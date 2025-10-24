Scalper Robot EA

SCALPER ROBOT:

ALGOTRADER-Klasse Hochfrequenz-Handelssystem Entwickelt für präzises Scalping über FOREX, Metalle, Indizes und Rohstoffe. Basierend auf institutionellen Validierungsstandards mit fortschrittlichen Risikokontrollen und Echtzeit-Marktaufklärung.

Marktaufklärung-Architektur

SCALPER ROBOT stellt die Evolution algorithmischer Handelssysteme dar, speziell entwickelt für Trader, die schnelle Ein-/Aus-Strategien mit chirurgischer Präzision suchen. Durch strenge MQL5-Markt-Validierungsprotokolle entwickelt, wandelt dieser EA die Markt-Mikrostruktur in handlungsrelevante Trading-Möglichkeiten um, während strenge Risikoparameter eingehalten werden.

Zeitrahmen-Vielseitigkeit: M5-H1 optimiert für Hochfrequenz-Chancen Asset-Abdeckung: Universelle Kompatibilität - FOREX-Paare, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Validierungsstatus: Null-Fehler-MQL5-Markt-Konformität mit 11-stufiger Pre-Trade-Validierung

Kerntechnologie-Framework

Adaptive Einstiegs-System

Dynamische Hoch-Tief-Erkennung: 5-11-Bar-Rückblickfenster identifiziert Swing-Extreme durch Multi-Candle-Mustererkennung

5-11-Bar-Rückblickfenster identifiziert Swing-Extreme durch Multi-Candle-Mustererkennung Preisaktions-Validierung: Pending-Order-Platzierung (BUY_STOP/SELL_STOP) nur nach bestätigter Breakout-Fortsetzung

Pending-Order-Platzierung (BUY_STOP/SELL_STOP) nur nach bestätigter Breakout-Fortsetzung Distanzfilterung: Konfigurierbare Orderdistanz verhindert vorzeitige Einstiege in Konsolidierungsphasen

Universeller Positionsgrößen-Engine

Multi-Asset-Kalibrierung: Automatische Pip-Größenerkennung über 40+ Instrumente (Forex 4-5 Stellen, Gold 2 Dezimalen, Indizes ganze Zahlen, Crypto variabel)

Automatische Pip-Größenerkennung über 40+ Instrumente (Forex 4-5 Stellen, Gold 2 Dezimalen, Indizes ganze Zahlen, Crypto variabel) Risikobasierte Allokation: Prozentbasierte Positionsgröße mit Kontowährungsanpassung (JPY/KWD 3-Dezimal-Support)

Prozentbasierte Positionsgröße mit Kontowährungsanpassung (JPY/KWD 3-Dezimal-Support) Margin-Intelligenz: Pre-Trade-Margenberechnung mit 20% Sicherheitsbuffer und 50% Balance-Obergrenze pro Order

Fortgeschrittenes Ausstiegs-Management

Prozentbasierter Breakeven: Konfigurierbarer Trigger (Standard 10% des Ziels) mit Offset-Schutz (1% Buffer)

Konfigurierbarer Trigger (Standard 10% des Ziels) mit Offset-Schutz (1% Buffer) Progressives Trailing-System: Aktiviert bei 15% Zielerreichung, Schritte in 5% Intervallen zur Sicherung unrealisierter Gewinne

Aktiviert bei 15% Zielerreichung, Schritte in 5% Intervallen zur Sicherung unrealisierter Gewinne Dual-Modus SL/TP: Feste Punkte (200/300) oder ATR-dynamisch (1.0x/4.0x Multiplikatoren) für Volatilitätsanpassung

Risiko-Architektur

Pre-Trade-Validierungsprotokoll (11 Stufen)

Terminal/Konto-Berechtigungsprüfung Pending-Order-Limits-Konformität (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS) Tagesverlustschwellen-Überwachung (5% maximaler Drawdown) Live-Preisfeed-Bestätigung Minimale Handelsdistanz-Durchsetzung Stop-Level-Abstandsvalidierung (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Freeze-Level-Grenzprüfungen (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL) Volumenbeschränkungsprüfung (MIN/MAX/STEP/LIMIT) Margin-Zurechnungsberechnung (OrderCalcMargin mit 80% Schwellenwert) Balance-Nutzungskappen (50% pro Order maximum) Fehlerstatus-Reset-Muster (ResetLastError vor OrderSend)

