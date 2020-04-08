Triple Moving Average Buy Sell Alerts

Торгуйте с уверенностью, используя классическую стратегию тройных скользящих средних

Этот индикатор автоматически обнаруживает высоковероятные возможности следования за трендом с помощью проверенной системы из трёх скользящих средних. Он отображает чёткие визуальные сигналы прямо на вашем графике и отправляет мгновенные уведомления на рабочий стол и мобильный телефон, чтобы вы никогда не пропустили сделку.

Описание индикатора: Triple Moving Average Buy Sell Alerts

🎯 Основная функциональность и торговая логика

Индикатор использует три скользящие средние для фильтрации тренда и точного определения точек входа. Логика строгая и ясная:

    Сигнал BUY (Зелёный ромб): Генерируется, когда на закрытой свече выполняются ВСЕ следующие условия:

        Тренд вверх: Цена находится выше медленной 200-периодной MA.

        Выравнивание: 20 MA выше 50 MA, а 50 MA выше 200 MA.

        Триггер: Свеча закрывается выше всех трёх скользящих средних.

    Сигнал SELL (Красный ромб): Генерируется, когда на закрытой свече выполняются ВСЕ противоположные условия:

        Тренд вниз: Цена находится ниже медленной 200-периодной MA.

        Выравнивание: 20 MA ниже 50 MA, а 50 MA ниже 200 MA.

        Триггер: Свеча закрывается ниже всех трёх скользящих средних.

    Сигнал CLOSE (Золотой 'X'): Сигнал выхода появляется при пересечении быстрой 20 MA и средней 50 MA.

        Золотой 'X' ниже цены закрывает позицию BUY.

        Золотой 'X' выше цены закрывает позицию SELL.

Индикатор отслеживает состояние рынка, поэтому новый сигнал Buy или Sell появится только после закрытия предыдущей сделки сигналом 'X'.

🔔 Уведомления на нескольких платформах (Никогда не пропустите сигнал)

При генерации нового живого сигнала вы получаете уведомления двумя способами:

    Всплывающее уведомление на рабочем столе: На экране появляется чёткое сообщение (например, «XAUUSD H1 place BUY order»).

    Push-уведомление на телефон: То же уведомление мгновенно отправляется в мобильное приложение MetaTrader 5, чтобы вы могли следить за рынком даже вдали от компьютера.

    Примечание: Уведомления отправляются только для живых сигналов. Вы не будете засыпаны историческими сигналами при первом прикреплении индикатора.

🎨 Полная настройка под ваш стиль графика

Настройте индикатор так, как вам удобно:

    Управление скользящими средними: Изменяйте период, тип (SMA/EMA), цвет и толщину линии для каждой из трёх MA.

    Внешний вид сигналов: Выбирайте цвет для ромбов Buy и Sell. Регулируйте визуальный отступ для размещения сигналов чётко выше или ниже ценовых баров.

    Совет по визуальному отступу: Эта настройка отодвигает стрелки от цены для лучшей видимости. Значение 300 хорошо работает на дневных (D1) графиках, но на младших таймфреймах используйте меньшее значение (например, 3–10 на минутном графике). Подберите идеальное значение для вашего любимого графика одним быстрым изменением.

Почему стоит выбрать этот индикатор?

Он превращает классическую стратегию пересечения тройных MA из ручного анализа графиков в точного автоматизированного торгового помощника. Благодаря строгим правилам, чёткой визуализации и надёжным уведомлениям он помогает сохранять дисциплину и последовательно выполнять план.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q1: Как установить индикатор?
A: После покупки и скачивания вы получите файл .ex5. Скопируйте его в папку MQL5\Indicators каталога данных MetaTrader 5. Перезапустите терминал MT5 — индикатор «Triple MA System» появится в окне Навигатора в разделе Indicators. Перетащите его на любой график.

Q2: Индикатор не показывает стрелки. В чём проблема?
A: Обычно это происходит по одной из двух причин:

    Недостаточно данных: Индикатору нужны достаточное количество исторических баров для расчёта 200-периодной скользящей средней. Убедитесь, что на графике загружено достаточно прошлых данных (например, несколько сотен баров).

    Слишком большой визуальный отступ: Если значение «Arrow Offset» слишком велико (например, 300 на минутном графике), стрелки могут оказаться за пределами видимой области цены. Уменьшите значение (например, до 5–30 для младших таймфреймов).

