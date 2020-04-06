Scalper Robot EA

SCALPER ROBOT representa la evolución de los sistemas de trading algorítmico, diseñado específicamente para traders que buscan estrategias de entrada-salida rápida con precisión quirúrgica. Desarrollado a través de rigurosos protocolos de validación del Mercado MQL5, este EA transforma la microestructura del mercado en oportunidades de trading accionables manteniendo estrictos parámetros de riesgo.

Versatilidad de Marcos Temporales: M5-H1 optimizados para oportunidades de alta frecuencia Cobertura de Activos: Compatibilidad universal - pares FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Estado de Validación: Cumplimiento cero-errores del Mercado MQL5 con validación previa al trade de 11 etapas

Marco Tecnológico Central

Sistema de Entrada Adaptativo

  • Detección Dinámica Alto-Bajo: Ventana de retrospectiva de 5-11 barras identifica extremos de swing mediante reconocimiento de patrones multi-vela
  • Validación de Acción del Precio: Colocación de órdenes pendientes (BUY_STOP/SELL_STOP) solo después de confirmación de continuación del breakout
  • Filtrado de Distancia: Distancia de orden configurable previene entradas prematuras durante fases de consolidación

Motor Universal de Dimensionamiento de Posiciones

  • Calibración Multi-Activo: Detección automática del tamaño de pip en 40+ instrumentos (Forex 4-5 dígitos, Oro 2 decimales, Índices números enteros, Cripto variables)
  • Asignación Basada en Riesgo: Dimensionamiento de posiciones basado en porcentaje con ajuste de moneda de cuenta (soporte JPY/KWD 3 decimales)
  • Inteligencia de Margen: Cálculo de margen previo al trade con buffer de seguridad del 20% y techo del 50% del balance por orden

Gestión Avanzada de Salidas

  • Breakeven Basado en Porcentaje: Trigger configurable (10% del objetivo por defecto) con protección de offset (buffer 1%)
  • Sistema de Trailing Progresivo: Se activa al alcanzar el 15% del objetivo, pasos de 5% para bloquear ganancias no realizadas
  • Modo Dual SL/TP: Puntos fijos (200/300) o ATR-dinámico (multiplicadores 1.0x/4.0x) para adaptación a volatilidad

Arquitectura de Riesgos

Protocolo de Validación Pre-Trade (11 Etapas)

  1. Verificación de permisos Terminal/Cuenta
  2. Cumplimiento de límites de órdenes pendientes (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
  3. Monitoreo de umbral de pérdida diaria (5% máximo drawdown)
  4. Confirmación de feed de precios en vivo
  5. Ejecución forzada de distancia mínima de trade
  6. Validación de espaciado de nivel de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
  7. Verificaciones de límites de nivel de congelamiento (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
  8. Verificación de restricciones de volumen (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
  9. Cálculo de suficiencia de margen (OrderCalcMargin con umbral 80%)
  10. Límites de utilización de balance (50% máximo por orden)
  11. Patrón de reset de estado de error (ResetLastError antes de OrderSend)

Filtrado de Eventos de Mercado

  • Integración Calendario Económico: Bloqueo de noticias de Alto/Medio/Bajo impacto con ventanas configurables (±30 minutos por defecto)
  • Controles Granulares: Interruptores independientes para niveles de severidad de impacto
  • Estado en Tiempo Real: Dashboard visual indica restricciones de noticias activas

Gestión de Sesiones

  • Optimización de Zona Horaria: Selección global de hora (H_0100-H_2300) con estado inactivo para operación 24/5
  • Protección de Drawdown Diario: Cierre automático de posiciones al umbral de 5% de pérdida diaria
  • Límites de Posiciones: Máximo 3 posiciones concurrentes para prevenir sobreexposición

Especificaciones Técnicas

Integración de Indicadores

  • Análisis ATR: Rango Verdadero Promedio de 14 períodos para parámetros ajustados por volatilidad
  • Filtro RSI (Opcional): Oscilador de 14 períodos con umbrales 70/30 para evitar entradas sobrecompradas/sobrevendidas
  • Monitoreo de Spread: Rechazo en tiempo real por encima del umbral de 30 puntos

Estándares de Ejecución de Órdenes

  • Política de Fill: ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) para ejecución instantánea o cancelación
  • Control de Slippage: Tolerancia de desviación de 50 puntos
  • Gestión de Expiración: Cancelación de órdenes basada en tiempo (100 barras por defecto) para prevenir órdenes obsoletas

Dashboard de Seguimiento de Rendimiento

Interfaz visual en tiempo real muestra:

  • Estado de spread (alertas codificadas por color)
  • Lecturas de volatilidad ATR
  • Estado activo/inactivo de horas de trading
  • Niveles de oscilador RSI (cuando habilitado)
  • Configuración de filtro de noticias (indicadores H/M/L)
  • P/L diario con métricas porcentuales
  • Posiciones abiertas vs capacidad máxima
  • Conteo de órdenes pendientes
  • Estadísticas Diarias: Conteo de trades y resultados de sesión
  • Rendimiento Semanal: Seguimiento acumulativo de trades y resultados

Requisitos Operativos

Especificaciones Mínimas

  • Tipo de Cuenta: ECN o estándar (preferido spread cero)
  • Apalancamiento: Mínimo 1:20 (recomendado 1:100 para utilización óptima de margen)
  • Capital: $500 mínimo por tamaño base de 0.01 lot
  • Conexión: VPS recomendado para operación M5-M15 ininterrumpida
  • Compatibilidad con Brokers: Cualquier plataforma compatible con MQL5 con ejecución de órdenes estándar

