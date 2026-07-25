WallGrid Pro

WallGrid EA — Сеточная скальпинг-система

WallGrid EA — это сеточный скальпинговый советник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают структурированное исполнение, контролируемые риски и дисциплинированное управление прибылью. Система оптимизирована для условий краткосрочного флэтового (бокового) рынка и ориентирована на быстрое закрытие сделок с использованием микроколебаний цен.

Стиль торговли Сеточный скальпинг (Scalping Grid) Состояние рынка Рендж / Боковой тренд (Флэт) Логика исполнения Сеточное управление позициями без фиксированного стоп-лосса Поддерживаемые инструменты Основные валютные пары: EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD

Кроссы и миноры: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD

Металлы: XAUUSD, XAGUSD

Индексы: US30, NAS100, SPX500, DAX40 (зависит от брокера)

Крипто CFD: BTCUSD, ETHUSD (зависит от брокера)

Обзор стратегии

WallGrid EA работает по структурированной сеточной логике, при которой позиции открываются и управляются в пределах определенного ценового диапазона. Сделки обычно закрываются быстро, часто при небольших колебаниях цен, что позволяет системе динамически адаптироваться к краткосрочному поведению рынка.

Советник не полагается на фиксированные уровни стоп-лосса. Вместо этого управление позициями осуществляется посредством шага сетки, агрегации позиций и контроля прибыли и убытков на уровне торговой сессии.

Важная информация о бэктестинге

Из-за специфики сеточных скальпинг-стратегий, включая быстрое закрытие сделок, микроцели по прибыли и высокую чувствительность к спреду и скорости исполнения, результаты в тестере стратегий могут казаться более слабыми или нестабильными.

Такое поведение ожидаемо и не отражает в полной мере реальное рыночное исполнение, где важную роль играют живая ликвидность, условия брокера и тиковые данные в реальном времени.

Поведение в бэктесте Может казаться нестабильным или ограниченным Реальное рыночное исполнение Разработано для реагирования на живое поведение цен и условия исполнения

Философия торговли

WallGrid EA следует реалистичному подходу к торговле. Безрисковой торговли не существует. Система разработана для трейдеров, которые понимают риски, дисциплину и контролируемое исполнение, а не агрессивную спекуляцию.

Подход к рискам Контролируемая нагрузка, без фиксированного стоп-лосса Тип трейдера Трейдеры, осознающие риски Торговая логика Структурированная сетка с управлением на основе сессий

Золотое правило — Защита капитала

При достижении заранее определенной суммы прибыли настоятельно рекомендуется выводить средства.



Хранение всех средств на торговом счете увеличивает подверженность рыночной неопределенности. Регулярный вывод прибыли является ключевой частью долгосрочной защиты капитала при использовании сеточных систем.

Рекомендуемое использование

Использовать в условиях четко выраженного бокового (флэтового) рынка

Оптимальная продолжительность диапазона: 1–2 часа

Не форсировать торговлю во время сильных направленных трендов

Допускается многократная остановка и перезапуск советника в течение одной сессии

Короткие торговые сессии помогают снизить подверженность непредсказуемому поведению рынка

Рекомендуемый брокер Exness Тип счета Unlimited (H1) Рекомендуемое кредитное плечо 1:500-1000 или Unlimited Минимальный баланс $300 - 10 000 центов (Cent account) Инструменты (Символы) Все поддерживаемые инструменты (поведение зависит от условий брокера)



Заключительные примечания

WallGrid EA не является полностью пассивной или гарантированной системой. Это профессиональный торговый инструмент, предназначенный для пользователей, понимающих структуру рынка, тайминг и управление капиталом. Правильное использование и дисциплинированный контроль рисков обязательны.