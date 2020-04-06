Killzone Knight PRO P
Профессиональный экспертный советник для XAUUSD | Двухстратегическая институциональная торговая система
Обзор
KILLZONE KNIGHT PROP EA — это торговая система институционального уровня, разработанная для серьезных трейдеров и профессионалов проп-фирм. Построенная на двух независимых стратегиях с высокой вероятностью успеха — LDNYK (закрытие Лондон-Нью-Йорк) и GBT (тайминг прорыва по GMT), — эта система сочетает точность на основе сессий с передовым анализом рыночной структуры для захвата внутридневного импульса золота в периоды пиковой ликвидности.
В отличие от традиционных систем прорывов, KILLZONE KNIGHT работает на двойной архитектуре двигателей, позволяющей обеим стратегиям работать одновременно без взаимного влияния, каждая со своими независимыми контролями риска, лимитами сделок и системами управления прибылью.
Архитектура основных стратегий
Стратегия 1: LDNYK (Прорыв закрытия Лондон-Нью-Йорк)
- Рыночная структура: Анализирует предыдущие дневные максимумы и минимумы с конфигурируемыми зонами прорыва
- Логика входа: Мониторит ценовое действие на M15 для подтвержденных прорывов за пределы дневных экстремумов
- Проверка: Требуется минимальный размер свечи (5+ пипсов) для фильтрации ложных прорывов
- Фокус на сессии: Работает исключительно во время торговых часов Нью-Йорка (с 8:00 до 16:00 по времени NY)
- Управление сделками: Независимые дневные лимиты сделок (по умолчанию: 5 сделок/день)
Стратегия 2: GBT (Тайминг прорыва по GMT)
- Точное окно: Захватывает волатильность ранней сессии (с 3:05 до 6:05 GMT)
- Анализ M1: Использует структуру цены на 1-минутном графике для микроуровневой точности входа
- Подтверждение прорыва: Узкие параметры расстояния (окно входа 5 пипсов)
- Протокол авто-выхода: Закрывает все позиции GBT в 22:30 GMT для чистого ночного риска
- Многоуровневые контроли: Лимиты сделок по сессии, дню и неделе с ограничениями целевых прибылей
Расширенные функции
Интеллектуальное управление позициями
- Система брекевен: Перемещает стоп-лосс на уровень входа + смещение, когда прибыль достигает конфигурируемого порога
- Трейлинг-стопы: Динамическая защита прибыли активируется на уровнях прибыли, заданных пользователем
- Частичное снятие прибыли: Автоматически масштабирует выход из позиций на двух уровнях прибыли
- Интеграция ATR: Расчеты смещения входа на основе рыночной волатильности (период ATR 14)
Институциональные контроли риска
- Проверка объема: Предторговая проверка соответствия MIN/MAX/STEP и лимитов объема символа
- Проверка маржи: Использует OrderCalcMargin() для подтверждения достаточности средств перед исполнением
- Соответствие уровням стопов: Проверяет все расстояния SL/TP на соответствие требованиям брокера
- Защита от уровня фриза: Предотвращает модификации в зонах фриза, определенных брокером
- Предохранитель от просадки: Останавливает торговлю при превышении порога максимальной просадки
Фильтры рыночных условий
- Защита от спреда: Блокирует сделки, когда спред превышает заданный максимум
- Фильтр новостей: Опциональный фильтр на основе времени с выбором уровня воздействия (Высокий/Средний/Низкий)
- Временные окна: Ограничивает торговлю оптимальными периодами ликвидности
- Проверка истории котировок: Обеспечивает достаточные данные баров перед активацией стратегии
Точная работа с двумя часовыми поясами
- Таргетинг сессии NY: LDNYK синхронизируется с рыночными часами Нью-Йорка
- Исполнение окна GMT: GBT захватывает раннюю европейскую волатильность
- Настраиваемые смещения: Корректировка параметров часовых поясов для времени сервера брокера
Визуальный торговый интерфейс
Панель в реальном времени
- Статус стратегии: Живые индикаторы активности LDNYK и GBT
- Счетчики сделок: Отслеживание сделок по сессии/дню/неделе для каждой стратегии
- Аналитика прибыли: Отслеживание максимума/минимума прибыли для каждой стратегии независимо
- Метрики счета: Баланс, капитал, процент просадки и количество позиций
- Мониторы риска: Значения ATR, статус спреда, проверки валидации и статус фильтра новостей
- Ручное исполнение: Кнопки покупки/продажи с одним щелчком с параметрами риска, заданными EA
Наложения на графике
- Зона LDNYK: Визуальное представление зон прорыва дневных максимумов/минимумов (Красный)
- Зона GBT: Уровни прорыва сессии GMT с обновлениями в реальном времени (Золотисто-коричневый)
- Метки уровней: Динамические отображения уровней цен, показывающие текущие параметры сессии
