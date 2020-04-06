Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Точная торговля золотом на основе сессий

Профессиональный экспертный советник для XAUUSD | Двухстратегическая институциональная торговая система

Обзор

KILLZONE KNIGHT PROP EA — это торговая система институционального уровня, разработанная для серьезных трейдеров и профессионалов проп-фирм. Построенная на двух независимых стратегиях с высокой вероятностью успеха — LDNYK (закрытие Лондон-Нью-Йорк) и GBT (тайминг прорыва по GMT), — эта система сочетает точность на основе сессий с передовым анализом рыночной структуры для захвата внутридневного импульса золота в периоды пиковой ликвидности.

В отличие от традиционных систем прорывов, KILLZONE KNIGHT работает на двойной архитектуре двигателей, позволяющей обеим стратегиям работать одновременно без взаимного влияния, каждая со своими независимыми контролями риска, лимитами сделок и системами управления прибылью.

Архитектура основных стратегий

Стратегия 1: LDNYK (Прорыв закрытия Лондон-Нью-Йорк)

Рыночная структура: Анализирует предыдущие дневные максимумы и минимумы с конфигурируемыми зонами прорыва

Анализирует предыдущие дневные максимумы и минимумы с конфигурируемыми зонами прорыва Логика входа: Мониторит ценовое действие на M15 для подтвержденных прорывов за пределы дневных экстремумов

Мониторит ценовое действие на M15 для подтвержденных прорывов за пределы дневных экстремумов Проверка: Требуется минимальный размер свечи (5+ пипсов) для фильтрации ложных прорывов

Требуется минимальный размер свечи (5+ пипсов) для фильтрации ложных прорывов Фокус на сессии: Работает исключительно во время торговых часов Нью-Йорка (с 8:00 до 16:00 по времени NY)

Работает исключительно во время торговых часов Нью-Йорка (с 8:00 до 16:00 по времени NY) Управление сделками: Независимые дневные лимиты сделок (по умолчанию: 5 сделок/день)

Стратегия 2: GBT (Тайминг прорыва по GMT)

Точное окно: Захватывает волатильность ранней сессии (с 3:05 до 6:05 GMT)

Захватывает волатильность ранней сессии (с 3:05 до 6:05 GMT) Анализ M1: Использует структуру цены на 1-минутном графике для микроуровневой точности входа

Использует структуру цены на 1-минутном графике для микроуровневой точности входа Подтверждение прорыва: Узкие параметры расстояния (окно входа 5 пипсов)

Узкие параметры расстояния (окно входа 5 пипсов) Протокол авто-выхода: Закрывает все позиции GBT в 22:30 GMT для чистого ночного риска

Закрывает все позиции GBT в 22:30 GMT для чистого ночного риска Многоуровневые контроли: Лимиты сделок по сессии, дню и неделе с ограничениями целевых прибылей

Расширенные функции

Интеллектуальное управление позициями

Система брекевен: Перемещает стоп-лосс на уровень входа + смещение, когда прибыль достигает конфигурируемого порога

Перемещает стоп-лосс на уровень входа + смещение, когда прибыль достигает конфигурируемого порога Трейлинг-стопы: Динамическая защита прибыли активируется на уровнях прибыли, заданных пользователем

Динамическая защита прибыли активируется на уровнях прибыли, заданных пользователем Частичное снятие прибыли: Автоматически масштабирует выход из позиций на двух уровнях прибыли

Автоматически масштабирует выход из позиций на двух уровнях прибыли Интеграция ATR: Расчеты смещения входа на основе рыночной волатильности (период ATR 14)

Институциональные контроли риска

Проверка объема: Предторговая проверка соответствия MIN/MAX/STEP и лимитов объема символа

Предторговая проверка соответствия MIN/MAX/STEP и лимитов объема символа Проверка маржи: Использует OrderCalcMargin() для подтверждения достаточности средств перед исполнением

Использует OrderCalcMargin() для подтверждения достаточности средств перед исполнением Соответствие уровням стопов: Проверяет все расстояния SL/TP на соответствие требованиям брокера

Проверяет все расстояния SL/TP на соответствие требованиям брокера Защита от уровня фриза: Предотвращает модификации в зонах фриза, определенных брокером

Предотвращает модификации в зонах фриза, определенных брокером Предохранитель от просадки: Останавливает торговлю при превышении порога максимальной просадки

Фильтры рыночных условий

Защита от спреда: Блокирует сделки, когда спред превышает заданный максимум

Блокирует сделки, когда спред превышает заданный максимум Фильтр новостей: Опциональный фильтр на основе времени с выбором уровня воздействия (Высокий/Средний/Низкий)

Опциональный фильтр на основе времени с выбором уровня воздействия (Высокий/Средний/Низкий) Временные окна: Ограничивает торговлю оптимальными периодами ликвидности

Ограничивает торговлю оптимальными периодами ликвидности Проверка истории котировок: Обеспечивает достаточные данные баров перед активацией стратегии

Точная работа с двумя часовыми поясами

Таргетинг сессии NY: LDNYK синхронизируется с рыночными часами Нью-Йорка

LDNYK синхронизируется с рыночными часами Нью-Йорка Исполнение окна GMT: GBT захватывает раннюю европейскую волатильность

GBT захватывает раннюю европейскую волатильность Настраиваемые смещения: Корректировка параметров часовых поясов для времени сервера брокера

Визуальный торговый интерфейс

Панель в реальном времени

Статус стратегии: Живые индикаторы активности LDNYK и GBT

Живые индикаторы активности LDNYK и GBT Счетчики сделок: Отслеживание сделок по сессии/дню/неделе для каждой стратегии

Отслеживание сделок по сессии/дню/неделе для каждой стратегии Аналитика прибыли: Отслеживание максимума/минимума прибыли для каждой стратегии независимо

Отслеживание максимума/минимума прибыли для каждой стратегии независимо Метрики счета: Баланс, капитал, процент просадки и количество позиций

Баланс, капитал, процент просадки и количество позиций Мониторы риска: Значения ATR, статус спреда, проверки валидации и статус фильтра новостей

Значения ATR, статус спреда, проверки валидации и статус фильтра новостей Ручное исполнение: Кнопки покупки/продажи с одним щелчком с параметрами риска, заданными EA

Наложения на графике

Зона LDNYK: Визуальное представление зон прорыва дневных максимумов/минимумов (Красный)

Визуальное представление зон прорыва дневных максимумов/минимумов (Красный) Зона GBT: Уровни прорыва сессии GMT с обновлениями в реальном времени (Золотисто-коричневый)

Уровни прорыва сессии GMT с обновлениями в реальном времени (Золотисто-коричневый) Метки уровней: Динамические отображения уровней цен, показывающие текущие параметры сессии

Технические спецификации

Торговые параметры

Символ: XAUUSD (Золото)

XAUUSD (Золото) Рекомендуемый таймфрейм: M15 для анализа LDNYK, M1 для точности GBT

M15 для анализа LDNYK, M1 для точности GBT Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 или выше

Рекомендуется 1:100 или выше Тип счета: Предпочтительны счета ECN/Raw с узкими спредами

Предпочтительны счета ECN/Raw с узкими спредами VPS: Рекомендуется для непрерывной работы 24/5

Конфигурация по умолчанию

Риск LDNYK: 2% на сделку | 50-пипсовый SL | 100-пипсовый TP

2% на сделку | 50-пипсовый SL | 100-пипсовый TP Риск GBT: 0.5% на сделку | 40-пипсовый SL | 2.0x фактор прорыва TP

0.5% на сделку | 40-пипсовый SL | 2.0x фактор прорыва TP Лимиты позиций: 2 автоматические позиции, 1 ручная позиция

2 автоматические позиции, 1 ручная позиция Брекевен: Активируется при 15% прибыли, +2% смещение

Активируется при 15% прибыли, +2% смещение Трейлинг: Активируется при 20% прибыли, шаг 5% увеличения

Системы валидации и безопасности

Цепочка предторговой валидации

Проверка режима торговли символа Контроль соответствия параметров объема Проверка лимита ожидающих ордеров Расчет достаточности маржи Проверка расстояния стопов (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Подтверждение очистки уровня фриза Проверка достаточности истории котировок

Обработка ошибок

Протокол тихого успеха: Валидация проходит без шума в консоли

Валидация проходит без шума в консоли Подробный отчет об ошибках: Детальные сообщения о сбоях с кодами ошибок

