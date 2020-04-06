Ralix
- 专家
- Fahril Zainal Arifin
- 版本: 2.18
- 更新: 19 十二月 2025
- 激活: 20
Ralix
Limited-Time Offer: Copies left at 80 USD: (1/5) , Next price: 109.
- 额外奖励： 购买后给我们发消息，以获取我们私人Telegram频道的访问权限。
- 设置说明： 提供完整的博客指南，以确保顺利安装和配置。https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- MQL5频道： 点击这里获取更新
Contact me for a demo-ready evaluation version.
Ralix 是一个强大而精炼的MT4和MT5专家顾问，专为希望将自动化与精确结合的交易者设计。此EA并非无风险，但它是市场上最平衡和智能设计的系统之一。Ralix 以灵活性、控制力和透明性为核心，让您掌控局面，同时处理繁重的工作。
该策略专注于在会话高点和低点附近识别流动性陷阱。它利用智能资金概念，在零售交易者被止损时及时布局交易，以最大化潜在反转。
主要功能和自定义：
- 符号灵活性： 您可以轻松定义使用的交易对，无论是XAUUSD、EURUSD，还是您喜欢的组合。默认符号为：（XAUUSD）
- 智能风险管理：可选择固定手数或基于风险的计算（例如，% 的账户余额）来适应您的交易档案。
- 回撤保护：内置回撤保护将在权益跌破您设定的阈值时停止新交易，且可选择关闭所有未平仓头寸。
入门非常简单：
将Ralix附加到任何图表上（我们建议从XAUUSD 的M30开始）仅需一次，输入您首选的风险设置，并让它根据您的规则管理交易。无需附加到多个图表—EA扫描并从单个图表 实例中执行所有符号的交易。
为什么交易者喜欢Ralix
该EA因其稳定性和适应性而脱颖而出。虽然通常的EA需要仔细处理，但Ralix提供了市场上最具结构性和可自定义的实现之一。凭借透明的输入和安全功能，它旨在为那些希望实现智能自动化而不增加不必要复杂性的人设计。
To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.
最佳性能的专业提示：
- 使用单个图表：该EA已针对来自单个图表实例的多符号交易进行了优化。
- 默认：以默认设置开始，因为这些设置最为合适，仅在必要时更改风险设置。
- 保持更新：关注MQL5和Telegram频道获取版本更新和社区见解。（联系获取链接）