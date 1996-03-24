Ralix

Ralix


Limited-Time Offer: Copies left at 50 USD: (9/10) , Next price: 66.


Ralix, MT4 ve MT5 için güçlendirici ve rafine bir uzman danışmandır, otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu EA riski içermemektedir, ancak piyasada mevcut olan en dengeli ve akıllıca tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde, Ralix, siz yönettiğiniz sırada ağır işleri üstlenir.

Bu strateji, seansın yüksek ve düşük noktalarında likidite tuzaklarını tanımlamaya odaklanır. Perakende tüccarlar stop edildiği anda işlemleri konumlandırmak için akıllı para kavramlarını kullanır ve potansiyel ters dönüşleri maksimize eder.


Temel Yetkinlikler ve Özelleştirmeler:

  • Sembol Esnekliği: Hangi işlem çiftlerini kullanacağını kolayca tanımlayabilirsiniz, ister XAUUSD, ister EURUSD veya favori çantanız. Varsayılan semboller: (XAUUSD)
  • Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutlarından veya risk tabanlı hesaplamalardan (örneğin, hesap bakiyesi yüzdesi) birini seçin.
  • Çizgi Koruma: Dahili çizgi koruma, yeni işlemleri durdurur ve öz sermaye belirlediğiniz eşik seviyesinin altına düştüğünde isteğe bağlı olarak tüm açık pozisyonları kapatabilir.


Başlamak Kolay:

Ralix'yi herhangi bir grafiğe ekleyin (XAUUSD üzerinden M30 ile başlamanızı öneririz) sadece bir kez, tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin ve kurallarınıza göre işlemleri yönetmesine izin verin. Birden fazla grafiğe eklemeye gerek yok—EA, tek bir grafik örneğinden tüm sembolere işlemleri tarar ve yürütür.

Tüccarlar Neden Ralix'yi Seviyor

Bu EA, istikrar ve uyum sağlama kabiliyeti ile öne çıkıyor. Normalde EA'lar dikkatli kullanım gerektirirken, Ralix, piyasada en yapılandırılmış ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunuyor. Şeffaf girdiler ve güvenlik özellikleri ile gereksiz karmaşıklık olmadan akıllı otomasyon isteyenler için tasarlanmıştır.

To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.

En İyi Performans için Profesyonel İpuçları:

  • Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.
  • Varsayılan: En iyi uyum sağlamak için varsayılan ayarlarla başlayın ve yalnızca gerekirse risk ayarını değiştirin.
  • Güncel Kalın: Sürüm güncellemeleri ve topluluk görüşleri için MQL5 ve Telegram kanalını takip edin.(bağlantı için iletişime geçin)






Önerilen ürünler
GBPCrasher
Marco Resseghini
Uzman Danışmanlar
GBPCrasher'ı keşfedin: Forex piyasasında işlemlerinizi dikkat ve stratejiyle optimize etmek isteyenler için tasarlanmış bot! GBPCrasher, M15 zaman diliminde GBP piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilen algoritmik bir ticaret botudur. Uzun vadede otomatik bir çözüm arayanlar için tasarlanmış olup, piyasadaki dalgalanmaları temkinli bir yaklaşımla ve sermayenin istikrarlı büyümesine odaklanarak kullanmayı amaçlamaktadır. M15 zaman diliminde çalışan gelişmiş teknik analizlere dayalı strateji. Da
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
The  DYJ Williams Percent Range  is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and  Williams' Percent Range  indicators. The Indicator values ranging between -80% and -100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between -0% and -20% indicate that the market is overbought.  Input Parameters  WPR  settings InpSpread = 50 -- When the spread is greater than or equal to 50, the signal is ignor
Blackbird
Akbar Abdullaev
Uzman Danışmanlar
SR-71 Blackbird – High-Speed Precision Trading Bot for XAUUSD (H1) Inspired by the legendary SR-71 reconnaissance aircraft, this trading robot delivers speed, precision, and power in the financial markets. Optimized exclusively for Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe, this EA uses a unique triple-moving-average strategy designed for decisive trend-based entries and exits. ️ Key Features: Fully Automated – Set it and let it fly Optimized for XAUUSD, H1 timeframe Customizable l
Tokyo Fix Strategy GotoBi USDJPY 1min
Yu Song
Uzman Danışmanlar
Açıklama Tokyo Fix stratejisi, Japon yeninin (JPY) Tokyo'da belirlenen referans döviz kuru etrafında ticaret yapmayı içerir. Bu sabit kur, genellikle Tokyo saatiyle sabah 9:55'te belirlenir ve finansal kurumlar ile şirketler tarafından çeşitli işlemler için referans oran olarak kullanılır. Tokyo Fix nedir? Tanım: Tokyo Fix, Japon yeninin (JPY) diğer para birimlerine karşı referans döviz kurunun belirlendiği günlük bir süreçtir. Zaman: Sabit kur, Tokyo saatiyle sabah 9:55'te belirlenir. Amaç:
MicroChip
Martin Slacka
Uzman Danışmanlar
STRATEGY DETAILS ______________________________________________________________________________________________________________ This is combination  of 5 different strategies with different entry and exit rules. The different strategies make performance more stable and it opens trades more often. Some of strategies have fixed take profit and some no. This differences make stability, and smooth performance in different market conditions, but overall is more trend oriented Symbol: USDJPY,AUDJPY,NZ
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Uzman Danışmanlar
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
Ea Tw79 Ma Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün iki hareketli ortalamanın kesişiminden alış ve satış sinyalleri üretir.Hareketli ortalamalarının bütün yeteneklerini kullanır.Bir scalping stratejisi üretmek için sinyal seviyesinden sonra bir kar alma seviyesi belirlenir.Kaybı durdurmak için ise ters sinyali kullanır.Sistem her kayıptan sonra lot miktarını fibonacci oranlarına göre artırabilir.Bu margintale özelliğini pasif hale getirmek için low lot ve high lot miktarını aynı girmek gerecektir.Böylece sabit lot miktarı ile çal
Nova ST Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova ST Trader is built around one of the most time-tested momentum indicators in trading — the Stochastic Oscillator . Developed by George C. Lane, this oscillator is renowned for its ability to pinpoint overbought and oversold conditions with precision, helping traders anticipate turning points before they happen. This Expert Advisor transforms the raw signals of the Stochastic Oscillator into a dynamic and disciplined trading system. Designed with risk control, flexibility , and clarity of lo
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Uzman Danışmanlar
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Uzman Danışmanlar
Multi-Instrument Enabled - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Kindly message for .set files) How It Works: Identifies session highs and lows, executing trades on breakout. Uses dynamic trailing stop to lock in profits. Forward test results included. Input settings available for backtesting customization. Key Features: One to two trades per day for controlled exposure. Multi-year backtesting data available for performance analysis. Max lot size limitation to prevent slippage and unrealistic expectations.
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Uzman Danışmanlar
Sinyal Bağlantısı:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Tartışmalar ve sorular için sohbet:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Başlangıç ​​Fiyatı: 99$ Fiyat Artışı: Aylık performansın iyi olması durumunda (%10 ve üzeri) fiyat aylık 100$ artacaktır. Standart hesapta çalışır (ECN'ye gerek yoktur). Az miktarda veri (2024'ün 8 ayı) üzerinde optimize edildi, ancak gerçek tikler kullanılarak yapılan uzun bir geriye dönük testte harika sonuçlar ortaya çıktı.  Strateji Nasıl Çal
BNB Bot
Arash Panahi
Uzman Danışmanlar
BNB Bot – BNBUSD Ticaret Sistemi BNB Bot, Binance Coin (BNBUSD) için H1 zaman diliminde özel olarak geliştirilmiş akıllı ve uyarlanabilir bir ticaret robotudur. Tamamen gelişmiş teknik analiz üzerine kurulmuş olan BNB Bot, BNB’nin dinamik piyasa yapısında gezinmek için hacim odaklı stratejilerle hassasiyet ve verimliliğe odaklanır. BNB Bot’un algoritmasının merkezinde, BNB ve ilgili altcoin piyasalarının gerçek zamanlı hacim analizi yer alır. Farklı zaman dilimlerindeki hacim değişimlerini süre
MegaSpikes Classic EA Mt5
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing MEGASPIKES CLASSIC_EA   Embark on a new era of trading excellence with MEGASPIKES CLASSIC_EA, a revolutionary Expert Advisor meticulously crafted to harness the power of artificial intelligence and neural networks in navigating the intricate landscapes of Boom and Crash markets. This cutting-edge trading bot is not just an advisor; it's your gateway to unparalleled precision, adaptability, and profitability. Key Advancements: Tailored for Boom , Crash , DEX indices and Rangebreak N
No Loss EA MT5
Nikhil T K
Uzman Danışmanlar
No Loss EA (XAUUSD, M5) Bu Uzman Danışman (EA), M5 zaman diliminde XAUUSD ’yi hem hedge stratejisi hem de yatay piyasa filtresiyle işlemektedir.   Cent hesaplar için optimize edilmiştir ve sermaye koruması ile drawdown yönetimi sağlamayı amaçlar.   Ana Özellikler   • Hazır olarak gelen optimize edilmiş varsayılan ayarlar   • Önerilen minimum bakiye   10.000 Cent (~100 USD)   olan Cent hesaplar için uygundur   • Pozisyonları topluca yöneten sepet kâr sistemi   • Yatay piyasada risk kontrolü içi
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Uzman Danışmanlar
EURUSD_Gangorra_Risk Açıklaması EURUSD_Gangorra_Risk – M30 karşı trend robotu, konfluans filtreleri ve % risk yönetimi ile Genel Bakış EURUSD_Gangorra_Risk , EURUSD M30 için tasarlanmış profesyonel bir mean-reversion (karşı trend) EA ’dır (parametre ayarları ile diğer pariteler/ZF’lerde de kullanılabilir). Fiyatın destek/direnç bölgelerine (Donchian/Bollinger) yaklaşmasını veya dokunmasını algılar ve girişleri ayarlanabilir konfluanslarla (RSI, EMA’ya ATR bazlı uzaklık, H1 karşı trend filtres
London Trap Breaker EA
Ray Pracious Chidhungwana
Uzman Danışmanlar
London Trap Breaker EA — Smart Reversal Trading at the London Open London Trap Breaker EA is a powerful expert advisor built to detect fakeouts and trap breaks that occur during the London session open . It uses a unique combination of price action, smart range logic, trend filtering, and candlestick pattern recognition to catch high-probability reversal trades — right when the market traps early breakouts . This EA is tailored for the GBPUSD pair on the M1 (1-minute) timeframe and is optimized
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Quantum Forex EA - Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Açıklama Quantum Forex EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir uzman danışmandır. Karar verme sürecinde dört popüler teknik göstergeyi birleştirerek otomatik olarak finansal piyasalarda işlem yapar. Esnek yapılandırma seçenekleri ve sağlam risk yönetimi sistemi ile donatılmıştır. Temel Özellikler Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Hareketli Ortalama (MA): Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların kesişimini analiz eder RSI (Göreceli Güç En
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Uzman Danışmanlar
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Kurobot MT5
Massimiliano Cianci
Uzman Danışmanlar
Kurobot MT5 draws its strength from the deep principles of Bushido. This highly trained EA silently and patiently waits for the market to leave itself exposed, then swiftly strikes with power and precision, providing you with solid trading performance while maintaining easy configuration. The Dojo where Kurobot has been assembled in an ancient school of black Expert Advisors, based on a reliable system of Moving Averages that reveals entry points even in fast-paced trading like scalping. Victory
EMA Retrace
Jerome Osa
Uzman Danışmanlar
EMA Retrace Strategy Overview The   EMA Crossover Pro EA   is a sophisticated MQL5 trading robot that combines   trend-following   principles with   advanced risk management   to execute automated trades based on Exponential Moving Average crossovers with multiple confirmation filters. Core Trading Logic EMA Crossover System Dual EMA Configuration : Fast EMA (6-period) : Quick trend detection Slow EMA (15-period) : Overall trend direction Trend Alignment : Trades only in the direction of t
Smart BOS
MB Ledger Innovation
Uzman Danışmanlar
Smart Break of Structure Expert Advisor, as name suggest trades on Smart money concept - BOS. With added confluence checks for strength of breakout and divergence on breakout to filter out noise and false breakouts. Expert Advisort also has ability to DCA (dollar cost average) into trade if price moves against initial order. Virtual profit taking and stop loss logic helps you minimise risks. Length of window to find BOS and swing high/low point of interests, mark points into chart for clear unde
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Uzman Danışmanlar
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Aggressive 4H Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Uzman Danışmanlar
................................................................................. This is a very AGGRESSIVE EA , HOWEVER initial deposit preferred to be more than 2000$ Tested on GBP/USD pair on 4H chart Please use these inputs exactly : -Lots : 0.3 (or less if your initial deposit less than 2000$) -StopLoss : 99999 -TakeProfit1 : 800 -TakeProfit2 : 800
Williams Pro EA
George Angelo Boutselis
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Williams pro, piyasa için tasarlanmış otomatik bir ticaret sistemidir ve sağlam ticaret ilkeleri temeli üzerine kurulmuştur. Diğer birçok ticaret sisteminin aksine, genellikle riskli ve öngörülemeyen ticarete yol açabilecek bir ızgara sistemine veya martingale stratejisine dayanmaz. Bunun yerine, bu algoritma, piyasadaki ivmeyi ölçen ve potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemeye yardımcı olan oldukça güvenilir ve etkili teknik göstergeler kullanır. Alım satım algoritması, kesin girişler i
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
Btc A I
Angel Torres
Uzman Danışmanlar
BTC A I, Version 1.7, an Expert Advisor (EA) designed for the BTCUSD pair on the H1 timeframe. This updated version retains the same core algorithm but features optimized parameters tailored to the current market conditions, ensuring synchronization with the latest changes and movements. Your feedback and communication are essential to us, as they enable us to implement these improvements and innovations promptly, and we recommend installing this update without delay. The EA delivers impressive
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (294)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.11 (19)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
SAHNE FİRMASI HAZIR!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yüksek performanslı bir Uzman Danışman olan ORB Master EA ile ortaya çıkarın. ORB, erken piyasa ivmesini yakalama yeteneği ne
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (119)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SGear
Olesia Kusmenko
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.27 (11)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.3 (60)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
Yazarın diğer ürünleri
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
Silver Echo Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyattan kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Paketinizi aldıktan sonra bize mesaj göndererek özel Telegram kanalımıza erişiminizi sağlayın. Kurulum Talimatları:   Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog kılavuzu mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler İçin Buraya Katılın Silver Echo , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt