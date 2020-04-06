Breakout Emperor — XAUUSD (M15) 突破交易系统

Breakout Emperor 是一款自动化的突破交易智能交易系统 (EA)，专为 M15 周期的 XAUUSD 交易而设计。 该系统旨在使用波动性、动量和区间过滤器来识别结构化的突破条件。 它包括多层风险保护和基于市场条件的自适应入场逻辑。

该 EA 经过 2023 年 10 月至 2025 年 7 月的回测评估，在测试配置下执行了 213 笔交易。 下面显示的所有性能指标仅基于此特定时期和配置的回测结果。

策略概览

交易逻辑结合使用了 ATR、ADX 和 RSI 来过滤突破情景。 EA 在预定义的波动性区域内运行，并应用自适应交易管理。 其入场结构旨在捕获持续走势，同时保持受控的风险敞口。

关键技术亮点

在测试期内执行了 213 笔交易

测试配置的回测净结果：$14,619.59 (初始余额 $6,000)

最大回撤 (余额)：6.43%

最大回撤 (净值)：9.39%

基于账户净值的动态头寸规模调整

风险管理工具：保本、追踪止损、止损缓冲、部分止盈、基于回撤的止损

使用 ADX 和 RSI 条件进行入场优化

回测关键统计数据：利润因子 1.73，恢复因子 7.37，夏普比率 4.91

智能交易过滤器

区间过滤器： 识别 160–2200 点之间的突破区域

识别 160–2200 点之间的突破区域 ADX 和 RSI 过滤器： 用于减少低动量或虚假突破入场

用于减少低动量或虚假突破入场 基于 ATR 的止损和追踪： 根据市场波动性调整保护水平

根据市场波动性调整保护水平 损失上限： 接近 30% 净值减少时暂停交易的选项

回测配置

交易品种： XAUUSD

XAUUSD 平台： MT5

MT5 杠杆： 1:10

1:10 交易时段： 亚洲时段突破 (Session 3)

亚洲时段突破 (Session 3) 测试周期： 2023.10.01 – 2025.07.22

2023.10.01 – 2025.07.22 建模精度： 99% tick 精度

回测性能摘要

指标 数值 总交易量 213 利润因子 1.73 最大回撤 (余额) 6.43% 平均交易利润 $68.64 最大盈利交易 $739.62 最大亏损交易 -$284.97 夏普比率 4.91 恢复因子 7.37

注意： 为准确复现上述结果，请确保在回测期间 "DEBUG" 部分下的参数 "EnableTradeManagement" 设置为 true。

目标用户

在 M15 周期上交易 XAUUSD 的交易者

实施以突破为重点的方法的用户

需要结构化风险和基于波动性过滤器的交易者

寻求具有预定义规则的突破模型的算法系统用户

系统描述

Breakout Emperor 的结构旨在分析波动性压缩和扩张阶段。 该 EA 集成了区间评估、动量确认和风险适应。 其配置选项允许用户调整风险容忍度、突破阈值和追踪逻辑，以匹配个人交易要求。