Детальные сообщения о сбоях с кодами ошибок Автоматический сброс ошибок: Шаблон ResetLastError() перед/после всех торговых операций

Шаблон ResetLastError() перед/после всех торговых операций Соответствие MQL5 Market: Следует официальным стандартам валидации MetaQuotes

Система отладки

DebugMode: Общая отладка логики стратегии

Общая отладка логики стратегии EnableValidationDebug: Видимость детального процесса валидации

Видимость детального процесса валидации Индикаторы панели: Статус валидации в реальном времени и отображение режима отладки

Независимость стратегий

Каждая стратегия работает в полной изоляции:

Отдельные магические номера: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Ручная (111111)

LDNYK (123456) | GBT (654321) | Ручная (111111) Независимое отслеживание прибыли: Дневной/недельный P&L на стратегию

Дневной/недельный P&L на стратегию Изолированные счетчики сделок: Лимиты сессии, дня и недели на стратегию

Лимиты сессии, дня и недели на стратегию Управление, специфичное для стратегии: Брекевен, трейлинг и частичное закрытие работают независимо

Совместимость с проп-фирмами

KILLZONE KNIGHT разработан для вызовов проп-фирм:

Строгие контроля риска: Настраиваемые дневные лимиты убытков и защита от максимальной просадки

Настраиваемые дневные лимиты убытков и защита от максимальной просадки Без Мартингейла: Каждая сделка имеет определенные SL/TP — нет усреднения или расширения сетки

Каждая сделка имеет определенные SL/TP — нет усреднения или расширения сетки Лимиты позиций: Настраиваемые максимальные позиции предотвращают перегрузку

Настраиваемые максимальные позиции предотвращают перегрузку Избежание новостей: Опциональный фильтр для событий с высоким воздействием

Опциональный фильтр для событий с высоким воздействием Чистая история сделок: Профессиональная система комментариев для идентификации сделок

Философия разработчика

Создано JFX Trading с институциональными стандартами кодирования:

Без шумихи: Производительность определяется правильным управлением рисками и валидацией

Производительность определяется правильным управлением рисками и валидацией Адаптация к рынку: Двойные стратегии захватывают разные фазы рынка

Двойные стратегии захватывают разные фазы рынка Прозрачная логика: Чистая структура кода с всесторонней валидацией

Чистая структура кода с всесторонней валидацией Непрерывная эволюция: Регулярные обновления на основе изменений рыночной структуры

Требования к настройке

Минимальная конфигурация

Платформа MetaTrader 5

Доступ к символу XAUUSD

Надежный брокер с низкими спредами

Базовое понимание параметров EA

Рекомендуемая настройка

VPS для работы 24/5

Счет ECN/Raw с узкими спредами

Кредитное плечо 1:100+

Включена отладка валидации во время начального тестирования

Раскрытие рисков

Торговля финансовыми инструментами несет врожденный риск. KILLZONE KNIGHT PROP EA — это инструмент, разработанный для выполнения определенной стратегии с жесткими контролями риска. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль или исключить убытки. Пользователи должны понимать стратегии, тщательно тестировать их на демо-счетах и торговать только капиталом, который они могут позволить себе потерять. Прошлые бэктесты или результаты в реальном времени не предсказывают будущую производительность.

Что отличает KILLZONE KNIGHT

Два независимых двигателя: Две некоррелированные стратегии в одной системе

Две некоррелированные стратегии в одной системе Точность на основе сессий: Целевое воздействие на специфические окна высокой вероятности

Целевое воздействие на специфические окна высокой вероятности Институциональная валидация: Соответствие MQL5 Market с обработкой ошибок и проверками риска

Соответствие MQL5 Market с обработкой ошибок и проверками риска Визуальная прозрачность: Панель в реальном времени, показывающая точно, что делает EA

Панель в реальном времени, показывающая точно, что делает EA Нулевые обещания: Нет заявлений о процентах побед или гарантиях прибыли — только надежная инженерия

Нет заявлений о процентах побед или гарантиях прибыли — только надежная инженерия Нативная для проп-фирм: Разработано с нуля с учетом правил торговли с финансированием

KILLZONE KNIGHT PROP EA — где точность встречается с профессионализмом в алгоритмической торговле золотом.

Полный набор валидации | Двухстратегическая архитектура