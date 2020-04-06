Daily High Low Prop Gold
- Эксперты
- John Muguimi Njue
- Версия: 107.7
- Обновлено: 6 сентября 2025
- Активации: 5
Представляем Daily High-Low Prop Gold EA — передовой Expert Advisor (EA), разработанный для доминирования на рынке XAUUSD за счёт использования breakout strategy на дневных максимумах и минимумах с непревзойдённой точностью. Основанный на надёжной breakout strategy, усиленной подтверждением rejection, liquidity sweep detection и агрессивными trailing stops, этот EA обеспечивает производительность институционального уровня для трейдеров проп-фирм, розничных инвесторов и энтузиастов алгоритмической торговли.
SET FILE: MQL5 CHAT LINK
|ON SALE: $212.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $359.00 HURRY
Ключевые параметры, компоненты и функциональность
Входные параметры:
- Настройки торговли: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.
- Дневные уровни: Опции отображения линий дневных максимумов/минимумов с настраиваемыми цветами, стилями и шириной.
- Фильтры времени: Ограничение торговли определёнными часами (например, NY session) и днями.
- Торговая панель: Отображение графической панели для ручной торговли и статистики счёта. Оповещения: включение/выключение оповещений через всплывающие окна, push-уведомления или email. Графический интерфейс с:
- Информация о счёте (баланс, эквити, свободная маржа).
- Статистика прибыли/убытков за день, неделю и месяц.
- Кнопки для ручных операций buy, sell и close-all.
- Панель обновляется каждые 5 секунд для отображения данных счёта в реальном времени.
- Breakout Logic: EA определяет дневные максимумы/минимумы по свече D1 предыдущего дня. Отслеживает 15-минутные (M15) свечи для breakout:
- Бычий breakout происходит, когда M15 закрывается выше dailyHigh + BreakoutBufferPips и размер свечи превышает MinCandleSizePips.
- Медвежий breakout происходит, когда M15 закрывается ниже dailyLow - BreakoutBufferPips.
- Добавляет буфер к дневным максимумам/минимумам (по умолчанию: 1 pip).
- Торговля: Открывает сделки с рассчитанными уровнями stop-loss и take-profit на основе входных параметров. Включение/выключение breakout trading, buffer pips, минимальный размер свечи для breakout.
- Управление рисками:
- Lot Sizing: Поддерживает фиксированный lot size или автоматический расчёт на основе risk percentage и расстояния до stop-loss.
- Trailing Stop: Активируется, когда позиция достигает TrailingStartPips прибыли, перемещая stop-loss на TrailingStepPips.
- Breakeven: Перемещает stop-loss на уровень входа + BreakevenAddPips, когда прибыль достигает BreakevenTrigger Pips.
- Daily Loss Limit: Закрывает все позиции и останавливает торговлю, если убытки превышают DailyLossLimitPercent.
- Spread Filter: Предотвращает торговлю, если спред превышает MaxSpreadPips.
- Фильтры времени и дней: Ограничивает торговлю определёнными часами (например, NY session с StartHour до EndHour). Разрешает/запрещает торговлю в определённые дни (с понедельника по пятницу).
- Отслеживание прибыли: Отслеживает дневные, недельные и месячные прибыли/убытки, обновляя значения максимумов/минимумов для отображения на торговой панели.
- Визуальные индикаторы: Рисует горизонтальные линии для дневных максимумов/минимумов на графике с настраиваемыми цветами и стилями.
- ShowTradingPanel: Отображает статистику счёта в реальном времени, дневные/недельные/месячные максимумы/минимумы прибыли и кнопки Buy/Sell (по умолчанию: true).
- LotSize: Фиксированный lot size (по умолчанию: 0.01) или автоматический с RiskPercent (по умолчанию: 2%).
- TrailingStartPips/TrailingStepPips: Активирует trailing на 20 pips, перемещает каждые 5 pips.
- MaxPositions: Ограничивает открытые сделки (по умолчанию: 1).
- DailyLossLimitPercent: Ограничивает дневные убытки (по умолчанию: 5%).
- Trade Monday–Trade Friday: Включает/выключает торговые дни (по умолчанию: все включены).
Почему стоит выбрать Daily High-Low Prop Gold EA?
В отличие от традиционных EA, использующих рискованные стратегии, такие как martingale или grid trading, Daily High-Low Prop Gold EA сочетает проверенную временем breakout strategy с продвинутыми фильтрами и динамическим управлением рисками. Оптимизированный для XAUUSD, он нацелен на дневные максимумы/минимумы breakout, подтверждает входы с помощью rejection patterns и liquidity sweeps, и фиксирует прибыль с агрессивными trailing stops.
Ключевые особенности:
- Без Martingale, без Grid: Каждая сделка защищена stop-loss и take-profit, обеспечивая дисциплинированное управление рисками.
- Gold-Optimized Breakout Strategy: — pips offset, BreakoutBufferPips и MinCandleSizePips.
- Rejection Confirmation: Ожидает rejection цены на дневных уровнях для подтверждения momentum, повышая win rate.
- Liquidity Sweep Detection: Определяет liquidity sweeps на дневных максимумах/минимумах для высоковероятных установок.
- Агрессивные Trailing Stops: Быстро фиксирует прибыль с динамическими trailing stops (по умолчанию: начало на 20 pips, шаг 5 pips).
- Активные кнопки Buy/Sell: Выполнение ручных сделок buy или sell прямо с торговой панели одним кликом.
- Prop Firm Ready: Настраиваемые настройки риска и дневные лимиты убытков (по умолчанию: 5%) соответствуют правилам проп-фирм.
- Многотаймфреймовая универсальность: Превосходно работает на M15 для золота, с доказанной производительностью на 4-часовых таймфреймах для trend alignment.
Стратегия: Breakout Trading с продвинутым подтверждением
Daily High-Low Prop Gold EA использует breakout strategy, нацеленную на максимумы и минимумы предыдущего дня, усиленную сложными техниками подтверждения для захвата momentum золота. Вот как это работает:
- Обнаружение дневных уровней: Определяет максимумы и минимумы предыдущего дня, рисуя опциональные визуальные линии на графике для прозрачности.
- Breakout с подтверждением Rejection: Размещает ордера buy stop и sell stop на дневных максимумах/минимумах с настраиваемым буфером (по умолчанию: 1 pip). Ожидает rejection цены на этих уровнях для подтверждения momentum, снижая ложные входы.
- Liquidity Sweep Detection: Фильтрует сделки, обнаруживая liquidity sweeps на дневных максимумах/минимумах, нацеливаясь на манипуляции рынком для высоковероятных установок.
- Агрессивные Trailing Stops: Активирует trailing stops сразу после входа в сделку (по умолчанию: начало на 20 pips, шаг 5 pips), фиксируя прибыль быстро и минимизируя полные stop-loss.
- Манипуляция и продолжение: Использует потенциальные манипуляции рынком на дневных экстремумах, входя в сделки на подтверждённых breakout и следуя за continuation moves.
- Ручное выполнение сделок: Активные кнопки Buy и Sell на торговой панели позволяют мгновенно выполнять ручные сделки с заранее определёнными stop-loss и take-profit.
- Надёжное управление рисками: Ограничивает дневные убытки (по умолчанию: 5% от баланса счёта), ограничивает максимальное количество позиций (по умолчанию: 1) и динамически регулирует lot size на основе risk percentage (по умолчанию: 2%) или волатильности (на основе ATR).
- Фильтры времени и дней: Торгует только во время высоколиквидной NY session (8:00–16:00) и настраиваемых дней (по умолчанию: с понедельника по пятницу) для оптимизации производительности и избежания периодов низкого объёма.
Эта стратегия процветает на волатильности XAUUSD, адаптивность к более широким рыночным трендам.
Высокотехнологичный подход
- Фильтры Rejection и Liquidity: Подтверждает входы с помощью rejection цены и liquidity sweep detection, минимизируя ложные breakout.
- Lot Sizing на основе волатильности: Регулирует lot size с использованием расчётов волатильности на основе ATR для оптимального управления рисками.
- Продвинутая торговая панель: Отображает баланс, эквити, маржу и детализированное отслеживание прибыли для дневных, недельных и месячных максимумов/минимумов breakout, а также активные кнопки Buy/Sell для ручной торговли.
- Подтверждение тренда: Интегрирует анализ тренда на основе SMA (20/50-период) для фильтрации сделок на трендовых рынках.
- Защита от разворотов: Обнаружение разворотов на основе RSI (overbought/oversold) снижает ложные breakout на ranging markets.
Инструкции по настройке
Настройка проста и эффективна:
- Брокер: Рекомендуются ECN/zero spread brokers.
- Кредитное плечо: 1:100 или выше (минимум 1:20).
- Депозит: Минимум $300 ($500 рекомендуется на 0.01 lot).
- Символ: XAUUSD (M15 таймфрейм, поддерживается 4-часовой анализ).
- VPS: Рекомендуется для работы 24/5.
Бэктестинг:
- Тестируйте на XAUUSD (M15 или H4)
- Настройте RiskPercent, TrailingStop или фильтры дней для разных профилей риска.
Почему Daily High-Low Prop Gold EA выделяется
- Без рискованных стратегий: Избегает martingale, grid или высокочастотной торговли для устойчивых результатов.
- Продвинутое подтверждение: Фильтры rejection и liquidity sweep повышают точность сделок.
- Гибкость ручной торговли: Активные кнопки Buy/Sell позволяют мгновенно выполнять сделки с параметрами риска, заданными EA.
- Детализированное отслеживание прибыли: Отображает дневные, недельные и месячные прибыли для максимумов/минимумов breakout, обеспечивая полную прозрачность.
- Совместимость с проп-фирмами: Строгие контроля риска обеспечивают соответствие правилам проп-фирм.
- Универсальность 4-часового таймфрейма: Превосходно работает на H4 для trend-following установок.
- Экспертиза разработчика: Создан JFX Trading с более чем десятилетним опытом в алгоритмической торговле.
Преимущества:
- Низкая корреляция: Хорошо сочетается с другими EA для диверсификации портфеля.
- Гибкие фильтры дней: Настройка торговых дней для соответствия вашей стратегии или правилам проп-фирм.
- Улучшенная торговая панель: Отслеживание максимумов/минимумов прибыли в реальном времени и активные кнопки Buy/Sell для бесшовного контроля.
- Удобство для пользователя: Простая настройка с всесторонней поддержкой для всех уровней трейдеров.
Дисклеймер о рисках
Торговля связана с рисками. Хотя Daily High-Low Prop Gold EA разработан для стабильной производительности, ни одна система не гарантирует прибыли. Всегда торгуйте в пределах вашей толерантности к риску, и прошлые результаты не гарантируют будущих.
Присоединяйтесь к будущему торговли
Daily High-Low Prop Gold EA — это революционная торговая система, сочетающая breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, агрессивные trailing stops и продвинутую торговую панель с активными кнопками Buy/Sell. Независимо от того, проходите ли вы проп-фирм челленджи или наращиваете свой счёт, этот EA обеспечивает точность, адаптивность и надёжность, которые вам нужны.
Не упустите шанс! Приобретите за $499 до повышения цены до $990.
- Свяжитесь с нами: Напишите для получения set files.
Переопределите вашу торговлю с Daily High-Low Prop Gold EA.