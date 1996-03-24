Ralix





Limited-Time Offer: Copies left at 50 USD: (9/10) , Next price: 66. Bonus: Satin alma işleminizden sonra bize mesaj gönderin, özel Telegram kanalımıza erişim sağlayın.

Satin alma işleminizden sonra bize mesaj gönderin, özel Telegram kanalımıza erişim sağlayın. Kurulum Talimatları: Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcuttur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcuttur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı: Güncellemeler için Buraya Katılın





Ralix, MT4 ve MT5 için güçlendirici ve rafine bir uzman danışmandır, otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu EA riski içermemektedir, ancak piyasada mevcut olan en dengeli ve akıllıca tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde, Ralix, siz yönettiğiniz sırada ağır işleri üstlenir.

Bu strateji, seansın yüksek ve düşük noktalarında likidite tuzaklarını tanımlamaya odaklanır. Perakende tüccarlar stop edildiği anda işlemleri konumlandırmak için akıllı para kavramlarını kullanır ve potansiyel ters dönüşleri maksimize eder.



