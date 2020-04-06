Scalper Robot EA
- Asesores Expertos
- John Muguimi Njue
- Versión: 2.1
- Actualizado: 24 octubre 2025
- Activaciones: 8
Arquitectura de Inteligencia de Mercado
SCALPER ROBOT representa la evolución de los sistemas de trading algorítmico, diseñado específicamente para traders que buscan estrategias de entrada-salida rápida con precisión quirúrgica. Desarrollado a través de rigurosos protocolos de validación del Mercado MQL5, este EA transforma la microestructura del mercado en oportunidades de trading accionables manteniendo estrictos parámetros de riesgo.
Versatilidad de Marcos Temporales: M5-H1 optimizados para oportunidades de alta frecuencia Cobertura de Activos: Compatibilidad universal - pares FOREX, XAUUSD, XAGUSD, US30, SPX500, BTCUSD Estado de Validación: Cumplimiento cero-errores del Mercado MQL5 con validación previa al trade de 11 etapas
Marco Tecnológico Central
Sistema de Entrada Adaptativo
- Detección Dinámica Alto-Bajo: Ventana de retrospectiva de 5-11 barras identifica extremos de swing mediante reconocimiento de patrones multi-vela
- Validación de Acción del Precio: Colocación de órdenes pendientes (BUY_STOP/SELL_STOP) solo después de confirmación de continuación del breakout
- Filtrado de Distancia: Distancia de orden configurable previene entradas prematuras durante fases de consolidación
Motor Universal de Dimensionamiento de Posiciones
- Calibración Multi-Activo: Detección automática del tamaño de pip en 40+ instrumentos (Forex 4-5 dígitos, Oro 2 decimales, Índices números enteros, Cripto variables)
- Asignación Basada en Riesgo: Dimensionamiento de posiciones basado en porcentaje con ajuste de moneda de cuenta (soporte JPY/KWD 3 decimales)
- Inteligencia de Margen: Cálculo de margen previo al trade con buffer de seguridad del 20% y techo del 50% del balance por orden
Gestión Avanzada de Salidas
- Breakeven Basado en Porcentaje: Trigger configurable (10% del objetivo por defecto) con protección de offset (buffer 1%)
- Sistema de Trailing Progresivo: Se activa al alcanzar el 15% del objetivo, pasos de 5% para bloquear ganancias no realizadas
- Modo Dual SL/TP: Puntos fijos (200/300) o ATR-dinámico (multiplicadores 1.0x/4.0x) para adaptación a volatilidad
Arquitectura de Riesgos
Protocolo de Validación Pre-Trade (11 Etapas)
- Verificación de permisos Terminal/Cuenta
- Cumplimiento de límites de órdenes pendientes (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS)
- Monitoreo de umbral de pérdida diaria (5% máximo drawdown)
- Confirmación de feed de precios en vivo
- Ejecución forzada de distancia mínima de trade
- Validación de espaciado de nivel de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Verificaciones de límites de nivel de congelamiento (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Verificación de restricciones de volumen (MIN/MAX/STEP/LIMIT)
- Cálculo de suficiencia de margen (OrderCalcMargin con umbral 80%)
- Límites de utilización de balance (50% máximo por orden)
- Patrón de reset de estado de error (ResetLastError antes de OrderSend)
Filtrado de Eventos de Mercado
- Integración Calendario Económico: Bloqueo de noticias de Alto/Medio/Bajo impacto con ventanas configurables (±30 minutos por defecto)
- Controles Granulares: Interruptores independientes para niveles de severidad de impacto
- Estado en Tiempo Real: Dashboard visual indica restricciones de noticias activas
Gestión de Sesiones
- Optimización de Zona Horaria: Selección global de hora (H_0100-H_2300) con estado inactivo para operación 24/5
- Protección de Drawdown Diario: Cierre automático de posiciones al umbral de 5% de pérdida diaria
- Límites de Posiciones: Máximo 3 posiciones concurrentes para prevenir sobreexposición
Especificaciones Técnicas
Integración de Indicadores
- Análisis ATR: Rango Verdadero Promedio de 14 períodos para parámetros ajustados por volatilidad
- Filtro RSI (Opcional): Oscilador de 14 períodos con umbrales 70/30 para evitar entradas sobrecompradas/sobrevendidas
- Monitoreo de Spread: Rechazo en tiempo real por encima del umbral de 30 puntos
Estándares de Ejecución de Órdenes
- Política de Fill: ORDER_FILLING_FOK (Fill-Or-Kill) para ejecución instantánea o cancelación
- Control de Slippage: Tolerancia de desviación de 50 puntos
- Gestión de Expiración: Cancelación de órdenes basada en tiempo (100 barras por defecto) para prevenir órdenes obsoletas
Dashboard de Seguimiento de Rendimiento
Interfaz visual en tiempo real muestra:
- Estado de spread (alertas codificadas por color)
- Lecturas de volatilidad ATR
- Estado activo/inactivo de horas de trading
- Niveles de oscilador RSI (cuando habilitado)
- Configuración de filtro de noticias (indicadores H/M/L)
- P/L diario con métricas porcentuales
- Posiciones abiertas vs capacidad máxima
- Conteo de órdenes pendientes
- Estadísticas Diarias: Conteo de trades y resultados de sesión
- Rendimiento Semanal: Seguimiento acumulativo de trades y resultados
Requisitos Operativos
Especificaciones Mínimas
- Tipo de Cuenta: ECN o estándar (preferido spread cero)
- Apalancamiento: Mínimo 1:20 (recomendado 1:100 para utilización óptima de margen)
- Capital: $500 mínimo por tamaño base de 0.01 lot
- Conexión: VPS recomendado para operación M5-M15 ininterrumpida
- Compatibilidad con Brokers: Cualquier plataforma compatible con MQL5 con ejecución de órdenes estándar
Entorno Recomendado
- Depósito: $1,000 para trading multi-pares diversificado
- Símbolos: Comenzar con pares principales (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) antes de expandir
- Monitoreo: Primeras 2 semanas en demo para calibrar parámetros a condiciones específicas del broker
- Ciclo de Revisión: Ajuste de parámetros cada 500 trades o mensualmente
Marco de Configuración
Parámetros Principales
Riesgo por Trade: 0.02% (ultra-conservador) a 2.0% (agresivo) Barras de Retrospectiva: 5-1100 (ventana de detección de patrones) Distancia de Orden: 100 puntos (buffer de confirmación de breakout) Expiración: 100 barras (limpieza automática de órdenes)
Estrategias de Stop Loss
Modo Fijo:
- SL: 50 puntos
- TP: 300 puntos (ratio recompensa-riesgo 1.5:1)
Modo ATR:
- SL: Multiplicador ATR 1.0x
- TP: Multiplicador ATR 4.0x (ratio dinámico 4:1)
Gestión de Salidas
- Trigger Breakeven: 10% de distancia TP
- Offset Breakeven: 1% de distancia TP
- Activación Trailing: 15% de distancia TP
- Paso Trailing: 5% de distancia TP
Controles de Sesión
- Hora de Inicio: H_0000 (ajustable por zona horaria)
- Hora de Fin: H_2100 (cierre nocturno)
- Máx Posiciones: 3 simultáneas
- Límite Pérdida Diaria: 5% del balance inicial
- Máx Spread: 30 puntos
Metodología de Estrategia
Lógica de Entrada
- Reconocimiento de Patrones: Identifica máximos/mínimos de swing de 5-11 barras usando funciones iHighest/iLowest
- Fase de Confirmación: Coloca órdenes pendientes en extremo + distancia buffer (100 puntos por defecto)
- Espera de Activación: Orden se dispara solo en continuación sostenida del breakout
- Cálculo de Volumen: Dimensionamiento basado en riesgo asegura exposición uniforme a través de distancias SL variables
Gestión de Posiciones
- Protección Inicial: SL/TP establecidos al colocar la orden (fijo o basado en ATR)
- Migración Breakeven: Mueve SL a entrada +1% cuando el precio alcanza 10% de TP
- Enganche Trailing: Activa trailing progresivo al alcanzar 15% TP
- Escalado Parcial (Futuro): Framework preparado para implementación de salida multi-nivel
Control de Riesgos
- Pre-Trade: Validación de 11 etapas previene órdenes inválidas
- In-Trade: Ajuste dinámico SL vía mecanismos breakeven y trailing
- Post-Trade: Análisis histórico alimenta estadísticas diarias/semanales
- Sesión Completa: Apagado automático al umbral de pérdida diaria o conteo máximo de posiciones
Matriz de Personalización
Opciones de Escalabilidad
- Conservador: 0.02% riesgo, ratio ATR 3:1, filtro noticias solo Alto
- Balanceado: 0.5% riesgo, ratio ATR 4:1, filtro noticias Alto+Medio
- Agresivo: 2.0% riesgo, ratio fijo 1.5:1, sin filtro noticias
Adaptaciones de Mercado
- Tendencial: Aumentar distancia orden a 150 puntos, deshabilitar filtro RSI
- Rango: Habilitar filtro RSI 70/30, reducir límite posiciones a 2
- Volátil: Usar solo modo ATR, aumentar ATR_SL a 1.5x
Ajustes de Broker
- Alto Spread: Aumentar MaxSpread a 50, usar distancia orden más amplia
- Bajo Apalancamiento: Reducir riesgo a 0.1%, aumentar requisito capital mínimo
- Retrasos Ejecución: Extender expiración a 200 barras, aumentar tolerancia slippage
Depuración y Monitoreo
Sistema de Logging
EnableDebug = false (predeterminado): Operación silenciosa, solo errores EnableDebug = true: Logging completo incluyendo:
- Detección de señales de entrada
- Intentos de colocación de órdenes
- Fallos de validación con razones específicas
- Eventos de modificación de posiciones
- Ajustes de stop trailing
- Resets diarios/semanales
Inteligencia de Dashboard
Todas las métricas se actualizan en tiempo real sin recompilación de código:
- Alertas de spread codificadas por color (verde <30, rojo ≥30)
- Tendencias de volatilidad ATR
- Estado de horas de trading
- Advertencias de proximidad de eventos noticiosos
- P/L diario con indicación visual ganancia/pérdida
- Medidor de capacidad de posiciones
- Estadísticas de rendimiento (trades y resultados diarios/semanales)
Reconocimiento de Riesgos
Los sistemas de trading algorítmico operan en entornos probabilísticos donde las condiciones de mercado evolucionan continuamente. Aunque SCALPER ROBOT incorpora validación de grado institucional y controles de riesgo, los resultados de trading dependen de múltiples factores externos incluyendo pero no limitados a calidad de ejecución del broker, liquidez de mercado, variabilidad de spread y gaps de precio imprevistos.
Asignación de Capital: Operar solo con fondos asignados específicamente para trading especulativo Sensibilidad de Parámetros: Configuraciones predeterminadas requieren ajuste para condiciones individuales del broker Monitoreo Continuo: Los sistemas automatizados requieren supervisión periódica y recalibración de parámetros Contexto Histórico: Resultados de backtesting reflejan condiciones de mercado específicas y no son predictivos
Marco Técnico
Depuración avanzada para configuraciones complejas