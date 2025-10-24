Scalper Robot EA

SCALPER ROBOT:

ALGOTRADER-Klasse Hochfrequenz-Handelssystem Entwickelt für präzises Scalping über FOREX, Metalle, Indizes und Rohstoffe. Basierend auf institutionellen Validierungsstandards mit fortschrittlichen Risikokontrollen und Echtzeit-Marktaufklärung.

Limited Offer:

LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY
  After purchase for optimized SET FILE: MQL5 CHAT LINK

Marktaufklärung-Architektur

SCALPER ROBOT stellt die Evolution algorithmischer Handelssysteme dar, speziell entwickelt für Trader, die schnelle Ein-/Aus-Strategien mit chirurgischer Präzision suchen. Durch strenge MQL5-Markt-Validierungsprotokolle entwickelt, wandelt dieser EA die Markt-Mikrostruktur in handlungsrelevante Trading-Möglichkeiten um, während strenge Risikoparameter eingehalten werden.

Zeitrahmen-Vielseitigkeit: M5-H1 optimiert für Hochfrequenz-Chancen Asset-Abdeckung: Universelle Kompatibilität - FOREX-Paare, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Validierungsstatus: Null-Fehler-MQL5-Markt-Konformität mit 11-stufiger Pre-Trade-Validierung

Kerntechnologie-Framework

Adaptive Einstiegs-System

  • Dynamische Hoch-Tief-Erkennung: 5-11-Bar-Rückblickfenster identifiziert Swing-Extreme durch Multi-Candle-Mustererkennung
  • Preisaktions-Validierung: Pending-Order-Platzierung (BUY_STOP/SELL_STOP) nur nach bestätigter Breakout-Fortsetzung
  • Distanzfilterung: Konfigurierbare Orderdistanz verhindert vorzeitige Einstiege in Konsolidierungsphasen

Universeller Positionsgrößen-Engine

  • Multi-Asset-Kalibrierung: Automatische Pip-Größenerkennung über 40+ Instrumente (Forex 4-5 Stellen, Gold 2 Dezimalen, Indizes ganze Zahlen, Crypto variabel)
  • Risikobasierte Allokation: Prozentbasierte Positionsgröße mit Kontowährungsanpassung (JPY/KWD 3-Dezimal-Support)
  • Margin-Intelligenz: Pre-Trade-Margenberechnung mit 20% Sicherheitsbuffer und 50% Balance-Obergrenze pro Order

Fortgeschrittenes Ausstiegs-Management

  • Prozentbasierter Breakeven: Konfigurierbarer Trigger (Standard 10% des Ziels) mit Offset-Schutz (1% Buffer)
  • Progressives Trailing-System: Aktiviert bei 15% Zielerreichung, Schritte in 5% Intervallen zur Sicherung unrealisierter Gewinne
  • Dual-Modus SL/TP: Feste Punkte (200/300) oder ATR-dynamisch (1.0x/4.0x Multiplikatoren) für Volatilitätsanpassung

Risiko-Architektur

Pre-Trade-Validierungsprotokoll (11 Stufen)

  1. Terminal/Konto-Berechtigungsprüfung
  2. Pending-Order-Limits-Konformität (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
  3. Tagesverlustschwellen-Überwachung (5% maximaler Drawdown)
  4. Live-Preisfeed-Bestätigung
  5. Minimale Handelsdistanz-Durchsetzung
  6. Stop-Level-Abstandsvalidierung (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
  7. Freeze-Level-Grenzprüfungen (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
  8. Volumenbeschränkungsprüfung (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
  9. Margin-Zurechnungsberechnung (OrderCalcMargin mit 80% Schwellenwert)
  10. Balance-Nutzungskappen (50% pro Order maximum)
  11. Fehlerstatus-Reset-Muster (ResetLastError vor OrderSend)

Marktereignis-Filterung

  • Wirtschaftskalender-Integration: Blockierung von High/Medium/Low-Impact-News mit konfigurierbaren Fenstern (±30 Minuten Standard)
  • Granulare Kontrollen: Unabhängige Schalter für Impact-Schweregrade
  • Echtzeit-Status: Visuelles Dashboard zeigt aktive News-Beschränkungen an

Sitzungsmanagement

  • Zeitzonen-Optimierung: Globale Stundenauswahl (H_0100-H_2300) mit inaktivem Zustand für 24/5-Betrieb
  • Tages-Drawdown-Schutz: Automatisches Positions-Schließen bei 5% Tagesverlustschwelle
  • Positionslimits: Maximal 3 gleichzeitige Positionen zur Vermeidung von Überbelastung

Technische Spezifikationen

Indikator-Integration

  • ATR-Analyse: 14-Perioden Average True Range für volatilitätsbereinigte Parameter
  • RSI-Filter (optional): 14-Perioden-Oszillator mit 70/30-Sschwellen zur Vermeidung überkaufter/überverkaufter Einstiege
  • Spread-Überwachung: Echtzeit-Ablehnung über 30-Punkte-Schwelle

Order-Ausführungsstandards

  • Fill-Richtlinie: ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) für sofortige Ausführung oder Stornierung
  • Slippage-Kontrolle: 50-Punkte-Abweichungstoleranz
  • Verfallsmanagement: Zeitbasierte Order-Stornierung (100 Bars Standard) zur Vermeidung veralteter Orders

Performance-Tracking-Dashboard

Echtzeit-visuelle Oberfläche zeigt:

