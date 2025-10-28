Turtles EA

Turtles EA — Двухсистемный трейдер прорыва — Только для хеджирующих счетов

 Обзор:
Этот Эксперт-советник (EA) автоматизирует классическую стратегию Turtle Trading — систему следования за трендом, вдохновленную знаменитым экспериментом Ричарда Денниса. Метод описан в книге Майкла Ковела: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Полный ТертлТрейдер: Как 23 новичка-инвестора стали миллионерами за ночь"). Прослушав множество подкастов Джерри Паркера, я узнал, что тертлы никогда не использовали пирамидинг, но путаница возникает из-за применения двух систем (S1 20/10 — краткосрочная и S2 55/20 — долгосрочная). Тертлы никогда не пропускали сделку, потому что никогда не знаешь, будет ли она успешной или нет. EA торгует прорывами на любом таймфрейме и символе, используя две независимые системы (S1 и S2) для диверсифицированных входов. EA рискует только 0,5% от вашего баланса на сделку (не от эквити), с умным расчетом размера позиции на основе волатильности. Включает защиту от просадки для снижения риска во время убытков и сохраняет настройки между сессиями.
Торгуйте на как можно большем количестве рынков, но очень важно проводить бэктесты, чтобы найти оптимальные значения для прорывов и трейлинг-стопов.

 Ключевые особенности:

Система 1 (Краткосрочная — по умолчанию):

Вход: Покупка, если цена прорывает максимум 20-дневного периода; продажа, если ниже минимума 20-дневного периода.
Выход: Закрытие длинных позиций, если цена падает ниже минимума 10-дневного периода; закрытие коротких позиций, если выше максимума 10-дневного периода.
Идеально для захвата быстрых трендов.

Система 2 (Долгосрочная):

Вход: Покупка, если цена прорывает максимум 55-дневного периода; продажа, если ниже минимума 55-дневного периода.
Выход: Закрытие длинных позиций, если цена падает ниже минимума 20-дневного периода; закрытие коротких позиций, если выше максимума 20-дневного периода.
Подходит для более длинных и сильных трендов.

 Риск и стопы:

Стоп-лосс: 2x ATR (20-периодное сглаживание Уайлдера) от цены входа.
Размер позиции: Автоматически рассчитывается для риска ровно 0,5% от баланса на сделку.

Умное управление капиталом:

Отслеживает пик вашего баланса и снижает риск (на 20% в 3 шага), если просадка достигает порогов 10%, 20% или 30% (до 3 шагов). Возвращает полный риск при новых максимумах.
Использует только баланс (игнорирует плавающий P&L) для консервативного расчета размера.

 Другие преимущества:

Одна позиция на систему за раз — без пирамидинга.
Уникальные магические номера для каждой системы/символа, чтобы избежать конфликтов.
Постоянное хранение файла для настроек риска (автоматическое резервное копирование и восстановление).
Настраиваемые входы: Периоды, % риска, настройки ATR и многое другое.
Логирует только критические события, чтобы журнал оставался чистым.

 Как это работает (Простая схема):

На каждом новом баре сканирует прорывы с использованием исторических максимумов/минимумов.
Если нет позиции, входит в сделку с рассчитанным размером лота и стоп-лоссом.
Мониторит сигналы выхода (противоположный прорыв) или срабатывание стоп-лосса.
Динамически корректирует риск на основе производительности счета.

 Лучше всего для: Трендовых рынков, таких как форекс, криптовалюта, металлы, индексы или товары. Проводите бэктест на дневных графиках (D1). Начните с демо-счета. Это предназначено для стабильного, низкорискового роста, а не для скальпинга.


Другие продукты этого автора
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
Индикаторы
Этот универсальный индикатор объединяет сигналы пробоя, уровни максимумов и минимумов, а также трейлинг-стоп с уведомлениями в одном мощном инструменте. Если вас когда-либо раздражало нагромождение множества индикаторов на графике, этот индикатор избавит вас от лишнего беспорядка, сохраняя при этом явное преимущество на рынке. Он объединяет три ключевых элемента в чистый и понятный вид, помогая мгновенно замечать точки входа, управлять рисками и понимать общее направление рынка. Особенно полезен
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Устали вручную рассчитывать риск для ордеров или сталкиваться с неуклюжими интерфейсами, которые нарушают ваш рабочий процесс с графиками? ATR Orders Manager — ваш идеальный Эксперт-советник для MT5 для размещения умных, контролируемых по риску рыночных ордеров или отложенных ордеров (Buy Stop/Sell Stop) с динамическими стоп-лоссами на основе Среднего Истинного Диапазона (ATR). Разработан как для скальперов, так и для свинг-трейдеров, этот EA автоматизирует всю тяжелую работу, чтобы вы могли со
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
# Turtles 3xATR EA: Советник-Эксперт по Следованию за Трендом для MetaTrader 5 ## Обзор   Turtles 3xATR EA — это автоматизированный торговый робот, вдохновленный классической системой Turtle Trading. Он фокусируется на захвате прорывов в трендовых рынках, используя стопы на основе волатильности для управления рисками. EA торгует одной позицией за раз на символ, входя в сделки по сигналам прорыва и trailing-стопами для фиксации прибыли. Он подчеркивает дисциплинированный контроль рисков, никогд
Triple Moving Average Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
Индикаторы
Торгуйте с уверенностью, используя классическую стратегию тройных скользящих средних Этот индикатор автоматически обнаруживает высоковероятные возможности следования за трендом с помощью проверенной системы из трёх скользящих средних. Он отображает чёткие визуальные сигналы прямо на вашем графике и отправляет мгновенные уведомления на рабочий стол и мобильный телефон, чтобы вы никогда не пропустили сделку. Описание индикатора: Triple Moving Average Buy Sell Alerts Основная функциональность
Triple Moving Average EA Strategy
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Обзор Советник Triple Moving Average EA — это тренд-следящий эксперт, разработанный для MetaTrader 5. Он использует три скользящие средние (периоды по умолчанию: 20, 50, 200) для определения направления тренда, выравнивания средних и триггеров входа. Сделки открываются только при выполнении строгих условий на закрытых свечах, что исключает перерисовку и смещение отдачи. Советник включает стоп-лосс на основе ATR для динамического контроля риска и расчёт объёма позиции на основе баланса счёта, чт
