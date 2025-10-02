Turtles indicator

Этот универсальный индикатор объединяет сигналы пробоя, уровни максимумов и минимумов, а также трейлинг-стоп с уведомлениями в одном мощном инструменте. Если вас когда-либо раздражало нагромождение множества индикаторов на графике, этот индикатор избавит вас от лишнего беспорядка, сохраняя при этом явное преимущество на рынке. Он объединяет три ключевых элемента в чистый и понятный вид, помогая мгновенно замечать точки входа, управлять рисками и понимать общее направление рынка. Особенно полезен он для трейдеров, следующих за трендом и торгующих на пробоях, как это делали классические «Черепахи».

В традиционном подходе следования тренду процент выигрышных сделок составляет около 30–40 %, коэффициент Шарпа довольно скромный, но основная прибыль приходит от редких 5–10 % аномальных сделок. Всё происходит на дневных графиках, без суеты коротких таймфреймов вроде пяти минут, пятнадцати минут, тридцати минут, одного часа или четырёх часов. Это позволяет спокойно вести несколько позиций одновременно. В качестве стоп-лосса рекомендуется использовать 2–3 кратных значения дневного среднего истинного диапазона. А если размещение сделок кажется неудобным, обратите внимание на мой ATR Orders Manager EA для более удобного исполнения.

В основе индикатора лежат динамические уровни максимумов и минимумов двух периодов, которые сразу показывают ценовые экстремумы за отслеживаемые периоды. Уровни за двадцать периодов, показанные сплошными линиями, очерчивают общую структуру рынка и долгосрочные ключевые уровни, идеально подходящие для пробойных сделок. Уровни за десять периодов, представленные пунктирными линиями, отражают последние краткосрочные тенденции, облегчая обнаружение ранних изменений направления. Вы можете настроить цвета и толщину линий, чтобы они идеально сочетались с вашим графиком.

Индикатор не просто рисует линии — он выдаёт интеллектуальные сигналы трейлинг-стопа и пробоев, основанные на взаимодействии цены с недавними максимумами и минимумами. Сигналы трейлинг-стопа отмечены сплошными крестиками: синий крестик появляется, когда цена достигает нового максимума за последние десять периодов. Если у вас открыта короткая позиция, это сигнал к тому, чтобы опустить стоп-лосс вниз по мере формирования новых минимумов на уровнях трейлинга. Сначала трейлинг-стоп может находиться выше вашего начального стопа, но по мере развития сделки в вашу пользу он опускается ниже, фиксируя прибыль. С другой стороны, жёлтый крестик появляется, когда цена достигает нового минимума за те же десять периодов. Для длинных позиций это означает подъем стоп-лосса вверх по мере роста цены к новым максимумам на уровнях трейлинга, начиная потенциально ниже вашего начального стопа, но поднимаясь выше с положительным движением.

Сигналы пробоя отображаются маленькими ромбами: синий ромб загорается, когда цена пробивает вверх максимум за двадцать периодов, указывая на бычий пробой и потенциальный вход в лонг. Жёлтый ромб сигнализирует обратное — когда цена пробивает вниз минимум за двадцать периодов, предлагая медвежий пробой и короткую сделку. Логика здесь проста и исключает путаницу. В реальном времени после пробоя вправо вытягивается сплошная линия (синяя для лонгов, жёлтая для шортов). Когда цена приближается к одной из них, это повод выставить отложенный ордер на покупку или продажу. Затем, когда пунктирная линия трейлинга (жёлтая для лонгов, синяя для шортов) улучшает ваш начальный стоп-лосс, вы перемещаете стоп на новый уровень, фиксируя прибыль.

В настройках можно изменить период трейлинг-стопа, который по умолчанию равен десяти барам для расчёта максимумов и минимумов трейлинга. Период пробоя начинается с двадцати баров для расчёта основных уровней максимумов и минимумов. Настраивайте цвета и толщину линий обоих периодов по своему вкусу. Есть также смещение стрелок, чтобы установить расстояние между свечами и ромбами или крестиками. Кроме того, вы можете включать или выключать всплывающие уведомления на рабочем столе и push-уведомления на телефон.

