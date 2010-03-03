Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali.

🚀 Breakout Emperor — Trading di Breakout di Precisione, Ridefinito

Breakout Emperor è un Expert Advisor (EA) di breakout di livello professionale, costruito per trader seri che cercano coerenza, controllo intelligente del rischio e alta redditività nei mercati volatili. Specificamente ottimizzato per XAUUSD (Oro) sul timeframe M15, Breakout Emperor ha dimostrato un'eccezionale redditività in 213 operazioni durante il suo robusto periodo di backtest da ottobre 2023 a luglio 2025.

💼 Panoramica della Strategia

Breakout Emperor utilizza un algoritmo progettato con precisione per rilevare zone di breakout ad alta probabilità con l'aiuto di filtri ATR, ADX e RSI. Opera all'interno di intervalli di volatilità predefiniti e si adatta alle condizioni di mercato, garantendo che vengano eseguite solo le migliori configurazioni. Con meccanismi di protezione a più livelli e scalatura di ingresso intelligente, Breakout Emperor eccelle anche durante le sessioni ad alto impatto.

🔍 Punti Salienti

✅ 213 Operazioni Vinte (Backtest Verificato)

(Backtest Verificato) 📈 Profitto Netto Totale: $14.619,59 su un conto da $6.000

$14.619,59 su un conto da $6.000 📉 Max Drawdown: 6,43% (Saldo) | 9,39% (Equity)

6,43% (Saldo) | 9,39% (Equity) ⚙️ Dimensionamento del Lotto Basato sul Rischio: Dimensionamento dinamico della posizione basato sull'equity

Dimensionamento dinamico della posizione basato sull'equity 🛡️ Controlli Avanzati del Rischio: Break-even, Trailing Stop, SL Buffering, TP Parziale, Stop al Max Drawdown

Break-even, Trailing Stop, SL Buffering, TP Parziale, Stop al Max Drawdown 🧠 Logica di Ingresso Intelligente: Modello TP a 3 fasi utilizzando i breakout di ADX e RSI

Modello TP a 3 fasi utilizzando i breakout di ADX e RSI 📊 Fattore di Profitto: 1,73 | Fattore di Recupero: 7,37 | Rapporto di Sharpe: 4,91

🧠 Filtri di Trading Intelligenti

📏 Filtro di Range: Obiettivo zone di breakout valide tra 160 e 2200 pip

Obiettivo zone di breakout valide tra 160 e 2200 pip 📊 Filtri ADX e RSI: Riducono i falsi breakout e le operazioni a basso momentum

Riducono i falsi breakout e le operazioni a basso momentum 🎯 SL e Trailing SL Basati su ATR: Adatta dinamicamente il rischio alla volatilità del mercato

Adatta dinamicamente il rischio alla volatilità del mercato ⛔ Limite di Perdita: Arresto automatico all'avvicinarsi di una perdita del 30% dell'equity per la protezione del conto

📌 Configurazione del Backtest

Broker: ICMarketsSC (MT5)

ICMarketsSC (MT5) Leva: 1:10

1:10 Sessione di Trading: Breakout Asiatico (Sessione 3)

Breakout Asiatico (Sessione 3) Periodo: 2023.10.01 – 2025.07.22

2023.10.01 – 2025.07.22 Qualità dei Dati: 99% di accuratezza di modellazione, oltre 65 milioni di tick elaborati

📊 Riepilogo delle Prestazioni del Backtest

Metrica Valore Totale Operazioni 213 Fattore di Profitto 1.73 Max Drawdown (Saldo) 6.43% Profitto Medio per Operazione $68.64 Maggiore Operazione con Profitto $739.62 Maggiore Operazione con Perdita -$284.97 Rapporto di Sharpe 4.91 Fattore di Recupero 7.37

🏁 Punti Salienti: Per un backtest accurato, assicurarsi che 'EnableTradeManagement' nella sezione 'DEBUG' degli input sia abilitato.

🎯 Per Chi è Questo EA?

🟡 Trader XAUUSD (Oro) che utilizzano il timeframe M15

🟢 Appassionati di strategie di breakout che cercano una coerenza verificata

📘 Partecipanti a sfide di prop firm che richiedono un controllo rigoroso del drawdown

⚙️ Trader algoritmici che cercano EA progettati con precisione

🔥 Perché Scegliere Breakout Emperor?

Breakout Emperor non è solo un altro bot di breakout — è una macchina di trading affidabile e convalidata dai dati, progettata per convertire la volatilità in profitti consistenti. Che tu stia scalando un conto finanziato o costruendo il tuo portafoglio, Breakout Emperor ti offre un vantaggio supportato da logica intelligente, prestazioni comprovate e una robusta gestione del rischio.

🛒 Pronto a dominare il mercato dell'oro?

Ottieni subito Breakout Emperor e fai trading con fiducia — precisione e performance in ogni operazione.