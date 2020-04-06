Daily High Low Prop Gold

Daily High-Low Prop Gold EA: Точное торговое решение для breakout strategy на золоте

Представляем Daily High-Low Prop Gold EA — передовой Expert Advisor (EA), разработанный для доминирования на рынке XAUUSD за счёт использования breakout strategy на дневных максимумах и минимумах с непревзойдённой точностью. Основанный на надёжной breakout strategy, усиленной подтверждением rejection, liquidity sweep detection и агрессивными trailing stops, этот EA обеспечивает производительность институционального уровня для трейдеров проп-фирм, розничных инвесторов и энтузиастов алгоритмической торговли.

SET FILE: MQL5 CHAT LINK

ON SALE: $212.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $359.00 HURRY

Ключевые параметры, компоненты и функциональность

Входные параметры:

  • Настройки торговли: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.
  • Дневные уровни: Опции отображения линий дневных максимумов/минимумов с настраиваемыми цветами, стилями и шириной.
  • Фильтры времени: Ограничение торговли определёнными часами (например, NY session) и днями.
  • Торговая панель: Отображение графической панели для ручной торговли и статистики счёта. Оповещения: включение/выключение оповещений через всплывающие окна, push-уведомления или email. Графический интерфейс с:
    • Информация о счёте (баланс, эквити, свободная маржа).
    • Статистика прибыли/убытков за день, неделю и месяц.
    • Кнопки для ручных операций buy, sell и close-all.
    • Панель обновляется каждые 5 секунд для отображения данных счёта в реальном времени.
  • Breakout Logic: EA определяет дневные максимумы/минимумы по свече D1 предыдущего дня. Отслеживает 15-минутные (M15) свечи для breakout:
    • Бычий breakout происходит, когда M15 закрывается выше dailyHigh + BreakoutBufferPips и размер свечи превышает MinCandleSizePips.
    • Медвежий breakout происходит, когда M15 закрывается ниже dailyLow - BreakoutBufferPips.
    • Добавляет буфер к дневным максимумам/минимумам (по умолчанию: 1 pip).
  • Торговля: Открывает сделки с рассчитанными уровнями stop-loss и take-profit на основе входных параметров. Включение/выключение breakout trading, buffer pips, минимальный размер свечи для breakout.
  • Управление рисками:
    • Lot Sizing: Поддерживает фиксированный lot size или автоматический расчёт на основе risk percentage и расстояния до stop-loss.
    • Trailing Stop: Активируется, когда позиция достигает TrailingStartPips прибыли, перемещая stop-loss на TrailingStepPips.
    • Breakeven: Перемещает stop-loss на уровень входа + BreakevenAddPips, когда прибыль достигает BreakevenTrigger Pips.
    • Daily Loss Limit: Закрывает все позиции и останавливает торговлю, если убытки превышают DailyLossLimitPercent.
    • Spread Filter: Предотвращает торговлю, если спред превышает MaxSpreadPips.
  • Фильтры времени и дней: Ограничивает торговлю определёнными часами (например, NY session с StartHour до EndHour). Разрешает/запрещает торговлю в определённые дни (с понедельника по пятницу).
  • Отслеживание прибыли: Отслеживает дневные, недельные и месячные прибыли/убытки, обновляя значения максимумов/минимумов для отображения на торговой панели.
  • Визуальные индикаторы: Рисует горизонтальные линии для дневных максимумов/минимумов на графике с настраиваемыми цветами и стилями.
  • ShowTradingPanel: Отображает статистику счёта в реальном времени, дневные/недельные/месячные максимумы/минимумы прибыли и кнопки Buy/Sell (по умолчанию: true).
  • LotSize: Фиксированный lot size (по умолчанию: 0.01) или автоматический с RiskPercent (по умолчанию: 2%).
  • TrailingStartPips/TrailingStepPips: Активирует trailing на 20 pips, перемещает каждые 5 pips.
  • MaxPositions: Ограничивает открытые сделки (по умолчанию: 1).
  • DailyLossLimitPercent: Ограничивает дневные убытки (по умолчанию: 5%).
  • Trade Monday–Trade Friday: Включает/выключает торговые дни (по умолчанию: все включены).

