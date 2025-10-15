Turtles 3xATR EA

# Turtles 3xATR EA：MetaTrader 5 的趋势跟踪专家顾问

## 概述  
Turtles 3xATR EA 是一个受经典 Turtle Trading 系统启发的自动化交易机器人。它专注于捕捉趋势市场中的突破，同时使用基于波动性的止损来管理风险。该 EA 每次仅在每个交易品种上交易一个头寸，根据突破信号进入，并使用追踪止损锁定利润。它强调纪律性的风险控制，每笔交易绝不风险超过账户可配置百分比。该专家实现了稳健的仓位大小缩减机制，默认在账户余额减少超过 10% 时激活。当账户余额损失恢复时，仓位大小将自动恢复到初始值（默认每笔交易风险账户余额的 1%）。它可用于交易外汇、加密货币、金属、股票、大宗商品。

## 关键输入参数（可自定义）  
- EntryPeriod：20（柱）– 用于检测突破的周期。  
- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod：20（柱）– 用于止损的 ATR 计算周期。  
- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier：3.0 – 初始止损和追踪止损的乘数（比原 Turtle 系统更宽，以减少假突破）。  
- InitialRiskPercent：1.0% – 每笔交易的最大账户风险。  
- 其他选项：启用基于回撤的风险缩减、用于交易识别的魔术数字等。

## 工作原理：一步一步

1. 检测新柱和水平  
   - EA 在每个 tick 上运行，但仅在新柱收盘时更新信号（例如 D1 蜡烛结束）。  
   - 它计算：  
     - Entry High/Low：过去 20 个柱（排除当前）的最高高点和最低低点。  
     - ATR（平均真实范围）：20 个柱的波动性度量，使用 Wilder 平滑（RMA）。

2. 入场信号（突破交易）  
   - 多头（买入）：如果当前 Ask 价格突破 20 柱高点，则开多头头寸。  
   - 空头（卖出）：如果当前 Bid 价格突破 20 柱低点，则开空头头寸。  
   - 每次仅一个头寸开放– 无金字塔式加仓或多重入场。  
   - 头寸大小自动计算，以基于止损距离风险账户余额的精确 1.0%（或您的设置）。

3. 初始止损  
   - 入场时立即设置：  
     - 多头：入场价格减去（3 × ATR）。  
     - 空头：入场价格加上（3 × ATR）。  
   - 这为交易在波动条件下提供“呼吸空间”，避免过早退出。

4. 追踪止损（锁定利润）  
   - 仅在新柱收盘时更新，使用前一柱收盘作为参考。  
   - 跟踪“参考极值”（多头为最高收盘，空头为最低收盘），以交易有利方向逐步推进。  
   - 对于多头：  
     - Reference High = max（前一 Reference High，前一收盘）。  
     - 新追踪止损 = Reference High 减去（3 × ATR）。  
     - 如果新水平高于当前，则将止损上移（锁定利润）；绝不向下。  
     - 奖励：即使无新高，如果波动性（ATR）下降，追踪止损也会收紧以保护更多利润。  
   - 对于空头：镜像逻辑– Reference Low = min（前一 Reference Low，前一收盘）；追踪止损 = Reference Low 加上（3 × ATR）。如果有利，则向下移动。  
   - 如果价格触及追踪止损，则通过经纪商 SL 修改自动退出。

5. 退出  
   - 主要：触及初始或追踪止损。  
   - 无止盈– 允许赢家在趋势中无限运行。  
   - （注意：此变体移除了经典 10 柱反转退出。）

6. 风险管理功能  
   - 头寸大小：动态缩放手数，使止损距离风险固定百分比（例如 1.0%）的余额。  
   - 回撤保护：如果启用，回撤后减少风险百分比（例如，每 10% 损失阈值减少 20%，最多 3 步）。在新余额高点时重置。  
   - 持久性：跨重启/重载保存风险状态到文件，以避免重置。  
   - 记录关键事件（例如入场、追踪）以供监控。

