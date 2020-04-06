Ralix
- Asesores Expertos
- Fahril Zainal Arifin
- Versión: 2.18
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Limited-Time Offer: Copies left at 80 USD: (1/5) , Next price: 109.
- Bonificación: Envíanos un mensaje después de tu compra para acceder a nuestro canal privado de Telegram.
- Instrucciones de Configuración: Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración sin problemas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- Canal MQL5: Únete Aquí para Actualizaciones
Contact me for a demo-ready evaluation version.
Ralix es un potente y refinado asesor experto para MT4 & MT5, diseñado específicamente para traders que desean combinar automatización con precisión. este EA no es libre de riesgos, pero es uno de los más balanceados y inteligentemente diseñados sistemas en el mercado hoy en día. Con flexibilidad, control y transparencia en su núcleo, Ralix te pone a cargo mientras maneja el trabajo arduo.
Esta estrategia se centra en identificar trampas de liquidez cerca de los máximos y mínimos de la sesión. Aprovecha conceptos de dinero inteligente para posicionar operaciones justo cuando los traders minoristas son detenidos, maximizando las posibles reversas.
Capacidades Clave y Personalizaciones:
- Flexibilidad de Símbolos: Puedes definir fácilmente qué pares de trading usar, ya sea XAUUSD, EURUSD, o una cesta de tus favoritos. Los símbolos predeterminados son :(XAUUSD)
- Gestión de Riesgos Inteligente: Elige entre tamaños de lote fijos o cálculos basados en el riesgo (por ejemplo, % del saldo de la cuenta) para adaptarse a tu perfil de trading.
- Protección contra Drawdown: La protección contra drawdown integrada detiene nuevas operaciones y puede cerrar opcionalmente todas las posiciones abiertas si el capital cae por debajo de tu umbral establecido.
Comenzar es Simple:
Adjunta Ralix a cualquier gráfico (recomendamos empezar con XAUUSD en M30) solo una vez, ingresa tus configuraciones de riesgo preferidas, y deja que administre las operaciones según tus reglas. No es necesario adjuntar a múltiples gráficos—el EA escanea y ejecuta operaciones en todos los símbolos desde un único gráfico instancia.
Por qué a los Traders Les Encanta Ralix
Este EA se destaca por su combinación de estabilidad y adaptabilidad. Mientras que los EAs habituales requieren un manejo cuidadoso, Ralix ofrece una de las implementaciones más estructuradas y personalizables en el mercado. Con entradas transparentes y características de seguridad, está diseñado para aquellos que desean una automatización inteligente sin complejidad innecesaria.
To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.
Consejos Profesionales para el Mejor Rendimiento:
- Usa un Solo Gráfico: El EA está optimizado para el trading de múltiples símbolos desde una única instancia de gráfico.
- Predeterminado: Comienza con los ajustes predeterminados ya que son los más adecuados y solo cambia la configuración de riesgo si es necesario.
- Mantente Actualizado: Sigue el canal de MQL5 y Telegram para actualizaciones de versiones y comentarios de la comunidad.(contacta para el enlace)