TP3 на 1.1100 (+250 пунктов, 5R).



Целевая аудитория

Идеально для:

Последователей методологии ICT, стремящихся к автоматизации ручных концепций.

Трейдеров проп-фирм, требующих строгого контроля рисков и соответствия.

Свинг/дневных трейдеров, сосредоточенных на EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, индексах.

Энтузиастов алгоритмической торговли, желающих внедрить логику Smart Money.

Розничных трейдеров, стремящихся к институциональному анализу.

Диверсификаторов портфеля, добавляющих некоррелированную стратегическую логику.

Требования к настройке

Спецификации брокера:

Тип: ECN/STP с низкими спредами (<2 пункта на EURUSD).

ECN/STP с низкими спредами (<2 пункта на EURUSD). Кредитное плечо: Минимум 1:30, оптимально 1:100+.

Минимум 1:30, оптимально 1:100+. Исполнение: Рыночное исполнение (без реквот).

Рыночное исполнение (без реквот). Уровень стопа: Предпочтительно <10 пунктов.

Предпочтительно <10 пунктов. Тип счета: Поддержка неттинга или хеджирования.

Требования к капиталу:

Минимальный депозит: $500 (начальный размер лота 0.01).

$500 (начальный размер лота 0.01). Рекомендуемый: $1,000+ для комфортного риска 0.1%.

$1,000+ для комфортного риска 0.1%. Проп-счета: $5,000-$100,000 (стандартные диапазоны финансирования).

Символы и таймфреймы:

Основные пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD. Анализ HTF: H1 (по умолчанию), H4 (альтернатива).

H1 (по умолчанию), H4 (альтернатива). Исполнение LTF: M15 (по умолчанию), M5 (режим скальпинга).

M15 (по умолчанию), M5 (режим скальпинга). Совместимость: Адаптируется к индексам (US30, NAS100, S&P500).

Инфраструктура:

Рекомендуемый VPS: Непрерывная работа 24/5 для покрытия Kill Zones.

Непрерывная работа 24/5 для покрытия Kill Zones. Задержка: <50 мс до сервера брокера.

<50 мс до сервера брокера. ОС: Windows Server 2016+ или Linux с Wine.

Чек-лист перед развертыванием:

Провести тестирование стратегии на M15 EURUSD (данные 2022-2024).

Проверить совместимость с брокером (уровни стопов, заморозки).

Тестировать на демо-счете минимум 3 недели.

Включить адаптивный режим для сред с ограниченными данными.

Настроить Kill Zones в соответствии с GMT-смещением брокера.

Установить процент риска в соответствии с вашей толерантностью.

Ознакомиться с элементами управления панели и функциями ручного переопределения.

Раскрытие рисков

Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками убытков. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. ICT Concept PRO P EA — это инструмент, а не гарантированная система.

Ключевые риски:

Рыночный риск: Цены могут двигаться против позиций непредсказуемо.

Цены могут двигаться против позиций непредсказуемо. Риск проскальзывания: Цены исполнения могут отличаться от запрошенных.

Цены исполнения могут отличаться от запрошенных. Риск ликвидности: Периоды низкой ликвидности могут расширить спреды и повлиять на заполнение.

Периоды низкой ликвидности могут расширить спреды и повлиять на заполнение. Риск брокера: Просто сервера или реквоты могут повлиять на производительность.

Просто сервера или реквоты могут повлиять на производительность. Риск конфигурации: Неправильные настройки могут усилить убытки.

Стратегии смягчения:

Всегда тестируйте на демо перед реальной торговлей.

Начинайте с минимального процента риска (0.1%).

Никогда не рискуйте более 1% общего капитала счета на сделку.

Используйте VPS для подключения 24/5.

Тщательно отслеживайте дневные лимиты просадки.

Понимайте каждую стратегию и фильтр перед включением.

Почему выбирают ICT Concept PRO P EA?

Институциональное преимущество:

Большинство розничных трейдеров теряют, потому что торгуют против институционального потока ордеров. ICT Concept PRO P EA меняет правила игры, обучая вас думать как маркет-мейкеры:

Охота за стопами становится вашим сигналом для входа (а не убытком).

Fair Value Gaps становятся вашими зонами прибыли (а не путаницей).

Order Blocks становятся вашими уровнями поддержки/сопротивления (а не случайными уровнями).

Преимущество автоматизации:

Ручная торговля по ICT требует:

8+ часов ежедневного мониторинга графиков.

Мгновенной дисциплины исполнения.

Эмоциональной отстраненности от убытков.

Ментальной гимнастики на нескольких таймфреймах.

ICT Concept PRO P EA обеспечивает:

Круглосуточное наблюдение за рынком 24/5.

Точность исполнения в миллисекундах.

Нулевую эмоциональную предвзятость.

Одновременный анализ нескольких стратегий.

Катализатор для проп-фирм:

Разработан специально для испытаний финансируемых трейдеров:

Быстрая стабильность: Дневные лимиты предотвращают циклы "взлетов и падений".

Дневные лимиты предотвращают циклы "взлетов и падений". Низкая просадка: Лимиты 3% дневной / 6% общей защищают счета.

Лимиты 3% дневной / 6% общей защищают счета. Журналы, готовые к аудиту: Каждая сделка обоснована в комментариях.

Каждая сделка обоснована в комментариях. Подходит для масштабирования: Работает одинаково на счетах от $5K до $200K.

Покупка и поддержка

Структура ценообразования:

Ранний доступ: $199.00 (только для следующих 10 покупателей).

$199.00 (только для следующих 10 покупателей). Стандартная цена: $499.00 (после 10 продаж).

$499.00 (после 10 продаж). Включает: Пожизненную лицензию, бесплатные обновления, руководство по настройке, поддержка через чат MQL5.

Получите вашу копию:

[Покупка на MQL5 Market]

[Присоединяйтесь к чату поддержки MQL5] (MQL5 CHAT LINK)

Заключительное слово

ICT Concept PRO P EA — это не просто очередной торговый робот, это смена парадигмы в том, как розничные трейдеры могут получить доступ к институциональному анализу рынка. Автоматизируя сложные и трудоемкие аспекты методологии Inner Circle Trader, сохраняя полную прозрачность и контроль, этот EA позволяет вам торговать вместе с умными деньгами, а не против них.

Будь то прохождение испытаний проп-фирм, управление реальным розничным счетом или создание алгоритмического портфеля, ICT Concept PRO P EA обеспечивает точность, дисциплину и преимущество, необходимые для навигации на современных рынках.

Рынок не вознаграждает надежды — он вознаграждает подготовку.

Заберите ваше институциональное преимущество сегодня по цене раннего доступа, пока она не удвоится.

Торгуйте умно. Торгуйте институционально. Торгуйте по ICT.

ICT Concept PRO P EA - Где концепции умных денег встречаются с алгоритмическим совершенством

Дисклеймер: Всегда проводите тщательное тестирование на исторических данных и демо-счете перед реальной торговлей. Торговля связана со значительными рисками убытков.