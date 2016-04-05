NR7 Opening Range Breakout EA

EA NR7 Opening Range Breakout — Внутридневная торговля

Основан на проверенной методологии компрессии NR7 Тоби Крабела

Без Мартингейла. Без Грид-стратегии. Создан трейдером с 8-летним опытом, а не просто программистом. Этот эксперт-советник вдохновлён работой Тоби Крабела, опубликованной в "Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout".

Что делает этот EA

EA NR7 ORB автоматизирует одну из самых проверенных временем внутридневных концепций технического анализа: выявление периодов экстремального сжатия цены и торговлю на пробое, когда рынок наконец начинает двигаться.

Каждую сессию EA сканирует наличие бара NR7 — свечи, диапазон которой уже, чем у каждой из предыдущих 6 свечей, что сигнализирует о том, что рынок сжался в узкую зону компрессии. Как только подтверждается действительный NR7, EA активируется и отслеживает цену в реальном времени. В момент, когда цена пересекает хотя бы на 1 пункт выше максимума или ниже минимума зоны компрессии, открывается сделка в направлении пробоя.

Стоп-лосс устанавливается на противоположном конце зоны компрессии, что обеспечивает чётко определённую границу риска с момента входа в сделку. Все позиции закрываются в конце торговой сессии. Это чисто внутридневная система без переноса позиций на ночь.

Сниженная цена. Цена временно установлена на $30, чтобы создать первоначальное доверие. После достижения 20 продаж цена будет увеличиваться на $30 каждые 10 покупок. Финальная цена — $300. Приобретайте, пока дёшево!

Те, кто купит этого эксперта-советника, получат индикатор NR7 Compression бесплатно по запросу в личном сообщении.

Как работает логика

Шаг 1 — Определение сессии (автоматически)

EA считывает реальные часы работы рынка вашего брокера с помощью SymbolInfoSessionTrade(). Ручная настройка сессии не требуется. Он автоматически адаптируется к Forex (24 часа), металлам, криптовалютам и нефтяным графикам.

Шаг 2 — Сканирование NR7 (один раз за бар)

При появлении каждого нового бара EA проверяет, является ли последняя закрытая свеча уже, чем предыдущие 6 свечей. Если да, максимум и минимум всего окна из 7 баров определяют зону компрессии.

Шаг 3 — Триггер пробоя (на каждом тике)

После активации EA непрерывно отслеживает цену. Покупка срабатывает, когда цена ask пересекает максимум зоны компрессии на 1 пункт вверх. Продажа срабатывает, когда цена bid пересекает минимум зоны компрессии на 1 пункт вниз.

Шаг 4 — Защита на границе сессии

EA не откроет новую сделку на последней свече сессии. Все открытые сделки закрываются в конце сессии — без переносов, без ночных гэпов.

Шаг 5 — Расчёт размера позиции на основе риска

Размер лота рассчитывается с помощью OrderCalcProfit() для точного соответствия вашему проценту риска расстоянию до стоп-лосса, с учётом специфики размера контракта инструмента и условий брокера.

Рекомендуемые настройки

Рекомендую торговать на таймфрейме M30 и рисковать 0.25–1% от баланса счёта на сделку.

Рекомендуемые рынки

EA работает на любом инструменте с определёнными часами сессии. Протестирован на FTMO, IC Markets, Oanda и рекомендуется для:

Forex — основные и второстепенные пары (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.)

Металлы — золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD)

Криптовалюты — Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD)

Нефть — US Crude (USOil / WTI), UK Brent (UKOil)

Ключевые особенности

✅ Полная осведомлённость о сессии — автоматически адаптируется к часам работы рынка любого инструмента

✅ Валидация NR7 использует только бары текущей сессии (без влияния предыдущих сессий или ночных гэпов)

✅ Расчёт позиции на основе риска через OrderCalcProfit() — стабильный риск на всех инструментах

✅ Проверка уровня заморозки и уровня стопов перед каждым ордером

✅ Проверка маржи перед входом в сделку

✅ Выход в конце дня на последней свече сессии — нулевая ночная экспозиция

✅ Корректное восстановление при перезапуске в середине сессии с открытой позицией

✅ Уникальный magic number для каждого символа — можно запускать одновременно на нескольких инструментах

Что это такое (и чем не является)

Этот EA создан для трейдеров, которые хотят получить механическую внутридневную систему, основанную на чётких правилах, с ясным преимуществом: компрессия волатильности с последующим направленным пробоем. Он не использует мартингейл, грид или усреднение. Каждая сделка имеет фиксированный стоп-лосс, определённый до входа. Риск контролируется и стабилен.

Если вы ищете высокочастотного скальпера — это не то решение. Этот EA в среднем совершает одну-две сделки в день при торговле на таймфрейме 30 минут на инструмент — качество важнее количества.

Перед использованием на реальном счёте тщательно протестируйте советника в тестере стратегий и на демо-счёте. Торговля сопряжена с риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.