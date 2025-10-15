# Turtles 3xATR EA: MetaTrader 5용 추세 추종 전문가 어드바이저





## 개요

Turtles 3xATR EA는 고전적인 Turtle Trading 시스템에서 영감을 받은 자동 거래 로봇입니다. 추세 시장에서의 브레이크아웃을 포착하는 데 중점을 두며, 변동성 기반 스톱을 사용하여 리스크를 관리합니다. EA는 심볼당 한 번에 하나의 포지션만 거래하며, 브레이크아웃 신호로 진입하고 트레일링 스톱을 사용하여 이익을 고정합니다. 규율 있는 리스크 관리를 강조하며, 거래당 계좌의 설정 가능한 비율을 초과하는 리스크를 절대 부담하지 않습니다. 전문가에는 견고한 포지션 크기 축소 기능이 구현되어 있으며, 기본적으로 계좌 잔고가 10% 이상 감소하면 활성화됩니다. 계좌 잔고 손실이 회복되면 포지션 크기는 자동으로 초기 값(기본적으로 계좌 잔고의 1% 리스크/거래)으로 복원됩니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 상품 거래에 사용할 수 있습니다.





## 주요 입력 매개변수 (사용자 지정 가능)

- EntryPeriod: 20 (바) – 브레이크아웃 감지를 위한 기간.

- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (바) – 스톱을 위한 ATR 계산 기간.

- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – 초기 및 트레일링 스톱의 승수 (원래 Turtles보다 넓어 위프소 줄임).

- InitialRiskPercent: 1.0% – 거래당 최대 계좌 리스크.

- 기타 옵션: 드로다운 기반 리스크 축소 활성화, 거래 식별을 위한 매직 넘버 등.





## 작동 원리: 단계별





1. 새로운 바 및 레벨 감지

- EA는 모든 틱에서 실행되지만, 신호 업데이트는 새로운 바 마감 시에만 (예: D1 캔들 종료).

- 계산:

- Entry High/Low: 지난 20바(현재 제외)의 최고 고점과 최저 저점.

- ATR (Average True Range): 20바의 변동성 측정, Wilder 스무딩 (RMA) 사용.





2. 진입 신호 (브레이크아웃 거래)

- Long (매수): 현재 Ask 가격이 20바 고점을 돌파하면 매수 포지션 열기.

- Short (매도): 현재 Bid 가격이 20바 저점을 하회하면 매도 포지션 열기.

- 한 번에 하나의 포지션만 – 피라미딩 또는 다중 진입 없음.

- 포지션 크기는 스톱 거리에 기반하여 계좌 잔고의 정확히 1.0%(또는 설정 값)를 리스크하도록 자동 계산.





3. 초기 스톱 로스

- 진입 시 즉시 설정:

- Long: 진입 가격 - (3 × ATR).

- Short: 진입 가격 + (3 × ATR).

- 변동성 조건에서 거래에 "호흡 공간"을 주며, 조기 종료를 피함.





4. 트레일링 스톱 (이익 고정)

- 새로운 바 마감 시에만 업데이트, 이전 바 마감을 참조.

- 거래에 유리한 "Reference Extreme" (롱의 최고 마감, 숏의 최저 마감)을 추적하며, 래칫 방식으로 조정.

- 롱의 경우:

- Reference High = max(이전 Reference High, 이전 마감).

- 새로운 트레일링 스톱 = Reference High - (3 × ATR).

- 새로운 레벨이 현재보다 높으면 스톱을 위로 이동 (이익 고정); 절대 아래로 하지 않음.

- 보너스: 새로운 고점 없이도 변동성 (ATR)이 하락하면 트레일링이 조여 더 많은 이익 보호.

- 숏의 경우: 거울 로직 – Reference Low = min(이전 Reference Low, 이전 마감); 트레일링 스톱 = Reference Low + (3 × ATR). 유리하면 아래로 이동.

- 가격이 트레일링 스톱에 도달하면 브로커 SL 수정으로 자동 종료.





5. 종료

- 주요: 초기 또는 트레일링 스톱 로스 도달.

- 테이크 프로핏 없음 – 추세에서 승자를 무한정 실행.

- (참고: 이 변형에서 고전적인 10바 반전 종료 제거.)





6. 리스크 관리 기능

- 포지션 크기: 스톱 거리가 잔고의 고정 % (예: 1.0%)를 리스크하도록 로트 동적 스케일링.

- 드로다운 보호: 활성화 시 드로다운 후 리스크 % 축소 (예: 10% 손실 임계값당 20% 컷, 최대 3단계). 새로운 잔고 고점에서 리셋.

- 지속성: 재시작/재부팅 간 리스크 상태를 파일에 저장하여 리셋 피함.

- 중요한 이벤트 (예: 진입, 트레일링) 로그 기록으로 모니터링.





## 성능 노트

- 추세 시장에서 최적; 사이드웨이 쵸프에서 성능 저하 가능 (원래 Turtles처럼).

- 브로커 데이터로 백테스트 – 테스트에서 20-40% 드로다운 예상, 하지만 장기 에쿼티 커브 강력.

- 모든 시간 프레임 (예: H1/D1) 실행 가능, 하지만 추세 팔로워로서 일봉 시간 프레임 추천.





이 EA는 간단하게 유지: 브레이크인, 추세 타기, 스마트 트레일링, 손실 빠른 컷.