Ralix

Ralix


Limited-Time Offer: Copies left at 80 USD: (1/5) , Next price: 109.

Contact me for a demo-ready evaluation version.


Ralix — это мощный и изысканный советник для MT4 & MT5, специально разработанный для трейдеров, которые хотят объединить автоматизацию с точностью. Этот EA не лишен рисков, но это одна из самых сбалансированных и умно спроектированных систем на рынке сегодня. С гибкостью, контролем и прозрачностью в своей основе, Ralix ставит вас во главе, пока он выполняет трудоемкую работу.

Эта стратегия сосредоточена на выявлении ловушек ликвидности у максимума и минимума сессии. Она использует концепцию «умных денег» для открытия сделок в тот момент, когда розничные трейдеры закрывают свои позиции, максимизируя потенциальные развороты.


Ключевые возможности и кастомизация:

  • Гибкость символов: Вы можете легко определить, какие торговые пары использовать, будь то XAUUSD, EURUSD или набор ваших любимых. Стандартные символы: (XAUUSD)
  • Умное управление рисками: Выбирайте между фиксированными размерми лота или расчетами на основе риска (например, % от баланса счета), чтобы соответствовать вашему торговому профилю.
  • Защита от просадок: Встроенная защита от просадок останавливает новые сделки и может по вашему желанию закрыть все открытые позиции, если уровень капитала упадет ниже установленного вами порога.


Начать просто:

Прикрепите Ralix к любому графику (мы рекомендуем начать с XAUUSD на M30) только один раз, введите ваши предпочтительные настройки риска и позвольте ему управлять сделками согласно вашим правилам. Нет необходимости прикреплять к нескольким графикам — EA сканирует и выполняет сделки на всех символах из одного графика .

Почему трейдеры любят Ralix

Этот EA выделяется своей комбинацией стабильности и адаптивности. В то время как обычные EA требуют осторожного обращения, Ralix предлагает одну из самых структурированных и настраиваемых реализаций на рынке. С прозрачными параметрами и функциями безопасности, он предназначен для тех, кто хочет умной автоматизации без ненужной сложности.

To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.

Советы профессионалов для лучшей производительности:

  • Используйте один график: EA оптимизирован для многосимвольной торговли из одного графика.
  • Стандартные настройки: Начните с стандартных настроек, так как они лучше всего подходят, и измените настройки риска только при необходимости.
  • Следите за обновлениями: Подписывайтесь на канал MQL5 и Telegram для обновлений версий и инсайтов от сообщества. (свяжитесь для получения ссылки)






