Keyboard ScalpMaster Pro

Видео с объяснением на YouTube:
https://youtu.be/OJXERVs405g
Keyboard Scalper Pro — Описание инструмента
Keyboard Scalper Pro — это инструмент для ручного скальпинга, предназначенный для выполнения и управления сделками полностью с помощью горячих клавиш клавиатуры, обеспечивая быстрое, точное и сосредоточенное трейдинг-исполнение.
Инструмент не автоматизирует торговые решения.
Все действия выполняются вручную трейдером с помощью заранее заданных клавиш.
Описание горячих клавиш
W — Buy Market
Мгновенно открывает рыночную покупку по текущему инструменту с заранее заданным риском или размером позиции.
S — Sell Market
Мгновенно открывает рыночную продажу по текущему инструменту с заранее заданным риском или размером позиции.
E — Break-Even
Перемещает стоп-лосс в безубыток, рассчитываемый на основе средней цены входа всех открытых позиций по данному инструменту.
Особенно полезно при наборе позиции.
Q — Закрыть все позиции (по инструменту)
Немедленно закрывает все открытые позиции текущего инструмента.
Другие инструменты не затрагиваются.
Y / X — Регулировка риска позиции
Динамически изменяет риск позиции на основе баланса счета:
-
Y → уменьшает риск на 0,1 %
-
X → увеличивает риск на 0,1 %
Позволяет быстро управлять риском без открытия настроек.
Стрелка вверх / Стрелка вниз — Управление стоп-лоссом
Сдвигает стоп-лосс вверх или вниз на заданные шаги, оптимизировано для быстрого скальпинга.
Размер шага настраивается в параметре «Steps for SL».