Scalper Robot EA

市场情报架构

SCALPER ROBOT代表算法交易系统的进化，专为寻求快速进出策略且具有外科手术般精确度的交易者设计。通过严格的MQL5市场验证协议开发，该EA将市场微观结构转化为可操作的交易机会，同时保持严格的风险参数。

**时间框架通用性：**M5-H1针对高频机会优化 **资产覆盖：**通用兼容性 - FOREX货币对、XAUUSD、XAGUSD、US30、SPX500、BTCUSD **验证状态：**零错误MQL5市场合规，11阶段交易前验证

Limited Offer:

LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY
  After purchase for optimized SET FILE: MQL5 CHAT LINK

核心技术框架

自适应进场系统

  • **动态高低检测：**5-11根K线回顾窗口通过多K线形态识别确定摆动极值
  • **价格行为验证：**仅在确认突破延续后放置挂单（BUY_STOP/SELL_STOP）
  • **距离过滤：**可配置订单距离防止盘整阶段的过早进场

通用仓位规模引擎

  • **多资产校准：**自动检测40+工具的点值大小（外汇4-5位数、黄金2位小数、指数整数、加密货币变量）
  • **基于风险分配：**基于百分比的仓位规模，带账户货币调整（支持JPY/KWD 3位小数）
  • **保证金智能：**交易前保证金计算，20%安全缓冲和每单50%余额上限

高级退出管理

  • **基于百分比保本：**可配置触发器（默认目标10%）带偏移保护（1%缓冲）
  • **渐进式追踪系统：**在达成15%目标时激活，按5%间隔锁定未实现收益
  • **双模式SL/TP：**固定点数（200/300）或ATR动态（1.0x/4.0x倍数）适应波动性

风险架构

交易前验证协议（11阶段）

  1. 终端/账户权限验证
  2. 挂单限制合规性（ACCOUNT_LIMIT_ORDERS）
  3. 每日亏损阈值监控（最大5%回撤）
  4. 实时价格源确认
  5. 最小交易距离强制执行
  6. 止损水平间距验证（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）
  7. 冻结水平边界检查（SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL）
  8. 成交量约束验证（MIN/MAX/STEP/LIMIT）
  9. 保证金充足性计算（OrderCalcMargin 80%阈值）
  10. 余额使用上限（每单最大50%）
  11. 错误状态重置模式（OrderSend前ResetLastError）

市场事件过滤

  • **经济日历整合：**高/中/低影响新闻阻挡，可配置窗口（±30分钟默认）
  • **精细控制：**影响严重程度级别的独立开关
  • **实时状态：**视觉仪表板指示活动新闻限制

会话管理

  • **时区优化：**全球小时选择（H_0100-H_2300），24/5运行的非活动状态
  • **每日回撤保护：**达到5%每日亏损阈值时自动平仓
  • **仓位限制：**最大3个并发仓位防止过度暴露

技术规格

指标整合

  • **ATR分析：**14周期平均真实波幅用于波动性调整参数
  • **RSI过滤器（可选）：**14周期振荡器，70/30阈值避免超买/超卖进场
  • **点差监控：**实时拒绝超过30点阈值

订单执行标准

  • **成交策略：**ORDER_FILLING_FOK（全成或杀单）用于即时执行或取消
  • **滑点控制：**50点偏差容忍度
  • **到期管理：**基于时间的订单取消（默认100根K线）防止过时订单

性能跟踪仪表板

实时视觉界面显示：

  • 点差状态（颜色编码阈值警报）
  • ATR波动率读数
  • 交易时间活动/非活动状态
  • RSI振荡器水平（启用时）
  • 新闻过滤器配置（H/M/L指示器）
  • 每日盈亏带百分比指标
  • 开仓位 vs 最大容量
  • 挂单数量
  • **每日统计：**交易数量和会话结果
  • **每周表现：**累计交易和结果跟踪

运行要求

最低规格

  • **账户类型：**ECN或标准（优先零点差）
  • **杠杆：**最低1:20（推荐1:100以优化保证金利用）
  • **资金：**每0.01手基础规模最低$500
  • **连接：**推荐VPS用于不间断M5-M15运行
  • **经纪商兼容性：**任何MQL5兼容平台支持标准订单执行

