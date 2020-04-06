Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Точная торговля золотом на основе сессий

Профессиональный экспертный советник для XAUUSD | Двухстратегическая институциональная торговая система

Обзор

KILLZONE KNIGHT PROP EA — это торговая система институционального уровня, разработанная для серьезных трейдеров и профессионалов проп-фирм. Построенная на двух независимых стратегиях с высокой вероятностью успеха — LDNYK (закрытие Лондон-Нью-Йорк) и GBT (тайминг прорыва по GMT), — эта система сочетает точность на основе сессий с передовым анализом рыночной структуры для захвата внутридневного импульса золота в периоды пиковой ликвидности.
В отличие от традиционных систем прорывов, KILLZONE KNIGHT работает на двойной архитектуре двигателей, позволяющей обеим стратегиям работать одновременно без взаимного влияния, каждая со своими независимыми контролями риска, лимитами сделок и системами управления прибылью.

Архитектура основных стратегий

Стратегия 1: LDNYK (Прорыв закрытия Лондон-Нью-Йорк)

  • Рыночная структура: Анализирует предыдущие дневные максимумы и минимумы с конфигурируемыми зонами прорыва
  • Логика входа: Мониторит ценовое действие на M15 для подтвержденных прорывов за пределы дневных экстремумов
  • Проверка: Требуется минимальный размер свечи (5+ пипсов) для фильтрации ложных прорывов
  • Фокус на сессии: Работает исключительно во время торговых часов Нью-Йорка (с 8:00 до 16:00 по времени NY)
  • Управление сделками: Независимые дневные лимиты сделок (по умолчанию: 5 сделок/день)

Стратегия 2: GBT (Тайминг прорыва по GMT)

  • Точное окно: Захватывает волатильность ранней сессии (с 3:05 до 6:05 GMT)
  • Анализ M1: Использует структуру цены на 1-минутном графике для микроуровневой точности входа
  • Подтверждение прорыва: Узкие параметры расстояния (окно входа 5 пипсов)
  • Протокол авто-выхода: Закрывает все позиции GBT в 22:30 GMT для чистого ночного риска
  • Многоуровневые контроли: Лимиты сделок по сессии, дню и неделе с ограничениями целевых прибылей

Расширенные функции

Интеллектуальное управление позициями

  • Система брекевен: Перемещает стоп-лосс на уровень входа + смещение, когда прибыль достигает конфигурируемого порога
  • Трейлинг-стопы: Динамическая защита прибыли активируется на уровнях прибыли, заданных пользователем
  • Частичное снятие прибыли: Автоматически масштабирует выход из позиций на двух уровнях прибыли
  • Интеграция ATR: Расчеты смещения входа на основе рыночной волатильности (период ATR 14)

Институциональные контроли риска

  • Проверка объема: Предторговая проверка соответствия MIN/MAX/STEP и лимитов объема символа
  • Проверка маржи: Использует OrderCalcMargin() для подтверждения достаточности средств перед исполнением
  • Соответствие уровням стопов: Проверяет все расстояния SL/TP на соответствие требованиям брокера
  • Защита от уровня фриза: Предотвращает модификации в зонах фриза, определенных брокером
  • Предохранитель от просадки: Останавливает торговлю при превышении порога максимальной просадки

Фильтры рыночных условий

  • Защита от спреда: Блокирует сделки, когда спред превышает заданный максимум
  • Фильтр новостей: Опциональный фильтр на основе времени с выбором уровня воздействия (Высокий/Средний/Низкий)
  • Временные окна: Ограничивает торговлю оптимальными периодами ликвидности
  • Проверка истории котировок: Обеспечивает достаточные данные баров перед активацией стратегии

Точная работа с двумя часовыми поясами

  • Таргетинг сессии NY: LDNYK синхронизируется с рыночными часами Нью-Йорка
  • Исполнение окна GMT: GBT захватывает раннюю европейскую волатильность
  • Настраиваемые смещения: Корректировка параметров часовых поясов для времени сервера брокера

Визуальный торговый интерфейс

Панель в реальном времени

  • Статус стратегии: Живые индикаторы активности LDNYK и GBT
  • Счетчики сделок: Отслеживание сделок по сессии/дню/неделе для каждой стратегии
  • Аналитика прибыли: Отслеживание максимума/минимума прибыли для каждой стратегии независимо
  • Метрики счета: Баланс, капитал, процент просадки и количество позиций
  • Мониторы риска: Значения ATR, статус спреда, проверки валидации и статус фильтра новостей
  • Ручное исполнение: Кнопки покупки/продажи с одним щелчком с параметрами риска, заданными EA

Наложения на графике

  • Зона LDNYK: Визуальное представление зон прорыва дневных максимумов/минимумов (Красный)
  • Зона GBT: Уровни прорыва сессии GMT с обновлениями в реальном времени (Золотисто-коричневый)
  • Метки уровней: Динамические отображения уровней цен, показывающие текущие параметры сессии