Почему стоит выбрать Daily High-Low Prop Gold EA?

В отличие от традиционных EA, использующих рискованные стратегии, такие как martingale или grid trading, Daily High-Low Prop Gold EA сочетает проверенную временем breakout strategy с продвинутыми фильтрами и динамическим управлением рисками. Оптимизированный для XAUUSD, он нацелен на дневные максимумы/минимумы breakout, подтверждает входы с помощью rejection patterns и liquidity sweeps, и фиксирует прибыль с агрессивными trailing stops. 

Ключевые особенности:

  • Без Martingale, без Grid: Каждая сделка защищена stop-loss и take-profit, обеспечивая дисциплинированное управление рисками.
  • Gold-Optimized Breakout Strategy:  — pips offset, BreakoutBufferPips и MinCandleSizePips.
  • Rejection Confirmation: Ожидает rejection цены на дневных уровнях для подтверждения momentum, повышая win rate.
  • Liquidity Sweep Detection: Определяет liquidity sweeps на дневных максимумах/минимумах для высоковероятных установок.
  • Агрессивные Trailing Stops: Быстро фиксирует прибыль с динамическими trailing stops (по умолчанию: начало на 20 pips, шаг 5 pips).
  • Активные кнопки Buy/Sell: Выполнение ручных сделок buy или sell прямо с торговой панели одним кликом.
  • Prop Firm Ready: Настраиваемые настройки риска и дневные лимиты убытков (по умолчанию: 5%) соответствуют правилам проп-фирм.
  • Многотаймфреймовая универсальность: Превосходно работает на M15 для золота, с доказанной производительностью на 4-часовых таймфреймах для trend alignment.

Стратегия: Breakout Trading с продвинутым подтверждением

Daily High-Low Prop Gold EA использует breakout strategy, нацеленную на максимумы и минимумы предыдущего дня, усиленную сложными техниками подтверждения для захвата momentum золота. Вот как это работает:

  1. Обнаружение дневных уровней: Определяет максимумы и минимумы предыдущего дня, рисуя опциональные визуальные линии на графике для прозрачности.
  2. Breakout с подтверждением Rejection: Размещает ордера buy stop и sell stop на дневных максимумах/минимумах с настраиваемым буфером (по умолчанию: 1 pip). Ожидает rejection цены на этих уровнях для подтверждения momentum, снижая ложные входы.
  3. Liquidity Sweep Detection: Фильтрует сделки, обнаруживая liquidity sweeps на дневных максимумах/минимумах, нацеливаясь на манипуляции рынком для высоковероятных установок.
  4. Агрессивные Trailing Stops: Активирует trailing stops сразу после входа в сделку (по умолчанию: начало на 20 pips, шаг 5 pips), фиксируя прибыль быстро и минимизируя полные stop-loss.
  5. Манипуляция и продолжение: Использует потенциальные манипуляции рынком на дневных экстремумах, входя в сделки на подтверждённых breakout и следуя за continuation moves.
  6. Ручное выполнение сделок: Активные кнопки Buy и Sell на торговой панели позволяют мгновенно выполнять ручные сделки с заранее определёнными stop-loss и take-profit.
  7. Надёжное управление рисками: Ограничивает дневные убытки (по умолчанию: 5% от баланса счёта), ограничивает максимальное количество позиций (по умолчанию: 1) и динамически регулирует lot size на основе risk percentage (по умолчанию: 2%) или волатильности (на основе ATR).
  8. Фильтры времени и дней: Торгует только во время высоколиквидной NY session (8:00–16:00) и настраиваемых дней (по умолчанию: с понедельника по пятницу) для оптимизации производительности и избежания периодов низкого объёма.

Эта стратегия процветает на волатильности XAUUSD,  адаптивность к более широким рыночным трендам.

Высокотехнологичный подход

  • Фильтры Rejection и Liquidity: Подтверждает входы с помощью rejection цены и liquidity sweep detection, минимизируя ложные breakout.
  • Lot Sizing на основе волатильности: Регулирует lot size с использованием расчётов волатильности на основе ATR для оптимального управления рисками.
  • Продвинутая торговая панель: Отображает баланс, эквити, маржу и детализированное отслеживание прибыли для дневных, недельных и месячных максимумов/минимумов breakout, а также активные кнопки Buy/Sell для ручной торговли.
  • Подтверждение тренда: Интегрирует анализ тренда на основе SMA (20/50-период) для фильтрации сделок на трендовых рынках.
  • Защита от разворотов: Обнаружение разворотов на основе RSI (overbought/oversold) снижает ложные breakout на ranging markets.

Инструкции по настройке

Настройка проста и эффективна:

  • Брокер: Рекомендуются ECN/zero spread brokers.
  • Кредитное плечо: 1:100 или выше (минимум 1:20).
  • Депозит: Минимум $300 ($500 рекомендуется на 0.01 lot).
  • Символ: XAUUSD (M15 таймфрейм, поддерживается 4-часовой анализ).
  • VPS: Рекомендуется для работы 24/5.

Бэктестинг:

  • Тестируйте на XAUUSD (M15 или H4) 
  • Настройте RiskPercent, TrailingStop или фильтры дней для разных профилей риска.

Почему Daily High-Low Prop Gold EA выделяется

  • Без рискованных стратегий: Избегает martingale, grid или высокочастотной торговли для устойчивых результатов.
  • Продвинутое подтверждение: Фильтры rejection и liquidity sweep повышают точность сделок.
  • Гибкость ручной торговли: Активные кнопки Buy/Sell позволяют мгновенно выполнять сделки с параметрами риска, заданными EA.
  • Детализированное отслеживание прибыли: Отображает дневные, недельные и месячные прибыли для максимумов/минимумов breakout, обеспечивая полную прозрачность.
  • Совместимость с проп-фирмами: Строгие контроля риска обеспечивают соответствие правилам проп-фирм.
  • Универсальность 4-часового таймфрейма: Превосходно работает на H4 для trend-following установок.
  • Экспертиза разработчика: Создан JFX Trading с более чем десятилетним опытом в алгоритмической торговле.

Преимущества:

  • Низкая корреляция: Хорошо сочетается с другими EA для диверсификации портфеля.
  • Гибкие фильтры дней: Настройка торговых дней для соответствия вашей стратегии или правилам проп-фирм.
  • Улучшенная торговая панель: Отслеживание максимумов/минимумов прибыли в реальном времени и активные кнопки Buy/Sell для бесшовного контроля.
  • Удобство для пользователя: Простая настройка с всесторонней поддержкой для всех уровней трейдеров.

Дисклеймер о рисках

Торговля связана с рисками. Хотя Daily High-Low Prop Gold EA разработан для стабильной производительности, ни одна система не гарантирует прибыли. Всегда торгуйте в пределах вашей толерантности к риску, и прошлые результаты не гарантируют будущих.

Присоединяйтесь к будущему торговли

Daily High-Low Prop Gold EA — это революционная торговая система, сочетающая breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, агрессивные trailing stops и продвинутую торговую панель с активными кнопками Buy/Sell. Независимо от того, проходите ли вы проп-фирм челленджи или наращиваете свой счёт, этот EA обеспечивает точность, адаптивность и надёжность, которые вам нужны.

Не упустите шанс! Приобретите за $499 до повышения цены до $990.

  • Свяжитесь с нами: Напишите для получения set files.

Переопределите вашу торговлю с Daily High-Low Prop Gold EA.

