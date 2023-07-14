Easy ICT Price Action MT4
- Индикаторы
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Han Qin Lin🤖 **Gold & Forex Trader | MT5 Expert Advisor Developer**
- Версия: 8.0
- Обновлено: 21 мая 2026
- Активации: 10
Easy ICT Price Action — это индикатор ICT Price Action для трейдеров, которые используют ликвидность, BOS, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet и Opening Range Gap в ручном анализе графика.
Easy ICT Price Action — это торговый индикатор, разработанный для трейдеров, которые используют концепции ICT и Price Action в ручном анализе графика.
Он помогает отображать важный контекст графика, включая уровни ликвидности, BOS, swing-точки, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet, Opening Range Gap и ключевые ориентирные уровни.
Цель инструмента — сделать график более понятным, чтобы трейдеры могли сосредоточиться на структуре, времени и положении цены без ручной разметки каждого уровня.
Основные функции
- Ориентирные уровни ликвидности
- Метки BOS и рыночной структуры
- Контекст swing high и swing low
- Бычьи и медвежьи зоны Order Block
- Ориентиры breaker zone
- Зоны сессий Asia, London и New York
- Временной ориентир Silver Bullet
- Отображение Opening Range Gap
- Ключевые дневные, недельные и месячные уровни
- Чистая визуальная поддержка для анализа ICT и Price Action
Для кого этот инструмент?
Easy ICT Price Action предназначен для трейдеров, которые уже используют ручной анализ Price Action и хотят получить более понятный ICT-контекст на графике.
Он подходит трейдерам, которые фокусируются на ликвидности, рыночной структуре, Order Blocks, времени сессий и ключевых ценовых уровнях.
Как использовать
Добавьте индикатор на график и используйте отображаемые зоны, уровни и структурные метки как рыночный контекст.
Индикатор создан для поддержки ручного анализа. Он не заменяет ваш торговый план и не гарантирует торговые результаты.
Почему этот инструмент
Вместо ручной разметки каждой сессии, пробоя структуры, уровня ликвидности и Order Block, Easy ICT Price Action объединяет наиболее часто используемые ICT-ориентиры в одном визуальном наборе инструментов.
Это помогает быстрее читать график и поддерживать анализ более организованным.
Важное примечание
Это визуальный индикатор для анализа графика. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует прибыль.
This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.