Технические спецификации

Торговые параметры

  • Символ: XAUUSD (Золото)
  • Рекомендуемый таймфрейм: M15 для анализа LDNYK, M1 для точности GBT
  • Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 или выше
  • Тип счета: Предпочтительны счета ECN/Raw с узкими спредами
  • VPS: Рекомендуется для непрерывной работы 24/5

Конфигурация по умолчанию

  • Риск LDNYK: 2% на сделку | 50-пипсовый SL | 100-пипсовый TP
  • Риск GBT: 0.5% на сделку | 40-пипсовый SL | 2.0x фактор прорыва TP
  • Лимиты позиций: 2 автоматические позиции, 1 ручная позиция
  • Брекевен: Активируется при 15% прибыли, +2% смещение
  • Трейлинг: Активируется при 20% прибыли, шаг 5% увеличения

Системы валидации и безопасности

Цепочка предторговой валидации

  1. Проверка режима торговли символа
  2. Контроль соответствия параметров объема
  3. Проверка лимита ожидающих ордеров
  4. Расчет достаточности маржи
  5. Проверка расстояния стопов (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
  6. Подтверждение очистки уровня фриза
  7. Проверка достаточности истории котировок

Обработка ошибок

  • Протокол тихого успеха: Валидация проходит без шума в консоли
  • Подробный отчет об ошибках: Детальные сообщения о сбоях с кодами ошибок
  • Автоматический сброс ошибок: Шаблон ResetLastError() перед/после всех торговых операций
  • Соответствие MQL5 Market: Следует официальным стандартам валидации MetaQuotes

Система отладки

  • DebugMode: Общая отладка логики стратегии
  • EnableValidationDebug: Видимость детального процесса валидации
  • Индикаторы панели: Статус валидации в реальном времени и отображение режима отладки

Независимость стратегий

Каждая стратегия работает в полной изоляции:

  • Отдельные магические номера: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Ручная (111111)
  • Независимое отслеживание прибыли: Дневной/недельный P&L на стратегию
  • Изолированные счетчики сделок: Лимиты сессии, дня и недели на стратегию
  • Управление, специфичное для стратегии: Брекевен, трейлинг и частичное закрытие работают независимо

Совместимость с проп-фирмами

KILLZONE KNIGHT разработан для вызовов проп-фирм:

  • Строгие контроля риска: Настраиваемые дневные лимиты убытков и защита от максимальной просадки
  • Без Мартингейла: Каждая сделка имеет определенные SL/TP — нет усреднения или расширения сетки
  • Лимиты позиций: Настраиваемые максимальные позиции предотвращают перегрузку
  • Избежание новостей: Опциональный фильтр для событий с высоким воздействием
  • Чистая история сделок: Профессиональная система комментариев для идентификации сделок

Философия разработчика

Создано JFX Trading с институциональными стандартами кодирования:

  • Без шумихи: Производительность определяется правильным управлением рисками и валидацией
  • Адаптация к рынку: Двойные стратегии захватывают разные фазы рынка
  • Прозрачная логика: Чистая структура кода с всесторонней валидацией
  • Непрерывная эволюция: Регулярные обновления на основе изменений рыночной структуры

Требования к настройке

Минимальная конфигурация

  • Платформа MetaTrader 5
  • Доступ к символу XAUUSD
  • Надежный брокер с низкими спредами
  • Базовое понимание параметров EA

Рекомендуемая настройка

  • VPS для работы 24/5
  • Счет ECN/Raw с узкими спредами
  • Кредитное плечо 1:100+
  • Включена отладка валидации во время начального тестирования

Раскрытие рисков

Торговля финансовыми инструментами несет врожденный риск. KILLZONE KNIGHT PROP EA — это инструмент, разработанный для выполнения определенной стратегии с жесткими контролями риска. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль или исключить убытки. Пользователи должны понимать стратегии, тщательно тестировать их на демо-счетах и торговать только капиталом, который они могут позволить себе потерять. Прошлые бэктесты или результаты в реальном времени не предсказывают будущую производительность.

Что отличает KILLZONE KNIGHT

  • Два независимых двигателя: Две некоррелированные стратегии в одной системе
  • Точность на основе сессий: Целевое воздействие на специфические окна высокой вероятности
  • Институциональная валидация: Соответствие MQL5 Market с обработкой ошибок и проверками риска
  • Визуальная прозрачность: Панель в реальном времени, показывающая точно, что делает EA
  • Нулевые обещания: Нет заявлений о процентах побед или гарантиях прибыли — только надежная инженерия
  • Нативная для проп-фирм: Разработано с нуля с учетом правил торговли с финансированием

KILLZONE KNIGHT PROP EA — где точность встречается с профессионализмом в алгоритмической торговле золотом.
Полный набор валидации | Двухстратегическая архитектура


