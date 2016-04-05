NR7 Opening Range Breakout EA

EA NR7 Opening Range Breakout — Внутридневная торговля
Основан на проверенной методологии компрессии NR7 Тоби Крабела

Без Мартингейла. Без Грид-стратегии. Создан трейдером с 8-летним опытом, а не просто программистом. Этот эксперт-советник вдохновлён работой Тоби Крабела, опубликованной в "Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout".

Что делает этот EA
EA NR7 ORB автоматизирует одну из самых проверенных временем внутридневных концепций технического анализа: выявление периодов экстремального сжатия цены и торговлю на пробое, когда рынок наконец начинает двигаться.
Каждую сессию EA сканирует наличие бара NR7 — свечи, диапазон которой уже, чем у каждой из предыдущих 6 свечей, что сигнализирует о том, что рынок сжался в узкую зону компрессии. Как только подтверждается действительный NR7, EA активируется и отслеживает цену в реальном времени. В момент, когда цена пересекает хотя бы на 1 пункт выше максимума или ниже минимума зоны компрессии, открывается сделка в направлении пробоя.
Стоп-лосс устанавливается на противоположном конце зоны компрессии, что обеспечивает чётко определённую границу риска с момента входа в сделку. Все позиции закрываются в конце торговой сессии. Это чисто внутридневная система без переноса позиций на ночь.

Сниженная цена. Цена временно установлена на $30, чтобы создать первоначальное доверие. После достижения 20 продаж цена будет увеличиваться на $30 каждые 10 покупок. Финальная цена — $300. Приобретайте, пока дёшево!
Те, кто купит этого эксперта-советника, получат индикатор NR7 Compression бесплатно по запросу в личном сообщении.

Как работает логика
Шаг 1 — Определение сессии (автоматически)

EA считывает реальные часы работы рынка вашего брокера с помощью SymbolInfoSessionTrade(). Ручная настройка сессии не требуется. Он автоматически адаптируется к Forex (24 часа), металлам, криптовалютам и нефтяным графикам.

Шаг 2 — Сканирование NR7 (один раз за бар)

При появлении каждого нового бара EA проверяет, является ли последняя закрытая свеча уже, чем предыдущие 6 свечей. Если да, максимум и минимум всего окна из 7 баров определяют зону компрессии.

Шаг 3 — Триггер пробоя (на каждом тике)

После активации EA непрерывно отслеживает цену. Покупка срабатывает, когда цена ask пересекает максимум зоны компрессии на 1 пункт вверх. Продажа срабатывает, когда цена bid пересекает минимум зоны компрессии на 1 пункт вниз.

Шаг 4 — Защита на границе сессии

EA не откроет новую сделку на последней свече сессии. Все открытые сделки закрываются в конце сессии — без переносов, без ночных гэпов.

Шаг 5 — Расчёт размера позиции на основе риска

Размер лота рассчитывается с помощью OrderCalcProfit() для точного соответствия вашему проценту риска расстоянию до стоп-лосса, с учётом специфики размера контракта инструмента и условий брокера.

Рекомендуемые настройки
Рекомендую торговать на таймфрейме M30 и рисковать 0.25–1% от баланса счёта на сделку.

Рекомендуемые рынки
EA работает на любом инструменте с определёнными часами сессии. Протестирован на FTMO, IC Markets, Oanda и рекомендуется для:

Forex — основные и второстепенные пары (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.)
Металлы — золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD)
Криптовалюты — Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD)
Нефть — US Crude (USOil / WTI), UK Brent (UKOil)

Ключевые особенности

✅ Полная осведомлённость о сессии — автоматически адаптируется к часам работы рынка любого инструмента
✅ Валидация NR7 использует только бары текущей сессии (без влияния предыдущих сессий или ночных гэпов)
✅ Расчёт позиции на основе риска через OrderCalcProfit() — стабильный риск на всех инструментах
✅ Проверка уровня заморозки и уровня стопов перед каждым ордером
✅ Проверка маржи перед входом в сделку
✅ Выход в конце дня на последней свече сессии — нулевая ночная экспозиция
✅ Корректное восстановление при перезапуске в середине сессии с открытой позицией
✅ Уникальный magic number для каждого символа — можно запускать одновременно на нескольких инструментах

