Easy ICT Price Action MT4

Easy ICT Price Action — это индикатор ICT Price Action для трейдеров, которые используют ликвидность, BOS, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet и Opening Range Gap в ручном анализе графика.

Easy ICT Price Action — это торговый индикатор, разработанный для трейдеров, которые используют концепции ICT и Price Action в ручном анализе графика.

Он помогает отображать важный контекст графика, включая уровни ликвидности, BOS, swing-точки, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet, Opening Range Gap и ключевые ориентирные уровни.

Цель инструмента — сделать график более понятным, чтобы трейдеры могли сосредоточиться на структуре, времени и положении цены без ручной разметки каждого уровня.

Основные функции

Ориентирные уровни ликвидности

Метки BOS и рыночной структуры

Контекст swing high и swing low

Бычьи и медвежьи зоны Order Block

Ориентиры breaker zone

Зоны сессий Asia, London и New York

Временной ориентир Silver Bullet

Отображение Opening Range Gap

Ключевые дневные, недельные и месячные уровни

Чистая визуальная поддержка для анализа ICT и Price Action

Для кого этот инструмент?

Easy ICT Price Action предназначен для трейдеров, которые уже используют ручной анализ Price Action и хотят получить более понятный ICT-контекст на графике.

Он подходит трейдерам, которые фокусируются на ликвидности, рыночной структуре, Order Blocks, времени сессий и ключевых ценовых уровнях.

Как использовать

Добавьте индикатор на график и используйте отображаемые зоны, уровни и структурные метки как рыночный контекст.

Индикатор создан для поддержки ручного анализа. Он не заменяет ваш торговый план и не гарантирует торговые результаты.

Почему этот инструмент

Вместо ручной разметки каждой сессии, пробоя структуры, уровня ликвидности и Order Block, Easy ICT Price Action объединяет наиболее часто используемые ICT-ориентиры в одном визуальном наборе инструментов.

Это помогает быстрее читать график и поддерживать анализ более организованным.

Важное примечание

Это визуальный индикатор для анализа графика. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует прибыль.