# Turtles 3xATR EA: Советник-Эксперт по Следованию за Трендом для MetaTrader 5





## Обзор

Turtles 3xATR EA — это автоматизированный торговый робот, вдохновленный классической системой Turtle Trading. Он фокусируется на захвате прорывов в трендовых рынках, используя стопы на основе волатильности для управления рисками. EA торгует одной позицией за раз на символ, входя в сделки по сигналам прорыва и trailing-стопами для фиксации прибыли. Он подчеркивает дисциплинированный контроль рисков, никогда не рискуя более чем настраиваемым процентом от вашего счета за сделку. В эксперте реализована надежная система уменьшения размера позиции, которая активируется, когда баланс счета уменьшается более чем на 10% по умолчанию. Когда потеря в балансе счета восстанавливается, размер позиции автоматически возвращается к исходному значению (1% риска за сделку от баланса счета по умолчанию). Его можно использовать для торговли форекс, криптовалютой, металлами, акциями, товарами.





## Ключевые Входные Параметры (Настраиваемые)

- EntryPeriod: 20 (бар) — Период для обнаружения прорывов.

- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (бар) — Период расчета ATR для стопов.

- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 — Множитель для начальных и trailing-стопов (шире, чем в оригинальных Turtles, для меньшего количества ложных срабатываний).

- InitialRiskPercent: 1.0% — Максимальный риск по счету за сделку.

- Другие опции: Включение уменьшения риска на основе просадки, магическое число для идентификации сделок и т.д.





## Как Это Работает: Шаг за Шагом





1. Обнаружение Новых Бар и Уровней

- EA запускается на каждом тике, но обновляет сигналы только при закрытии нового бара (например, в конце свечи D1).

- Он рассчитывает:

- Entry High/Low: Наивысший максимум и наименьший минимум за последние 20 баров (исключая текущий).

- ATR (Average True Range): Мера волатильности за 20 баров, с использованием сглаживания Уайлдера (RMA).





2. Сигналы Входа (Торговля на Прорыве)

- Long (Покупка): Если текущая цена Ask прорывается выше максимума 20-барного периода, открыть позицию на покупку.

- Short (Продажа): Если текущая цена Bid прорывается ниже минимума 20-барного периода, открыть позицию на продажу.

- Только одна открытая позиция за раз — без пирамидинга или множественных входов.

- Размер позиции рассчитывается автоматически, чтобы рисковать ровно 1.0% (или вашим значением) от баланса счета на основе расстояния до стопа.





3. Начальный Стоп-Лосс

- Устанавливается сразу при входе:

- Long: Цена входа минус (3 × ATR).

- Short: Цена входа плюс (3 × ATR).

- Это дает сделке "пространство для дыхания" в волатильных условиях, избегая ранних выходов.





4. Trailing-Стоп (Фиксация Прибыли)

- Обновляется только при закрытии нового бара, используя закрытие предыдущего бара как опорную точку.

- Отслеживает "Reference Extreme" (наивысшее закрытие для лонгов, наименьшее для шортов), которое сдвигается в пользу сделки.

- Для Лонгов:

- Reference High = max(Предыдущий Reference High, Предыдущее Закрытие).

- Новый Trail Stop = Reference High минус (3 × ATR).

- Перемещать стоп вверх, если новый уровень выше текущего (фиксирует прибыль); никогда не вниз.

- Бонус: Если волатильность (ATR) падает даже без новых максимумов, trailing сжимается, чтобы защитить больше прибыли.

- Для Шортов: Зеркальная логика — Reference Low = min(Предыдущий Reference Low, Предыдущее Закрытие); Trail Stop = Reference Low плюс (3 × ATR). Перемещать вниз, если выгодно.

- Автоматический выход, если цена достигает trailing-стопа (через модификацию SL брокера).





5. Выходы

- Основной: Достижение начального или trailing-стопа.

- Нет тейк-профита — позволяет победителям бежать бесконечно в трендах.

- (Примечание: Классические выходы на развороте 10-барного периода удалены для этой вариации.)





6. Функции Управления Рисками

- Размер Позиции: Масштабирует лоты динамически, чтобы расстояние до стопа рисковало фиксированным % (например, 1.0%) от баланса.

- Защита от Просадки: Если включено, уменьшает % риска после просадок (например, сокращает на 20% за каждый порог в 10% потерь, до 3 шагов). Сбрасывается на новых максимумах баланса.

- Постоянство: Сохраняет состояние риска в файл при перезапусках/перезагрузках, чтобы избежать сбросов.

- Логирует критические события (например, входы, trailing) для мониторинга.





## Примечания по Производительности

- Лучше всего работает в трендовых рынках; может показывать слабые результаты в боковых движениях (как оригинальные Turtles).

- Тестируйте на данных вашего брокера — ожидайте просадок 20-40% в тестах, но сильные долгосрочные кривые эквити.

- Запускайте на любом таймфрейме (например, H1/D1), но как последователь тренда рекомендую использовать дневной таймфрейм.





Этот EA держит все просто: Прорыв — вход, тренд — едем, умный trailing, и быстрый выход из убытков.