Технические спецификации
Торговые параметры
- Символ: XAUUSD (Золото)
- Рекомендуемый таймфрейм: M15 для анализа LDNYK, M1 для точности GBT
- Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 или выше
- Тип счета: Предпочтительны счета ECN/Raw с узкими спредами
- VPS: Рекомендуется для непрерывной работы 24/5
Конфигурация по умолчанию
- Риск LDNYK: 2% на сделку | 50-пипсовый SL | 100-пипсовый TP
- Риск GBT: 0.5% на сделку | 40-пипсовый SL | 2.0x фактор прорыва TP
- Лимиты позиций: 2 автоматические позиции, 1 ручная позиция
- Брекевен: Активируется при 15% прибыли, +2% смещение
- Трейлинг: Активируется при 20% прибыли, шаг 5% увеличения
Системы валидации и безопасности
Цепочка предторговой валидации
- Проверка режима торговли символа
- Контроль соответствия параметров объема
- Проверка лимита ожидающих ордеров
- Расчет достаточности маржи
- Проверка расстояния стопов (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Подтверждение очистки уровня фриза
- Проверка достаточности истории котировок
Обработка ошибок
- Протокол тихого успеха: Валидация проходит без шума в консоли
- Подробный отчет об ошибках: Детальные сообщения о сбоях с кодами ошибок
- Автоматический сброс ошибок: Шаблон ResetLastError() перед/после всех торговых операций
- Соответствие MQL5 Market: Следует официальным стандартам валидации MetaQuotes
Система отладки
- DebugMode: Общая отладка логики стратегии
- EnableValidationDebug: Видимость детального процесса валидации
- Индикаторы панели: Статус валидации в реальном времени и отображение режима отладки
Независимость стратегий
Каждая стратегия работает в полной изоляции:
- Отдельные магические номера: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Ручная (111111)
- Независимое отслеживание прибыли: Дневной/недельный P&L на стратегию
- Изолированные счетчики сделок: Лимиты сессии, дня и недели на стратегию
- Управление, специфичное для стратегии: Брекевен, трейлинг и частичное закрытие работают независимо
Совместимость с проп-фирмами
KILLZONE KNIGHT разработан для вызовов проп-фирм:
- Строгие контроля риска: Настраиваемые дневные лимиты убытков и защита от максимальной просадки
- Без Мартингейла: Каждая сделка имеет определенные SL/TP — нет усреднения или расширения сетки
- Лимиты позиций: Настраиваемые максимальные позиции предотвращают перегрузку
- Избежание новостей: Опциональный фильтр для событий с высоким воздействием
- Чистая история сделок: Профессиональная система комментариев для идентификации сделок
Философия разработчика
Создано JFX Trading с институциональными стандартами кодирования:
- Без шумихи: Производительность определяется правильным управлением рисками и валидацией
- Адаптация к рынку: Двойные стратегии захватывают разные фазы рынка
- Прозрачная логика: Чистая структура кода с всесторонней валидацией
- Непрерывная эволюция: Регулярные обновления на основе изменений рыночной структуры
Требования к настройке
Минимальная конфигурация
- Платформа MetaTrader 5
- Доступ к символу XAUUSD
- Надежный брокер с низкими спредами
- Базовое понимание параметров EA
Рекомендуемая настройка
- VPS для работы 24/5
- Счет ECN/Raw с узкими спредами
- Кредитное плечо 1:100+
- Включена отладка валидации во время начального тестирования
Раскрытие рисков
Торговля финансовыми инструментами несет врожденный риск. KILLZONE KNIGHT PROP EA — это инструмент, разработанный для выполнения определенной стратегии с жесткими контролями риска. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль или исключить убытки. Пользователи должны понимать стратегии, тщательно тестировать их на демо-счетах и торговать только капиталом, который они могут позволить себе потерять. Прошлые бэктесты или результаты в реальном времени не предсказывают будущую производительность.
Что отличает KILLZONE KNIGHT
- Два независимых двигателя: Две некоррелированные стратегии в одной системе
- Точность на основе сессий: Целевое воздействие на специфические окна высокой вероятности
- Институциональная валидация: Соответствие MQL5 Market с обработкой ошибок и проверками риска
- Визуальная прозрачность: Панель в реальном времени, показывающая точно, что делает EA
- Нулевые обещания: Нет заявлений о процентах побед или гарантиях прибыли — только надежная инженерия
- Нативная для проп-фирм: Разработано с нуля с учетом правил торговли с финансированием
KILLZONE KNIGHT PROP EA — где точность встречается с профессионализмом в алгоритмической торговле золотом.