Рекомендуем также
FCK Hedging AI MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Эксперты
No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches. Recommendations   for   Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD   and other   volatility   pairs. FCK Hedging AI is the advanced Hedging system.   It was designed to exploit existing market inefficiencies. FCK Hedging AI  is an expert adviser that you can use to design and implement automated hedging strategies. The primary objective of a forex hedging strategy is to reduce or eliminate the impact of adverse price fluctuations. Hedging st
News Catcher Wizard
Biswarup Banerjee
Эксперты
Introducing News Catcher Wizard: Your Expert Advisor for Profitable News-Based Trading Are you looking for an advanced and reliable Expert Advisor (EA) that can help you harness the power of news events in the forex market? Look no further! We are excited to introduce News Catcher Wizard, the ultimate EA designed to optimize your trading strategy during key news releases. News Catcher Wizard is specifically designed to open pending orders just before major news events, allowing you to capitali
AIS TrailingStop Moral Expectation MT5
Aleksej Poljakov
Эксперты
Основное предназначение этого торгового эксперта сопровождение открытых позиций при помощи трейлинг-стопа. Эксперт может отслеживать позиции открытые как вручную, так и другими советниками. Расчет уровней стоп-лосса и тейк-профита основывается на статистических взаимосвязях в изменениях цены на рынке. Благодаря этому, советник выбирает наилучшее соотношение между прибылью и риском. При первой же возможности эксперт переводит позицию в безубыток, после чего начинает следовать за ценой. Точка без
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Эксперты
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
RichRush EA
Dirar Alzoubi
Эксперты
NOW FREE!! Introducing RichRush EA, This expert advisor, armed with cutting-edge trading strategies, can assist on your path to navigating the forex market. Optimized specifically for EURUSD, RichRush EA operates on moving averages, and calculated lot sizes to manage risks. The EA interprets market movements, adjusts to volatility, and aims to identify entry points. As part of our commitment to providing top-tier trading tools, we invite you to explore our range of premium products designed to
FREE
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Эксперты
Отправьте мне сообщение, чтобы я мог отправить вам setfile Я рекомендую протестировать его на демо-счете в течение трех месяцев на VPS (если вы хотите, чтобы я порекомендовал VPS для этого робота, вы можете отправить мне личное сообщение), чтобы вы могли настроить его под свои нужды. Помните, что этот робот — инструмент, а не проверенная стратегия, проверенная годами. Для этого я рекомендую вам Gold Trend Swing Этот робот основан на открытии операций только в определенное время, установленное
Buddy Ilan
BPASoftware Thai Co. Ltd
Эксперты
Ilan is a well known algorithmic trading system with its advantages and inconveniences. He is reputed to have good results when the prices are in a range but also to blow up the accounts in the case of strong trend. From a basic Ilan system, I added a trend filter to detect range periods, so that it trades only during these periods. I have also added a feature allowing it to adapt to economic news, it will not trade from one to several hours before and after a news depending on its importance. O
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Эксперты
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration: Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and ex
FREE
Golden Ai EA MT5
Mansour Babasafary
2.78 (27)
Эксперты
Expert Golden Ai Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in Gold (XAUUSD) currency pair and 3 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest capita
Trend light AI
Younes Bordbar
Эксперты
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Эксперты
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
RangeBreakout EA
Phantom Trading Inc.
5 (1)
Эксперты
Range Breakout Expert Advisor - Профессиональное Торговое Решение В отличие от многих других программ на рынке, это РЕАЛЬНАЯ стратегия дневной торговли, которая использует возможности внутридневных прорывов. Она не использует функции мартингейла или сетки, а следует четкому, логичному подходу к рыночной динамике. Ключевые особенности: • Расчет диапазона на основе времени для точных точек входа • Размер позиции на основе риска для профессионального управления капиталом • Двойная стратегия прор
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Эксперты
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Gold Cracker AI
J Gomat
Эксперты
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
MACD Gold slow scalper MT5
Nguyen Trung Khiem
Эксперты
MACD Gold Slow Scalper Description: "MACD Gold Slow Scalper" is an automated trading system designed for the MetaTrader platform, leveraging the proven effectiveness of the Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator. This Expert Advisor specializes in trading gold (XAU/USD), aiming for stable and slow scalping trades based on MACD signals. Trading Strategy: The "MACD Gold Slow Scalper" operates by analyzing fast and slow EMA crossovers within the MACD indicator to identify potential
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
Azoza Cream Mt5 EA
Taha Saber Ashour Kamel
Эксперты
Most Intelligent Mt5 expert Advisor Using multi strategy and special high Winrate low drawdown AI driven super strategy predict new movement in market and open trades according to it so what you need you will find in that smart ea only attach to your chart choose any pair like gold or forex pairs or stocks and attach ea to chart then choose from strategy AI strategy and click ok and enjoy watching results if you want to adjust lot make it as you wish minimum and maximum also you can adjust timin