Entorno Recomendado

  • Depósito: $1,000 para trading multi-pares diversificado
  • Símbolos: Comenzar con pares principales (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) antes de expandir
  • Monitoreo: Primeras 2 semanas en demo para calibrar parámetros a condiciones específicas del broker
  • Ciclo de Revisión: Ajuste de parámetros cada 500 trades o mensualmente

Marco de Configuración

Parámetros Principales

Riesgo por Trade: 0.02% (ultra-conservador) a 2.0% (agresivo) Barras de Retrospectiva: 5-1100 (ventana de detección de patrones) Distancia de Orden: 100 puntos (buffer de confirmación de breakout) Expiración: 100 barras (limpieza automática de órdenes)

Estrategias de Stop Loss

Modo Fijo:

  • SL: 50 puntos
  • TP: 300 puntos (ratio recompensa-riesgo 1.5:1)

Modo ATR:

  • SL: Multiplicador ATR 1.0x
  • TP: Multiplicador ATR 4.0x (ratio dinámico 4:1)

Gestión de Salidas

  • Trigger Breakeven: 10% de distancia TP
  • Offset Breakeven: 1% de distancia TP
  • Activación Trailing: 15% de distancia TP
  • Paso Trailing: 5% de distancia TP

Controles de Sesión

  • Hora de Inicio: H_0000 (ajustable por zona horaria)
  • Hora de Fin: H_2100 (cierre nocturno)
  • Máx Posiciones: 3 simultáneas
  • Límite Pérdida Diaria: 5% del balance inicial
  • Máx Spread: 30 puntos

Metodología de Estrategia

Lógica de Entrada

  1. Reconocimiento de Patrones: Identifica máximos/mínimos de swing de 5-11 barras usando funciones iHighest/iLowest
  2. Fase de Confirmación: Coloca órdenes pendientes en extremo + distancia buffer (100 puntos por defecto)
  3. Espera de Activación: Orden se dispara solo en continuación sostenida del breakout
  4. Cálculo de Volumen: Dimensionamiento basado en riesgo asegura exposición uniforme a través de distancias SL variables

Gestión de Posiciones

  1. Protección Inicial: SL/TP establecidos al colocar la orden (fijo o basado en ATR)
  2. Migración Breakeven: Mueve SL a entrada +1% cuando el precio alcanza 10% de TP
  3. Enganche Trailing: Activa trailing progresivo al alcanzar 15% TP
  4. Escalado Parcial (Futuro): Framework preparado para implementación de salida multi-nivel

Control de Riesgos

  • Pre-Trade: Validación de 11 etapas previene órdenes inválidas
  • In-Trade: Ajuste dinámico SL vía mecanismos breakeven y trailing
  • Post-Trade: Análisis histórico alimenta estadísticas diarias/semanales
  • Sesión Completa: Apagado automático al umbral de pérdida diaria o conteo máximo de posiciones

Matriz de Personalización

Opciones de Escalabilidad

  • Conservador: 0.02% riesgo, ratio ATR 3:1, filtro noticias solo Alto
  • Balanceado: 0.5% riesgo, ratio ATR 4:1, filtro noticias Alto+Medio
  • Agresivo: 2.0% riesgo, ratio fijo 1.5:1, sin filtro noticias

Adaptaciones de Mercado

  • Tendencial: Aumentar distancia orden a 150 puntos, deshabilitar filtro RSI
  • Rango: Habilitar filtro RSI 70/30, reducir límite posiciones a 2
  • Volátil: Usar solo modo ATR, aumentar ATR_SL a 1.5x

Ajustes de Broker

  • Alto Spread: Aumentar MaxSpread a 50, usar distancia orden más amplia
  • Bajo Apalancamiento: Reducir riesgo a 0.1%, aumentar requisito capital mínimo
  • Retrasos Ejecución: Extender expiración a 200 barras, aumentar tolerancia slippage

Depuración y Monitoreo

Sistema de Logging

EnableDebug = false (predeterminado): Operación silenciosa, solo errores EnableDebug = true: Logging completo incluyendo:

  • Detección de señales de entrada
  • Intentos de colocación de órdenes
  • Fallos de validación con razones específicas
  • Eventos de modificación de posiciones
  • Ajustes de stop trailing
  • Resets diarios/semanales

Inteligencia de Dashboard

Todas las métricas se actualizan en tiempo real sin recompilación de código:

  • Alertas de spread codificadas por color (verde <30, rojo ≥30)
  • Tendencias de volatilidad ATR
  • Estado de horas de trading
  • Advertencias de proximidad de eventos noticiosos
  • P/L diario con indicación visual ganancia/pérdida
  • Medidor de capacidad de posiciones
  • Estadísticas de rendimiento (trades y resultados diarios/semanales)

Reconocimiento de Riesgos

Los sistemas de trading algorítmico operan en entornos probabilísticos donde las condiciones de mercado evolucionan continuamente. Aunque SCALPER ROBOT incorpora validación de grado institucional y controles de riesgo, los resultados de trading dependen de múltiples factores externos incluyendo pero no limitados a calidad de ejecución del broker, liquidez de mercado, variabilidad de spread y gaps de precio imprevistos.

Asignación de Capital: Operar solo con fondos asignados específicamente para trading especulativo Sensibilidad de Parámetros: Configuraciones predeterminadas requieren ajuste para condiciones individuales del broker Monitoreo Continuo: Los sistemas automatizados requieren supervisión periódica y recalibración de parámetros Contexto Histórico: Resultados de backtesting reflejan condiciones de mercado específicas y no son predictivos

Marco Técnico

Depuración avanzada para configuraciones complejas