推荐环境

  • 存款：$1,000用于多元化多货币对交易
  • **交易品种：**从主要货币对（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD）开始扩展
  • **监控：**前2周在模拟账户校准经纪商特定条件参数
  • **审查周期：**每500笔交易或每月调整参数

配置框架

核心参数

**每笔交易风险：**0.02%（超保守）至2.0%（激进） **回顾K线：**5-1100（形态检测窗口） **订单距离：**100点（突破确认缓冲） **到期时间：**100根K线（自动订单清理）

止损策略

固定模式：

  • SL：50点
  • TP：300点（1.5:1 回报风险比）

ATR模式：

  • SL：1.0x ATR倍数
  • TP：4.0x ATR倍数（4:1动态比率）

退出管理

  • **保本触发：**TP距离的10%
  • **保本偏移：**TP距离的1%
  • **追踪激活：**TP距离的15%
  • **追踪步长：**TP距离的5%

会话控制

  • **开始小时：**H_0000（按时区调整）
  • **结束小时：**H_2100（隔夜关闭）
  • **最大仓位：**3个同时
  • **每日亏损上限：**起始余额的5%
  • **最大点差：**30点

策略方法论

进场逻辑

  1. **形态识别：**使用iHighest/iLowest函数识别5-11根K线摆动高低点
  2. **确认阶段：**在极值+缓冲距离（默认100点）放置挂单
  3. **激活等待：**仅在持续突破延续时触发订单
  4. **成交量计算：**基于风险的规模确保不同SL距离的统一暴露

仓位管理

  1. **初始保护：**订单放置时设置SL/TP（固定或基于ATR）
  2. **保本迁移：**价格达到TP的10%时将SL移动至进场+1%
  3. **追踪启动：**达成15%TP时激活渐进式追踪
  4. **部分缩放（未来）：**框架准备了多级退出实现

风险控制

  • **交易前：**11阶段验证防止无效订单
  • **交易中：**通过保本和追踪机制动态调整SL
  • **交易后：**历史分析提供每日/每周统计
  • **会话范围：**达到每日亏损阈值或最大仓位数时自动关闭

定制矩阵

可扩展性选项

  • **保守型：**0.02%风险，3:1 ATR比率，仅高影响新闻过滤
  • **平衡型：**0.5%风险，4:1 ATR比率，高+中影响新闻过滤
  • **激进型：**2.0%风险，固定1.5:1比率，无新闻过滤

市场适应

  • **趋势市场：**增加订单距离至150点，禁用RSI过滤
  • **震荡市场：**启用RSI 70/30过滤，将仓位限制减至2
  • **高波动市场：**仅使用ATR模式，将ATR_SL增加至1.5x

经纪商调整

  • **高点差：**将MaxSpread增加至50，使用更宽订单距离
  • **低杠杆：**将风险降至0.1%，增加最低资金要求
  • **执行延迟：**将到期延长至200根K线，增加滑点容忍度

调试和监控

日志系统

**EnableDebug = false（默认）：**静音运行，仅错误 **EnableDebug = true：**全面日志记录包括：

  • 进场信号检测
  • 订单放置尝试
  • 验证失败及具体原因
  • 仓位修改事件
  • 追踪止损调整
  • 每日/每周重置

仪表板智能

所有指标实时更新，无需重新编译代码：

  • 颜色编码点差警报（绿色<30，红色≥30）
  • ATR波动率趋势
  • 交易时间状态
  • 新闻事件接近警告
  • 每日盈亏带视觉盈亏指示
  • 仓位容量仪表
  • 性能统计（每日/每周交易和结果）

风险声明

算法交易系统在概率环境中运行，市场条件持续演变。虽然SCALPER ROBOT集成了机构级验证和风险控制，但交易结果取决于多种外部因素，包括但不限于经纪商执行质量、市场流动性、点差变动和不可预见的跳空缺口。

**资金分配：**仅用专门分配用于投机交易的资金交易 **参数敏感性：**默认设置需针对个别经纪商条件调整 **持续监控：**自动化系统需要定期监督和参数重新校准 **历史背景：**回测结果反映特定市场条件，不具预测性

技术框架

复杂设置的高级调试

系统哲学

SCALPER ROBOT代表高频交易的系统方法，优先考虑风险管理而非激进仓位规模。11阶段验证协议确保每笔交易在执行前满足经纪商特定要求，而基于百分比的退出系统适应趋势和震荡条件。

不同于网格或马丁格尔方法，每笔仓位保持独立SL/TP水平，通过保本和追踪机制逐步降低风险。通用点值引擎可在不同资产类别间无缝部署，无需手动重新校准，集成新闻过滤器防止事件驱动波动高峰期间的暴露。

为重视一致性而非投机、合规而非捷径、系统执行而非自由裁量解释的交易者而建。

**注意：**本系统作为交易工具提供。性能取决于正确配置、持续监控和有利市场条件。用户对交易决策和结果承担全部责任


推荐产品
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
专家
Stock Eagle EA – an automated trading advisor designed for the U.S. stock market. Based on a proprietary trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open long positions only . It aims to identify market drawdowns by trading waves and monitors multiple timeframes to detect optimal entry points during temporary price declines. Launch Promo   for the   Stock Eagle EA v2.0   release! Only   10 copies   available a
Dumangan MT5
Jose Lagayan
专家
Introducing Dumangan MT5 - The Philippine God Of Harvest (MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/98661 ) Experience the abundance of successful trades with Dumangan MT5, our new Expert Advisor available on MQL5.com. Named after the revered Philippine God of Harvest, Dumangan, this tool embodies the essence of reaping profits from the fertile ground of the markets, just like Dumangan blessed the fields with bountiful crops. A Focused Strategy with Customizable Settings Dumangan MT5
FREE
GOLDExter
Youcef Seghir
专家
track record of myfxbook : 在原始点差账户上进行回测，你会看到令人惊艳的结果。 专家顾问（EA）概述： 本EA专为 XAUUSD（黄金兑美元） 交易优化，最适用于 1小时（H1）周期 ，**4小时（H4）**为强力辅助选项。 其性能已针对黄金市场独特的波动性与结构进行了精细调校。 我们并不贩卖一夜暴富的幻想。 我们提供的是一款功能强大、有效的交易工具 —— 前提是你真正理解何为真实交易。 此EA具有卓越的智能，能够精准识别 价格结构中的突破区间（Breakout Zones） ，并在 高级风险管理系统 的保护下进行专业交易。 系统动态分析市场结构，结合关键价位识别与趋势过滤（使用智能指标），有效避免虚假信号。 本EA的表现不仅仅是“美化过的回测结果”，而是 真实、持续、稳定的盈利能力 —— 前提是你遵循推荐配置。 适合以下类型的交易者： 追求长期资本安全与稳健增长 避免剧烈回撤与市场噪音 重视风险控制与资本复利增长 主要功能亮点： 使用先进算法智能识别支撑与阻力位 ️ 灵活的资金管理：支持固定美元风险或按余额百分比配置
Circinus MT5
Kulanan Chavalparit
专家
Circinus 2021  is a versatile algorithm which can use wide range of deposit. Suitable for   EURUSD   pair. Backtesting showed more than   220% profits   in 12 months for   initial deposit 100 USD   and   initial Lot 0.01 (TP_money =10) Backtesting showed more than   130% profits   in 12 months for   initial deposit 1,000 USD   and   initial Lot 0.1   (TP_money =10) Backtesting showed more than  130% profits  in 12 months for    initial deposit 10,000 USD  and  initial Lot 1.0   (TP_money =100) C
Nova RSW Trader
Anita Monus
专家
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
专家
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
专家
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
专家
EURUSD London Breakout Pro 在先进人工智能工具的支持下开发，EURUSD London Breakout Pro 提供了干净高效的代码结构，优化了速度与稳定性。 该智能交易系统采用机构级风险管理框架，并避免使用高风险策略，如马丁格尔、网格加仓（grid averaging）或不受控的对冲。 专为追求精确与安全的交易者打造，本系统将经过验证的伦敦时段突破策略与强大的入场过滤条件相结合： EMA200 (H4) 用于方向性趋势判断 ADX(14) 测量市场强度 MACD(12,26,9) 进行动能一致性验证 RSI(14) 作为超买/超卖保护 ATR(14) 提供自适应缓冲区与动态止损设置 通过专注于交易质量而非数量，EURUSD London Breakout Pro 旨在捕捉外汇市场最具流动性的时段中高概率的行情波动——并确保稳定执行与稳健的资金保护。 系统工作原理 构建亚洲时段的“区间盒” (00:00–07:59 GMT)。 当M15蜡烛收盘突破区间盒 ± 缓冲区时入场，缓冲区 = 最大(5点, 0.1×ATR(14))。 趋势过滤：价格相对于 E
FREE
NeoHedgeMulti
Rim Askarov
专家
