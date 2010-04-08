Ralix
Ralix는 자동화와 정밀함을 조화시키고자 하는 트레이더를 위해 특별히 설계된 강력하고 세련된 MT4 & MT5용 전문가 조언자입니다. 이 EA는 무위험이 아니지만, 현재 시장에서 가장 균형 잡힌 절과 지능적으로 설계된 시스템 중 하나입니다. 유연성, 제어 및 투명성을 핵심으로 하여 Ralix는 당신이 직접 관리하도록 하면서 무거운 작업을 처리합니다.
이 전략은 세션 고점 및 저점 근처에서 유동성 함정을 식별하는 데 중점을 둡니다. 소매 트레이더가 손절매될 때 거래 포지션을 잡기 위해 스마트 머니 개념을 활용하여 잠재적 반전을 극대화합니다.
주요 기능 및 사용자 정의:
- 기호 유연성: 사용하려는 거래 쌍을 쉽게 정의할 수 있습니다. XAUUSD, EURUSD 또는 원하는 거래 쌍의 모음이 될 수 있습니다. 기본 기호는 :(XAUUSD)
- 스마트 리스크 관리: 고정 로트 크기 또는 리스크 기반 계산(예: 계좌 잔고의 %) 중에서 선택하여 거래 프로필에 맞출 수 있습니다.
- 드로우다운 보호: 기본 드로우다운 보호 기능은 새로운 거래를 중단하고 자본이 설정한 임계값을 초과하여 하락하면 모든 열린 포지션을 선택적으로 종료할 수 있습니다.
시작하는 방법은 간단합니다:
Ralix를 모든 차트에 부착하세요 (우리는 XAUUSD 에서 M30로 시작하는 것을 추천합니다)한 번만, 선호하는 리스크 설정을 입력하고 규칙에 따라 거래를 관리하도록 하십시오. 여러 차트에 부착할 필요 없이 EA가 단일 차트 인스턴스에서 모든 기호에 대해 거래를 스캔하고 실행합니다.
트레이더들이 Ralix를 좋아하는 이유
이 EA는 안정성과 적응성을 조화시킨 점에서 두드러집니다. 일반적인 EA는 세심한 관리가 필요하지만, Ralix는 시장에서 가장 구조적이고 사용자 정의가 가능한 구현 중 하나를 제공합니다. 투명한 입력과 안전 기능을 갖춘 이 제품은 불필요한 복잡성 없이 스마트 자동화를 원하는 사람들을 위해 설계되었습니다.
최고 성능을 위한 전문가 팁:
- 단일 차트 사용: EA는 단일 차트 인스턴스에서 다중 기호 거래에 최적화되어 있습니다.
- 기본 설정: 기본 설정으로 시작하는 것이 가장 적합하므로 필요할 경우에만 리스크 설정을 변경하십시오.
- 최신 정보 유지: 버전 업데이트 및 커뮤니티 통찰력을 위해 MQL5 및 텔레그램 채널을 따르십시오. (링크 요청)