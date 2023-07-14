Easy ICT Price Action MT4

4.88

Easy ICT Price Action — это индикатор ICT Price Action для трейдеров, которые используют ликвидность, BOS, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet и Opening Range Gap в ручном анализе графика.

Easy ICT Price Action — это торговый индикатор, разработанный для трейдеров, которые используют концепции ICT и Price Action в ручном анализе графика.

Он помогает отображать важный контекст графика, включая уровни ликвидности, BOS, swing-точки, Order Blocks, breaker zones, торговые сессии, время Silver Bullet, Opening Range Gap и ключевые ориентирные уровни.

Цель инструмента — сделать график более понятным, чтобы трейдеры могли сосредоточиться на структуре, времени и положении цены без ручной разметки каждого уровня.

Основные функции

  • Ориентирные уровни ликвидности
  • Метки BOS и рыночной структуры
  • Контекст swing high и swing low
  • Бычьи и медвежьи зоны Order Block
  • Ориентиры breaker zone
  • Зоны сессий Asia, London и New York
  • Временной ориентир Silver Bullet
  • Отображение Opening Range Gap
  • Ключевые дневные, недельные и месячные уровни
  • Чистая визуальная поддержка для анализа ICT и Price Action

Для кого этот инструмент?
Easy ICT Price Action предназначен для трейдеров, которые уже используют ручной анализ Price Action и хотят получить более понятный ICT-контекст на графике.

Он подходит трейдерам, которые фокусируются на ликвидности, рыночной структуре, Order Blocks, времени сессий и ключевых ценовых уровнях.

Как использовать
Добавьте индикатор на график и используйте отображаемые зоны, уровни и структурные метки как рыночный контекст.

Индикатор создан для поддержки ручного анализа. Он не заменяет ваш торговый план и не гарантирует торговые результаты.

Почему этот инструмент
Вместо ручной разметки каждой сессии, пробоя структуры, уровня ликвидности и Order Block, Easy ICT Price Action объединяет наиболее часто используемые ICT-ориентиры в одном визуальном наборе инструментов.

Это помогает быстрее читать график и поддерживать анализ более организованным.

Важное примечание
Это визуальный индикатор для анализа графика. Он не открывает сделки, не закрывает сделки и не гарантирует прибыль.

Отзывы 13
Heiner G.
710
Heiner G. 2024.09.03 16:09 
 

This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.

quantnoemo
31
quantnoemo 2024.01.12 22:20 
 

Great value for money, seems good so far. Thanks han!

nic
201
nic 2023.12.08 11:46 
 

A really good tool. I absolutely love it, Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. thanks

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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
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Фильтр:
裕文 潘
424
裕文 潘 2026.04.20 12:21 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agent0007
42
Agent0007 2024.09.20 19:08 
 

Hai, kannst du der Indikator richtig beschreiben wie funktioniert damit der Handel in Profit geht, danke dir Voraus hast du für mich ein Video?

kurz Bezeichnungen : SSL,LL, Breaker, Silver Bullet, HH-Bos, HL-Bos, LH-Bos, Orange Farbe........?

Bitte beschreiben. Danke

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2024.09.21 04:07
https://www.mql5.com/en/blogs/post/754826
Heiner G.
710
Heiner G. 2024.09.03 16:09 
 

This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.

quantnoemo
31
quantnoemo 2024.01.12 22:20 
 

Great value for money, seems good so far. Thanks han!

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2024.01.13 10:20
Thank you so much for your recognition! We're delighted to hear that you find our tool to be great value for money. Wishing you a Happy New Year filled with success and joy!
nic
201
nic 2023.12.08 11:46 
 

A really good tool. I absolutely love it, Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. thanks

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2024.01.13 10:15
Thank you so much for your positive feedback! We're delighted to hear that you love our tool. Our team is always here to assist you, and we appreciate your recognition of our helpful and responsive service. If you have any more questions or need further advice, feel free to reach out. Thanks again for choosing our tool!
RyanCooper
19
RyanCooper 2023.11.15 16:21 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2023.11.15 16:38
Thank you for appreciating the indicator. Good luck and happy trading :)
zolid
64
zolid 2023.10.23 21:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2023.10.28 06:47
Hello, Easy ICT Price Action is a comprehensive and versatile indicator that has been well-received due to its outstanding performance and affordable price. If you have any questions or concerns while using the indicator, please feel free to provide feedback. Wishing you good luck and happy trading!
itskev G-
95
itskev G- 2023.10.20 02:15 
 

Hi. My name Is Kevin. A few weeks has gone by since, I purchased two products from and the E.A. from David. At first, I found it a little glitchy. However, what Is discovered was it was not in the coding at all. All the products work great. Just do try to download them on too many computers. I think that was my problem. I downloaded it on my laptop when I travel and trade and on my desktop at home in my office. I know when someone spends the time to learn it features and is patient their trading will improve. Good Luck and be Patient.

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2023.10.24 01:51
Hello Kevin! Thank you for sharing your experience and giving a 5-star review. I'm glad to hear that the products are working great for you.I completely agree with you that patience and learning are key to improving trading. If you have any questions or need assistance with using the indicators, feel free to reach out to me. Wishing you good luck and continued success in your trading endeavors!
elite luis
3481
elite luis 2023.09.23 19:56 
 

I've purchase many ict, smt, I must admit honestly this is the BEST! have bought Author both mt4+mt5, and Author is very passionate and take prompt action to fix any issue and open to suggestion, 5 stars, excellent indicator and awesome support responsive author! Well worth every penny spent, Thanks alot! 我购买了很多 ict、smt，老实说我必须承认这是最好的！已经买了 mt4+mt5，作者非常热情，立即采取行动解决任何问题并接受建议，5 颗星，出色的指标和出色的支持响应作者！花的每一分钱都值得，非常感谢！我几乎买了MQL中的所有smt、ict，你的是最好的，排名第一！

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2023.10.24 02:12
Thank you so much for your positive feedback and support! We are honored to receive such high praise from a professional buyer like you. We will continue to improve our products and provide excellent support. Thank you for your trust and blessings. Wishing you all the best!
Bayuajidnd
46
Bayuajidnd 2023.09.16 11:55 
 

Great indicator, definitely help my trading setup as a newbie trader, i can learn while watching the chart, and the support from Han is fantastic, he's amazing. Thanks Han!

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2023.10.24 02:16
Thank you for your positive review! We'll continue to improve our product and provide further assistance. If you have any more questions or need help, feel free to reach out to us. Happy trading!
Shu Hao Li
2231
Shu Hao Li 2023.08.29 05:23 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2023.10.24 02:23
Thank you for your amazing review! We're thrilled to hear that you find our ICT indicator helpful. Good luck and happy trading.
barko9
160
barko9 2023.08.27 12:19 
 

love this indicator for the reasonable price and for the excellent potential Han is fast responsive and helpful thank u

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2023.10.24 02:28
Thank you for your kind words! We're delighted to hear that you love our indicator and find it reasonably priced. We will continue to provide excellent support and improve our product. If you have any more feedback or need further assistance, please feel free to let us know. Thank you for your support!
man1980
2352
man1980 2023.07.15 16:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Han Qin Lin
110094
Ответ разработчика Han Qin Lin 2023.10.24 02:32
Thank you for purchasing our indicator! We're thrilled to hear that you see promise in it and that you're satisfied with the support we provided. Rest assured, we are committed to continuously improving our indicator and providing regular updates. We will keep you informed of any new developments and enhancements.If you have any further questions or need assistance, please don't hesitate to reach out. We're here to help.
Thank you once again for your purchase and support!
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