Торгуйте с уверенностью, используя классическую стратегию тройных скользящих средних



Этот индикатор автоматически обнаруживает высоковероятные возможности следования за трендом с помощью проверенной системы из трёх скользящих средних. Он отображает чёткие визуальные сигналы прямо на вашем графике и отправляет мгновенные уведомления на рабочий стол и мобильный телефон, чтобы вы никогда не пропустили сделку.



Описание индикатора: Triple Moving Average Buy Sell Alerts



🎯 Основная функциональность и торговая логика



Индикатор использует три скользящие средние для фильтрации тренда и точного определения точек входа. Логика строгая и ясная:



Сигнал BUY (Зелёный ромб): Генерируется, когда на закрытой свече выполняются ВСЕ следующие условия:



Тренд вверх: Цена находится выше медленной 200-периодной MA.



Выравнивание: 20 MA выше 50 MA, а 50 MA выше 200 MA.



Триггер: Свеча закрывается выше всех трёх скользящих средних.



Сигнал SELL (Красный ромб): Генерируется, когда на закрытой свече выполняются ВСЕ противоположные условия:



Тренд вниз: Цена находится ниже медленной 200-периодной MA.



Выравнивание: 20 MA ниже 50 MA, а 50 MA ниже 200 MA.



Триггер: Свеча закрывается ниже всех трёх скользящих средних.



Сигнал CLOSE (Золотой 'X'): Сигнал выхода появляется при пересечении быстрой 20 MA и средней 50 MA.



Золотой 'X' ниже цены закрывает позицию BUY.



Золотой 'X' выше цены закрывает позицию SELL.



Индикатор отслеживает состояние рынка, поэтому новый сигнал Buy или Sell появится только после закрытия предыдущей сделки сигналом 'X'.



🔔 Уведомления на нескольких платформах (Никогда не пропустите сигнал)



При генерации нового живого сигнала вы получаете уведомления двумя способами:



Всплывающее уведомление на рабочем столе: На экране появляется чёткое сообщение (например, «XAUUSD H1 place BUY order»).



Push-уведомление на телефон: То же уведомление мгновенно отправляется в мобильное приложение MetaTrader 5, чтобы вы могли следить за рынком даже вдали от компьютера.



Примечание: Уведомления отправляются только для живых сигналов. Вы не будете засыпаны историческими сигналами при первом прикреплении индикатора.



🎨 Полная настройка под ваш стиль графика



Настройте индикатор так, как вам удобно:



Управление скользящими средними: Изменяйте период, тип (SMA/EMA), цвет и толщину линии для каждой из трёх MA.



Внешний вид сигналов: Выбирайте цвет для ромбов Buy и Sell. Регулируйте визуальный отступ для размещения сигналов чётко выше или ниже ценовых баров.



Совет по визуальному отступу: Эта настройка отодвигает стрелки от цены для лучшей видимости. Значение 300 хорошо работает на дневных (D1) графиках, но на младших таймфреймах используйте меньшее значение (например, 3–10 на минутном графике). Подберите идеальное значение для вашего любимого графика одним быстрым изменением.



Почему стоит выбрать этот индикатор?



Он превращает классическую стратегию пересечения тройных MA из ручного анализа графиков в точного автоматизированного торгового помощника. Благодаря строгим правилам, чёткой визуализации и надёжным уведомлениям он помогает сохранять дисциплину и последовательно выполнять план.



Часто задаваемые вопросы (FAQ)



Q1: Как установить индикатор?

A: После покупки и скачивания вы получите файл .ex5. Скопируйте его в папку MQL5\Indicators каталога данных MetaTrader 5. Перезапустите терминал MT5 — индикатор «Triple MA System» появится в окне Навигатора в разделе Indicators. Перетащите его на любой график.



Q2: Индикатор не показывает стрелки. В чём проблема?

A: Обычно это происходит по одной из двух причин:



Недостаточно данных: Индикатору нужны достаточное количество исторических баров для расчёта 200-периодной скользящей средней. Убедитесь, что на графике загружено достаточно прошлых данных (например, несколько сотен баров).



Слишком большой визуальный отступ: Если значение «Arrow Offset» слишком велико (например, 300 на минутном графике), стрелки могут оказаться за пределами видимой области цены. Уменьшите значение (например, до 5–30 для младших таймфреймов).



Q3: Я получил сигнал, но уведомление не пришло на телефон.

A: Для push-уведомлений требуется одноразовая настройка в MT5:



Убедитесь, что в меню Инструменты → Параметры → Уведомления включена опция «Разрешить push-уведомления».



Введите ваш MetaQuotes ID (его можно найти в мобильном приложении MT5) в той же вкладке.



Убедитесь, что десктопный терминал подключён к интернету, а мобильное приложение MT5 авторизовано.



Q4: Можно ли изменить периоды скользящих средних (например, использовать 9, 21, 200)?

A: Да, конечно. Все три периода (короткая, средняя и длинная), а также их тип (SMA или EMA) полностью настраиваются через входные параметры при прикреплении индикатора к графику.



Q5: Почему я получил новый сигнал Buy, хотя уже нахожусь в позиции Buy?

A: Индикатор отслеживает состояние рынка и должен выдавать новый сигнал входа только после закрытия предыдущей сделки сигналом выхода ('X'). Если вы видите последовательные сигналы входа без выхода между ними, проверьте, что параметры «InpPeriodMA1» (быстрая MA) и «InpPeriodMA2» (средняя MA) не установлены в 1 — это может вызвать нестабильное поведение. Используйте значения по умолчанию или разумные.



Q6: Что такое настройка «Arrow Offset» и какое значение использовать?

A: Эта настройка вертикально отодвигает сигналы (ромбы и X) от максимума/минимума бара, чтобы избежать захламления и улучшить видимость. Универсального идеального значения нет — оно зависит от масштаба графика и таймфрейма.



Для старших таймфреймов (D1, H4) хорошо подходят большие значения — 100–300 пунктов.



Для младших (M15, M5, M1) обычно достаточно 3–30 пунктов.



Совет: Начните с малого значения и увеличивайте, пока стрелки не станут чётко видимыми, но не слишком далеко от цены.



Q7: Это система «установил и забыл»?

A: Нет. Это сложный сигнальный инструмент, а не автоматический Expert Advisor. Он предоставляет качественные визуальные и звуковые оповещения на основе чёткой логики, но вы сами отвечаете за исполнение сделок, управление рисками (стоп-лосс) и применение собственных знаний рынка. Рекомендуем сначала протестировать стратегию на демо-счёте.



Q8: Как изменить цвета линий и стрелок?

A: Полная визуальная настройка встроена. Во вкладке Inputs окна настроек индикатора вы можете независимо задать цвет для каждой из трёх линий MA, ромба Buy, ромба Sell, а также регулировать толщину линий/стрелок.



Q9: Буду ли я получать обновления индикатора?

A: Да. Все покупатели получают бесплатные обновления. При выходе новой версии вы получите уведомление через MQL5 Market и сможете скачать её из истории покупок.



Q10: Где получить поддержку, если возникла проблема?

A: Для технической поддержки используйте раздел «Комментарии» на странице продукта в MQL5 Market или свяжитесь с разработчиком напрямую через ваш аккаунт MQL5. Мы готовы помочь.