Marktereignis-Filterung

Wirtschaftskalender-Integration: Blockierung von High/Medium/Low-Impact-News mit konfigurierbaren Fenstern (±30 Minuten Standard)

Blockierung von High/Medium/Low-Impact-News mit konfigurierbaren Fenstern (±30 Minuten Standard) Granulare Kontrollen: Unabhängige Schalter für Impact-Schweregrade

Unabhängige Schalter für Impact-Schweregrade Echtzeit-Status: Visuelles Dashboard zeigt aktive News-Beschränkungen an

Sitzungsmanagement

Zeitzonen-Optimierung: Globale Stundenauswahl (H_0100-H_2300) mit inaktivem Zustand für 24/5-Betrieb

Globale Stundenauswahl (H_0100-H_2300) mit inaktivem Zustand für 24/5-Betrieb Tages-Drawdown-Schutz: Automatisches Positions-Schließen bei 5% Tagesverlustschwelle

Automatisches Positions-Schließen bei 5% Tagesverlustschwelle Positionslimits: Maximal 3 gleichzeitige Positionen zur Vermeidung von Überbelastung

Technische Spezifikationen

Indikator-Integration

ATR-Analyse: 14-Perioden Average True Range für volatilitätsbereinigte Parameter

14-Perioden Average True Range für volatilitätsbereinigte Parameter RSI-Filter (optional): 14-Perioden-Oszillator mit 70/30-Sschwellen zur Vermeidung überkaufter/überverkaufter Einstiege

14-Perioden-Oszillator mit 70/30-Sschwellen zur Vermeidung überkaufter/überverkaufter Einstiege Spread-Überwachung: Echtzeit-Ablehnung über 30-Punkte-Schwelle

Order-Ausführungsstandards

Fill-Richtlinie: ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) für sofortige Ausführung oder Stornierung

ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) für sofortige Ausführung oder Stornierung Slippage-Kontrolle: 50-Punkte-Abweichungstoleranz

50-Punkte-Abweichungstoleranz Verfallsmanagement: Zeitbasierte Order-Stornierung (100 Bars Standard) zur Vermeidung veralteter Orders

Performance-Tracking-Dashboard

Echtzeit-visuelle Oberfläche zeigt:

Spread-Status (farbcodierte Schwellenwarnungen)

ATR-Volatilitätsmessungen

Aktiver/inaktiver Handelstunden-Zustand

RSI-Oszillator-Level (bei Aktivierung)

News-Filter-Konfiguration (H/M/L-Anzeigen)

Tages-P/L mit Prozentmetriken

Offene Positionen vs. maximale Kapazität

Pending-Order-Anzahl

Tägliche Statistiken: Trade-Anzahl und Sitzungsergebnisse

Trade-Anzahl und Sitzungsergebnisse Wöchentliche Performance: Kumulatives Trade- und Ergebnis-Tracking

Betriebsanforderungen

Minimale Spezifikationen

Kontotyp: ECN oder Standard (Null-Spread bevorzugt)

ECN oder Standard (Null-Spread bevorzugt) Hebel: Minimum 1:20 (1:100 empfohlen für optimale Margin-Nutzung)

Minimum 1:20 (1:100 empfohlen für optimale Margin-Nutzung) Kapital: $500 Minimum pro 0.01 Lot Basissize

$500 Minimum pro 0.01 Lot Basissize Verbindung: VPS empfohlen für unterbrechungsfreien M5-M15-Betrieb

VPS empfohlen für unterbrechungsfreien M5-M15-Betrieb Broker-Kompatibilität: Jede MQL5-kompatible Plattform mit Standard-Order-Ausführung

Empfohlene Umgebung

Einzahlung: $1.000 für diversifizierten Multi-Pair-Handel

$1.000 für diversifizierten Multi-Pair-Handel Symbole: Mit Hauptpaaren beginnen (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) vor Erweiterung

Mit Hauptpaaren beginnen (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) vor Erweiterung Überwachung: Erste 2 Wochen Demo zur Parameterkalibrierung für broker-spezifische Bedingungen

Erste 2 Wochen Demo zur Parameterkalibrierung für broker-spezifische Bedingungen Überprüfungszyklus: Parameteranpassung alle 500 Trades oder monatlich

