Ralix è un esperto consulente potente e raffinato per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che desiderano mescolare automazione e precisione. questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più equilibrati e intelligentemente progettati sistemi sul mercato oggi. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo interno, Ralix ti mette al comando mentre si occupa del lavoro pesante.

Questa strategia si concentra sull'identificazione di trappole di liquidità vicino ai massimi e minimi delle sessioni. Sfrutta i concetti di smart money per posizionare scambi proprio quando i trader retail vengono fermati, massimizzando le inversioni potenziali.


Capacità Chiave e Personalizzazioni:

  • Flessibilità del Simbolo: Puoi facilmente definire quali coppie di trading utilizzare, che sia XAUUSD, EURUSD, o un bouquet dei tuoi preferiti.I simboli predefiniti sono :(XAUUSD)
  • Gestione del Rischio Intelligente: Scegli tra dimensioni di lotto fisse o calcoli basati sul rischio (ad esempio, % del saldo del conto) per adattarsi al tuo profilo di trading.
  • Protezione contro il Drawdown: La protezione integrata contro il drawdown interrompe nuovi scambi e può opzionalmente chiudere tutte le posizioni aperte se il capitale scende oltre la soglia impostata.


Iniziare è Semplice:

Allega Ralix a qualsiasi grafico (consigliamo di iniziare con XAUUSD sul M30) solo una volta, inserisci le tue impostazioni di rischio preferite e lascia che gestisca i trade in base alle tue regole. Non è necessario allegare a più grafici: l'EA scansiona ed esegue scambi su tutti i simboli da un singolo grafico istanza.

Perché i Trader Amano Ralix

Questo EA si distingue per il suo mix di stabilità e adattabilità. Mentre di solito gli EA richiedono una gestione attenta, Ralix offre una delle implementazioni più strutturate e personalizzabili sul mercato. Con input trasparenti e caratteristiche di sicurezza, è progettato per coloro che desiderano automazione intelligente senza complessità inutili.

To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.

Consigli da Pro per Migliori Prestazioni:

  • Usa un Solo Grafico: L'EA è ottimizzato per il trading multi-simbolo da un'unica istanza del grafico.
  • Predefinito: Inizia con le impostazioni predefinite poiché sono le più adatte e modifica solo l'impostazione del rischio se necessario.
  • Rimani Aggiornato: Segui il canale MQL5 e Telegram per aggiornamenti di versione e approfondimenti della comunità.(contatta per il link)