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Эксперты
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Эксперты
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Callidus Simple
Mate Patrik Toth
5 (1)
Эксперты
I am Callidus Simple. I am Your Specialized Gold Trading Framework. Hello, Trader. I am a specialized, powerful version of the Callidus trading framework, engineered and optimized for one purpose: to master the unique and volatile personality of the Gold market (XAUUSD). I am not a crippled demo. I am a fully-featured Expert Advisor, containing the same sophisticated,   dual-engine adaptive core   as my Ultimate sibling. The only difference? My focus is singular—on Gold—and my decisions are bas
FREE
Asseto FX
ALGOECLIPSE LTD
5 (1)
Эксперты
Представляем Asseto FX EA, высший алгоритм для серьезных дневных трейдеров. Этот сложный, но удобный советник использует временные диапазоны для определения дневного тренда. В отличие от многих других программ на рынке, Asseto FX EA применяет настоящую стратегию дневной торговли, не прибегая к функциям мартингейла или сетки, чтобы сделать убыточную стратегию «прибыльной». Вместо этого он следует логичной и прочной концепции, которая приносит реальные результаты. С более чем 20-летними результата
FREE
Blotter Pips
Peter C Anyamele
Эксперты
Blotter Pips EA Blotter Pips EA is a high-performance trading system designed to optimize your trading strategy with a focus on precision, simplicity, and profitability. Built with advanced algorithms and an emphasis on market adaptability, it provides a seamless trading experience, even for beginners. Key Features Plug and Play: With Blotter Pips EA, no complex setups are required. Simply attach it to your chart, configure a few parameters, and let the EA handle the rest. Optimized for the M5 T
Stealth MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/144741 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/144742 STEALTH — невидимая сила, видимая прибыль STEALTH — это советник нового поколения, созданный для трейдеров, которые предпочитают работать незаметно. Благодаря уникальному механизму скрытых отложенных ордеров, этот советник исключает раннее обнаружение брокером и проскальзывание, вызванное ложными рыночными движениями. Вместо размещения видимых отложенных ордеров, STEALTH использ
ZING an EA based on Multiple Stochastics
Better Trader Every Day
Эксперты
USER MANUAL, GUIDE and SET FILE LINK Before running this EA, ma ke sure that your account size matches the initial deposit input parameter (RM0) in the set file you are running. ZING FEATURES - ZING is an expert advisor that uses four stochastic indicators and two time frames to predict the price trend and trigger a trade. - It trades ANY Forex symbol, ANY metal symbol. We recommend major ones: combinations of USD, GBP, JPY, EUR, AUD, CAD, XAU. - User may run any number of symbols in parallel
Adaptive Flow MT5 EA
Mikhael Kurniawan
Эксперты
Adaptive Flow EA is an Expert Advisor designed using multiple Moving Average as entry point and using certain strategy to filter the signal to get better entry. This EA can avoid trading in high impact news based on economic calendar to make sure it will entry in excellent condition. The best thing of this EA it can trade on any timeframe and any Forex Pairs, Crypto and Gold (XAUUSD) and you can change or optimize the indicator parameter. User can use default set to trade or   to get better resu
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Эксперты
Осталось только 7/10 копий по стартовой цене $85! Философия — «Строить только тогда, когда рынок говорит "да".» Большинство сеток просто расставляют уровни и надеются. MAM White сначала спрашивает разрешение — у тренда, у волатильности и у вашего брокера. Она строит одностороннюю LIMIT-сетку только тогда, когда быстрая EMA совпадает с сильным медленным EMA-трендом, а цена находится на правильном расстоянии от центра. Нет тренда? Нет построения. Новый разворот? Период охлаждения. Слишком шир
FREE
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Эксперты
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Эксперты
2 copies left at 49 USD. Next price is 99 USD . set file - This is a very aggressive trading strategy, based on a modified MACD indicator. It is used to analyze the anomalous zones of the market + author's methodology to restore the critical movement. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best rates of trade just on it. Recommendations: - H1 USDCHF - Leverage of 1:500 or higher (ideally 1:1000 or 1:2000) - Minimum deposit 100 units -
Angelwing
Shinichi Ikeda
Эксперты
概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Эксперты
Silver Echo Предложение с ограниченным сроком действия:  Копий осталось по этой цене: ( 9 /10) ,  финальная цена:   $599. Бонус:   Сообщите нам после покупки, чтобы получить доступ к нашему частному каналу в Telegram. Инструкции по настройке:   Полное руководство в блоге доступно для плавной установки и настройки. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Канал MQL5:   Присоединяйтесь здесь для обновлений Silver Echo - это мощный и усовершенствованный советник для MT4 & MT5, созданный специал
Aether Loom MT5
Fahril Zainal Arifin
Эксперты
Aether Loom Промоция с ограниченным сроком:  Копии остались по 599 USD: ( 4 /5) ,  Следующая цена:   875. Подарок :   После покупки свяжитесь со мной, чтобы заявить о бесплатном EA. Тестирование в реальном времени? :  Свяжитесь со мной для тестовой версии. Файл настроек: Для правильного бэктестирования напишите мне в личные сообщения, чтобы я отправил вам файл настроек (.ini), готовый для бэктестирования. Телеграм   :   Напишите нам после покупки, чтобы получить доступ к нашему приватному канал
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв