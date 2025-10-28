Turtles EA — Двухсистемный трейдер прорыва — Только для хеджирующих счетов





Обзор:

Этот Эксперт-советник (EA) автоматизирует классическую стратегию Turtle Trading — систему следования за трендом, вдохновленную знаменитым экспериментом Ричарда Денниса. Метод описан в книге Майкла Ковела: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Полный ТертлТрейдер: Как 23 новичка-инвестора стали миллионерами за ночь"). Прослушав множество подкастов Джерри Паркера, я узнал, что тертлы никогда не использовали пирамидинг, но путаница возникает из-за применения двух систем (S1 20/10 — краткосрочная и S2 55/20 — долгосрочная). Тертлы никогда не пропускали сделку, потому что никогда не знаешь, будет ли она успешной или нет. EA торгует прорывами на любом таймфрейме и символе, используя две независимые системы (S1 и S2) для диверсифицированных входов. EA рискует только 0,5% от вашего баланса на сделку (не от эквити), с умным расчетом размера позиции на основе волатильности. Включает защиту от просадки для снижения риска во время убытков и сохраняет настройки между сессиями.

Торгуйте на как можно большем количестве рынков, но очень важно проводить бэктесты, чтобы найти оптимальные значения для прорывов и трейлинг-стопов.





Ключевые особенности:





Система 1 (Краткосрочная — по умолчанию):





Вход: Покупка, если цена прорывает максимум 20-дневного периода; продажа, если ниже минимума 20-дневного периода.

Выход: Закрытие длинных позиций, если цена падает ниже минимума 10-дневного периода; закрытие коротких позиций, если выше максимума 10-дневного периода.

Идеально для захвата быстрых трендов.





Система 2 (Долгосрочная):





Вход: Покупка, если цена прорывает максимум 55-дневного периода; продажа, если ниже минимума 55-дневного периода.

Выход: Закрытие длинных позиций, если цена падает ниже минимума 20-дневного периода; закрытие коротких позиций, если выше максимума 20-дневного периода.

Подходит для более длинных и сильных трендов.





Риск и стопы:





Стоп-лосс: 2x ATR (20-периодное сглаживание Уайлдера) от цены входа.

Размер позиции: Автоматически рассчитывается для риска ровно 0,5% от баланса на сделку.





Умное управление капиталом:





Отслеживает пик вашего баланса и снижает риск (на 20% в 3 шага), если просадка достигает порогов 10%, 20% или 30% (до 3 шагов). Возвращает полный риск при новых максимумах.

Использует только баланс (игнорирует плавающий P&L) для консервативного расчета размера.





Другие преимущества:





Одна позиция на систему за раз — без пирамидинга.

Уникальные магические номера для каждой системы/символа, чтобы избежать конфликтов.

Постоянное хранение файла для настроек риска (автоматическое резервное копирование и восстановление).

Настраиваемые входы: Периоды, % риска, настройки ATR и многое другое.

Логирует только критические события, чтобы журнал оставался чистым.





Как это работает (Простая схема):





На каждом новом баре сканирует прорывы с использованием исторических максимумов/минимумов.

Если нет позиции, входит в сделку с рассчитанным размером лота и стоп-лоссом.

Мониторит сигналы выхода (противоположный прорыв) или срабатывание стоп-лосса.

Динамически корректирует риск на основе производительности счета.





Лучше всего для: Трендовых рынков, таких как форекс, криптовалюта, металлы, индексы или товары. Проводите бэктест на дневных графиках (D1). Начните с демо-счета. Это предназначено для стабильного, низкорискового роста, а не для скальпинга.



