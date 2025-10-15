Turtles 3xATR EA

# Turtles 3xATR EA: MetaTrader 5 用のトレンドフォロー型エキスパートアドバイザー

## 概要  
Turtles 3xATR EA は、クラシックな Turtle Trading システムに着想を得た自動取引ロボットです。トレンド市場でのブレイクアウトを捉えることに焦点を当て、ボラティリティベースのストップを使用してリスクを管理します。EA はシンボルごとに1つのポジションのみを取引し、ブレイクアウトシグナルでエントリーし、トレーリングストップで利益をロックします。規律あるリスクコントロールを重視し、取引ごとにアカウントの設定可能なパーセンテージを超えるリスクを絶対に負いません。エキスパートには、強固なポジションサイズ削減機能が実装されており、デフォルトでアカウント残高が10%以上減少すると活性化します。アカウント残高の損失が回復すると、ポジションサイズは自動的に初期値（デフォルトでアカウント残高の1%のリスク/取引）に復元されます。FX、暗号通貨、金属、株式、商品の取引に使用できます。

## 主要入力パラメータ（カスタマイズ可能）  
- EntryPeriod: 20 (バー) – ブレイクアウト検出のための期間。  
- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (バー) – ストップのための ATR 計算期間。  
- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – 初期ストップおよびトレーリングストップの乗数（オリジナルTurtlesより広く、ホイップソーを減らすため）。  
- InitialRiskPercent: 1.0% – 取引ごとの最大アカウントリスク。  
- その他のオプション: ドローダウンに基づくリスク削減の有効化、取引識別のためのマジックナンバーなど。

## 動作原理: ステップバイステップ

1. 新しいバーの検出とレベル  
   - EA はすべてのティックで実行されますが、シグナル更新は新しいバーのクローズ時のみ（例: D1キャンドルの終了時）。  
   - 計算します:  
     - Entry High/Low: 過去20バー（現在を除く）の最高高値と最低低値。  
     - ATR (Average True Range): 20バー上のボラティリティ測定、Wilderのスムージング（RMA）を使用。

2. エントリーシグナル（ブレイクアウト取引）  
   - Long (買い): 現在のAsk価格が20バーの高値を上抜けしたら、買いポジションを開く。  
   - Short (売り): 現在のBid価格が20バーの低値を下抜けしたら、売りポジションを開く。  
   - 同時に1つのポジションのみ – ピラミッディングや複数エントリーなし。  
   - ポジションサイズは、ストップ距離に基づきアカウント残高の正確に1.0%（または設定値）をリスクするよう自動計算。

3. 初期ストップロス  
   - エントリー時に即座に設定:  
     - Long: エントリー価格 - (3 × ATR)。  
     - Short: エントリー価格 + (3 × ATR)。  
   - ボラティリティの高い状況で取引に「呼吸の余裕」を与え、早期退出を避けます。

4. トレーリングストップ（利益ロック）  
   - 新しいバーのクローズ時のみ更新、前バーのクローズを参照。  
   - 取引に有利な「Reference Extreme」（ロングの最高クローズ、ショートの最低クローズ）を追跡し、ラチェット方式で調整。  
   - ロングの場合:  
     - Reference High = max(前のReference High、前のクローズ)。  
     - 新しいトレーリングストップ = Reference High - (3 × ATR)。  
     - 新しいレベルが現在のものより高い場合、ストップを上に移動（利益ロック）；決して下げない。  
     - ボーナス: 新しい高値がなくてもボラティリティ（ATR）が低下すれば、トレーリングが締まり、より多くの利益を保護。  
   - ショートの場合: 鏡像ロジック – Reference Low = min(前のReference Low、前のクローズ); トレーリングストップ = Reference Low + (3 × ATR)。有利なら下に移動。  
   - 価格がトレーリングストップに達したら、ブローカーのSL修正により自動退出。

5. 退出  
   - 主要: 初期またはトレーリングストップロスに到達。  
   - テイクプロフィットなし – トレンドで勝者を無期限に走らせる。  
   - （注: このバリアントではクラシックな10バー反転退出を削除。）

6. リスク管理機能  
   - ポジションサイジング: ストップ距離が残高の固定%（例: 1.0%）をリスクするようロットを動的にスケーリング。  
   - ドローダウン保護: 有効時、ドローダウン後にリスク%を削減（例: 10%損失閾値ごとに20%カット、最大3ステップ）。新しい残高高値でリセット。  
   - 持続性: リスタート/リブート間でリスク状態をファイルに保存し、リセットを避ける。  
   - 重要なイベント（例: エントリー、トレーリング）をログ記録し、監視可能。

## パフォーマンスノート  
- トレンド市場で最適；サイドウェイのチョップではパフォーマンスが低下する可能性（オリジナルTurtles同様）。  
- ブローカーのデータでバックテスト – テストで20-40%のドローダウンを期待、しかし長期的なエクイティカーブは強力。  
- 任意の時間枠（例: H1/D1）で実行可能ですが、トレンドフォロワーとして日足時間枠をおすすめします。

このEAはシンプルに保ちます: ブレイクイン、トレンドに乗る、賢くトレーリング、損失を素早くカット。