NeoHedgeMulti - Multi-Currency Grid Expert Advisor for MetaTrader 5 Trade multiple currency pairs with a single intelligent system. This professional Expert Advisor combines Bollinger Bands breakout entry with a filtered grid strategy, enhanced by a multi-currency engine and multi-level risk management system.Core Strategy & Logic Entry Signal: -First (Anchor) Order: Opens when price closes outside Bollinger Bands. - BUY - Closing above Upper Band - SELL - Closing below Lower Band Grid Develop
Elasticity MT5
Marta Gonzalez
专家
Elasticity     - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This EA modifies the distances depending on the market situation, being able to shorten or increase the distances depending on how the algorithm reads the market. The system operates market breaks. Looking for the market point of greater efficiency ris/ benefit , to minimize the risks of margin call. The system uses two different algorithms, one to follow the trend and the other to operate market pullbacks. D
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
专家
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
FREE
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
专家
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
GbpUsd Range Break Breakout EA
Ray Pracious Chidhungwana
专家
Master the London Breakout: Automate Your Edge with GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA is a robust, precision-engineered Expert Advisor tailored for traders seeking to exploit early London session breakouts. It harnesses a sophisticated blend of range-based logic, advanced order block detection, and price action confirmations to deliver high-probability trade entries. This EA is meticulously optimized for the GBPUSD pair on the M1 timeframe , automatically pinpoin
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
专家
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
专家
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
专家
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
ErusFX 1 Percent Hunter
Erwin Rustandi
专家
Expert Advisor Description ErusFX 1 Percent Hunter is a simple expert advisor based on stochastic oscillator that will collect sell and buy positions until the profit condition is reached by 1%. Pairs recommendation : EURUSD TimeFrames : H4 Please backtest various variations of the EA settings to get the result that suits your desired Setting Description Volume =====>>>>> Set Lot from balance, example balance 1.000, volume 100 than lot is 0.01, example balance 1.000, volume 300 than lot is 0.0
Ussr Fris
Yriy Doronin
专家
Greetings to all friends! I present to you an advisor and an indicator in one project. The advisor settings are displayed on the screens presented in the market. You choose the basic design principle yourself. The first thing you should do is set a specific price at which the advisor will start calculating and drawing the trading zone, the range is also set by you. The advisor trades on the principle of breaking out the previous or future zone.
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
专家
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Jinn MT5
Francisco Alonso Gonzalez
专家
Jinn - Fair Value Gap Trading Expert Advisor Professional automated trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) with advanced risk management. What it does: Automatically detects Fair Value Gaps on H1 and M15 timeframes Executes precise entries when price retraces to FVG zones Implements multiple entry modes: Conservative, Moderate, and Aggressive Supports multiple simultaneous positions with customizable limits Key Features: Smart Detection : Identifies both standard and mi
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
专家
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Smart Breakout EA Pro
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
专家
Smart Breakout EA Pro - Advanced Multi-Pattern Breakout Trading System Smart Breakout EA Pro   is a professional-grade Expert Advisor designed to capitalize on one of the most profitable trading opportunities in the market: breakouts. When price breaks through key support or resistance levels with strong momentum, significant profit opportunities emerge. This EA identifies and trades these high-probability setups automatically. Live trades:  Click Here Guide and set files: Click Here Wh
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
专家
Gridingale是一个新的复杂的专家顾问，结合了网格和马丁格尔。它将根据设置创建一个订单网格，但也在上面添加一个马丁格尔。因此，它将在小的和大的运动中获取利润。 一个损失补偿系统被整合，以允许恢复离当前价格太远的订单。它可以用一个指标来过滤新周期的开启。 它可以同时在两边工作，但让它在有回扣的市场上工作是很有趣的，以使长期的利润最大化。 Results are good on  EUR/USD  but you can use it everywhere by adjusting the settings.  Timeframe H1. Live signal:   https://myx.gg/mql5 Share your best configuration set or find help on the discord:   https://myx.gg/discord MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/42499 Recommended Broker :  ICMarkets   (4.8/5 on Trustpi
FREE
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
专家
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Best Scalper XAUUSD 30min
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
专家
Este robô foi criado exclusivamente para operar no ouro (XAUUSD) e funciona melhor em timeframes médios (M30, H1) . Diferente de scalpers tradicionais, o Best Scalper XAUUSD 30min foca em reversões de tendência , utilizando indicadores avançados como RSI, Bandas de Bollinger e Price Action . A estratégia é baseada em detectar níveis críticos de suporte e resistência , onde o mercado tem uma grande probabilidade de inverter a tendência. Ele combina essa análise com volatilidade intradiária , gar
FREE
The Criptotrding MT5
Marta Gonzalez
专家
THIS EA IS DESING TO USED IN BTCUSD    Do you want to accompany  Criptotrading to the next level of bitcoin trading? You just have to download it and try it yourself. Also testing it is free. Are you not going to try them? Criptotrading  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions    Criptotrading  It is an advanced and profession
Scalpers MA
Ivan Simonika
专家
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is distinguished by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss. Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimize
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
专家
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
专家
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
4 (1)
专家
ICT Concept PRO P EA - SMC交易自动化 机构交易理念与算法精度的结合 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 聊天链接 ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY 概述 ICT Concept PRO P EA 是一款专为采用Inner Circle Trader (ICT) 方法论的交易者设计的高级专家顾问系统，该方法论是一种理解市场结构、流动性工程和机构订单流的复杂方法。该EA适用于外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD）、指数和商品，将复杂的ICT概念转化为自动化交易信号，执行标准达到军事级别。 该系统专为道具公司交易者、机构策略爱好者和寻求通过Smart Money Concepts获得优势的算法交易者量身定制。ICT Concept PRO P EA 提供了一个系统化的框架，通过流动性清扫、Fair Value Gaps (FVG)、Order Blocks (OB) 和市场结构变化识别高概率交易机会，同时保持严格的风险控
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
专家
Gold Breakout PRO-P - 黄金和外汇精准突破交易 以无与伦比的精准性和安全性掌握市场 Gold Breakout PRO-P 是一个尖端的专家顾问（EA），专为在 XAUUSD（黄金）市场上称霸而设计，同时在 EURUSD 等外汇货币对上表现出色。专为自营交易公司交易者、零售投资者和算法交易爱好者设计，这款 EA 利用复杂的突破策略，结合拒绝确认、流动性扫单检测和动态风险管理。在回测中证明了 91% 的胜率和高达 66 次连续胜利， Gold Breakout PRO-P 将机构级性能与用户友好型定制相结合，成为利用黄金价格动能驱动的终极工具。 设置文件： t.me/+kZTatI6tFXhlZGU0 促销价： 仅 $99.00，仅限下 10 次销售，下次价格 $259.00 — 抓紧时间！ Gold Breakout PRO-P 的工作原理 Gold Breakout PRO-P 利用高概率突破策略，结合先进的确认技术： 构建突破框： 在用户定义的时间窗口内分析价格行为，设置高点和低点突破水平。 放置挂单： 在突破框结束时（例如，格林尼治Stuart 06:05）
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
专家
Daily High-Low Prop Gold EA：精准突破交易黄金的利器 介绍 Daily High-Low Prop Gold EA，一款尖端的 Expert Advisor (EA)，专为在 XAUUSD 市场通过精准突破日高和日低点来主导市场而设计。基于强大的 breakout strategy，结合 rejection confirmation、liquidity sweep detection 和激进的 trailing stops，此 EA 为 prop firm 交易者、零售投资者和算法交易爱好者提供机构级性能。经回测证明。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $212.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $359.00 HURRY 关键参数、组件和功能 输入参数： 交易设置： Magic number、lot size、risk percentage、maximum spread、daily loss limit。 日级别： 显示日高/日低线的选项，可自定义颜色、样式和宽度。
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
专家
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA：FOREX 和 XAUUSD 的 KEYLINE 精密掌控 释放 GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 的强大功能，这是一款专为精英交易者、对冲基金和机构投资者设计的尖端专家顾问（EA）。专为 XAUUSD 和 FOREX 打造，这款 EA 通过基于三点支点的 KEYLINE precision 策略、先进的反市场操纵时间机制和强大的风险管理，提供手术刀般的精准度。在为期 1 个月的策略测试 中，实现了 68% 的胜率 和在 10 万美元账户上获得 61,200 美元的利润 ，将黄金的波动性转化为稳定的利润，同时轻松应对市场复杂性。 ON SALE: $99.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY 。购买后请通过私信联系我们以获取优化的设置文件： SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 为什么选择 GOLDEN BULLET TREND KEY
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
专家
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced：外汇和黄金市场的精准多策略掌控 释放 HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced 的全部潜力，这是一款尖端的专家顾问（EA），专为以外科手术般的精准度征服外汇和 XAUUSD 市场而设计。这款人工智能驱动的 EA 专为精英交易者、对冲基金和机构投资者量身定制，结合了先进的混合策略——包括突破、均值回归、趋势跟随、剥头皮和亚洲时段——以及复杂的时机机制、流动性扫单检测和动态风险管理。在严格的回测中，是您利用市场动能并智胜市场操纵的终极工具。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK BLACK FRIDAY SALE IS HERE: $89.00 ONLY ，仅限下 10 次销售，下一价格 $399.00 赶快行动！ 为什么选择 HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced？ 与容易落入市场陷阱或依赖高风险策略（如马丁格尔）的传统 EA 不同， HYBRID MULTI-STRATEGY 通过精心设计的多策略系统提供机构级性能。针对外汇和 XA
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
专家
