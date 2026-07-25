WallGrid Pro

5
  • Эксперты
  • Sarvarbek Abduvoxobov
    Sarvarbek Abduvoxobov

    Sarvarbek Abduvoxobov

    4.8 (20)
    Обзор разработчика
    Разработчик экспертных советников MetaTrader 5 с упором на контроль рисков, стабильное исполнение и совместимость с брокерами.
    Институциональная логика с прозрачным, основанным на правилах управлением сделками.
    Лучшие индикаторы
    Murrey Math Classic
    7 продуктов
  • Версия: 1.3
  • Обновлено: 2 августа 2026
  • Активации: 20

WallGrid EA — Сеточная скальпинг-система

WallGrid EA — это сеточный скальпинговый советник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают структурированное исполнение, контролируемые риски и дисциплинированное управление прибылью. Система оптимизирована для условий краткосрочного флэтового (бокового) рынка и ориентирована на быстрое закрытие сделок с использованием микроколебаний цен.

Канал Code2Profit EA | Руководство Посмотреть мой профиль MQL5
Стиль торговли Сеточный скальпинг (Scalping Grid)
Состояние рынка Рендж / Боковой тренд (Флэт)
Логика исполнения Сеточное управление позициями без фиксированного стоп-лосса
Поддерживаемые инструменты Основные валютные пары: EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD
Кроссы и миноры: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD
Металлы: XAUUSD, XAGUSD
Индексы: US30, NAS100, SPX500, DAX40 (зависит от брокера)
Крипто CFD: BTCUSD, ETHUSD (зависит от брокера)

Обзор стратегии

WallGrid EA работает по структурированной сеточной логике, при которой позиции открываются и управляются в пределах определенного ценового диапазона. Сделки обычно закрываются быстро, часто при небольших колебаниях цен, что позволяет системе динамически адаптироваться к краткосрочному поведению рынка.

Советник не полагается на фиксированные уровни стоп-лосса. Вместо этого управление позициями осуществляется посредством шага сетки, агрегации позиций и контроля прибыли и убытков на уровне торговой сессии.

Важная информация о бэктестинге

Из-за специфики сеточных скальпинг-стратегий, включая быстрое закрытие сделок, микроцели по прибыли и высокую чувствительность к спреду и скорости исполнения, результаты в тестере стратегий могут казаться более слабыми или нестабильными.

Такое поведение ожидаемо и не отражает в полной мере реальное рыночное исполнение, где важную роль играют живая ликвидность, условия брокера и тиковые данные в реальном времени.

Поведение в бэктесте Может казаться нестабильным или ограниченным
Реальное рыночное исполнение Разработано для реагирования на живое поведение цен и условия исполнения

Философия торговли

WallGrid EA следует реалистичному подходу к торговле. Безрисковой торговли не существует. Система разработана для трейдеров, которые понимают риски, дисциплину и контролируемое исполнение, а не агрессивную спекуляцию.

Подход к рискам Контролируемая нагрузка, без фиксированного стоп-лосса
Тип трейдера Трейдеры, осознающие риски
Торговая логика Структурированная сетка с управлением на основе сессий

Золотое правило — Защита капитала

При достижении заранее определенной суммы прибыли настоятельно рекомендуется выводить средства.

Хранение всех средств на торговом счете увеличивает подверженность рыночной неопределенности. Регулярный вывод прибыли является ключевой частью долгосрочной защиты капитала при использовании сеточных систем.

Рекомендуемое использование

  • Использовать в условиях четко выраженного бокового (флэтового) рынка
  • Оптимальная продолжительность диапазона: 1–2 часа
  • Не форсировать торговлю во время сильных направленных трендов
  • Допускается многократная остановка и перезапуск советника в течение одной сессии
  • Короткие торговые сессии помогают снизить подверженность непредсказуемому поведению рынка
Рекомендуемый брокер Exness
Тип счета Unlimited (H1)
Рекомендуемое кредитное плечо 1:500-1000 или Unlimited
Минимальный баланс $300 - 10 000 центов (Cent account)
Инструменты (Символы) Все поддерживаемые инструменты (поведение зависит от условий брокера)

Заключительные примечания

WallGrid EA не является полностью пассивной или гарантированной системой. Это профессиональный торговый инструмент, предназначенный для пользователей, понимающих структуру рынка, тайминг и управление капиталом. Правильное использование и дисциплинированный контроль рисков обязательны.

Отзывы 2
raydoj
19
raydoj 2026.08.01 07:12 
 

Er funktioniert super ich bin sehr gespannt was noch kommen wird :)

vincentvdwolf
47
vincentvdwolf 2026.07.26 19:46 
 

Have been testing the former version on demo accounts for 2 weeks now, impressed with the results. Using proper risk management, a great tool! Developer is very quick in responses and very helpfull. I'm curious for the next week, thanks!

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Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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raydoj
19
raydoj 2026.08.01 07:12 
 

Er funktioniert super ich bin sehr gespannt was noch kommen wird :)

Sarvarbek Abduvoxobov
4732
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.08.04 20:50
Thanks you
vincentvdwolf
47
vincentvdwolf 2026.07.26 19:46 
 

Have been testing the former version on demo accounts for 2 weeks now, impressed with the results. Using proper risk management, a great tool! Developer is very quick in responses and very helpfull. I'm curious for the next week, thanks!

Sarvarbek Abduvoxobov
4732
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2026.08.04 20:51
Thanks you
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