Ralix
- Эксперты
- Fahril Zainal Arifin
- Версия: 2.18
- Обновлено: 19 декабря 2025
- Активации: 20
Ralix
Limited-Time Offer: Copies left at 80 USD: (1/5) , Next price: 109.
- Бонус: Напишите нам после покупки, чтобы получить доступ к нашему приватному каналу в Telegram.
- Инструкция по настройке: Полное руководство в блоге для плавной установки и конфигурации.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- Канал MQL5: Присоединяйтесь здесь для обновлений
Contact me for a demo-ready evaluation version.
Ralix — это мощный и изысканный советник для MT4 & MT5, специально разработанный для трейдеров, которые хотят объединить автоматизацию с точностью. Этот EA не лишен рисков, но это одна из самых сбалансированных и умно спроектированных систем на рынке сегодня. С гибкостью, контролем и прозрачностью в своей основе, Ralix ставит вас во главе, пока он выполняет трудоемкую работу.
Эта стратегия сосредоточена на выявлении ловушек ликвидности у максимума и минимума сессии. Она использует концепцию «умных денег» для открытия сделок в тот момент, когда розничные трейдеры закрывают свои позиции, максимизируя потенциальные развороты.
Ключевые возможности и кастомизация:
- Гибкость символов: Вы можете легко определить, какие торговые пары использовать, будь то XAUUSD, EURUSD или набор ваших любимых. Стандартные символы: (XAUUSD)
- Умное управление рисками: Выбирайте между фиксированными размерми лота или расчетами на основе риска (например, % от баланса счета), чтобы соответствовать вашему торговому профилю.
- Защита от просадок: Встроенная защита от просадок останавливает новые сделки и может по вашему желанию закрыть все открытые позиции, если уровень капитала упадет ниже установленного вами порога.
Начать просто:
Прикрепите Ralix к любому графику (мы рекомендуем начать с XAUUSD на M30) только один раз, введите ваши предпочтительные настройки риска и позвольте ему управлять сделками согласно вашим правилам. Нет необходимости прикреплять к нескольким графикам — EA сканирует и выполняет сделки на всех символах из одного графика .
Почему трейдеры любят Ralix
Этот EA выделяется своей комбинацией стабильности и адаптивности. В то время как обычные EA требуют осторожного обращения, Ralix предлагает одну из самых структурированных и настраиваемых реализаций на рынке. С прозрачными параметрами и функциями безопасности, он предназначен для тех, кто хочет умной автоматизации без ненужной сложности.
To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.
Советы профессионалов для лучшей производительности:
- Используйте один график: EA оптимизирован для многосимвольной торговли из одного графика.
- Стандартные настройки: Начните с стандартных настроек, так как они лучше всего подходят, и измените настройки риска только при необходимости.
- Следите за обновлениями: Подписывайтесь на канал MQL5 и Telegram для обновлений версий и инсайтов от сообщества. (свяжитесь для получения ссылки)