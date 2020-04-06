Ralix

Ralixは、MT4＆MT5用に設計された強力で洗練されたエキスパートアドバイザーで、自動化と精度を融合させたいトレーダーのために特に設計されています。このEAはリスクフリーではありませんが、今日の市場で最もバランスの取れたインテリジェントに設計されたシステムの1つです。柔軟性、コントロール、透明性を核にして、Ralixはあなたをコントロールしながら重い荷物を処理します。

この戦略は、セッションの高値と安値の近くにある流動性トラップを特定することに焦点を当てています。小売トレーダーがストップアウトされるちょうどその時にトレードを配置するためにスマートマネーコンセプトを活用し、潜在的な逆転を最大化します。


主な機能とカスタマイズ：

  • シンボルの柔軟性：使用する取引ペアを簡単に定義できます。XAUUSD、EURUSD、またはお気に入りのバスケットなどを選択できます。デフォルトのシンボルは：（XAUUSD）です。
  • スマートリスク管理：取引プロファイルに合わせて、固定ロットサイズまたはリスクベースの計算（例：口座残高の%）から選択できます。
  • ドローダウンガード：組み込みのドローダウン保護により、新しい取引を停止し、エクイティが設定した閾値を超えた場合にすべてのオープンポジションをオプションで閉じることができます。


始めるのは簡単です：

Ralixを任意のチャートにアタッチします（XAUUSD でM30のチャートを開始することをお勧めします）1回だけ、希望するリスク設定を入力し、それに基づいて取引を管理させます。複数のチャートにアタッチする必要はありません—EAは単一のチャート インスタンスからすべてのシンボルで取引をスキャンし、実行します。

トレーダーがRalixを愛する理由

このEAは、その安定性と適応性の組み合わせで際立っています。一般的なEAには慎重な取り扱いが必要ですが、Ralixは市場で最も構造化され、カスタマイズ可能な実装の1つを提供します。透明性のある入力と安全機能を備えており、不要な複雑さなしにスマートな自動化を望む方のために設計されています。

To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.

最高のパフォーマンスのためのプロのヒント：

  • 単一チャートを使用：EAは単一のチャートインスタンスからのマルチシンボルトレーディングに最適化されています。
  • デフォルト：デフォルト設定のまま開始し、必要に応じてリスク設定のみ変更します。
  • 最新情報を保つ：MQL5およびTelegramチャンネルをフォローして、バージョン更新やコミュニティインサイトを確認してください。（リンクについてはお問い合わせください）






