Ralix é um poderoso e refinado consultor especialista para MT4 & MT5, projetado especificamente para traders que desejam unir automação com precisão. este EA não é livre de riscos, mas é um dos mais equilibrados e inteligentemente projetados sistemas no mercado hoje. Com flexibilidade, controle e transparência em seu núcleo, Ralix coloca você no controle enquanto ele cuida do trabalho pesado.

Esta estratégia se concentra em identificar armadilhas de liquidez próximas aos máximos e mínimos de sessão. Ela aproveita conceitos de dinheiro inteligente para posicionar negociações exatamente quando os traders de varejo são eliminados, maximizando possíveis reversões.


Principais Capacidades e Personalizações:

  • Flexibilidade de Símbolo: Você pode facilmente definir quais pares de negociação usar, seja XAUUSD, EURUSD, ou uma cesta de seus favoritos. Os símbolos padrão são: (XAUUSD)
  • Gerenciamento de Risco Inteligente: Escolha entre tamanhos de lote fixos ou cálculos baseados em risco (por exemplo, % do saldo da conta) para se adequar ao seu perfil de negociação.
  • Proteção Contra Drawdown: A proteção contra drawdown incorporada interrompe novas negociações e pode opcionalmente fechar todas as posições abertas se o patrimônio cair além do seu limite definido.


Começar é Simples:

Anexe Ralix a qualquer gráfico (recomendamos começar com XAUUSD no M30) apenas uma vez, insira suas configurações de risco preferidas e deixe-o gerenciar negociações com base em suas regras. Não há necessidade de anexar a múltiplos gráficos - o EA escaneia e executa negociações em todos os símbolos de uma única instância de gráfico .

Por que os Traders Amam Ralix

Este EA se destaca pela sua combinação de estabilidade e adaptabilidade. Enquanto os EAs habituais requerem manuseio cuidadoso, Ralix oferece uma das implementações mais estruturadas e personalizáveis do mercado. Com entradas transparentes e recursos de segurança, é projetado para aqueles que desejam automação inteligente sem complexidade desnecessária.

To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.

Dicas Profissionais para Melhor Desempenho:

  • Use um Único Gráfico: O EA é otimizado para negociação de múltiplos símbolos a partir de uma única instância de gráfico.
  • Padrão: Comece com as configurações padrão, pois são as mais adequadas e apenas altere a configuração de risco se necessário.
  Mantenha-se Atualizado: Siga o canal MQL5 e Telegram para atualizações de versão e insights da comunidade.






