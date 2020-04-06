Breakout Emperor
Breakout Emperor — XAUUSD (M15) 突破交易系统
Breakout Emperor 是一款自动化的突破交易智能交易系统 (EA)，专为 M15 周期的 XAUUSD 交易而设计。 该系统旨在使用波动性、动量和区间过滤器来识别结构化的突破条件。 它包括多层风险保护和基于市场条件的自适应入场逻辑。
该 EA 经过 2023 年 10 月至 2025 年 7 月的回测评估，在测试配置下执行了 213 笔交易。 下面显示的所有性能指标仅基于此特定时期和配置的回测结果。
策略概览
交易逻辑结合使用了 ATR、ADX 和 RSI 来过滤突破情景。 EA 在预定义的波动性区域内运行，并应用自适应交易管理。 其入场结构旨在捕获持续走势，同时保持受控的风险敞口。
关键技术亮点
- 在测试期内执行了 213 笔交易
- 测试配置的回测净结果：$14,619.59 (初始余额 $6,000)
- 最大回撤 (余额)：6.43%
- 最大回撤 (净值)：9.39%
- 基于账户净值的动态头寸规模调整
- 风险管理工具：保本、追踪止损、止损缓冲、部分止盈、基于回撤的止损
- 使用 ADX 和 RSI 条件进行入场优化
- 回测关键统计数据：利润因子 1.73，恢复因子 7.37，夏普比率 4.91
智能交易过滤器
- 区间过滤器： 识别 160–2200 点之间的突破区域
- ADX 和 RSI 过滤器： 用于减少低动量或虚假突破入场
- 基于 ATR 的止损和追踪： 根据市场波动性调整保护水平
- 损失上限： 接近 30% 净值减少时暂停交易的选项
回测配置
- 交易品种： XAUUSD
- 平台： MT5
- 杠杆： 1:10
- 交易时段： 亚洲时段突破 (Session 3)
- 测试周期： 2023.10.01 – 2025.07.22
- 建模精度： 99% tick 精度
回测性能摘要
|指标
|数值
|总交易量
|213
|利润因子
|1.73
|最大回撤 (余额)
|6.43%
|平均交易利润
|$68.64
|最大盈利交易
|$739.62
|最大亏损交易
|-$284.97
|夏普比率
|4.91
|恢复因子
|7.37
- 注意： 为准确复现上述结果，请确保在回测期间 "DEBUG" 部分下的参数 "EnableTradeManagement" 设置为 true。
目标用户
- 在 M15 周期上交易 XAUUSD 的交易者
- 实施以突破为重点的方法的用户
- 需要结构化风险和基于波动性过滤器的交易者
- 寻求具有预定义规则的突破模型的算法系统用户
系统描述
Breakout Emperor 的结构旨在分析波动性压缩和扩张阶段。 该 EA 集成了区间评估、动量确认和风险适应。 其配置选项允许用户调整风险容忍度、突破阈值和追踪逻辑，以匹配个人交易要求。