## 性能说明  
- 在趋势市场中表现最佳；在横盘震荡中可能表现不佳（如同原 Turtle 系统）。  
- 在您的经纪商数据上回测– 测试中预期 20-40% 回撤，但长期权益曲线强劲。  
- 可在任何时间框架运行（例如 H1/D1），但作为趋势跟踪者，我推荐使用日线时间框架。

此 EA 保持简单：突破入场、趋势骑行、聪明追踪，并快速止损。
推荐产品
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
专家
Exp-TickSniper - 具有自动为每个货币对自动选择参数的高速蜱黄牛。 您是否梦想有一位顾问会自动计算交易参数？自动优化和调整？ MetaTrader 4 系统的完整版：       TickSniper   黄牛 为MetaTrader 4 TickSniper - 完整说明     + 演示 + PDF EA 是根据近 10 年的 EA 编程经验开发的。 EA 策略适用于任何符号。 时间范围无关紧要。 机器人基于当前报价、分时到达速度、点差大小和其他合约规范参数。 系统自动定义有利的止损和获利水平，以及平均持仓距离、追踪止损距离等。 EA 应用针对趋势的额外开仓系统（“平均”）。 它的设置已经过优化，可以在我们的真实账户上进行测试。 Expert Advisor 可以处理任何货币对。 交易系统的所有参数都是自动计算的，并取决于货币对的当前点差。 推荐交易账户： 建议存款 LOW   RISK 1,000 美元，最低手数为 0.01 3 个货币对（例如，EURUSD USDCHF USDJPY）； 建议存款 300 美元的中等 风险，1 个货币对（例如 EURUSD）的
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
专家
交易机器人 VR Black Box 基于流行且经过时间考验的趋势跟踪策略。几年来，通过定期更新和引入新想法，真实交易账户得到了改进。因此，VR Black Box 已成为一款强大而独特的交易机器人，可以给初学者和经验丰富的交易者留下深刻的印象。为了熟悉机器人并评估其有效性，将其安装在模拟帐户上并观察几天或几周的结果就足够了。 提供设置文件、产品演示版本、说明和奖金 [博客] 版本为 [MetaTrader 4] 你会得到什么 开发者设置文件 免费程序和说明更新； 免费技术支持； 20次产品激活； 运营模式与策略 随机建仓模式（正面和反面） 交替仓位开仓模式 同时建仓或同时建仓模式 只买交易模式 只卖交易模式 亏损交易者撤回交易的模式 建议： 符号 外汇、加密货币、金属、差价合约、指数 时间范围：任意 最低存款：10 美元起 经纪人：任何 账户类型：对冲 杠杆：从1到100 VPS 服务器：24/7 运行。首选，但不是必需的。 谨防骗子 互联网上出现了大量骗子，提供该应用程序或其设置的假冒产品。支付产品和押金时，您可能会面临损失金钱的风险。 MQL5 God 中描述了购买产品的官方地
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
专家
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - 高级算法交易系统 EUR/USD 是全球交易量最大的货币对 ，以高流动性与清晰方向著称。但许多交易者因趋势微妙转折和假突破而亏损。EUR/USD TRIPLE FUSION AI 是专为欧元/美元量身打造的新一代智能交易系统（EA）。 不同于单一策略机器人——市场一变就失效 ，我们的 AI 采用三重融合技术 。它不只从一个角度看盘，而是同时用三种独立交易逻辑 进行分析，仅在多策略高概率信号重合时才开单 。这种多维过滤能剔除市场噪音，专注捕捉 EUR/USD 中最具统计意义的交易机会。 这不是通用机器人。它是专为单一使命打造的精密工具：以外科手术级精度交易 EUR/USD。 即插即用！ EA 最低只需 $10 启动资金。 每售出 10 份，价格上涨 $50。 核心功能： 三重融合 AI 核心 ：三种高级策略协同工作： 动能融合：用 ADX + MACD 捕捉强势方向 均值回归引擎：用 CCI + Williams %R 识别超买超卖 突破矩阵：用成交量验证真实突破与波动
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
专家
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
专家
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
专家
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
专家
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Seaguard
QuanticX
专家
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
专家
R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
专家
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
专家
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
AI Bolinger PRO
