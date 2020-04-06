Silver Echo
- Эксперты
- Fahril Zainal Arifin
- Версия: 3.42
- Обновлено: 4 декабря 2025
- Активации: 10
Предложение с ограниченным сроком действия: Копий осталось по этой цене: (9/10) , финальная цена: $599.
- Бонус: Сообщите нам после покупки, чтобы получить доступ к нашему частному каналу в Telegram.
- Инструкции по настройке: Полное руководство в блоге доступно для плавной установки и настройки.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- Канал MQL5: Присоединяйтесь здесь для обновлений
Silver Echo - это мощный и усовершенствованный советник для MT4 & MT5, созданный специально для трейдеров, которые хотят сочетать автоматизацию с точностью. этот EA не лишен рисков, но это одна из самых сбалансированных и продуманных систем на рынке сегодня. С гибкостью, контролем и прозрачностью в своей основе, Silver Echo берет на себя тяжелую работу, пока вы управляете процессом.
Основой этой стратегии является компрессия волатильности. Отслеживая фазы сокращения волатильности с помощью пользовательского индикатора, основанного на ATR, эта система стремится входить в позиции непосредственно перед крупными прорывами.
Ключевые возможности и настройки:
- Гибкость символов: Вы можете легко определить, какие торговые пары использовать, будь то XAGUSD(SILVER), или корзина ваших любимых. Стандартные символы: (XAGUSD(SILVER))
- Умное управление рисками: Выбирайте фиксированные размеры лота или вычисления на основе риска (например, % от баланса счета) в зависимости от вашего торгового профиля.
- Защита от просадки: Встроенная защита от просадки останавливает новые сделки и может по вашему желанию закрыть все открытые позиции, если собственный капитал упадет ниже установленного вами порога.
Начать просто:
Прикрепите Silver Echo к любому графику (мы рекомендуем начать с XAGUSD(SILVER) на M15) только один раз, введите ваши предпочтительные настройки риска и позвольте ему управлять сделками на основе ваших правил. Нет необходимости прикреплять к нескольким графикам — EA сканирует и выполняет сделки по всем символам с одного графика .
Почему трейдеры любят Silver Echo
Этот EA выделяется своим сочетанием стабильности и адаптивности. В то время как обычные EA требуют тщательного обращения, Silver Echo предлагает одно из самых структурированных и настраиваемых решений на рынке. С прозрачными входными данными и функциями безопасности, он предназначен для тех, кто хочет умной автоматизации без ненужной сложности.
Советы профессионалов для лучшей производительности:
- Используйте один график: EA оптимизирован для торговли по многим символам с одного графика.
- По умолчанию: Начните с параметров по умолчанию, так как они лучше всего подходят, и изменяйте настройки риска только при необходимости.
- Будьте в курсе: Следите за каналом MQL5 и Telegram для обновлений версий и новых идей сообщества.(свяжитесь для получения ссылки)