Q3: Я получил сигнал, но уведомление не пришло на телефон.
A: Для push-уведомлений требуется одноразовая настройка в MT5:

    Убедитесь, что в меню Инструменты → Параметры → Уведомления включена опция «Разрешить push-уведомления».

    Введите ваш MetaQuotes ID (его можно найти в мобильном приложении MT5) в той же вкладке.

    Убедитесь, что десктопный терминал подключён к интернету, а мобильное приложение MT5 авторизовано.

Q4: Можно ли изменить периоды скользящих средних (например, использовать 9, 21, 200)?
A: Да, конечно. Все три периода (короткая, средняя и длинная), а также их тип (SMA или EMA) полностью настраиваются через входные параметры при прикреплении индикатора к графику.

Q5: Почему я получил новый сигнал Buy, хотя уже нахожусь в позиции Buy?
A: Индикатор отслеживает состояние рынка и должен выдавать новый сигнал входа только после закрытия предыдущей сделки сигналом выхода ('X'). Если вы видите последовательные сигналы входа без выхода между ними, проверьте, что параметры «InpPeriodMA1» (быстрая MA) и «InpPeriodMA2» (средняя MA) не установлены в 1 — это может вызвать нестабильное поведение. Используйте значения по умолчанию или разумные.

Q6: Что такое настройка «Arrow Offset» и какое значение использовать?
A: Эта настройка вертикально отодвигает сигналы (ромбы и X) от максимума/минимума бара, чтобы избежать захламления и улучшить видимость. Универсального идеального значения нет — оно зависит от масштаба графика и таймфрейма.

    Для старших таймфреймов (D1, H4) хорошо подходят большие значения — 100–300 пунктов.

    Для младших (M15, M5, M1) обычно достаточно 3–30 пунктов.

    Совет: Начните с малого значения и увеличивайте, пока стрелки не станут чётко видимыми, но не слишком далеко от цены.

Q7: Это система «установил и забыл»?
A: Нет. Это сложный сигнальный инструмент, а не автоматический Expert Advisor. Он предоставляет качественные визуальные и звуковые оповещения на основе чёткой логики, но вы сами отвечаете за исполнение сделок, управление рисками (стоп-лосс) и применение собственных знаний рынка. Рекомендуем сначала протестировать стратегию на демо-счёте.

Q8: Как изменить цвета линий и стрелок?
A: Полная визуальная настройка встроена. Во вкладке Inputs окна настроек индикатора вы можете независимо задать цвет для каждой из трёх линий MA, ромба Buy, ромба Sell, а также регулировать толщину линий/стрелок.

Q9: Буду ли я получать обновления индикатора?
A: Да. Все покупатели получают бесплатные обновления. При выходе новой версии вы получите уведомление через MQL5 Market и сможете скачать её из истории покупок.

Q10: Где получить поддержку, если возникла проблема?
A: Для технической поддержки используйте раздел «Комментарии» на странице продукта в MQL5 Market или свяжитесь с разработчиком напрямую через ваш аккаунт MQL5. Мы готовы помочь.
Рекомендуем также
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Индикаторы
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Strategy Pro Confirms trend direction using smart momentum logic and key price behavior How It Works DoctorEdge V-LINE is a smart visual indicator designed to detect trend impulses and confirm their strength based on how price reacts around certain dynamic zones. Buy Trend: When price reaches level -20 , the line turns green , signaling a potential buy . If price breaks above level 0 and the line stays green, the uptrend is confirmed . If price doe
Di Napoli Thrust Scanner MT5
Samil Bozuyuk
Индикаторы
The indicator scans for Dinapoli thrust pattern in multiple timeframes for a specific market. Key Features Indicator can be used for all markets It can scan for thrust pattern on W1, D1, H4, H1, M30, M15 and M5 timeframes Ability to choose number of bars required above/below displaced moving average to define thrust Able to move display label on chart by single click Parameters Minimum Bars: Least amount of bars to account for Thrust DMA Period: Moving average period DMA Shift: Number or bars re
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO - это полный набор инструментов для построения уровней поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление - самые используемые уровни во всех видах торговли. Их можно использовать для поиска разворотов тренда, установки уровней тейк-профита и стоп-лосса и т.д. Индикатор можно полностью настроить непосредственно с графика Выбор из 4 периодов для расчетов: 4-часовой, дневной, недельный и
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Индикаторы
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT5  - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT5 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему  Limitless MT5 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигнал н
RoboTick Signal
Mahir Okan Ortakoy
Индикаторы
Hello, In this indicator, I started with a simple moving average crossover algorithm. However, in order ot get more succesfull results, I created different scenarios by basin the intersections and aptimized values of the moving averages on opening, closing, high and low values. I am presenting you with the most stable version of the moving averages that you have probably seen in any environment. We added a bit of volume into it. In my opinion, adding the Bollinger Band indicator from the ready-
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Индикаторы
The "Rejection Block" MetaTrader 5 Indicator offers traders a comprehensive tool for identifying and visualizing rejection candlestick patterns, commonly known as rejection blocks. These patterns are pivotal in discerning potential market reversals or continuations, making them invaluable for traders seeking to enhance their analysis. Key Features: Rejection Block Detection: The indicator diligently scans price data, pinpointing instances of rejection candlestick patterns. These patterns typical
FREE
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Индикаторы
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Kingtrend
Antonio Blazquez
Индикаторы
KingTrend — Price Action Trend Analysis Tool KingTrend is a trend-following indicator based on long-standing price action principles involving Highs, Lows, Open, and Close. The logic behind this tool comes from concepts passed on to me by my mentor and translated into code for consistent structure recognition. Features: Identifies market structure using price action logic Detects trend direction and key turning points Marks Higher Highs, Lower Lows, and extensions Suitable for discretionary or
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Индикаторы
If you are looking for precision in identifying strategic tops and bottoms, the ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the tool that will contribute to your technical analysis. Developed based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT), it offers an insight into market behavior, helping you make decisions. What will you find in this indicator? Automatic identification of strategic tops and bottoms Based on institutional strategies Ideal for analyzing liqu
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
Индикаторы
QuantXMarketScanner is a multi assets indicator for MT5 - Mathematical model based on 7 custom moving averages indicators  - Adaptable on Currencies, Stocks and Crypto - Automatic setup, self optimized About QuantXsystem Products: –         Simple installation & integration into MT5   –         Unlimited License after purchase (for one user) –         Automatic pattern recognition to identify the best timing and price levels. –         Trading indicators are displayed directly and automaticall
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
Индикаторы
The Sessions and Bar Time indicator is a professional utility tool designed to enhance your trading awareness and timing precision on any chart. It combines two key features every trader needs — market session visualization and real-time bar countdown — in one clean, efficient display. Key Features: Candle Countdown Timer – Shows the remaining time before the current candle closes, helping you anticipate new bar formations. Market Session Display – Automatically highlights the four main trading
FREE
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Эксперты
Stop guessing. Start trading BTC with AI-powered precision. NeuralBTC AI is not just another Expert Advisor — it's a complete AI trading ecosystem built specifically for Bitcoin. Our proprietary neural network processes real-time BTCUSD market data 24/7, delivering actionable trading signals with calculated confidence levels. LIVE AI SERVER INCLUDED Your license includes full access to our cloud-based AI infrastructure: Dedicated neural network analyzing Bitcoin markets 24/7 Real-time dat
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Индикаторы
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term)
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Индикаторы
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Bull Bear Power Indicator
Hasan Aksoy
Индикаторы
Enhanced Bull-Bear Power Indicator Description The Enhanced Bull-Bear Power Indicator is a custom technical analysis tool designed for MetaTrader 5. It provides a visual representation of the relative strength between bullish and bearish market forces over a user-defined period. By calculating the average percentage change for bullish and bearish bars, the indicator computes a strength ratio that helps traders identify prevailing market sentiment. Features User-adjustable period for calculatio
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Индикаторы
Готовы ли вы выйти на новый уровень в своем торговом путешествии? Не ищите ничего, кроме MarketMagnet, этого новаторского индикатора, разработанного, чтобы стимулировать ваш торговый успех с волнением и точностью. Основанный на слиянии Momentum и CCI (индекс товарного канала), MarketMagnet предоставляет трейдерам окончательный инструмент для определения направления и цен входа для широкого спектра рекомендуемых валютных пар и инструментов. Если вы новичок, трейдер среднего уровня, у которого ес
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Индикаторы
This is an original, agile, and excellent trending system. Whether you are a beginner trading novice or a professional trader, this set of indicators can help you quickly and timely track the latest changes in market trends. It has the following characteristics: The method of use is extremely simple, plug and play, and the display of all trend analysis results is clear at a glance; There is no need to configure any functional parameters, the trend tracking indicator will automatically analyze th
Glider
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор Glider дает точные и своевременные сигналы на вход и на выход из сделки, которые появляются на текущей свече. Пользоваться индикатором очень просто. При появлении точкии синей линии, открывать сделку buy. При появлении точкии красной линии, открывать сделку sell. Основная цель данного индикатора это определение моментов входов и выходов из сделок, поэтому индикатор Glider отображат только линию тренда и точки входа, тоесть отображает показывают места входа в рынок. Несмотря на всю в
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Индикаторы
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
FST Super Support and Resistance BOX MT5
Benoit Dumont
Индикаторы
Introducing our advanced Indicator, a groundbreaking tool for identifying support and resistance zones with unmatched precision. Elevate your trading strategy with a host of features, including a dual-color upper and lower box system that allows for easy visual recognition of market trends. Key Features: Dual-Color Box for the Support and Resistance Zones Customize your analysis with dual-color box. The upper and lower boxes offer distinct colors, providing a clear visual representation of supp
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Индикаторы
Smart FVG Indicator MT5 – Обнаружение Fair Value Gap и Imbalance в MetaTrader 5 Smart FVG Indicator MT5 — это профессиональный инструмент для выявления зон Fair Value Gap (FVG) и Imbalance на графике в платформе MetaTrader 5 . Он разработан для трейдеров, использующих Smart Money Concepts (SMC) и ICT -анализ для понимания структуры рынка, ликвидности и неэффективности цены. Индикатор автоматически сканирует ценовое движение, чтобы определить действительные зоны Fair Value Gap и Imbalance , а зат
FREE
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Эксперты
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Trend Wave Analyzer Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Trend Wave Analyzer Pro: Ride the True Market Trend Stop guessing and start seeing the real story behind price movements. Are you tired of lagging indicators that give you signals too late? Do you struggle to distinguish between a minor pullback and a major trend reversal? The Trend Wave Analyzer Pro is the definitive tool designed to give you a clear, decisive, and actionable view of the market's true momentum. For just $30, you can unlock a professional-grade analysis system that will become
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Индикаторы
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Другие продукты этого автора
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
Индикаторы
Этот универсальный индикатор объединяет сигналы пробоя, уровни максимумов и минимумов, а также трейлинг-стоп с уведомлениями в одном мощном инструменте. Если вас когда-либо раздражало нагромождение множества индикаторов на графике, этот индикатор избавит вас от лишнего беспорядка, сохраняя при этом явное преимущество на рынке. Он объединяет три ключевых элемента в чистый и понятный вид, помогая мгновенно замечать точки входа, управлять рисками и понимать общее направление рынка. Особенно полезен
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Устали вручную рассчитывать риск для ордеров или сталкиваться с неуклюжими интерфейсами, которые нарушают ваш рабочий процесс с графиками? ATR Orders Manager — ваш идеальный Эксперт-советник для MT5 для размещения умных, контролируемых по риску рыночных ордеров или отложенных ордеров (Buy Stop/Sell Stop) с динамическими стоп-лоссами на основе Среднего Истинного Диапазона (ATR). Разработан как для скальперов, так и для свинг-трейдеров, этот EA автоматизирует всю тяжелую работу, чтобы вы могли со
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
# Turtles 3xATR EA: Советник-Эксперт по Следованию за Трендом для MetaTrader 5 ## Обзор   Turtles 3xATR EA — это автоматизированный торговый робот, вдохновленный классической системой Turtle Trading. Он фокусируется на захвате прорывов в трендовых рынках, используя стопы на основе волатильности для управления рисками. EA торгует одной позицией за раз на символ, входя в сделки по сигналам прорыва и trailing-стопами для фиксации прибыли. Он подчеркивает дисциплинированный контроль рисков, никогд
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Turtles EA — Двухсистемный трейдер прорыва — Только для хеджирующих счетов  Обзор: Этот Эксперт-советник (EA) автоматизирует классическую стратегию Turtle Trading — систему следования за трендом, вдохновленную знаменитым экспериментом Ричарда Денниса. Метод описан в книге Майкла Ковела: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Полный ТертлТрейдер: Как 23 новичка-инвестора стали миллионерами за ночь"). Прослушав множество подкастов Джерри Паркера, я у
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв