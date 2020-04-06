Daily High-Low Prop Gold EA: Точное торговое решение для breakout strategy на золоте

Представляем Daily High-Low Prop Gold EA — передовой Expert Advisor (EA), разработанный для доминирования на рынке XAUUSD за счёт использования breakout strategy на дневных максимумах и минимумах с непревзойдённой точностью. Основанный на надёжной breakout strategy, усиленной подтверждением rejection, liquidity sweep detection и агрессивными trailing stops, этот EA обеспечивает производительность институционального уровня для трейдеров проп-фирм, розничных инвесторов и энтузиастов алгоритмической торговли.

Ключевые параметры, компоненты и функциональность

Входные параметры:

Настройки торговли: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.

Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit. Дневные уровни: Опции отображения линий дневных максимумов/минимумов с настраиваемыми цветами, стилями и шириной.

Опции отображения линий дневных максимумов/минимумов с настраиваемыми цветами, стилями и шириной. Фильтры времени: Ограничение торговли определёнными часами (например, NY session) и днями.

Ограничение торговли определёнными часами (например, NY session) и днями. Торговая панель: Отображение графической панели для ручной торговли и статистики счёта. Оповещения: включение/выключение оповещений через всплывающие окна, push-уведомления или email. Графический интерфейс с: Информация о счёте (баланс, эквити, свободная маржа). Статистика прибыли/убытков за день, неделю и месяц. Кнопки для ручных операций buy, sell и close-all. Панель обновляется каждые 5 секунд для отображения данных счёта в реальном времени.

Отображение графической панели для ручной торговли и статистики счёта. Оповещения: включение/выключение оповещений через всплывающие окна, push-уведомления или email. Графический интерфейс с: Breakout Logic: EA определяет дневные максимумы/минимумы по свече D1 предыдущего дня. Отслеживает 15-минутные (M15) свечи для breakout: Бычий breakout происходит, когда M15 закрывается выше dailyHigh + BreakoutBufferPips и размер свечи превышает MinCandleSizePips. Медвежий breakout происходит, когда M15 закрывается ниже dailyLow - BreakoutBufferPips. Добавляет буфер к дневным максимумам/минимумам (по умолчанию: 1 pip).

EA определяет дневные максимумы/минимумы по свече D1 предыдущего дня. Отслеживает 15-минутные (M15) свечи для breakout: Торговля: Открывает сделки с рассчитанными уровнями stop-loss и take-profit на основе входных параметров. Включение/выключение breakout trading, buffer pips, минимальный размер свечи для breakout.

Открывает сделки с рассчитанными уровнями stop-loss и take-profit на основе входных параметров. Включение/выключение breakout trading, buffer pips, минимальный размер свечи для breakout. Управление рисками: Lot Sizing: Поддерживает фиксированный lot size или автоматический расчёт на основе risk percentage и расстояния до stop-loss. Trailing Stop: Активируется, когда позиция достигает TrailingStartPips прибыли, перемещая stop-loss на TrailingStepPips. Breakeven: Перемещает stop-loss на уровень входа + BreakevenAddPips, когда прибыль достигает BreakevenTrigger Pips. Daily Loss Limit: Закрывает все позиции и останавливает торговлю, если убытки превышают DailyLossLimitPercent. Spread Filter: Предотвращает торговлю, если спред превышает MaxSpreadPips.

Фильтры времени и дней: Ограничивает торговлю определёнными часами (например, NY session с StartHour до EndHour). Разрешает/запрещает торговлю в определённые дни (с понедельника по пятницу).

Ограничивает торговлю определёнными часами (например, NY session с StartHour до EndHour). Разрешает/запрещает торговлю в определённые дни (с понедельника по пятницу). Отслеживание прибыли: Отслеживает дневные, недельные и месячные прибыли/убытки, обновляя значения максимумов/минимумов для отображения на торговой панели.

Отслеживает дневные, недельные и месячные прибыли/убытки, обновляя значения максимумов/минимумов для отображения на торговой панели. Визуальные индикаторы: Рисует горизонтальные линии для дневных максимумов/минимумов на графике с настраиваемыми цветами и стилями.

Рисует горизонтальные линии для дневных максимумов/минимумов на графике с настраиваемыми цветами и стилями. ShowTradingPanel: Отображает статистику счёта в реальном времени, дневные/недельные/месячные максимумы/минимумы прибыли и кнопки Buy/Sell (по умолчанию: true).

Отображает статистику счёта в реальном времени, дневные/недельные/месячные максимумы/минимумы прибыли и кнопки Buy/Sell (по умолчанию: true). LotSize: Фиксированный lot size (по умолчанию: 0.01) или автоматический с RiskPercent (по умолчанию: 2%).

Фиксированный lot size (по умолчанию: 0.01) или автоматический с RiskPercent (по умолчанию: 2%). TrailingStartPips/TrailingStepPips: Активирует trailing на 20 pips, перемещает каждые 5 pips.

