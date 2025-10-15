Turtles 3xATR EA

# Turtles 3xATR EA: Советник-Эксперт по Следованию за Трендом для MetaTrader 5

## Обзор  
Turtles 3xATR EA — это автоматизированный торговый робот, вдохновленный классической системой Turtle Trading. Он фокусируется на захвате прорывов в трендовых рынках, используя стопы на основе волатильности для управления рисками. EA торгует одной позицией за раз на символ, входя в сделки по сигналам прорыва и trailing-стопами для фиксации прибыли. Он подчеркивает дисциплинированный контроль рисков, никогда не рискуя более чем настраиваемым процентом от вашего счета за сделку. В эксперте реализована надежная система уменьшения размера позиции, которая активируется, когда баланс счета уменьшается более чем на 10% по умолчанию. Когда потеря в балансе счета восстанавливается, размер позиции автоматически возвращается к исходному значению (1% риска за сделку от баланса счета по умолчанию). Его можно использовать для торговли форекс, криптовалютой, металлами, акциями, товарами.

## Ключевые Входные Параметры (Настраиваемые)  
- EntryPeriod: 20 (бар) — Период для обнаружения прорывов.  
- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (бар) — Период расчета ATR для стопов.  
- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 — Множитель для начальных и trailing-стопов (шире, чем в оригинальных Turtles, для меньшего количества ложных срабатываний).  
- InitialRiskPercent: 1.0% — Максимальный риск по счету за сделку.  
- Другие опции: Включение уменьшения риска на основе просадки, магическое число для идентификации сделок и т.д.

## Как Это Работает: Шаг за Шагом

1. Обнаружение Новых Бар и Уровней  
   - EA запускается на каждом тике, но обновляет сигналы только при закрытии нового бара (например, в конце свечи D1).  
   - Он рассчитывает:  
     - Entry High/Low: Наивысший максимум и наименьший минимум за последние 20 баров (исключая текущий).  
     - ATR (Average True Range): Мера волатильности за 20 баров, с использованием сглаживания Уайлдера (RMA).

2. Сигналы Входа (Торговля на Прорыве)  
   - Long (Покупка): Если текущая цена Ask прорывается выше максимума 20-барного периода, открыть позицию на покупку.  
   - Short (Продажа): Если текущая цена Bid прорывается ниже минимума 20-барного периода, открыть позицию на продажу.  
   - Только одна открытая позиция за раз — без пирамидинга или множественных входов.  
   - Размер позиции рассчитывается автоматически, чтобы рисковать ровно 1.0% (или вашим значением) от баланса счета на основе расстояния до стопа.

3. Начальный Стоп-Лосс  
   - Устанавливается сразу при входе:  
     - Long: Цена входа минус (3 × ATR).  
     - Short: Цена входа плюс (3 × ATR).  
   - Это дает сделке "пространство для дыхания" в волатильных условиях, избегая ранних выходов.

4. Trailing-Стоп (Фиксация Прибыли)  
   - Обновляется только при закрытии нового бара, используя закрытие предыдущего бара как опорную точку.  
   - Отслеживает "Reference Extreme" (наивысшее закрытие для лонгов, наименьшее для шортов), которое сдвигается в пользу сделки.  
   - Для Лонгов:  
     - Reference High = max(Предыдущий Reference High, Предыдущее Закрытие).  
     - Новый Trail Stop = Reference High минус (3 × ATR).  
     - Перемещать стоп вверх, если новый уровень выше текущего (фиксирует прибыль); никогда не вниз.  
     - Бонус: Если волатильность (ATR) падает даже без новых максимумов, trailing сжимается, чтобы защитить больше прибыли.  
   - Для Шортов: Зеркальная логика — Reference Low = min(Предыдущий Reference Low, Предыдущее Закрытие); Trail Stop = Reference Low плюс (3 × ATR). Перемещать вниз, если выгодно.  
   - Автоматический выход, если цена достигает trailing-стопа (через модификацию SL брокера).

5. Выходы  
   - Основной: Достижение начального или trailing-стопа.  
   - Нет тейк-профита — позволяет победителям бежать бесконечно в трендах.  
   - (Примечание: Классические выходы на развороте 10-барного периода удалены для этой вариации.)

6. Функции Управления Рисками  
   - Размер Позиции: Масштабирует лоты динамически, чтобы расстояние до стопа рисковало фиксированным % (например, 1.0%) от баланса.  
   - Защита от Просадки: Если включено, уменьшает % риска после просадок (например, сокращает на 20% за каждый порог в 10% потерь, до 3 шагов). Сбрасывается на новых максимумах баланса.  
   - Постоянство: Сохраняет состояние риска в файл при перезапусках/перезагрузках, чтобы избежать сбросов.  
   - Логирует критические события (например, входы, trailing) для мониторинга.

## Примечания по Производительности  
- Лучше всего работает в трендовых рынках; может показывать слабые результаты в боковых движениях (как оригинальные Turtles).  
- Тестируйте на данных вашего брокера — ожидайте просадок 20-40% в тестах, но сильные долгосрочные кривые эквити.  
- Запускайте на любом таймфрейме (например, H1/D1), но как последователь тренда рекомендую использовать дневной таймфрейм.

Этот EA держит все просто: Прорыв — вход, тренд — едем, умный trailing, и быстрый выход из убытков.
