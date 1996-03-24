Ralix
- Kurulum Talimatları: Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcuttur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
Ralix, MT4 ve MT5 için güçlendirici ve rafine bir uzman danışmandır, otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu EA riski içermemektedir, ancak piyasada mevcut olan en dengeli ve akıllıca tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde, Ralix, siz yönettiğiniz sırada ağır işleri üstlenir.
Bu strateji, seansın yüksek ve düşük noktalarında likidite tuzaklarını tanımlamaya odaklanır. Perakende tüccarlar stop edildiği anda işlemleri konumlandırmak için akıllı para kavramlarını kullanır ve potansiyel ters dönüşleri maksimize eder.
Temel Yetkinlikler ve Özelleştirmeler:
- Sembol Esnekliği: Hangi işlem çiftlerini kullanacağını kolayca tanımlayabilirsiniz, ister XAUUSD, ister EURUSD veya favori çantanız. Varsayılan semboller: (XAUUSD)
- Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutlarından veya risk tabanlı hesaplamalardan (örneğin, hesap bakiyesi yüzdesi) birini seçin.
- Çizgi Koruma: Dahili çizgi koruma, yeni işlemleri durdurur ve öz sermaye belirlediğiniz eşik seviyesinin altına düştüğünde isteğe bağlı olarak tüm açık pozisyonları kapatabilir.
Başlamak Kolay:
Ralix'yi herhangi bir grafiğe ekleyin (XAUUSD üzerinden M30 ile başlamanızı öneririz) sadece bir kez, tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin ve kurallarınıza göre işlemleri yönetmesine izin verin. Birden fazla grafiğe eklemeye gerek yok—EA, tek bir grafik örneğinden tüm sembolere işlemleri tarar ve yürütür.
Tüccarlar Neden Ralix'yi Seviyor
Bu EA, istikrar ve uyum sağlama kabiliyeti ile öne çıkıyor. Normalde EA'lar dikkatli kullanım gerektirirken, Ralix, piyasada en yapılandırılmış ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunuyor. Şeffaf girdiler ve güvenlik özellikleri ile gereksiz karmaşıklık olmadan akıllı otomasyon isteyenler için tasarlanmıştır.
En İyi Performans için Profesyonel İpuçları:
- Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.
- Varsayılan: En iyi uyum sağlamak için varsayılan ayarlarla başlayın ve yalnızca gerekirse risk ayarını değiştirin.
- Güncel Kalın: Sürüm güncellemeleri ve topluluk görüşleri için MQL5 ve Telegram kanalını takip edin.(bağlantı için iletişime geçin)