Saniyat Nabiyeva
专家
AI Bolinger Pro — 经典进化 (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic) 它属于 EA AI PRO 系列，这意味着其代码 100% 由人工智能设计和编写 。它配备了 24 种不同的机构级头寸管理功能，这使其成为拥有最多样化模式的领先 EA（智能交易系统）之一。 通过 AI 创建该顾问消除了人为因素，从而最大限度地降低了用户的购买价格。如果由真人程序员开发类似的功能，买家的花费将不少于 15,000 美元 。 该顾问的功能完全适合 剥头皮交易者 (Scalpers) 、 日内交易者 (Day Traders) 、 波段交易者 (Swing Traders) 以及任何需要自动化执行和风险管理的交易者。 机器人的强大武器库包括： 智能新闻过滤器、四种止损 (SL) 选项、三种追踪止损 (Trailing SL) 选项（包括基于 High/Low 的高级追踪）、三种部分平仓 (Partial Close) 选项（包括独特的基于“交易量倍数”的选项），以及两种带有灵活设置的交易量倍增 (Volume Multiplier) 选项，
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
专家
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
专家
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
专家
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +125.52% profit, 20.75% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/me
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
专家
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
专家
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
专家
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
专家
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
RSI Master PRO EA
Luis Corso
专家
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
专家
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro  EA     是一款多功能交易机器人，适用于在最受欢迎的金融工具上进行活跃交易，包括流行的货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、黄金（XAU/USD）、石油（Brent、WTI）以及加密货币（BTC、ETH、LTC等）。 其核心算法基于改进版Hull移动平均线（HMA），相比传统移动平均线可提供更清晰的信号。该智能交易系统能灵活应对短期价格波动，运用网格化的订单开启模式并结合高级风险管理工具。内置的可视化面板可简化交易参数的设置与控制。 HMA Scalper Pro EA   的主要功能和用途 剥头皮交易模式 聚焦于短期价格波动，迅速确定潜在进场和出场点位。 网格交易模式 支持网格模式（Grid）。当价格走势不利时，可按设定间隔继续加仓，从而获得更有利的平均进场价格。 多层次资金保护 灵活设置止损（Stop Loss）、移动止损到保本（Break Even）、移动止盈（Trailing Stop）以及每日限制等功能，帮助控制黄金、原油、加密货币等高波动品种的风险。 信息面板 在图表上显示当前
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (49)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (99)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.53 (17)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
专家
概览 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD （黄金）设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它通过结合 九种 独立的交易策略来运行，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1）触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格（grid）、马丁格尔（martingale）或均摊成本（averaging）技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 (Set File) v2.5 九种策略概览 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的近期 K 线序列，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续下跌趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一根 H4 K 线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于时
