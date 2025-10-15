# Turtles 3xATR EA：MetaTrader 5 的趋势跟踪专家顾问





## 概述

Turtles 3xATR EA 是一个受经典 Turtle Trading 系统启发的自动化交易机器人。它专注于捕捉趋势市场中的突破，同时使用基于波动性的止损来管理风险。该 EA 每次仅在每个交易品种上交易一个头寸，根据突破信号进入，并使用追踪止损锁定利润。它强调纪律性的风险控制，每笔交易绝不风险超过账户可配置百分比。该专家实现了稳健的仓位大小缩减机制，默认在账户余额减少超过 10% 时激活。当账户余额损失恢复时，仓位大小将自动恢复到初始值（默认每笔交易风险账户余额的 1%）。它可用于交易外汇、加密货币、金属、股票、大宗商品。





## 关键输入参数（可自定义）

- EntryPeriod：20（柱）– 用于检测突破的周期。

- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod：20（柱）– 用于止损的 ATR 计算周期。

- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier：3.0 – 初始止损和追踪止损的乘数（比原 Turtle 系统更宽，以减少假突破）。

- InitialRiskPercent：1.0% – 每笔交易的最大账户风险。

- 其他选项：启用基于回撤的风险缩减、用于交易识别的魔术数字等。





## 工作原理：一步一步





1. 检测新柱和水平

- EA 在每个 tick 上运行，但仅在新柱收盘时更新信号（例如 D1 蜡烛结束）。

- 它计算：

- Entry High/Low：过去 20 个柱（排除当前）的最高高点和最低低点。

- ATR（平均真实范围）：20 个柱的波动性度量，使用 Wilder 平滑（RMA）。





2. 入场信号（突破交易）

- 多头（买入）：如果当前 Ask 价格突破 20 柱高点，则开多头头寸。

- 空头（卖出）：如果当前 Bid 价格突破 20 柱低点，则开空头头寸。

- 每次仅一个头寸开放– 无金字塔式加仓或多重入场。

- 头寸大小自动计算，以基于止损距离风险账户余额的精确 1.0%（或您的设置）。





3. 初始止损

- 入场时立即设置：

- 多头：入场价格减去（3 × ATR）。

- 空头：入场价格加上（3 × ATR）。

- 这为交易在波动条件下提供“呼吸空间”，避免过早退出。





4. 追踪止损（锁定利润）

- 仅在新柱收盘时更新，使用前一柱收盘作为参考。

- 跟踪“参考极值”（多头为最高收盘，空头为最低收盘），以交易有利方向逐步推进。

- 对于多头：

- Reference High = max（前一 Reference High，前一收盘）。

- 新追踪止损 = Reference High 减去（3 × ATR）。

- 如果新水平高于当前，则将止损上移（锁定利润）；绝不向下。

- 奖励：即使无新高，如果波动性（ATR）下降，追踪止损也会收紧以保护更多利润。

- 对于空头：镜像逻辑– Reference Low = min（前一 Reference Low，前一收盘）；追踪止损 = Reference Low 加上（3 × ATR）。如果有利，则向下移动。

- 如果价格触及追踪止损，则通过经纪商 SL 修改自动退出。





5. 退出

- 主要：触及初始或追踪止损。

- 无止盈– 允许赢家在趋势中无限运行。

- （注意：此变体移除了经典 10 柱反转退出。）





6. 风险管理功能

- 头寸大小：动态缩放手数，使止损距离风险固定百分比（例如 1.0%）的余额。

- 回撤保护：如果启用，回撤后减少风险百分比（例如，每 10% 损失阈值减少 20%，最多 3 步）。在新余额高点时重置。

- 持久性：跨重启/重载保存风险状态到文件，以避免重置。

- 记录关键事件（例如入场、追踪）以供监控。





## 性能说明

- 在趋势市场中表现最佳；在横盘震荡中可能表现不佳（如同原 Turtle 系统）。

- 在您的经纪商数据上回测– 测试中预期 20-40% 回撤，但长期权益曲线强劲。

- 可在任何时间框架运行（例如 H1/D1），但作为趋势跟踪者，我推荐使用日线时间框架。





此 EA 保持简单：突破入场、趋势骑行、聪明追踪，并快速止损。