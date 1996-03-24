Ralix

Ralix


Limited-Time Offer: Copies left at 50 USD: (9/10) , Next price: 69.


Ralix est un expert advisor puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécialement pour les traders qui souhaitent allier automatisation et précision. cet EA n'est pas sans risque, mais c'est l'un des systèmes les plus équilibrés et intelligemment conçus sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur, Ralix vous met aux commandes pendant qu'il s'occupe du travail lourd.

Cette stratégie se concentre sur l'identification des pièges de liquidité près des sommets et des creux de session. Elle exploite des concepts de smart money pour positionner des trades juste au moment où les traders particuliers sont arrêtés, maximisant ainsi les retournements potentiels.


Principales capacités et personnalisations :

  • Flexibilité des symboles : Vous pouvez facilement définir quels paires de trading utiliser, que ce soit XAUUSD, EURUSD, ou un panier de vos préférés. Les symboles par défaut sont : (XAUUSD)
  • Gestion des risques intelligente : Choisissez entre des tailles de lot fixes ou des calculs basés sur les risques (par exemple, % du solde du compte) pour adapter votre profil de trading.
  • Protection contre le drawdown : La protection intégrée contre le drawdown interrompt de nouvelles transactions et peut optionnellement fermer toutes les positions ouvertes si les fonds propre diminuent au-delà de votre seuil défini.


Commencer est simple :

Attachez Ralix à un graphique quelconque (nous recommandons de commencer avec XAUUSD sur M30) une seule fois, entrez vos paramètres de risque préférés, et laissez-le gérer les transactions selon vos règles. Pas besoin de l'attacher à plusieurs graphiques - l'EA scanne et exécute des transactions sur tous les symboles depuis une unique instance de graphique .

Pourquoi les traders adorent Ralix

Cet EA se distingue par son mélange de stabilité et d'adaptabilité. Alors que les EAs habituels nécessitent un traitement minutieux, Ralix offre l'une des mises en œuvre les plus structurées et personnalisables sur le marché. Avec des entrées transparentes et des fonctions de sécurité, il est conçu pour ceux qui souhaitent une automatisation intelligente sans complexité inutile.

To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.

Conseils Pro pour les meilleures performances :

  • Utilisez un seul graphique : L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une unique instance de graphique.
  • Par défaut : Commencez avec les paramètres par défaut car ils sont les mieux adaptés et ne changez le paramètre de risque que si nécessaire.
  • Restez informé : Suivez le canal MQL5 et Telegram pour les mises à jour de version et les informations de la communauté. (contact pour le lien)






Produits recommandés
GBPCrasher
Marco Resseghini
Experts
Découvrez GBPCrasher : le bot conçu pour ceux qui souhaitent optimiser leurs opérations sur le marché Forex avec soin et stratégie ! GBPCrasher est un bot de trading algorithmique développé pour opérer sur le marché GBP avec un timeframe M15. Conçu pour ceux qui recherchent une solution automatisée à long terme, il vise à exploiter les fluctuations du marché avec une approche prudente et orientée vers une croissance constante du capital. Stratégie basée sur des analyses techniques avancées, opér
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Experts
The  DYJ Williams Percent Range  is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and  Williams' Percent Range  indicators. The Indicator values ranging between -80% and -100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between -0% and -20% indicate that the market is overbought.  Input Parameters  WPR  settings InpSpread = 50 -- When the spread is greater than or equal to 50, the signal is ignor
Blackbird
Akbar Abdullaev
Experts
SR-71 Blackbird – High-Speed Precision Trading Bot for XAUUSD (H1) Inspired by the legendary SR-71 reconnaissance aircraft, this trading robot delivers speed, precision, and power in the financial markets. Optimized exclusively for Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe, this EA uses a unique triple-moving-average strategy designed for decisive trend-based entries and exits. ️ Key Features: Fully Automated – Set it and let it fly Optimized for XAUUSD, H1 timeframe Customizable l
Tokyo Fix Strategy GotoBi USDJPY 1min
Yu Song
Experts
Description La stratégie du Tokyo Fix dans le trading de devises (FX) implique de trader autour du moment où un taux de référence pour le yen japonais (JPY) est fixé à Tokyo. Ce taux, généralement établi à 9h55 heure de Tokyo, fournit un taux de référence utilisé par les institutions financières et les entreprises pour diverses transactions. Qu'est-ce que le Tokyo Fix ? Définition : Le Tokyo Fix est un processus quotidien où un taux de change de référence pour le yen japonais (JPY) par rapport à
MicroChip
Martin Slacka
Experts
STRATEGY DETAILS ______________________________________________________________________________________________________________ This is combination  of 5 different strategies with different entry and exit rules. The different strategies make performance more stable and it opens trades more often. Some of strategies have fixed take profit and some no. This differences make stability, and smooth performance in different market conditions, but overall is more trend oriented Symbol: USDJPY,AUDJPY,NZ
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Experts
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
Ea Tw79 Ma Scalping
Tufan Gocmen
Experts
Hello; This product generates buy and sell signals from the intersection of two moving averages. It uses all the capabilities of the moving averages. To generate a scalping strategy, a take profit level is determined after the signal level. To stop the loss, it uses the reverse signal. The system can increase the lot amount according to the fibonacci ratios after each loss .To disable this margintale feature, you will need to enter the low lot and high lot amounts the same. So you can work wit
Nova ST Trader
Anita Monus
Experts
Nova ST Trader is built around one of the most time-tested momentum indicators in trading — the Stochastic Oscillator . Developed by George C. Lane, this oscillator is renowned for its ability to pinpoint overbought and oversold conditions with precision, helping traders anticipate turning points before they happen. This Expert Advisor transforms the raw signals of the Stochastic Oscillator into a dynamic and disciplined trading system. Designed with risk control, flexibility , and clarity of lo
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Experts
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.75 (8)
Experts
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Experts
Multi-Instrument Enabled - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Kindly message for .set files) How It Works: Identifies session highs and lows, executing trades on breakout. Uses dynamic trailing stop to lock in profits. Forward test results included. Input settings available for backtesting customization. Key Features: One to two trades per day for controlled exposure. Multi-year backtesting data available for performance analysis. Max lot size limitation to prevent slippage and unrealistic expectations.
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Experts
Lien de signal :    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat pour discussions et questions :    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Prix ​​de départ : 99 $ Augmentation de prix : Le prix augmentera mensuellement de 100 $ en cas de bonnes performances mensuelles (10 % ou plus). Fonctionne sur un compte standard (aucun ECN nécessaire). Il a été optimisé sur une petite quantité de données (8 mois de 2024), mais le backtest montre d'excellents résultats sur une longue exécution de
BNB Bot
Arash Panahi
Experts
BNB Bot – Système de Trading BNBUSD BNB Bot est un robot de trading intelligent et adaptatif, conçu spécialement pour le Binance Coin (BNBUSD) sur l’unité de temps H1. Entièrement basé sur une analyse technique avancée, BNB Bot privilégie la précision et l’efficacité via des stratégies axées sur les volumes — essentielles pour évoluer dans le marché dynamique du BNB. Au cœur de l’algorithme de BNB Bot se trouve l’analyse en temps réel des volumes sur le BNB et les altcoins associés. En surveill
MegaSpikes Classic EA Mt5
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Experts
Introducing MEGASPIKES CLASSIC_EA   Embark on a new era of trading excellence with MEGASPIKES CLASSIC_EA, a revolutionary Expert Advisor meticulously crafted to harness the power of artificial intelligence and neural networks in navigating the intricate landscapes of Boom and Crash markets. This cutting-edge trading bot is not just an advisor; it's your gateway to unparalleled precision, adaptability, and profitability. Key Advancements: Tailored for Boom , Crash , DEX indices and Rangebreak N
No Loss EA MT5
Nikhil T K
Experts
No Loss EA pour XAUUSD sur M5 Cet Expert Advisor négocie XAUUSD sur l'unité de temps M5 avec une stratégie de couverture combinée à un filtre de marché latéral.   Il est optimisé pour les comptes Cent afin de gérer le drawdown et protéger le capital du compte.   Caractéristiques principales   • Paramètres par défaut optimisés et prêts à l’emploi   • Idéal pour les comptes Cent avec un solde minimum recommandé de   10.000 Cents (~100 USD)    • Système de profit en panier gérant les positions de
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Experts
