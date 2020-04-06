Ralix





Limited-Time Offer: Copies left at 80 USD: (1/5) , Next price: 109. Bonificación: Envíanos un mensaje después de tu compra para acceder a nuestro canal privado de Telegram.

Envíanos un mensaje después de tu compra para acceder a nuestro canal privado de Telegram. Instrucciones de Configuración: Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración sin problemas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración sin problemas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5: Únete Aquí para Actualizaciones

Contact me for a demo-ready evaluation version.





Ralix es un potente y refinado asesor experto para MT4 & MT5, diseñado específicamente para traders que desean combinar automatización con precisión. este EA no es libre de riesgos, pero es uno de los más balanceados y inteligentemente diseñados sistemas en el mercado hoy en día. Con flexibilidad, control y transparencia en su núcleo, Ralix te pone a cargo mientras maneja el trabajo arduo.

Esta estrategia se centra en identificar trampas de liquidez cerca de los máximos y mínimos de la sesión. Aprovecha conceptos de dinero inteligente para posicionar operaciones justo cuando los traders minoristas son detenidos, maximizando las posibles reversas.