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 运行演示 实盘表现 限时优惠。 20 个名额仅剩 5 个——即将售罄。 重大更新已完成。 每售出 20 份授权，价格上调 50 美元。最终目标价格为 1500 美元。 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 499；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 MANUAL (INSTRUCTION)   在此处查看实时结果： New Strategy   https://www.mql5.com/en/signals/2351468 3k ICMarkets
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
专家
请先阅读此内容（非常重要） 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。 无马丁格尔/无网格/无人工智能 专为注重长期稳定性的交易者而设计 实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 |   FTMO 结果 公共社区： 点击此处 什么是黄金地图集？ Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。 该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。 Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。 该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。 作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。 限时特惠！当前价格仅限少量库存，售完即止，价格将随之上涨。 设置 该系统 即插即用 。 Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。 只需将EA附加到图表上，然后选择 风险等级 ：  低/中/高 设置完
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 价格 $475 有效至 1 月 12 日（星期一）。之后价格将上涨至 $575。（最终价格 $1999） 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
专家
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
专家
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (2)
专家
Cheat Engine 是一个中等频率的黄金剥头皮交易系统，可通过基于网络的 API 根据全球外汇市场情绪做出决策。 Cheat Engine 实时信号即将上线。当前价格将上调。限时价格 149 USD 仅进行单笔交易。从不使用网格或马丁格尔策略。 智能追踪止盈，根据每日波动率进行自适应调整 全球外汇市场情绪是对数十万名交易者持仓的统计，总账户价值超过 10 亿美元。Cheat Engine 可以通过 API 即时获取这些数据，并在决策时加以利用。此功能为可选项，且可由用户完全自定义。 推荐 图表：XAUUSD 时间周期：H1 参数 手数计算方式 — 选择自动手数或固定手数 固定手数 — 固定的交易手数 自动手数 — 每指定账户货币金额使用 0.01 手 最大点差 — 设置允许开仓的最大点差 自动 GMT 检测 — 自动计算经纪商的 GMT 偏移 固定止损 — 止损数值输入 Magic Number — 每个订单的魔术编号 备注 — 订单备注 市场情绪过滤器 URL — 用于 API 请求 情绪买入/卖出过滤器 — 启用或禁用 情绪过滤器行为
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
作者的更多信息
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
指标
这款一体化交易指标将突破信号、高低水平以及带警报的移动止损整合为一个强大的工具。如果您曾因在图表上叠加过多指标而感到不堪重负，这款工具能简化一切，同时让您在市场中拥有锐利优势。它将三个关键要素融合在清晰直观的显示界面中，帮助您捕捉入场机会、管理风险并即刻把握整体市场流向。尤其适合遵循突破交易的趋势跟踪者，类似经典的海龟交易法则。 在这种传统的趋势跟踪风格中，您可能会看到大约30%至40%的胜率，以及适中的夏普比率，但真正的收益来自那些罕见的5%至10%的异常交易。一切都在日线图上展开，避开了五分钟、十五分钟、三十分钟、一小时或四小时等较短时间框架的匆忙节奏。这使管理变得轻松，让您能无压力地监控多个头寸。对于止损，可考虑使用日平均真实波幅的两到三倍倍数。如果手动下单感觉繁琐，可以参考我的ATR订单管理专家顾问以实现更顺畅的执行。 该指标的核心在于提供双周期高低动态水平，一目了然地显示监测周期内的价格极端值。以实线显示的二十周期高低位勾勒出市场结构的整体图景及那些适合突破交易的持久关键水平。同时，以虚线显示的十周期高低位捕捉最新的短期趋势，更易察觉方向的早期转变。您可调整颜色和线宽，使