Что это такое (и чем не является)
Этот EA создан для трейдеров, которые хотят получить механическую внутридневную систему, основанную на чётких правилах, с ясным преимуществом: компрессия волатильности с последующим направленным пробоем. Он не использует мартингейл, грид или усреднение. Каждая сделка имеет фиксированный стоп-лосс, определённый до входа. Риск контролируется и стабилен.
Если вы ищете высокочастотного скальпера — это не то решение. Этот EA в среднем совершает одну-две сделки в день при торговле на таймфрейме 30 минут на инструмент — качество важнее количества.
Перед использованием на реальном счёте тщательно протестируйте советника в тестере стратегий и на демо-счёте. Торговля сопряжена с риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Turtles EA - Dual System Breakout Этот советник реализует трендоследящую систему торговли на пробоях с использованием двух независимых наборов правил. Он предназначен для хеджирующих счетов и работает на дневном таймфрейме (D1) и любом символе. Система включает две отдельные логики входа и выхода. Первый набор использует 20-периодный максимум/минимум для входов (покупка выше 20-барного максимума, продажа ниже 20-барного минимума) и 10-периодный минимум/максимум для выходов (закрытие длинных по
Keltner Channels Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
Индикаторы
Келтнер Ченнелс Сигналы Покупки и Продажи Келтнер Ченнелс (Каналы Келтнера) — популярный инструмент технического анализа, разработанный Честером Келтнером в 1960-х годах, который часто используется трейдерами для оценки волатильности рынка и определения потенциальных точек пробоя или разворота. Они состоят из центральной линии скользящей средней, по бокам которой расположены верхняя и нижняя полосы, основанные на Average True Range (ATR, Средний Истинный Диапазон), что помогает выявлять состоян
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Triple Moving Average Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
Индикаторы
Triple Moving Average Buy Sell Alerts Индикатор использует систему трёх скользящих средних для определения точек входа и выхода по тренду. Сигналы формируются на закрытых свечах и доставляются через всплывающие уведомления на рабочем столе и мобильном телефоне. Торговая логика Сигнал на покупку (зелёный ромб) появляется, когда цена закрывается выше всех трёх скользящих средних, MA 20 находится выше MA 50, MA 50 находится выше MA 200, а цена находится выше MA 200. Сигнал на продажу (красный ромб)
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Ultimate Breakout EA Pro
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Советник, который объединяет три проверенные системы торговли по пробоям в одном инструменте. Трейдер выбирает активную стратегию из меню параметров при установке советника на график. Все три стратегии имеют одинаковую базовую архитектуру: управление риском на основе баланса, расчёт размера позиции через ATR, одновременно открыта только одна позиция, без пирамидинга, а также автоматическое восстановление ранее открытых позиций после перезапуска или перезагрузки советника. Никакого мартингейла. Н
ATR Trade Manager MT5
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Описание продукта Устали вручную рассчитывать риск по каждому ордеру или иметь дело с интерфейсами, которые мешают вашему рабочему процессу? ATR Trade Manager MT5 — это ваше идеальное решение для MetaTrader 5, позволяющее размещать умные рыночные или отложенные ордера (Buy Stop/Sell Stop) с контролем риска и динамическими стоп-лоссами, основанными на волатильности. Этот советник автоматизирует трудоёмкую часть расчёта размера позиции и стоп-лосса, позволяя вам сосредоточиться на анализе рынка и
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
Индикаторы
Индикатор «Черепахи» с оповещениями. Торгуйте пробой. Не пропустите ни одного сигнала. Рынок не ждёт. Как только цена прорывается на новую территорию, вы должны об этом знать и должны действовать. Этот индикатор создан для трейдеров, которые следят за ценой, а не за чужими мнениями. Следуете ли вы классическим правилам системы «Черепахи» или любому другому подходу, основанному на пробоях, — индикатор наносит ключевые уровни прямо на ваш график и оповещает вас в тот самый момент, когда рынок пода
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
1 (1)
Эксперты
TURTLES 3XATR EA: СОВРЕМЕННАЯ ТРЕНДОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ METATRADER 5 Turtles 3xATR Expert Advisor — это сложная автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, созданная для захвата значительных рыночных трендов. Вдохновленная принципами классических Turtle Traders, она использует дисциплинированную методику пробоя с корректировкой на волатильность в сочетании с надежным, основанным на правилах управлением рисками. СТРАТЕГИЯ И ЛОГИКА ТОРГОВЛИ Советник работает на основе философии следования за
Triple Moving Average EA Strategy
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Обзор Советник Triple Moving Average EA — это тренд-следящий эксперт, разработанный для MetaTrader 5. Он использует три скользящие средние (периоды по умолчанию: 20, 50, 200) для определения направления тренда, выравнивания средних и триггеров входа. Сделки открываются только при выполнении строгих условий на закрытых свечах, что исключает перерисовку и смещение отдачи. Советник включает стоп-лосс на основе ATR для динамического контроля риска и расчёт объёма позиции на основе баланса счёта, чт
Keltener Channels EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Советник Keltner Channels EA Эксперт, полностью автоматизирующий торговлю на основе логики индикатора «Keltner Channels Buy Sell Alerts». Логика торговли Советник открывает, управляет и закрывает сделки, используя те же правила подачи сигналов и выхода из позиций, что и индикатор Keltner Channels Buy Sell Alerts: Вход в рынок Сигнал на покупку: закрытие предыдущего бара выше верхней полосы Кельтнера Сигнал на продажу: закрытие предыдущего бара ниже нижней полосы Кельтнера Выход из рынка (настр
Donchian Channels EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Donchian Channels EA Советник полностью автоматизирует торговлю на основе методологии пробоя канала Дончиана, описанной Томом Бассо. Торговая логика Советник открывает, сопровождает и закрывает сделки на основе текущего движения цены относительно границ канала Дончиана, рассчитанных по закрытым барам. Сигнал на покупку: цена Ask пересекает верхнюю границу канала не менее чем на 1 пункт. Сигнал на продажу: цена Bid пересекает нижнюю границу канала не менее чем на 1 пункт. Противоположная граница
Dual Channel EA DK
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
Dual Channel EA Советник, который полностью автоматизирует торговлю на основе комбинированной стратегии пробоя каналов Дончиана и Кельтнера, вдохновленной подходом Тома Бассо к следованию за трендом. Логика торговли Советник открывает, управляет и закрывает сделки, используя ценовое действие в реальном времени относительно двух канальных индикаторов, рассчитываемых одновременно: канала Дончиана (максимум / минимум за период) и канала Кельтнера (EMA ± множитель ATR). Оба индикатора используют од
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