Рекомендуем также
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Эксперты
Ilan для MetaTrader 5 Благодаря использованию виртуальных сделок, стала возможной торговля в оба направления - и покупка, и продажа - одновременно. Именно это позволило полноценно перевести популярную стратегию под неттинговый учет позиций, который используется MetaTrader 5.  Настройки советника Настройки советника просты, но позволяют регулировать все важные параметры стратегии. Вам доступны: Уникальный  MagicNumber  для идентификации сделок; Выбор направления торговли ( Trade direction ): тол
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gold Goddess
Canberk Dogan Denizli
Эксперты
Как разработчик, я горжусь тем, что представляю вам Gold Goddess EA MT5, идеальный торговый инструмент для XAUUSD M1. Наш советник предназначен для торговли ЗОЛОТО с использованием передовых алгоритмов, которые отслеживают структуру рынка и распознают все формации в многоуровневых часовых поясах. Как только ваша покупка будет завершена ( предоставьте нам квитанцию о покупке в качестве доказательства ), мы просим вас связаться с нами, чтобы получить уникальное БОНУСНОЕ предложение в знак нашей п
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Эксперты
“Два эксперта по одной цене: залог Вашего успеха!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert в одном EA.   Live signal Текущая цена является временной, пока действует акция, вскоре цена будет повышена. Окончательная цена: 5000$ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1120 $ Добро пожаловать на рынок нефти марки Brent Советник Brent Oil разработан для точной и гибкой работы на волатильных энергетических рынках. Brent Oil - это не просто система, это
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
Rise N Shine
Nurgul Alkis
Эксперты
Rise N Shine: Unleashing the Power of Algorithms Far surpassing the limitations of ordinary Expert Advisors (EAs), Rise N Shine   is a meticulously crafted algorithmic powerhouse designed to deliver   consistent profitability   across a wide range of market conditions. Developed by a quantitative trader with a   proven track record   (9 years of fund management), Rise N Shine leverages a proprietary trading algorithm backed by   rigorous backtesting   to navigate market complexities with   unpa
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Эксперты
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Supergold XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Эксперты
Unlock Your Trading Potential with SuperGold Step into the future of trading with SuperGold , the revolutionary Expert Advisor (EA) designed to deliver consistent results, secure profits, and help you dominate the markets. Engineered with cutting-edge technology and AI-driven strategies, SuperGold is the ultimate companion for traders seeking success, whether on personal accounts or prop firm challenges. Why Choose SuperGold ? SuperGold is not just an EA; it’s a trading powerhouse. With advanced
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Nova DCA Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Эксперты
Торговый робот X Forts Советник скальпер  X Forts  предназначен для торговли фьючерсами на российском срочном рынке ФОРТС (РТС, Сбербанк, Газпром, Рубль и т.д.). Основные инструменты - фьючерс на индекс  RTS, SBRF. Рекомендуемые таймфреймы M1-M6. Советник не использует усреднения. У каждой сделки есть свой стоплосс.  Размер необходимого ГО для тестов и торговли по выбранному инструменту берется из кода инструмента.  Настройки торгового робота: SL - стоплосс Lots- лот для торговли Pos_Market -
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Gold Bazooka
Anas Puthiya Puthiya Veettil
Эксперты
Description: Automate your Gold trading with this efficient and easy-to-use Expert Advisor designed specifically for XAUUSD. This EA works exclusively on Gold & dynamically adapts trade entries with custom Stop Loss and Take Profit levels. Key Features: Simple and robust logic tailored for XAUUSD trading Fully automated trade entries and exits based on market conditions Adjustable lot size input for flexible risk management Designed to work with only Gold Minimal resource consumption and easy to
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Эксперты
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.67 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Другие продукты этого автора
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
4 (1)
Эксперты
ICT Concept PRO P EA - Автоматизация торговли по SMC Институциональные концепции торговли в сочетании с алгоритмической точностью SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY Обзор ICT Concept PRO P EA — это продвинутый экспертный советник, разработанный для трейдеров, использующих методологию Inner Circle Trader (ICT) — сложный подход к пониманию структуры рынка, инженерного управления ликвидностью и институционального потока ордеров. Созд
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Эксперты
Gold Breakout PRO-P - Прецизионная торговля прорывами для золота и форекс Овладейте рынками с непревзойденной точностью и безопасностью Gold Breakout PRO-P — это передовой экспертный советник (EA), разработанный для доминирования на рынке XAUUSD (золото), а также для успешной работы на парах Форекс, таких как EURUSD. Созданный для трейдеров проп-фирм, розничных инвесторов и энтузиастов алгоритмической торговли, этот EA использует сложную стратегию прорыва, усиленную подтверждением отклонений, об
Scalper Robot EA
John Muguimi Njue
Эксперты
SCALPER ROBOT: Система высокочастотной торговли уровня ALGOTRADER Разработана для точного скальпинга по FOREX, металлам, индексам и сырьевым товарам. Построена на институциональных стандартах валидации с расширенными контролями риска и интеллектуальным анализом рынка в реальном времени. Limited Offer : LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY   After purchase for optimized   SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Архитектура рыночной разведки SCALPER ROBOT представ
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Эксперты
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: Мастерство KEYLINE Precision для FOREX и XAUUSD Раскройте мощь GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 , передового экспертного советника (EA), созданного для элитных трейдеров, хедж-фондов и институциональных инвесторов. Разработанный для XAUUSD и FOREX , этот EA обеспечивает хирургическую KEYLINE precision благодаря стратегиям, основанным на трехточечных пивотах, продвинутой антиманипуляционной синхронизации и надежному управлению рисками
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Эксперты
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Прецизионное мастерство мультистратегий для FOREX и XAUUSD Раскройте весь потенциал HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , передового экспертного советника (EA), созданного для покорения рынков FOREX и XAUUSD с хирургической точностью. Разработанный для элитных трейдеров, хедж-фондов и институциональных инвесторов, этот EA с искусственным интеллектом сочетает в себе передовые гибридные стратегии — включая прорыв, возврат к среднему, следование за трендом, ск
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Эксперты
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Русский) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA — это экспертный советник (EA), разработанный для структурированной торговли на валютных парах, таких как EURUSD, а также на золоте и индексах. Созданный для трейдеров проп-фирм, розничных трейдеров и энтузиастов алгоритмической торговли, этот EA реализует методичную стратегию топ-даун анализа, основанную на ценовых паттернах, с улучшенной оценкой трендов и динамическими контролями. Он предлагает баланс между автоматизирован
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Эксперты
Double Top Bottom Pro Enhanced EA: Прецизионное мастерство мульти-шаблонов для FOREX, XAUUSD и индексов Раскройте потенциал Double Top Bottom Pro Enhanced — советника (EA), разработанного для торговли на рынках FOREX и XAUUSD. Этот EA объединяет стратегии, основанные на шаблонах, включая двойные вершины/основания, голову и плечи, пинцеты и поглощения, с механизмами тайминга, обнаружением ликвидности и динамическим управлением рисками. SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Все SET-файлы должны быть оптимиз
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Эксперты
Asian Breakout PRO-P - Система стратегической торговли прорывами для Форекс Asian Breakout PRO-P — это экспертный советник (EA), разработанный для структурированной торговли на валютных парах, таких как EURUSD, а также на золоте и индексах. Созданный для трейдеров проп-фирм, розничных трейдеров и энтузиастов алгоритмической торговли, этот EA реализует методичную стратегию прорыва, основанную на ценовом диапазоне азиатской сессии, с улучшенной аналитикой трендов и динамическими мерами контроля ри
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
Эксперты
SNIPER ENTRY PROP EA - Профессиональная Система Исполнения на Рынке Автоматизация Торговли Высшего Уровня с Институциональной Дисциплиной SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $1977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY Обзор Системы SNIPER ENTRY PROP — это сложный экспертный советник, разработанный для трейдеров, которым требуется анализ рынка на институциональном уровне в сочетании с управлением рисками военного уровня. Созданный для валютных пар, металлов и инструментов с
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
Эксперты
KILLZONE KNIGHT PROP EA: Точная торговля золотом на основе сессий Профессиональный экспертный советник для XAUUSD | Двухстратегическая институциональная торговая система Обзор KILLZONE KNIGHT PROP EA — это торговая система институционального уровня, разработанная для серьезных трейдеров и профессионалов проп-фирм. Построенная на двух независимых стратегиях с высокой вероятностью успеха — LDNYK (закрытие Лондон-Нью-Йорк) и GBT (тайминг прорыва по GMT), — эта система сочетает точность на основе се
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
Эксперты
PUMP DUMP PROP PRO (Русский перевод) Профессиональная система, основанная на стратегиях PUMP AND DUMP SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) Расширенное обнаружение институциональных потоков и анализ движений банков Основы системы PUMP DUMP PROP PRO — это специализированный экспертный советник, разработанный на основе методологии PUMP AND DUMP, который выявляет институциональные потоки ордеров через анализ всплесков объема,
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
Эксперты
LESUS SCALPER PROP Элитная торговая система по зонам спроса и предложения для институционального исполнения SET FILE: ССЫЛКА CHAT MQL5 Цена: Ранний доступ за $99.00 (ограничено 10 первыми покупками, затем $499.00) Обзор системы LESUS SCALPER PROP — это продвинутая экспертная система (EA), построенная на принципах институционального спроса и предложения, разработанная для точного определения и торговли высоковероятными реакциями зон с идеальным таймингом. Система выявляет свежие зоны накопления и
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Эксперты
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Институциональная Разведка Встречает Архитектуру Умных Денег ГДЕ ЛОГИКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ВСТРЕЧАЕТСЯ С АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ ОБЗОР СИСТЕМЫ SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP представляет собой слияние двух доминирующих рыночных парадигм: методики Inner Circle Trader (ICT) и концепции Умных Денег (SMC) — синтезированных в единую автономную торговую платформу, отражающую
ICT Banker
John Muguimi Njue
Эксперты
Russian ICT BANKER SOE PROP EA: институциональная система торговли Smart Money Представляем ICT BANKER SOE PROP EA — усовершенствованный эксперт-советник, разработанный для торговли как институциональные игроки с использованием концепций Inner Circle Trader (ICT) в сочетании с технологией Smart Order Execution (SOE). Эта современная система использует нарушения структуры рынка, ликвидность, блоки ордеров и зоны справедливой стоимости для захвата высоковероятных сетапов на разных таймфреймах. Соз
Quantum ICT Concepts
John Muguimi Njue
Эксперты
QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA- 4GURUS EDITION QUANTUM ICT CONCEPTS - Next Generation Smart Money Automation Where Institutional Intelligence Meets Quantum-Grade Execution So Advanced for Meant Gurus  EXCLUSIVE LAUNCH OFFER  BLACK FRIDAY SPECIAL: $299.00 (Normal Price: $1,499.00) VALID FOR NEXT 15 SALES ONLY - THEN PRICE INCREASES TO $1,999.00  Overview QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA represents the evolution of institutional trading automation. Built on the foundation of Inner Circle Trader (ICT)
ICT Conqueror
John Muguimi Njue
Эксперты
ICT ( Conqueror)   Classic Concepts EA : Institutional Trading Intelligence for MT5 Introducing ICT ( Conqueror) Classic Concepts EA — a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered to execute Inner Circle Trader (ICT) methodologies with algorithmic precision. This EA transforms the most powerful institutional trading concepts into automated execution, bringing Smart Money strategies to your MetaTrader 5 platform. SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $191.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв