Turtles 3xATR EA
- Experts
- Daniel-gheorghe Muresan
- Versione: 1.26
- Attivazioni: 10
# Turtles 3xATR EA: Un Expert Advisor di Seguito al Trend per MetaTrader 5
## Panoramica
Turtles 3xATR EA è un robot di trading automatizzato ispirato al classico sistema di Turtle Trading. Si concentra sulla cattura di breakout nei mercati in trend, utilizzando stop basati sulla volatilità per gestire il rischio. L'EA opera una posizione alla volta per simbolo, entrando su segnali di breakout e utilizzando stop trailing per bloccare i profitti. Enfatizza un controllo del rischio disciplinato, non rischiando mai più di una percentuale configurabile del tuo conto per trade. L'expert ha implementato una robusta riduzione della dimensione della posizione, che si attiva una volta che il saldo del conto diminuisce di più del 10% per impostazione predefinita. Quando la perdita sul saldo del conto viene recuperata, la dimensione della posizione viene automaticamente ripristinata al valore iniziale (1% di rischio per trade dal saldo del conto per impostazione predefinita). Può essere utilizzato per fare trading su forex, crypto, metalli, azioni, commodities.
## Input Chiave (Personalizzabili)
- EntryPeriod: 20 (barre) – Periodo per rilevare i breakout.
- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (barre) – Periodo di calcolo ATR per gli stop.
- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – Moltiplicatore per stop iniziali e trailing (più ampio dei Turtles originali per ridurre i whipsaw).
- InitialRiskPercent: 1.0% – Rischio massimo del conto per trade.
- Altre opzioni: Abilita riduzione del rischio basata sul drawdown, numero magico per l'identificazione dei trade, ecc.
## Come Funziona: Passo per Passo
1. Rilevamento di Nuove Barre e Livelli
- L'EA si esegue ad ogni tick, ma aggiorna i segnali solo alla chiusura di nuove barre (ad es., fine della candela D1).
- Calcola:
- Entry High/Low: Massimo dei massimi e minimo dei minimi sulle ultime 20 barre (escludendo l'attuale).
- ATR (Average True Range): Misura della volatilità su 20 barre, utilizzando il smoothing di Wilder (RMA).
2. Segnali di Entrata (Trading Breakout)
- Long (Acquisto): Se il prezzo Ask attuale rompe sopra il massimo di 20 barre, apri una posizione di acquisto.
- Short (Vendita): Se il prezzo Bid attuale rompe sotto il minimo di 20 barre, apri una posizione di vendita.
- Solo una posizione aperta alla volta – nessun pyramiding o entrate multiple.
- La dimensione della posizione è calcolata automaticamente per rischiare esattamente l'1,0% (o la tua impostazione) del saldo del conto, in base alla distanza dallo stop.
3. Stop Loss Iniziale
- Impostato immediatamente all'ingresso:
- Long: Prezzo di entrata meno (3 × ATR).
- Short: Prezzo di entrata più (3 × ATR).
- Questo dà al trade "spazio di respiro" in condizioni volatili, evitando uscite premature.
4. Stop Trailing (Blocco dei Profitti)
- Aggiornato solo alla chiusura di nuove barre, utilizzando la chiusura della barra precedente come riferimento.
- Traccia un "Estremo di Riferimento" (massima chiusura per i long, minima per gli short) che si ratcheta a favore del trade.
- Per i Long:
- Reference High = max(Reference High Precedente, Chiusura Precedente).
- Nuovo Stop Trailing = Reference High meno (3 × ATR).
- Sposta lo stop verso l'alto se il nuovo livello è più alto dell'attuale (blocca i profitti); mai verso il basso.
- Bonus: Se la volatilità (ATR) diminuisce anche senza nuovi massimi, il trailing si stringe per proteggere più guadagni.
- Per gli Short: Logica speculare – Reference Low = min(Reference Low Precedente, Chiusura Precedente); Stop Trailing = Reference Low più (3 × ATR). Sposta verso il basso se vantaggioso.
- Uscita automatica se il prezzo raggiunge lo stop trailing (tramite modifica SL del broker).
5. Uscite
- Principale: Raggiungere lo stop loss iniziale o trailing.
- Nessun take-profit – lascia che i vincitori corrono indefinitamente nelle tendenze.
- (Nota: Uscite classiche di inversione su 10 barre rimosse per questa variante.)
6. Funzionalità di Gestione del Rischio
- Dimensionamento Posizione: Scala i lotti dinamicamente in modo che la distanza dallo stop rischi una % fissa (es. 1,0%) del saldo.
- Protezione Drawdown: Se abilitata, riduce la % di rischio dopo i drawdown (es. riduce del 20% per soglia di perdita del 10%, fino a 3 passaggi). Ripristina sui nuovi massimi del saldo.
- Persistenza: Salva lo stato del rischio in un file attraverso riavvii/reboot per evitare reset.
- Registra eventi critici (es. entrate, trailing) per il monitoraggio.
## Note sulle Prestazioni
- Migliore nei mercati in trend; può sottoperformare nei mercati laterali (come i Turtles originali).
- Backtest sui dati del tuo broker – aspettati drawdown del 20-40% nei test, ma curve di equity forti a lungo termine.
- Esegui su qualsiasi timeframe (es. H1/D1), ma come trend follower raccomando l'uso del timeframe giornaliero.
Questo EA mantiene le cose semplici: Entra al breakout, cavalca il trend, trailing intelligente e taglia le perdite velocemente.