  • Spread-Status (farbcodierte Schwellenwarnungen)
  • ATR-Volatilitätsmessungen
  • Aktiver/inaktiver Handelstunden-Zustand
  • RSI-Oszillator-Level (bei Aktivierung)
  • News-Filter-Konfiguration (H/M/L-Anzeigen)
  • Tages-P/L mit Prozentmetriken
  • Offene Positionen vs. maximale Kapazität
  • Pending-Order-Anzahl
  • Tägliche Statistiken: Trade-Anzahl und Sitzungsergebnisse
  • Wöchentliche Performance: Kumulatives Trade- und Ergebnis-Tracking

Betriebsanforderungen

Minimale Spezifikationen

  • Kontotyp: ECN oder Standard (Null-Spread bevorzugt)
  • Hebel: Minimum 1:20 (1:100 empfohlen für optimale Margin-Nutzung)
  • Kapital: $500 Minimum pro 0.01 Lot Basissize
  • Verbindung: VPS empfohlen für unterbrechungsfreien M5-M15-Betrieb
  • Broker-Kompatibilität: Jede MQL5-kompatible Plattform mit Standard-Order-Ausführung

Empfohlene Umgebung

  • Einzahlung: $1.000 für diversifizierten Multi-Pair-Handel
  • Symbole: Mit Hauptpaaren beginnen (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) vor Erweiterung
  • Überwachung: Erste 2 Wochen Demo zur Parameterkalibrierung für broker-spezifische Bedingungen
  • Überprüfungszyklus: Parameteranpassung alle 500 Trades oder monatlich

Konfigurations-Framework

Kernparameter

Risiko pro Trade: 0.02% (ultra-konservativ) bis 2.0% (aggressiv) Rückblick-Bars: 5-1100 (Mustererkennungsfenster) Order-Distanz: 100 Punkte (Breakout-Bestätigungs-Buffer) Verfall: 100 Bars (automatische Order-Bereinigung)

Stop-Loss-Strategien

Fester Modus:

  • SL: 50 Punkte
  • TP: 300 Punkte (1.5:1 Reward-Risk-Verhältnis)

ATR-Modus:

  • SL: 1.0x ATR-Multiplikator
  • TP: 4.0x ATR-Multiplikator (4:1 dynamisches Verhältnis)

Ausstiegs-Management

  • Breakeven-Trigger: 10% der TP-Distanz
  • Breakeven-Offset: 1% der TP-Distanz
  • Trailing-Aktivierung: 15% der TP-Distanz
  • Trailing-Schritt: 5% der TP-Distanz

Sitzungskontrollen

  • Startstunde: H_0000 (zeitzonenanpassbar)
  • Endstunde: H_2100 (Nachtschluss)
  • Max. Positionen: 3 gleichzeitig
  • Tagesverlust-Obergrenze: 5% des Startbalancings
  • Max. Spread: 30 Punkte

Strategie-Methodik

Einstiegslogik

  1. Mustererkennung: Identifiziert 5-11 Bar Swing-Hochs/Tiefs mit iHighest/iLowest-Funktionen
  2. Bestätigungsphase: Platziert Pending-Orders bei Extremum + Buffer-Distanz (100 Punkte Standard)
  3. Aktivierungswarte: Order triggert nur bei nachhaltiger Breakout-Fortsetzung
  4. Volumenberechnung: Risikobasierte Größe gewährleistet einheitliche Exposition über variierende SL-Distanzen

Anpassungs-Matrix

Skalierbarkeitsoptionen

  • Konservativ: 0.02% Risiko, 3:1 ATR-Verhältnis, News-Filter nur High
  • Ausgeglichen: 0.5% Risiko, 4:1 ATR-Verhältnis, News-Filter High+Medium
  • Aggressiv: 2.0% Risiko, festes 1.5:1-Verhältnis, kein News-Filter

Risikoanerkennung

Algorithmische Handelssysteme operieren in probabilistischen Umgebungen, in denen Marktbedingungen kontinuierlich evolieren. Während SCALPER ROBOT institutionelle Validierung und Risikokontrollen integriert, hängen Handelsergebnisse von multiplen externen Faktoren ab einschließlich aber nicht beschränkt auf Broker-Ausführungsqualität, Marktliquidität, Spread-Variabilität und unvorhergesehene Preislücken.

Kapitalallokation: Nur mit speziell für spekulativen Handel zugewiesenen Mitteln handeln Parameterempfindlichkeit: Standardeinstellungen erfordern Anpassung an individuelle Broker-Bedingungen Laufende Überwachung: Automatisierte Systeme benötigen periodische Aufsicht und Parameterkalibrierung Historischer Kontext: Backtesting-Ergebnisse spiegeln spezifische Marktbedingungen wider und sind nicht prediktiv

Systemphilosophie

SCALPER ROBOT repräsentiert einen systematischen Ansatz zum Hochfrequenzhandel, der Risikomanagement über aggressive Positionsgrößen stellt. Das 11-stufige Validierungsprotokoll stellt sicher, dass jeder Trade broker-spezifische Anforderungen vor der Ausführung erfüllt, während das prozentbasierte Ausstiegssystem sowohl an trendende als auch ranging Bedingungen angepasst ist.

NB: Dieses System wird als Handelstool bereitgestellt. Performance hängt von korrekter Konfiguration, fortlaufender Überwachung und günstigen Marktbedingungen ab. Nutzer übernehmen volle Verantwortung für Handelsentscheidungen und Ergebnisse.