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
专家
厌倦了手动计算订单风险，或是应对那些笨拙的界面打断您的图表工作流程？ATR Orders Manager 是您终极的 MT5 智能交易顾问，用于放置智能、风险控制的市场订单或挂单（Buy Stop/Sell Stop），并基于平均真实波动范围 (ATR) 的动态止损。专为剥头皮交易者和波段交易者设计，此 EA 自动化繁重工作，让您专注于市场分析——同时通过直观、可拖拽的 GUI 保持一切在您的掌控之中。 关键特性： - ATR 驱动的止损：自动使用 ATR（可自定义周期和乘数）计算止损，实现基于市场波动性的自适应风险——不再需要猜测！ - 智能仓位大小计算：基于风险的 lot 计算，与您的账户余额和所需风险百分比（默认 1%）挂钩。确保每笔交易符合您的资金管理规则。 - 无缝 GUI 界面：可移动、可最小化的面板，提供实时更新。在市场/挂单类型、LONG/SHORT 设置之间切换，编辑入场点、风险 %、ATR 参数等——不会 clutter 您的图表。 - 一键订单放置：即时验证并执行市场或挂单。支持净仓和对冲账户，内置符号权限和交易条件检查。 - 实时监控：实时显示账户余额、状态
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
专家
海龟 EA - 双系统突破交易者 - 仅限对冲账户  概述： 此专家顾问 (EA) 自动化了经典的 Turtle Trading 策略，这是一种趋势跟踪系统，受 Richard Dennis 著名实验的启发。该方法在 Michael Covel 的书中呈现：“The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires”（《完整的龟交易者：23 名新手投资者如何一夜成为百万富翁》）。我听了大量 Jerry Parker 的播客，发现龟交易者从未使用金字塔加仓，但混淆来自于使用两个系统（S1 20/10 - 短期 和 S2 55/20 - 长期）。龟交易者从未跳过交易，因为你永远不知道交易是否会成功。EA 在任何时间框架和符号上交易突破，使用两个独立系统（S1 和 S2）进行多样化入场。EA 每笔交易仅风险 0.5% 的余额（非权益），基于波动性的智能仓位大小计算。它包括回撤保护，以在亏损期间降低风险，并在会话间保存设置。 交易尽可能多的市场，但进行回测非常重要，以便找到突破和追踪止损
Triple Moving Average Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
指标
使用经典三均线策略自信交易 此指标使用经过验证的三均线系统，自动识别高概率趋势跟踪机会。它直接在您的图表上绘制清晰的视觉信号，并即时向您的桌面和手机发送警报，确保您永不错过任何交易。 指标描述：Triple Moving Average Buy Sell Alerts 核心功能与交易逻辑 该指标使用三条均线来过滤趋势并精确定位入场点。逻辑严格且清晰：     买入信号（绿色菱形）：在蜡烛图收盘时，当以下所有条件同时满足时生成：         趋势向上：价格位于慢速200周期均线上方。         对齐：20周期均线高于50周期均线，且50周期均线高于200周期均线。         触发：蜡烛收盘价高于所有三条均线。     卖出信号（红色菱形）：在蜡烛图收盘时，当以下所有相反条件同时满足时生成：         趋势向下：价格位于慢速200周期均线下方。         对齐：20周期均线低于50周期均线，且50周期均线低于200周期均线。         触发：蜡烛收盘价低于所有三条均线。     平仓信号（金色 'X'）：当快速20周期均线与
Triple Moving Average EA Strategy
Daniel-gheorghe Muresan
专家
概述 三重移动平均线EA是一款为MetaTrader 5设计的趋势跟踪智能交易系统。它使用三条移动平均线（默认周期：20、50、200）来识别趋势方向、均线排列和入场触发信号。交易仅在满足严格条件且基于已收盘的K线上开仓，确保无重绘或无未来偏差。该EA采用基于ATR的止损进行动态风险控制，以及基于余额的头寸规模管理，以每笔交易风险固定百分比（默认1%）的方式运作。 主要特点： 仅对冲模式兼容：专为对冲账户设计，以避免净额结算账户的问题。 止损后重新入场保护：当一笔交易触发止损后，若要在同方向再次入场，则要求当前收盘K线相对于原始信号出现以来的所有K线，必须创出新的更高高点（对于多单）或新的更低低点（对于空单）。 可定制的移动平均线：每条移动平均线均可选择为SMA、EMA、SMMA或LWMA。 不使用马丁格尔或网格策略：每个信号仅开单一仓位，固定风险。 独立的魔术码：每笔交易都有其独特的魔术码，便于追踪。 该EA适合初学者和有经验的交易者使用。由于点差、滑点和市场条件可能导致结果不同，在实盘使用前，请务必使用您经纪商的历史数据进行回测。 策略描述 该EA遵循经典的三重移动平均线交
筛选:
无评论
回复评论