Система уведомлений строго следует принципам Turtle-трейдинга: один вход, сопровождение сделки, один выход, затем ожидание следующего сигнала. Она исключает лишний шум, дубликаты или бессмысленные сообщения. Вы получите только три типа уведомлений, в зависимости от включённых настроек для уведомлений на рабочем столе или push:  
одно для размещения BUY ордера, например, на XAUUSD D1, когда цена Ask пробивает вверх максимум за двадцать периодов (или ваш пользовательский период) хотя бы на 1 пункт, и позиция не открыта.  
Аналогично, уведомление о SELL ордере срабатывает, когда цена Bid пробивает вниз минимум за двадцать периодов хотя бы на 1 пункт при тех же условиях.  
Наконец, уведомление «Закрыть сделку!» приходит только когда активная позиция достигает трейлинг-стопа: для лонгов, когда Bid касается или проходит ниже пунктирного минимума за десять периодов (жёлтая линия); для шортов, когда Ask касается или проходит выше пунктирного максимума за десять периодов (синяя линия).

Последовательность строго контролируется, чтобы избежать ошибок. Всё начинается с уведомления о входе (BUY или SELL), позиция активируется. После этого отслеживается только соответствующий трейлинг-стоп противоположной стороны. Уведомление о закрытии срабатывает один раз при достижении стопа, сразу снимая позицию. Дальше никаких уведомлений о закрытии, пока не появится новый пробой. Это значит: нет двух «Закрыть сделку!» подряд, нет уведомлений о закрытии без открытой позиции, а после любого закрытия следующее уведомление всегда будет новым входом при следующем пробое канала.

Вы можете выбрать способ доставки в настройках: включить уведомления на рабочем столе для всплывающих окон в терминале MT5, или push-уведомления для мгновенных сообщений в мобильное приложение MetaTrader 5. Можно комбинировать как угодно. Встроенные защиты включают срабатывание на текущей формирующейся свече с использованием живых цен Bid/Ask, 5-секундную задержку для предотвращения дубликатов при колебаниях цены, и отсутствие уведомлений на исторических данных при первом прикреплении индикатора — только сигналы, направленные в будущее.

Трейдеры ценят этот индикатор за исключительную ясность, собирая разные идеи в один понятный и удобный для восприятия вид, избавляя от лишних размышлений. Он служит отличной основой для стратегий пробоя или следования тренду. Точные сигналы устраняют субъективность, чётко указывая на значимые ценовые движения. А полная настройка периодов и внешнего вида позволяет использовать его на любом подходе и любом инструменте рынка.
Mj Noveiri
Mj Noveiri 2025.12.10 06:40 
 

It is a good indicator and works properly. It just depends on the user's accuracy and intelligence on how to use it.

Findolin 2025.11.14 12:36 
 

Große Klasse! Vielen Dank! In dieser dezenten Form ist alles auf das Wesentliche konzentriert und der Chart bleibt auch ästhetisch schön, weil er nicht überladen ist.

Mj Noveiri 2025.12.10 06:40 
 

It is a good indicator and works properly. It just depends on the user's accuracy and intelligence on how to use it.

Ответ разработчика Daniel-gheorghe Muresan 2025.12.17 12:04
Thank you for review. Indeed the user/trader must learn about about the Turtles method to understand how to use the indicator.
Findolin 2025.11.14 12:36 
 

Große Klasse! Vielen Dank! In dieser dezenten Form ist alles auf das Wesentliche konzentriert und der Chart bleibt auch ästhetisch schön, weil er nicht überladen ist.

Ответ разработчика Daniel-gheorghe Muresan 2025.11.14 12:54
Vielen Dank für Ihre Anerkennung. Mein Ziel war es, das Diagramm so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Der Indikator liefert Signale ähnlich wie Donchian-Kanäle, und zusätzlich habe ich die Trail-Stop-Funktion implementiert.
