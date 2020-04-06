Scalper Robot EA

市场情报架构

SCALPER ROBOT代表算法交易系统的进化，专为寻求快速进出策略且具有外科手术般精确度的交易者设计。通过严格的MQL5市场验证协议开发，该EA将市场微观结构转化为可操作的交易机会，同时保持严格的风险参数。

**时间框架通用性：**M5-H1针对高频机会优化 **资产覆盖：**通用兼容性 - FOREX货币对、XAUUSD、XAGUSD、US30、SPX500、BTCUSD **验证状态：**零错误MQL5市场合规，11阶段交易前验证

核心技术框架

自适应进场系统

**动态高低检测：**5-11根K线回顾窗口通过多K线形态识别确定摆动极值

**价格行为验证：**仅在确认突破延续后放置挂单（BUY_STOP/SELL_STOP）

**距离过滤：**可配置订单距离防止盘整阶段的过早进场

通用仓位规模引擎

**多资产校准：**自动检测40+工具的点值大小（外汇4-5位数、黄金2位小数、指数整数、加密货币变量）

**基于风险分配：**基于百分比的仓位规模，带账户货币调整（支持JPY/KWD 3位小数）

**保证金智能：**交易前保证金计算，20%安全缓冲和每单50%余额上限

高级退出管理

**基于百分比保本：**可配置触发器（默认目标10%）带偏移保护（1%缓冲）

**渐进式追踪系统：**在达成15%目标时激活，按5%间隔锁定未实现收益

**双模式SL/TP：**固定点数（200/300）或ATR动态（1.0x/4.0x倍数）适应波动性

风险架构

交易前验证协议（11阶段）

终端/账户权限验证 挂单限制合规性（ACCOUNT_LIMIT_ORDERS） 每日亏损阈值监控（最大5%回撤） 实时价格源确认 最小交易距离强制执行 止损水平间距验证（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL） 冻结水平边界检查（SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL） 成交量约束验证（MIN/MAX/STEP/LIMIT） 保证金充足性计算（OrderCalcMargin 80%阈值） 余额使用上限（每单最大50%） 错误状态重置模式（OrderSend前ResetLastError）

市场事件过滤

**经济日历整合：**高/中/低影响新闻阻挡，可配置窗口（±30分钟默认）

**精细控制：**影响严重程度级别的独立开关

**实时状态：**视觉仪表板指示活动新闻限制

会话管理

**时区优化：**全球小时选择（H_0100-H_2300），24/5运行的非活动状态

**每日回撤保护：**达到5%每日亏损阈值时自动平仓

**仓位限制：**最大3个并发仓位防止过度暴露

技术规格

指标整合

**ATR分析：**14周期平均真实波幅用于波动性调整参数

**RSI过滤器（可选）：**14周期振荡器，70/30阈值避免超买/超卖进场

**点差监控：**实时拒绝超过30点阈值

订单执行标准

**成交策略：**ORDER_FILLING_FOK（全成或杀单）用于即时执行或取消

**滑点控制：**50点偏差容忍度

**到期管理：**基于时间的订单取消（默认100根K线）防止过时订单

性能跟踪仪表板

实时视觉界面显示：

点差状态（颜色编码阈值警报）

ATR波动率读数

交易时间活动/非活动状态

RSI振荡器水平（启用时）

新闻过滤器配置（H/M/L指示器）

每日盈亏带百分比指标

开仓位 vs 最大容量

挂单数量

**每日统计：**交易数量和会话结果

**每周表现：**累计交易和结果跟踪

运行要求

最低规格

**账户类型：**ECN或标准（优先零点差）

**杠杆：**最低1:20（推荐1:100以优化保证金利用）

**资金：**每0.01手基础规模最低$500

**连接：**推荐VPS用于不间断M5-M15运行

**经纪商兼容性：**任何MQL5兼容平台支持标准订单执行

推荐环境

$1,000用于多元化多货币对交易 **交易品种：**从主要货币对（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD）开始扩展

**监控：**前2周在模拟账户校准经纪商特定条件参数

**审查周期：**每500笔交易或每月调整参数

配置框架

核心参数

**每笔交易风险：**0.02%（超保守）至2.0%（激进） **回顾K线：**5-1100（形态检测窗口） **订单距离：**100点（突破确认缓冲） **到期时间：**100根K线（自动订单清理）

止损策略

固定模式：

SL：50点

TP：300点（1.5:1 回报风险比）

ATR模式：

SL：1.0x ATR倍数

TP：4.0x ATR倍数（4:1动态比率）

退出管理

**保本触发：**TP距离的10%

**保本偏移：**TP距离的1%

**追踪激活：**TP距离的15%

**追踪步长：**TP距离的5%

会话控制

**开始小时：**H_0000（按时区调整）

**结束小时：**H_2100（隔夜关闭）

**最大仓位：**3个同时

**每日亏损上限：**起始余额的5%

**最大点差：**30点

策略方法论

进场逻辑

**形态识别：**使用iHighest/iLowest函数识别5-11根K线摆动高低点 **确认阶段：**在极值+缓冲距离（默认100点）放置挂单 **激活等待：**仅在持续突破延续时触发订单 **成交量计算：**基于风险的规模确保不同SL距离的统一暴露

仓位管理

**初始保护：**订单放置时设置SL/TP（固定或基于ATR） **保本迁移：**价格达到TP的10%时将SL移动至进场+1% **追踪启动：**达成15%TP时激活渐进式追踪 **部分缩放（未来）：**框架准备了多级退出实现

风险控制

**交易前：**11阶段验证防止无效订单

**交易中：**通过保本和追踪机制动态调整SL

**交易后：**历史分析提供每日/每周统计

**会话范围：**达到每日亏损阈值或最大仓位数时自动关闭

定制矩阵

可扩展性选项

**保守型：**0.02%风险，3:1 ATR比率，仅高影响新闻过滤

**平衡型：**0.5%风险，4:1 ATR比率，高+中影响新闻过滤

**激进型：**2.0%风险，固定1.5:1比率，无新闻过滤

市场适应

**趋势市场：**增加订单距离至150点，禁用RSI过滤

**震荡市场：**启用RSI 70/30过滤，将仓位限制减至2

**高波动市场：**仅使用ATR模式，将ATR_SL增加至1.5x

经纪商调整

**高点差：**将MaxSpread增加至50，使用更宽订单距离

**低杠杆：**将风险降至0.1%，增加最低资金要求

**执行延迟：**将到期延长至200根K线，增加滑点容忍度

调试和监控

日志系统

**EnableDebug = false（默认）：**静音运行，仅错误 **EnableDebug = true：**全面日志记录包括：

进场信号检测

订单放置尝试

验证失败及具体原因

仓位修改事件

追踪止损调整

每日/每周重置

仪表板智能

所有指标实时更新，无需重新编译代码：

颜色编码点差警报（绿色<30，红色≥30）

ATR波动率趋势

交易时间状态

新闻事件接近警告

每日盈亏带视觉盈亏指示

仓位容量仪表

性能统计（每日/每周交易和结果）

风险声明

算法交易系统在概率环境中运行，市场条件持续演变。虽然SCALPER ROBOT集成了机构级验证和风险控制，但交易结果取决于多种外部因素，包括但不限于经纪商执行质量、市场流动性、点差变动和不可预见的跳空缺口。

**资金分配：**仅用专门分配用于投机交易的资金交易 **参数敏感性：**默认设置需针对个别经纪商条件调整 **持续监控：**自动化系统需要定期监督和参数重新校准 **历史背景：**回测结果反映特定市场条件，不具预测性

技术框架

复杂设置的高级调试

系统哲学

SCALPER ROBOT代表高频交易的系统方法，优先考虑风险管理而非激进仓位规模。11阶段验证协议确保每笔交易在执行前满足经纪商特定要求，而基于百分比的退出系统适应趋势和震荡条件。

不同于网格或马丁格尔方法，每笔仓位保持独立SL/TP水平，通过保本和追踪机制逐步降低风险。通用点值引擎可在不同资产类别间无缝部署，无需手动重新校准，集成新闻过滤器防止事件驱动波动高峰期间的暴露。

为重视一致性而非投机、合规而非捷径、系统执行而非自由裁量解释的交易者而建。

**注意：**本系统作为交易工具提供。性能取决于正确配置、持续监控和有利市场条件。用户对交易决策和结果承担全部责任