Ralix

Ralix est un expert advisor puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécialement pour les traders qui souhaitent allier automatisation et précision. cet EA n'est pas sans risque, mais c'est l'un des systèmes les plus équilibrés et intelligemment conçus sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur, Ralix vous met aux commandes pendant qu'il s'occupe du travail lourd. Cette stratégie se concentre sur l'identification des pièges de liquidité près des sommets et des creux de session. Elle exploite des concepts de smart money pour positionner des trades juste au moment où les traders particuliers sont arrêtés, maximisant ainsi les retournements potentiels.



Principales capacités et personnalisations : Flexibilité des symboles : Vous pouvez facilement définir quels paires de trading utiliser, que ce soit XAUUSD , EURUSD, ou un panier de vos préférés. Les symboles par défaut sont : ( XAUUSD )

Vous pouvez facilement définir quels paires de trading utiliser, que ce soit , EURUSD, ou un panier de vos préférés. Les symboles par défaut sont : ( ) Gestion des risques intelligente : Choisissez entre des tailles de lot fixes ou des calculs basés sur les risques (par exemple, % du solde du compte) pour adapter votre profil de trading.

Choisissez entre des tailles de lot fixes ou des calculs basés sur les risques (par exemple, % du solde du compte) pour adapter votre profil de trading. Protection contre le drawdown : La protection intégrée contre le drawdown interrompt de nouvelles transactions et peut optionnellement fermer toutes les positions ouvertes si les fonds propre diminuent au-delà de votre seuil défini.





Commencer est simple :

Attachez Ralix à un graphique quelconque (nous recommandons de commencer avec XAUUSD sur M30) une seule fois, entrez vos paramètres de risque préférés, et laissez-le gérer les transactions selon vos règles. Pas besoin de l'attacher à plusieurs graphiques - l'EA scanne et exécute des transactions sur tous les symboles depuis une unique instance de graphique .

Pourquoi les traders adorent Ralix Cet EA se distingue par son mélange de stabilité et d'adaptabilité. Alors que les EAs habituels nécessitent un traitement minutieux, Ralix offre l'une des mises en œuvre les plus structurées et personnalisables sur le marché. Avec des entrées transparentes et des fonctions de sécurité, il est conçu pour ceux qui souhaitent une automatisation intelligente sans complexité inutile.

Conseils Pro pour les meilleures performances : Utilisez un seul graphique : L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une unique instance de graphique.

L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une unique instance de graphique. Par défaut : Commencez avec les paramètres par défaut car ils sont les mieux adaptés et ne changez le paramètre de risque que si nécessaire.

Restez informé : Suivez le canal MQL5 et Telegram pour les mises à jour de version et les informations de la communauté.




















