Breakout Emperor — Breakout-Handelssystem für XAUUSD (M15)

Breakout Emperor ist ein automatisierter Breakout-Handels-Expert Advisor, der für XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde entwickelt, um strukturierte Breakout-Bedingungen mithilfe von Volatilitäts-, Momentum- und Range-Filtern zu identifizieren. Es beinhaltet mehrere Ebenen des Risikoschutzes und eine adaptive Einstiegslogik, basierend auf den Marktbedingungen.

Der EA wurde durch einen Backtest von Oktober 2023 bis Juli 2025 evaluiert, bei dem er mit der getesteten Konfiguration 213 Trades ausführte. Alle unten gezeigten Performance-Metriken basieren ausschließlich auf den Backtest-Ergebnissen für diesen spezifischen Zeitraum und diese Konfiguration.

Strategieübersicht

Die Handelslogik verwendet eine Kombination aus ATR, ADX und RSI, um Breakout-Szenarien zu filtern. Der EA arbeitet innerhalb vordefinierter Volatilitätszonen und wendet ein adaptives Handelsmanagement an. Seine Einstiegsstruktur ist darauf ausgelegt, Fortsetzungsbewegungen zu erfassen, während das Risiko kontrolliert bleibt.

Wichtige technische Highlights

213 Trades im getesteten Zeitraum ausgeführt

Nettoergebnis des Backtests für die getestete Konfiguration: $14.619,59 (Anfangsbilanz $6.000)

Maximaler Drawdown (Bilanz): 6,43%

Maximaler Drawdown (Eigenkapital): 9,39%

Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoeigenkapital

Risikomanagement-Tools: Breakeven, Trailing Stop, Stop-Loss-Pufferung, partieller Take Profit, Drawdown-basierter Stop

Einstiegsverfeinerung unter Verwendung von ADX- und RSI-Bedingungen

Schlüsselstatistiken aus dem Backtest: Profitfaktor 1,73, Erholungsfaktor 7,37, Sharpe Ratio 4,91

Intelligente Handelsfilter

Range-Filter: Identifiziert Breakout-Zonen zwischen 160–2200 Pips

Identifiziert Breakout-Zonen zwischen 160–2200 Pips ADX- & RSI-Filter: Werden verwendet, um Einträge mit geringem Momentum oder falschen Breakouts zu reduzieren

Werden verwendet, um Einträge mit geringem Momentum oder falschen Breakouts zu reduzieren ATR-Basierter Stop Loss & Trailing: Passt die Schutzstufen entsprechend der Marktvolatilität an

Passt die Schutzstufen entsprechend der Marktvolatilität an Verlustobergrenze (Loss Cap): Option zur Aussetzung des Handels bei Annäherung an eine 30%ige Eigenkapitalreduzierung

Backtest-Konfiguration

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Plattform: MT5

MT5 Hebel: 1:10

1:10 Handelssitzung: Asian Session Breakout (Sitzung 3)

Asian Session Breakout (Sitzung 3) Testzeitraum: 2023.10.01 – 2025.07.22

2023.10.01 – 2025.07.22 Modellierungsgenauigkeit: 99% Tick-Präzision

Backtest-Leistungsübersicht

Metrik Wert Gesamtzahl Trades 213 Profitfaktor 1,73 Max. Drawdown (Bilanz) 6,43% Durchschnittlicher Trade-Gewinn $68,64 Größter Gewinntrade $739,62 Größter Verlusttrade -$284,97 Sharpe Ratio 4,91 Erholungsfaktor 7,37

Hinweis: Um die oben genannten Ergebnisse genau zu replizieren, stellen Sie sicher, dass der Parameter "EnableTradeManagement" unter dem Abschnitt "DEBUG" während des Backtests auf true gesetzt ist.

Zielbenutzer

Händler, die mit XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen arbeiten

Benutzer, die Breakout-fokussierte Methoden implementieren

Händler, die strukturierte Risiko- und volatilitätsbasierte Filter benötigen

Benutzer algorithmischer Systeme, die ein Breakout-Modell mit vordefinierten Regeln suchen

Systembeschreibung

Breakout Emperor ist strukturiert, um Volatilitätskompressions- und Expansionsphasen zu analysieren. Der EA integriert Range-Bewertung, Momentum-Bestätigung und Risikoadaption. Seine Konfigurationsoptionen ermöglichen es dem Benutzer, Risikotoleranz, Breakout-Schwellenwerte und Trailing-Logik an die individuellen Handelsanforderungen anzupassen.