Konfigurations-Framework

Kernparameter

Risiko pro Trade: 0.02% (ultra-konservativ) bis 2.0% (aggressiv) Rückblick-Bars: 5-1100 (Mustererkennungsfenster) Order-Distanz: 100 Punkte (Breakout-Bestätigungs-Buffer) Verfall: 100 Bars (automatische Order-Bereinigung)

Stop-Loss-Strategien

Fester Modus:

SL: 50 Punkte

TP: 300 Punkte (1.5:1 Reward-Risk-Verhältnis)

ATR-Modus:

SL: 1.0x ATR-Multiplikator

TP: 4.0x ATR-Multiplikator (4:1 dynamisches Verhältnis)

Ausstiegs-Management

Breakeven-Trigger: 10% der TP-Distanz

10% der TP-Distanz Breakeven-Offset: 1% der TP-Distanz

1% der TP-Distanz Trailing-Aktivierung: 15% der TP-Distanz

15% der TP-Distanz Trailing-Schritt: 5% der TP-Distanz

Sitzungskontrollen

Startstunde: H_0000 (zeitzonenanpassbar)

H_0000 (zeitzonenanpassbar) Endstunde: H_2100 (Nachtschluss)

H_2100 (Nachtschluss) Max. Positionen: 3 gleichzeitig

3 gleichzeitig Tagesverlust-Obergrenze: 5% des Startbalancings

5% des Startbalancings Max. Spread: 30 Punkte

Strategie-Methodik

Einstiegslogik

Mustererkennung: Identifiziert 5-11 Bar Swing-Hochs/Tiefs mit iHighest/iLowest-Funktionen Bestätigungsphase: Platziert Pending-Orders bei Extremum + Buffer-Distanz (100 Punkte Standard) Aktivierungswarte: Order triggert nur bei nachhaltiger Breakout-Fortsetzung Volumenberechnung: Risikobasierte Größe gewährleistet einheitliche Exposition über variierende SL-Distanzen

Anpassungs-Matrix

Skalierbarkeitsoptionen

Konservativ: 0.02% Risiko, 3:1 ATR-Verhältnis, News-Filter nur High

0.02% Risiko, 3:1 ATR-Verhältnis, News-Filter nur High Ausgeglichen: 0.5% Risiko, 4:1 ATR-Verhältnis, News-Filter High+Medium

0.5% Risiko, 4:1 ATR-Verhältnis, News-Filter High+Medium Aggressiv: 2.0% Risiko, festes 1.5:1-Verhältnis, kein News-Filter

Risikoanerkennung

Algorithmische Handelssysteme operieren in probabilistischen Umgebungen, in denen Marktbedingungen kontinuierlich evolieren. Während SCALPER ROBOT institutionelle Validierung und Risikokontrollen integriert, hängen Handelsergebnisse von multiplen externen Faktoren ab einschließlich aber nicht beschränkt auf Broker-Ausführungsqualität, Marktliquidität, Spread-Variabilität und unvorhergesehene Preislücken.

Kapitalallokation: Nur mit speziell für spekulativen Handel zugewiesenen Mitteln handeln Parameterempfindlichkeit: Standardeinstellungen erfordern Anpassung an individuelle Broker-Bedingungen Laufende Überwachung: Automatisierte Systeme benötigen periodische Aufsicht und Parameterkalibrierung Historischer Kontext: Backtesting-Ergebnisse spiegeln spezifische Marktbedingungen wider und sind nicht prediktiv

Systemphilosophie

SCALPER ROBOT repräsentiert einen systematischen Ansatz zum Hochfrequenzhandel, der Risikomanagement über aggressive Positionsgrößen stellt. Das 11-stufige Validierungsprotokoll stellt sicher, dass jeder Trade broker-spezifische Anforderungen vor der Ausführung erfüllt, während das prozentbasierte Ausstiegssystem sowohl an trendende als auch ranging Bedingungen angepasst ist.

NB: Dieses System wird als Handelstool bereitgestellt. Performance hängt von korrekter Konfiguration, fortlaufender Überwachung und günstigen Marktbedingungen ab. Nutzer übernehmen volle Verantwortung für Handelsentscheidungen und Ergebnisse.