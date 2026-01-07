Keyboard ScalpMaster Pro

🇷🇺 Russisch

Видео с объяснением на YouTube:

https://youtu.be/OJXERVs405g

Keyboard Scalper Pro — Описание инструмента

Keyboard Scalper Pro — это инструмент для ручного скальпинга, предназначенный для выполнения и управления сделками полностью с помощью горячих клавиш клавиатуры, обеспечивая быстрое, точное и сосредоточенное трейдинг-исполнение.

Инструмент не автоматизирует торговые решения.

Все действия выполняются вручную трейдером с помощью заранее заданных клавиш.

Описание горячих клавиш

W — Buy Market

Мгновенно открывает рыночную покупку по текущему инструменту с заранее заданным риском или размером позиции.

S — Sell Market

Мгновенно открывает рыночную продажу по текущему инструменту с заранее заданным риском или размером позиции.

E — Break-Even

Перемещает стоп-лосс в безубыток, рассчитываемый на основе средней цены входа всех открытых позиций по данному инструменту.

Особенно полезно при наборе позиции.

Q — Закрыть все позиции (по инструменту)

Немедленно закрывает все открытые позиции текущего инструмента.

Другие инструменты не затрагиваются.

Y / X — Регулировка риска позиции

Динамически изменяет риск позиции на основе баланса счета:

Y → уменьшает риск на 0,1 %

X → увеличивает риск на 0,1 %

Позволяет быстро управлять риском без открытия настроек.

Стрелка вверх / Стрелка вниз — Управление стоп-лоссом

Сдвигает стоп-лосс вверх или вниз на заданные шаги, оптимизировано для быстрого скальпинга.

Размер шага настраивается в параметре «Steps for SL».