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (中文) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA 是一个专为外汇对（如 EURUSD）、黄金和指数设计的结构化交易专家顾问（EA）。专为自营公司交易者、零售交易者和算法交易爱好者量身定制，该 EA 实施基于价格行为模式的自上而下分析策略，通过趋势评估和动态控制加以增强。它在自动化执行和手动灵活性之间提供平衡，具备适用于各种交易环境的稳健合规性。 SET 文件 ：通过 SET FILE:  MQL5 CHAT LINK 价格 ：早期访问价 $599.00（限量前 10 次购买，之后为 $1499.00） 操作框架 DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P 通过系统化流程运行： 多时间框架分析 ：评估较高时间框架（默认 H4 或 D1）以确定整体趋势方向，然后在较低时间框架（默认 M5 或 M15）上进行模式识别，将支撑和阻力水平作为关键区域。 模式与结构检测 ：识别价格行为模式，如双顶和双底用于反转设置，结合订单块、流动性扫荡和公平价值缺口以确认信号有效性，应用用户定义的偏移量以进行精确评
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
专家
双顶双底专业增强版EA：外汇、黄金及指数的精准多模式掌控 释放双顶双底专业增强版（Double Top Bottom Pro Enhanced）的潜力，这是一款专为外汇和黄金（XAUUSD）市场设计的专家顾问（EA）。该EA结合了基于形态的策略，包括双顶/双底、头肩形态、镊子形态和吞没形态，辅以时机机制、流动性检测和动态风险管理。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 所有SET文件需根据您的经纪商和时区进行优化。针对当前市场条件，建议优化周期为2周至1个月。注意：根据经验，超过2个月的优化用于评估不同场景下的总体盈利能力。 从总优化文件中确定适合您经纪商的最佳SET文件。 促销价：仅$799.00 — 限下10次销售，下一价格$1499.00，赶快行动！ 核心功能 多形态引擎 ：整合双顶/双底、头肩形态、镊子顶/底以及看涨/看跌吞没形态进行市场分析。 安全交易 ：每笔交易均设置止损和止盈水平。 动态风险管理 ：支持固定止损、ATR止损、摆动止损、动态手数调整、部分盈利锁定。 跟踪止损 ：在设定距离激活以锁定利润。 交易面板 ：显示账户统计、趋势线、推荐建议、买入/卖
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
专家
Asian Breakout PRO-P - 外汇精准突破交易 以无与伦比的精准与安全掌握市场 Asian Breakout PRO-P 是一款尖端的专家顾问（EA），专为在外汇、黄金和指数市场中占据主导地位而设计，重点关注如黄金、EURUSD 等所有货币对。专为自营公司交易者、零售投资者和算法交易爱好者打造，这款 EA 利用基于亚洲时段高低点位的复杂突破策略，并通过趋势确认和动态风险管理得到增强。经过验证的 67% 胜率和强大的回测表现，Asian Breakout PRO-P 结合了机构级性能与用户友好的定制功能，使其成为利用外汇价格行为的最佳工具。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 促销中 ：早鸟价仅 $99.00，仅限下 10 次购买，下一价格 $499.00，抓紧时间！ Asian Breakout PRO-P 的运作方式 Asian Breakout PRO-P 通过以下方式运作： 构建亚洲时段范围 ：分析用户定义的亚洲时段窗口（默认 23:00–08:00 GMT）内的价格行为，设定高低突破水平。 执行交易 ：在时段结束时（例如 08:00 GMT）
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
专家
SNIPER ENTRY PROP EA - 专业级市场执行系统 精准交易自动化，融合机构纪律 聊天链接  SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $1977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY 系统概述 SNIPER ENTRY PROP 是一款为追求机构级市场分析和军事级风险管理的交易者设计的复杂专家顾问（EA）。专为外汇货币对、金属和高流动性工具开发，该系统将复杂的技术形态转化为自动交易信号，同时保持无懈可击的执行标准。 专为专有交易公司（Prop Firm）环境、资金账户和纪律严明的零售交易者设计，SNIPER ENTRY PROP 提供了一个全面的框架，通过多层次形态识别、动态趋势分析和自适应交易管理，识别高概率交易机会，同时严格遵守经纪商合规协议。 促销价：仅 $1977.00，仅限下10次购买，下一价格 $9977.00，赶快行动！ 操作架构 1. 多维市场分析 高级时间框架（H1/H4/D1）： 确定主要市场结构和方向偏见。 识别机构级支撑/阻力区域。 绘
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
专家
KILLZONE KNIGHT PROP EA: 精准基于会话的黄金交易 专业XAUUSD专家顾问 | 双策略机构交易系统 概述 KILLZONE KNIGHT PROP EA 是一款为严肃交易者和专业机构交易者设计的机构级交易系统。该系统基于两个独立的、高概率策略——LDNYK（伦敦-纽约收盘）和GBT（GMT突破时间），结合基于会话的精准性与先进的市场结构分析，捕捉黄金在高峰流动窗口内的日内动量。 与传统突破系统不同，KILLZONE KNIGHT 采用双引擎架构，允许两个策略同时运行而不互相干扰，每个策略拥有独立的风险控制、交易限制和利润管理系统。 核心策略架构 策略 1: LDNYK（伦敦-纽约收盘突破） 市场结构: 分析前一日最高价和最低价，配置突破区域 入场逻辑: 监控M15价格行为，确认突破每日极端值 验证: 要求最小K线大小（5+点）以过滤虚假突破 会话重点: 仅在纽约交易时段（上午8点至下午4点 NY时间）运行 交易管理: 独立的每日交易限制（默认: 每日5笔交易） 策略 2: GBT（GMT突破时间） 精准窗口: 捕捉早期会话波动（GMT 3:05-6:05） M1
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
专家
PUMP DUMP PROP PRO（中文翻译） 基于PUMP AND DUMP交易策略的专业系统 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) 高级机构资金流检测与银行动态分析 系统基础 PUMP DUMP PROP PRO 是一个围绕PUMP AND DUMP方法论设计的专业智能交易系统（EA），通过分析成交量激增、流动性扫单和市场结构变化来检测机构订单流。该系统专为道具交易环境和纪律严明的散户交易者设计，能够识别银行级别的市场动态，并在最佳回调区域执行精准入场。 该EA基于经过验证的机构交易原则：追踪大型参与者在何处积累头寸（成交量激增）、识别流动性抓取（BSL/SSL扫单）并在高概率回调至关键水平（订单块、公平价值缺口、斐波那契区域）时入场。 交易方法论：智能资金概念 + 机构资金流检测 支持的市场 ：主要外汇货币对、XAUUSD（黄金）、主要指数 核心交易策略 策略 1：回调后继续趋势 通过成交量激增检
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
专家
LESUS SCALPER PROP 精英供需区交易系统，用于机构级执行 SET FILE: MQL5 CHAT 链接 定价: 早期访问 $99.00（限前10次购买，之后 $499.00） 系统概览 LESUS SCALPER PROP 是一款基于机构供需原则构建的高级专家顾问 (EA)，旨在通过多时间框架价格行为分析精确识别并交易高概率区域反应，执行最佳汇聚设置中的剥头皮入场。 该系统专为 prop 公司交易者、资助账户和纪律严明的零售专业人士设计，结合严格的区域验证与军用级风险控制，提供一个专业框架，同时严格遵守经纪商要求，捕捉短期机构动向。 核心方法：供需区交易 市场: 外汇主要货币对、XAUUSD (黄金)、XAGUSD (白银)、主要指数、加密货币 账户类型: 兼容净头寸和对冲 交易风格: 机构区剥头皮，含多时间框架确认 区域检测框架 主要区域识别 系统通过以下方式识别机构供需区： 冲动移动分析: 检测快速价格移动（平均速度1.5倍），表明机构参与 基础形成检测: 识别强劲方向移动前的巩固区 成交量确认: 通过tick成交量比率分析（1.2x阈值）验证区域强度 摆动点识别:
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
专家
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - 机构智能与智能资金架构的结合 中央银行逻辑与算法精确度的交汇 系统概览 BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP 代表两种主导市场范式的融合：内圈交易员 (ICT) 方法论与智能资金概念 (SMC) —— 合成为一个统一的自主交易框架，反映机构订单流的机制。 该专家顾问不预测市场——它读取机构指纹。通过结合 ICT 的流动性工程原理与 SMC 的结构分析，该系统识别中央银行、对冲基金和做市商在重大行情前配置资本的位置。 工程目标：外汇主要货币对 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)、指数 (US30, NAS100, S&P500) 和商品 运营哲学：与银行交易，而非对抗它们 执行标准：军事级精确度与机构级风险控制 双重方法论架构 ICT 基础层 系统整合了真实的内圈交易员概念： 流动性工程检测 公平价值缺口 (FVG) 分析 订单块智能 最佳交易入口 (OTE) 市场结构机制 SMC 整合层 智能资金概念叠加提供结构确认： 多时间框架结构分析 更高时间框架 (H4/每日)：建立市场偏见和主要摆动点 中等
ICT Banker
John Muguimi Njue
专家
Chinese (Simplified) ICT BANKER SOE PROP EA：机构级智能资金交易系统 介绍 ICT BANKER SOE PROP EA — 一个高级的专家顾问，专为像机构玩家那样交易而设计，使用 Inner Circle Trader (ICT) 概念结合 Smart Order Execution (SOE)。这个尖端系统利用市场结构突破、流动性操纵、订单区块和公平价值缺口，在多个时间框架内捕捉高概率交易机会。专为道具公司交易员、零售投资者及算法爱好者而设计，旨在提供机构级别的表现，而无需冒险策略。 参数 SET FILE： MQL5 CHAT LINK 促销价： 仅售 199.00 美元 — 有效于接下来的10次销售 | 下一价格 359.00 美元 | 抓紧! 关键参数、组件和功能 输入参数： – 交易设置：Magic 编号、手数、风险百分比、最大点差、每日亏损限额、最大开仓数。 – 策略选择：分别启用/禁用全部6种策略（Continuation、Manipulation、Volume Spikes、Same TF、HTF/LTF、AI Adapti
Quantum ICT Concepts
John Muguimi Njue
专家
QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA- 4GURUS EDITION QUANTUM ICT CONCEPTS - Next Generation Smart Money Automation Where Institutional Intelligence Meets Quantum-Grade Execution So Advanced for Meant Gurus  EXCLUSIVE LAUNCH OFFER  BLACK FRIDAY SPECIAL: $299.00 (Normal Price: $1,499.00) VALID FOR NEXT 15 SALES ONLY - THEN PRICE INCREASES TO $1,999.00  Overview QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA represents the evolution of institutional trading automation. Built on the foundation of Inner Circle Trader (ICT)
ICT Conqueror
John Muguimi Njue
专家
ICT ( Conqueror)   Classic Concepts EA : Institutional Trading Intelligence for MT5 Introducing ICT ( Conqueror) Classic Concepts EA — a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered to execute Inner Circle Trader (ICT) methodologies with algorithmic precision. This EA transforms the most powerful institutional trading concepts into automated execution, bringing Smart Money strategies to your MetaTrader 5 platform. SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $191.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES
筛选:
无评论
回复评论