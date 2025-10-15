# Turtles 3xATR EA : Un Expert Advisor de Suivi de Tendance pour MetaTrader 5





## Aperçu

Turtles 3xATR EA est un robot de trading automatisé inspiré du classique système de Turtle Trading. Il se concentre sur la capture de cassures dans les marchés en tendance tout en utilisant des stops basés sur la volatilité pour gérer les risques. L'EA négocie une position à la fois par symbole, entrant sur des signaux de cassure et utilisant des stops suiveurs pour verrouiller les profits. Il met l'accent sur un contrôle de risque discipliné, ne risquant jamais plus qu'un pourcentage configurable de votre compte par trade. L'expert a implémenté une réduction robuste de la taille de position qui s'active une fois que le solde du compte diminue de plus de 10 % par défaut. Lorsque la perte sur le solde du compte est récupérée, la taille de position est automatiquement restaurée à la valeur initiale (1 % de risque par trade du solde du compte par défaut). Il peut être utilisé pour trader le forex, les cryptos, les métaux, les actions, les commodities.





## Entrées Clés (Personnalisables)

- EntryPeriod : 20 (barres) – Période pour détecter les cassures.

- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod : 20 (barres) – Période de calcul ATR pour les stops.

- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier : 3.0 – Multiplicateur pour les stops initiaux et suiveurs (plus large que les Turtles originaux pour moins de faux signaux).

- InitialRiskPercent : 1.0 % – Risque maximum du compte par trade.

- Autres options : Activer la réduction de risque basée sur le drawdown, numéro magique pour l'identification des trades, etc.





## Fonctionnement : Étape par Étape





1. Détection de Nouvelles Barres et Niveaux

- L'EA s'exécute à chaque tick mais ne met à jour les signaux qu'à la fermeture de nouvelles barres (par ex., fin de la bougie D1).

- Il calcule :

- Entry High/Low : Plus haut des hauts et plus bas des bas sur les 20 dernières barres (excluant la actuelle).

- ATR (Average True Range) : Mesure de volatilité sur 20 barres, en utilisant le lissage de Wilder (RMA).





2. Signaux d'Entrée (Trading de Cassure)

- Long (Achat) : Si le prix Ask actuel casse au-dessus du haut de 20 barres, ouvrir une position d'achat.

- Short (Vente) : Si le prix Bid actuel casse en dessous du bas de 20 barres, ouvrir une position de vente.

- Une seule position ouverte à la fois – pas de pyramiding ni d'entrées multiples.

- La taille de position est calculée automatiquement pour risquer exactement 1,0 % (ou votre paramètre) du solde du compte, en fonction de la distance au stop.





3. Stop Loss Initial

- Défini immédiatement à l'entrée :

- Long : Prix d'entrée moins (3 × ATR).

- Short : Prix d'entrée plus (3 × ATR).

- Cela donne à la trade un « espace de respiration » dans des conditions volatiles, évitant les sorties prématurées.





4. Stop Suiveur (Verrouillage des Profits)

- Mis à jour uniquement à la fermeture de nouvelles barres, en utilisant la fermeture de la barre précédente comme référence.

- Suit un « Extrême de Référence » (plus haut des fermetures pour les longs, plus bas pour les shorts) qui s'ajuste en faveur de la trade.

- Pour les Longs :

- Reference High = max(Référence High Précédente, Fermeture Précédente).

- Nouveau Stop Suiveur = Reference High moins (3 × ATR).

- Déplacer le stop vers le haut si le nouveau niveau est plus élevé que l'actuel (verrouille les profits) ; jamais vers le bas.

- Bonus : Si la volatilité (ATR) baisse même sans nouveaux hauts, le suiveur se resserre pour protéger plus de gains.

- Pour les Shorts : Logique miroir – Reference Low = min(Référence Low Précédente, Fermeture Précédente) ; Stop Suiveur = Reference Low plus (3 × ATR). Déplacer vers le bas si bénéfique.

- Sortie automatique si le prix atteint le stop suiveur (via modification SL du broker).





5. Sorties

- Principale : Atteindre le stop loss initial ou suiveur.

- Pas de take-profit – laisse les gagnants courir indéfiniment dans les tendances.

- (Note : Sorties de renversement sur 10 barres classiques supprimées pour cette variante.)





6. Fonctionnalités de Gestion des Risques

- Taille de Position : Échelle les lots dynamiquement pour que la distance au stop risque un % fixe (ex. 1,0 %) du solde.

- Protection Drawdown : Si activée, réduit le % de risque après drawdowns (ex. coupe de 20 % par seuil de 10 % de perte, jusqu'à 3 étapes). Réinitialise sur nouveaux hauts de solde.

- Persistance : Sauvegarde l'état de risque dans un fichier à travers les redémarrages/reboots pour éviter les resets.

- Journalise les événements critiques (ex. entrées, suiveurs) pour le monitoring.





## Notes de Performance

- Meilleur dans les marchés en tendance ; peut sous-performer dans les marchés latéraux (comme les Turtles originaux).

- Backtest sur les données de votre broker – attendez-vous à des drawdowns de 20-40 % dans les tests, mais des courbes d'équité solides à long terme.

- Exécuter sur n'importe quel timeframe (ex. H1/D1), mais en tant que suiveur de tendance, je recommande le timeframe journalier.





Cet EA garde les choses simples : Cassure, chevauche la tendance, suit intelligemment et coupe les pertes rapidement.