Description de EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarien sur M30 avec confluences et gestion du risque en % Vue d’ensemble EURUSD_Gangorra_Risk est un Expert Advisor professionnel de réversion à la moyenne (mean-reversion) conçu pour EURUSD en M30 (il peut aussi fonctionner sur d’autres paires/périodes avec ajustement des paramètres). Il détecte les touches/approches du prix sur des zones de support/résistance (Donchian/Bollinger) et confirme l’entrée grâce à des confluence
London Trap Breaker EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experts
London Trap Breaker EA — Smart Reversal Trading at the London Open London Trap Breaker EA is a powerful expert advisor built to detect fakeouts and trap breaks that occur during the London session open . It uses a unique combination of price action, smart range logic, trend filtering, and candlestick pattern recognition to catch high-probability reversal trades — right when the market traps early breakouts . This EA is tailored for the GBPUSD pair on the M1 (1-minute) timeframe and is optimized
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Système de trading multi-indicateurs Description Quantum Forex EA est un Expert Advisor (EA) professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour effectuer des transactions automatiques sur les marchés financiers. Il utilise une combinaison de quatre indicateurs techniques populaires pour générer des signaux de trading, avec une configuration flexible et un système de gestion des risques avancé. Fonctionnalités clés Système de trading basé sur plusieurs indicateurs Moyennes mobiles (M
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Renko Patterns analyse le graphique Renko brique par brique afin de détecter des figures techniques bien connues, fréquemment utilisées par les traders sur divers marchés financiers. Par rapport aux graphiques basés sur le temps, les Renko offrent une vue épurée, rendant les figures plus faciles à reconnaître et à exploiter. KT Renko Patterns comprend plusieurs figures Renko, dont la majorité sont expliquées en détail dans le livre “Profitable Trading with Renko Charts” de Prashant Shah. Un
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experts
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Kurobot MT5
Massimiliano Cianci
Experts
Kurobot MT5 draws its strength from the deep principles of Bushido. This highly trained EA silently and patiently waits for the market to leave itself exposed, then swiftly strikes with power and precision, providing you with solid trading performance while maintaining easy configuration. The Dojo where Kurobot has been assembled in an ancient school of black Expert Advisors, based on a reliable system of Moving Averages that reveals entry points even in fast-paced trading like scalping. Victory
EMA Retrace
Jerome Osa
Experts
EMA Retrace Strategy Overview The   EMA Crossover Pro EA   is a sophisticated MQL5 trading robot that combines   trend-following   principles with   advanced risk management   to execute automated trades based on Exponential Moving Average crossovers with multiple confirmation filters. Core Trading Logic EMA Crossover System Dual EMA Configuration : Fast EMA (6-period) : Quick trend detection Slow EMA (15-period) : Overall trend direction Trend Alignment : Trades only in the direction of t
Smart BOS
MB Ledger Innovation
Experts
Smart Break of Structure Expert Advisor, as name suggest trades on Smart money concept - BOS. With added confluence checks for strength of breakout and divergence on breakout to filter out noise and false breakouts. Expert Advisort also has ability to DCA (dollar cost average) into trade if price moves against initial order. Virtual profit taking and stop loss logic helps you minimise risks. Length of window to find BOS and swing high/low point of interests, mark points into chart for clear unde
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Aggressive 4H Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Experts
................................................................................. This is a very AGGRESSIVE EA , HOWEVER initial deposit preferred to be more than 2000$ Tested on GBP/USD pair on 4H chart Please use these inputs exactly : -Lots : 0.3 (or less if your initial deposit less than 2000$) -StopLoss : 99999 -TakeProfit1 : 800 -TakeProfit2 : 800
Williams Pro EA
George Angelo Boutselis
5 (1)
Experts
Williams pro est un système de trading automatisé conçu pour le marché et fondé sur des principes de trading solides. Contrairement à de nombreux autres systèmes de trading, il ne repose pas sur un système de grille ou une stratégie de martingale, ce qui peut souvent conduire à des échanges risqués et imprévisibles. Au lieu de cela, cet algorithme utilise des indicateurs techniques hautement fiables et efficaces qui mesurent la dynamique du marché et aident à identifier les opportunités d'achat
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
Btc A I
Angel Torres
Experts
BTC A I, Version 1.7, an Expert Advisor (EA) designed for the BTCUSD pair on the H1 timeframe. This updated version retains the same core algorithm but features optimized parameters tailored to the current market conditions, ensuring synchronization with the latest changes and movements. Your feedback and communication are essential to us, as they enable us to implement these improvements and innovations promptly, and we recommend installing this update without delay. The EA delivers impressive
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (294)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.11 (19)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
SUPPORT PRÊT !  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout (ORB) avec l'ORB Master EA : un Expert Advisor raffiné et performant conçu pour les traders modernes. ORB a gagné en popularité
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
SGear
Olesia Kusmenko
4.2 (5)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 390 $, 20 exemplaires suivants : 550 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.27 (11)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.3 (60)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Plus de l'auteur
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Experts
Silver Echo Offre limitée dans le temps :  Copies restantes à ce prix : ( 9 /10) ,  prix final :   $599. Bonus :   Envoyez-nous un message après votre achat pour accéder à notre canal Telegram privé. Instructions d'installation :   Guide complet disponible pour une installation et une configuration sans accroc. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5 :   Rejoignez ici pour des mises à jour Silver Echo est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiqueme
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis