Breakout Emperor

🚀 Breakout Emperor — Hassas Koparma Ticareti, Yeniden Tanımlandı

Breakout Emperor, volatil piyasalarda tutarlılık, akıllı risk kontrolü ve yüksek karlılık arayan ciddi yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir koparma Uzman Danışmanı (EA)'dır. Özellikle M15 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için optimize edilen Breakout Emperor, Ekim 2023'ten Temmuz 2025'e kadar süren sağlam geriye dönük test döneminde 213 işlemde olağanüstü bir karlılık sergilemiştir.

💼 Stratejiye Genel Bakış

Breakout Emperor, ATR, ADX ve RSI filtreleri yardımıyla yüksek olasılıklı koparma bölgelerini tespit etmek için hassas tasarlanmış bir algoritma kullanır. Önceden tanımlanmış volatilite aralıklarında çalışır ve piyasa koşullarına uyum sağlayarak yalnızca en iyi kurulumların gerçekleştirilmesini sağlar. Katmanlı koruma mekanizmaları ve akıllı giriş ölçeklendirmesi sayesinde Breakout Emperor, yüksek etkili seanslarda bile üstün performans gösterir.

🔍 Temel Özellikler

  • 213 İşlem Kazanıldı (Geriye Dönük Test Onaylandı)
  • 📈 Toplam Net Kar: 6.000 dolarlık hesapta 14.619,59 dolar
  • 📉 Maksimum Düşüş: %6,43 (Bakiye) | %9,39 (Özkaynak)
  • ⚙️ Risk Tabanlı Lot Boyutlandırma: Dinamik özkaynak tabanlı pozisyon boyutlandırma
  • 🛡️ Gelişmiş Risk Kontrolleri: Başa baş noktası, İzleyen Stop, SL Tamponlama, Kısmi TP, Maksimum Düşüş Durdurma
  • 🧠 Akıllı Giriş Mantığı: ADX ve RSI koparmalarını kullanan 3 aşamalı TP modeli
  • 📊 Kar Faktörü: 1,73 | Kurtarma Faktörü: 7,37 | Sharpe Oranı: 4,91

🧠 Akıllı İşlem Filtreleri

  • 📏 Menzil Filtresi: 160–2200 pip arasındaki geçerli koparma bölgelerini hedefler
  • 📊 ADX ve RSI Filtreleri: Yanlış koparmaları ve düşük momentumlu işlemleri azaltır
  • 🎯 ATR Tabanlı SL ve İzleyen SL: Riski piyasa volatilitesine dinamik olarak uyarlar
  • Kayıp Sınırı: Hesap koruması için %30 özkaynak kaybına yaklaşırken otomatik durdurma

📌 Geriye Dönük Test Yapılandırması

  • Aracı Kurum: ICMarketsSC (MT5)
  • Kaldıraç: 1:10
  • İşlem Seansı: Asya Koparma (Seans 3)
  • Dönem: 2023.10.01 – 2025.07.22
  • Veri Kalitesi: %99 modelleme doğruluğu, 65 milyondan fazla tik işlendi

📊 Geriye Dönük Test Performans Özeti

Metrik Değer
Toplam İşlem 213
Kar Faktörü 1.73
Maksimum Düşüş (Bakiye) 6.43%
Ortalama İşlem Karı $68.64
En Büyük Kar İşlemi $739.62
En Büyük Kayıp İşlemi -$284.97
Sharpe Oranı 4.91
Kurtarma Faktörü 7.37
  • 🏁 Önemli Not: Doğru geriye dönük test için, girişlerin 'DEBUG' bölümünde 'EnableTradeManagement' öğesinin etkinleştirildiğinden emin olun.

🎯 Bu EA Kimler İçin?

  • 🟡 XAUUSD (Altın) yatırımcıları, M15 zaman dilimini kullananlar
  • 🟢 Doğrulanmış tutarlılık arayan koparma stratejisi meraklıları
  • 📘 Sıkı düşüş kontrolü gerektiren prop firm challenge katılımcıları
  • ⚙️ Hassas tasarlanmış EA'lar arayan algoritmik yatırımcılar

🔥 Neden Breakout Emperor'ı Seçmelisiniz?

Breakout Emperor sadece bir başka koparma botu değil; volatiliteyi tutarlı karlara dönüştürmek için tasarlanmış güvenilir, verilerle doğrulanmış bir işlem makinesidir. İster fonlu bir hesabı ölçeklendiriyor olun ister kendi portföyünüzü oluşturuyor olun, Breakout Emperor size akıllı mantık, kanıtlanmış performans ve sağlam risk yönetimi ile desteklenen bir avantaj sunar.

🛒 Altın piyasasında uzmanlaşmaya hazır mısınız?

Şimdi Breakout Emperor'ı edinin ve güvenle işlem yapın — her işlemde hassasiyet ve performans.

