- Fahril Zainal Arifin
- Versão: 2.18
- Atualizado: 19 dezembro 2025
- Ativações: 20
Instruções de Configuração: Guia completo do blog disponível para instalação e configuração suaves.
Ralix é um poderoso e refinado consultor especialista para MT4 & MT5, projetado especificamente para traders que desejam unir automação com precisão. este EA não é livre de riscos, mas é um dos mais equilibrados e inteligentemente projetados sistemas no mercado hoje. Com flexibilidade, controle e transparência em seu núcleo, Ralix coloca você no controle enquanto ele cuida do trabalho pesado.
Esta estratégia se concentra em identificar armadilhas de liquidez próximas aos máximos e mínimos de sessão. Ela aproveita conceitos de dinheiro inteligente para posicionar negociações exatamente quando os traders de varejo são eliminados, maximizando possíveis reversões.
Principais Capacidades e Personalizações:
- Flexibilidade de Símbolo: Você pode facilmente definir quais pares de negociação usar, seja XAUUSD, EURUSD, ou uma cesta de seus favoritos. Os símbolos padrão são: (XAUUSD)
- Gerenciamento de Risco Inteligente: Escolha entre tamanhos de lote fixos ou cálculos baseados em risco (por exemplo, % do saldo da conta) para se adequar ao seu perfil de negociação.
- Proteção Contra Drawdown: A proteção contra drawdown incorporada interrompe novas negociações e pode opcionalmente fechar todas as posições abertas se o patrimônio cair além do seu limite definido.
Começar é Simples:
Anexe Ralix a qualquer gráfico (recomendamos começar com XAUUSD no M30) apenas uma vez, insira suas configurações de risco preferidas e deixe-o gerenciar negociações com base em suas regras. Não há necessidade de anexar a múltiplos gráficos - o EA escaneia e executa negociações em todos os símbolos de uma única instância de gráfico .
Por que os Traders Amam Ralix
Este EA se destaca pela sua combinação de estabilidade e adaptabilidade. Enquanto os EAs habituais requerem manuseio cuidadoso, Ralix oferece uma das implementações mais estruturadas e personalizáveis do mercado. Com entradas transparentes e recursos de segurança, é projetado para aqueles que desejam automação inteligente sem complexidade desnecessária.
To achieve reliable backtest performance, contact me and I'll share my settings package.
Dicas Profissionais para Melhor Desempenho:
- Use um Único Gráfico: O EA é otimizado para negociação de múltiplos símbolos a partir de uma única instância de gráfico.
- Padrão: Comece com as configurações padrão, pois são as mais adequadas e apenas altere a configuração de risco se necessário.
Mantenha-se Atualizado: Siga o canal MQL5 e Telegram para atualizações de versão e insights da comunidade.