Активирует trailing на 20 pips, перемещает каждые 5 pips. MaxPositions: Ограничивает открытые сделки (по умолчанию: 1).

Ограничивает открытые сделки (по умолчанию: 1). DailyLossLimitPercent: Ограничивает дневные убытки (по умолчанию: 5%).

Ограничивает дневные убытки (по умолчанию: 5%). Trade Monday–Trade Friday: Включает/выключает торговые дни (по умолчанию: все включены).

Почему стоит выбрать Daily High-Low Prop Gold EA?

В отличие от традиционных EA, использующих рискованные стратегии, такие как martingale или grid trading, Daily High-Low Prop Gold EA сочетает проверенную временем breakout strategy с продвинутыми фильтрами и динамическим управлением рисками. Оптимизированный для XAUUSD, он нацелен на дневные максимумы/минимумы breakout, подтверждает входы с помощью rejection patterns и liquidity sweeps, и фиксирует прибыль с агрессивными trailing stops.

Ключевые особенности:

Без Martingale, без Grid: Каждая сделка защищена stop-loss и take-profit, обеспечивая дисциплинированное управление рисками.

Каждая сделка защищена stop-loss и take-profit, обеспечивая дисциплинированное управление рисками. Gold-Optimized Breakout Strategy: — pips offset, BreakoutBufferPips и MinCandleSizePips.

— pips offset, BreakoutBufferPips и MinCandleSizePips. Rejection Confirmation: Ожидает rejection цены на дневных уровнях для подтверждения momentum, повышая win rate.

Ожидает rejection цены на дневных уровнях для подтверждения momentum, повышая win rate. Liquidity Sweep Detection: Определяет liquidity sweeps на дневных максимумах/минимумах для высоковероятных установок.

Определяет liquidity sweeps на дневных максимумах/минимумах для высоковероятных установок. Агрессивные Trailing Stops: Быстро фиксирует прибыль с динамическими trailing stops (по умолчанию: начало на 20 pips, шаг 5 pips).

Быстро фиксирует прибыль с динамическими trailing stops (по умолчанию: начало на 20 pips, шаг 5 pips). Активные кнопки Buy/Sell: Выполнение ручных сделок buy или sell прямо с торговой панели одним кликом.

Выполнение ручных сделок buy или sell прямо с торговой панели одним кликом. Prop Firm Ready: Настраиваемые настройки риска и дневные лимиты убытков (по умолчанию: 5%) соответствуют правилам проп-фирм.

Настраиваемые настройки риска и дневные лимиты убытков (по умолчанию: 5%) соответствуют правилам проп-фирм. Многотаймфреймовая универсальность: Превосходно работает на M15 для золота, с доказанной производительностью на 4-часовых таймфреймах для trend alignment.

Стратегия: Breakout Trading с продвинутым подтверждением

Daily High-Low Prop Gold EA использует breakout strategy, нацеленную на максимумы и минимумы предыдущего дня, усиленную сложными техниками подтверждения для захвата momentum золота. Вот как это работает:

Обнаружение дневных уровней: Определяет максимумы и минимумы предыдущего дня, рисуя опциональные визуальные линии на графике для прозрачности. Breakout с подтверждением Rejection: Размещает ордера buy stop и sell stop на дневных максимумах/минимумах с настраиваемым буфером (по умолчанию: 1 pip). Ожидает rejection цены на этих уровнях для подтверждения momentum, снижая ложные входы. Liquidity Sweep Detection: Фильтрует сделки, обнаруживая liquidity sweeps на дневных максимумах/минимумах, нацеливаясь на манипуляции рынком для высоковероятных установок. Агрессивные Trailing Stops: Активирует trailing stops сразу после входа в сделку (по умолчанию: начало на 20 pips, шаг 5 pips), фиксируя прибыль быстро и минимизируя полные stop-loss. Манипуляция и продолжение: Использует потенциальные манипуляции рынком на дневных экстремумах, входя в сделки на подтверждённых breakout и следуя за continuation moves. Ручное выполнение сделок: Активные кнопки Buy и Sell на торговой панели позволяют мгновенно выполнять ручные сделки с заранее определёнными stop-loss и take-profit. Надёжное управление рисками: Ограничивает дневные убытки (по умолчанию: 5% от баланса счёта), ограничивает максимальное количество позиций (по умолчанию: 1) и динамически регулирует lot size на основе risk percentage (по умолчанию: 2%) или волатильности (на основе ATR). Фильтры времени и дней: Торгует только во время высоколиквидной NY session (8:00–16:00) и настраиваемых дней (по умолчанию: с понедельника по пятницу) для оптимизации производительности и избежания периодов низкого объёма.

Эта стратегия процветает на волатильности XAUUSD, адаптивность к более широким рыночным трендам.

Высокотехнологичный подход

Фильтры Rejection и Liquidity: Подтверждает входы с помощью rejection цены и liquidity sweep detection, минимизируя ложные breakout.

Подтверждает входы с помощью rejection цены и liquidity sweep detection, минимизируя ложные breakout. Lot Sizing на основе волатильности: Регулирует lot size с использованием расчётов волатильности на основе ATR для оптимального управления рисками.

Регулирует lot size с использованием расчётов волатильности на основе ATR для оптимального управления рисками. Продвинутая торговая панель: Отображает баланс, эквити, маржу и детализированное отслеживание прибыли для дневных, недельных и месячных максимумов/минимумов breakout, а также активные кнопки Buy/Sell для ручной торговли.

Отображает баланс, эквити, маржу и детализированное отслеживание прибыли для дневных, недельных и месячных максимумов/минимумов breakout, а также активные кнопки Buy/Sell для ручной торговли. Подтверждение тренда: Интегрирует анализ тренда на основе SMA (20/50-период) для фильтрации сделок на трендовых рынках.

Интегрирует анализ тренда на основе SMA (20/50-период) для фильтрации сделок на трендовых рынках. Защита от разворотов: Обнаружение разворотов на основе RSI (overbought/oversold) снижает ложные breakout на ranging markets.

Инструкции по настройке

Настройка проста и эффективна:

Брокер: Рекомендуются ECN/zero spread brokers.

Рекомендуются ECN/zero spread brokers. Кредитное плечо: 1:100 или выше (минимум 1:20).

1:100 или выше (минимум 1:20). Депозит: Минимум $300 ($500 рекомендуется на 0.01 lot).

Минимум $300 ($500 рекомендуется на 0.01 lot). Символ: XAUUSD (M15 таймфрейм, поддерживается 4-часовой анализ).

XAUUSD (M15 таймфрейм, поддерживается 4-часовой анализ). VPS: Рекомендуется для работы 24/5.

Бэктестинг:

Тестируйте на XAUUSD (M15 или H4)

Настройте RiskPercent, TrailingStop или фильтры дней для разных профилей риска.

Почему Daily High-Low Prop Gold EA выделяется

Без рискованных стратегий: Избегает martingale, grid или высокочастотной торговли для устойчивых результатов.

Избегает martingale, grid или высокочастотной торговли для устойчивых результатов. Продвинутое подтверждение: Фильтры rejection и liquidity sweep повышают точность сделок.

Фильтры rejection и liquidity sweep повышают точность сделок. Гибкость ручной торговли: Активные кнопки Buy/Sell позволяют мгновенно выполнять сделки с параметрами риска, заданными EA.

Активные кнопки Buy/Sell позволяют мгновенно выполнять сделки с параметрами риска, заданными EA. Детализированное отслеживание прибыли: Отображает дневные, недельные и месячные прибыли для максимумов/минимумов breakout, обеспечивая полную прозрачность.

Отображает дневные, недельные и месячные прибыли для максимумов/минимумов breakout, обеспечивая полную прозрачность. Совместимость с проп-фирмами: Строгие контроля риска обеспечивают соответствие правилам проп-фирм.

Строгие контроля риска обеспечивают соответствие правилам проп-фирм. Универсальность 4-часового таймфрейма: Превосходно работает на H4 для trend-following установок.

Превосходно работает на H4 для trend-following установок. Экспертиза разработчика: Создан JFX Trading с более чем десятилетним опытом в алгоритмической торговле.

Преимущества:

Низкая корреляция: Хорошо сочетается с другими EA для диверсификации портфеля.

Хорошо сочетается с другими EA для диверсификации портфеля. Гибкие фильтры дней: Настройка торговых дней для соответствия вашей стратегии или правилам проп-фирм.

Настройка торговых дней для соответствия вашей стратегии или правилам проп-фирм. Улучшенная торговая панель: Отслеживание максимумов/минимумов прибыли в реальном времени и активные кнопки Buy/Sell для бесшовного контроля.

Отслеживание максимумов/минимумов прибыли в реальном времени и активные кнопки Buy/Sell для бесшовного контроля. Удобство для пользователя: Простая настройка с всесторонней поддержкой для всех уровней трейдеров.

Дисклеймер о рисках

Торговля связана с рисками. Хотя Daily High-Low Prop Gold EA разработан для стабильной производительности, ни одна система не гарантирует прибыли. Всегда торгуйте в пределах вашей толерантности к риску, и прошлые результаты не гарантируют будущих.

Присоединяйтесь к будущему торговли

Daily High-Low Prop Gold EA — это революционная торговая система, сочетающая breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, агрессивные trailing stops и продвинутую торговую панель с активными кнопками Buy/Sell. Независимо от того, проходите ли вы проп-фирм челленджи или наращиваете свой счёт, этот EA обеспечивает точность, адаптивность и надёжность, которые вам нужны.

Переопределите вашу торговлю с Daily High-Low Prop Gold EA.