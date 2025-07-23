Breakout Emperor

Breakout Emperor — Breakout-Handelssystem für XAUUSD (M15)

Breakout Emperor ist ein automatisierter Breakout-Handels-Expert Advisor, der für XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde entwickelt, um strukturierte Breakout-Bedingungen mithilfe von Volatilitäts-, Momentum- und Range-Filtern zu identifizieren. Es beinhaltet mehrere Ebenen des Risikoschutzes und eine adaptive Einstiegslogik, basierend auf den Marktbedingungen.

Der EA wurde durch einen Backtest von Oktober 2023 bis Juli 2025 evaluiert, bei dem er mit der getesteten Konfiguration 213 Trades ausführte. Alle unten gezeigten Performance-Metriken basieren ausschließlich auf den Backtest-Ergebnissen für diesen spezifischen Zeitraum und diese Konfiguration.

Strategieübersicht

Die Handelslogik verwendet eine Kombination aus ATR, ADX und RSI, um Breakout-Szenarien zu filtern. Der EA arbeitet innerhalb vordefinierter Volatilitätszonen und wendet ein adaptives Handelsmanagement an. Seine Einstiegsstruktur ist darauf ausgelegt, Fortsetzungsbewegungen zu erfassen, während das Risiko kontrolliert bleibt.

Wichtige technische Highlights

  • 213 Trades im getesteten Zeitraum ausgeführt
  • Nettoergebnis des Backtests für die getestete Konfiguration: $14.619,59 (Anfangsbilanz $6.000)
  • Maximaler Drawdown (Bilanz): 6,43%
  • Maximaler Drawdown (Eigenkapital): 9,39%
  • Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoeigenkapital
  • Risikomanagement-Tools: Breakeven, Trailing Stop, Stop-Loss-Pufferung, partieller Take Profit, Drawdown-basierter Stop
  • Einstiegsverfeinerung unter Verwendung von ADX- und RSI-Bedingungen
  • Schlüsselstatistiken aus dem Backtest: Profitfaktor 1,73, Erholungsfaktor 7,37, Sharpe Ratio 4,91

Intelligente Handelsfilter

  • Range-Filter: Identifiziert Breakout-Zonen zwischen 160–2200 Pips
  • ADX- & RSI-Filter: Werden verwendet, um Einträge mit geringem Momentum oder falschen Breakouts zu reduzieren
  • ATR-Basierter Stop Loss & Trailing: Passt die Schutzstufen entsprechend der Marktvolatilität an
  • Verlustobergrenze (Loss Cap): Option zur Aussetzung des Handels bei Annäherung an eine 30%ige Eigenkapitalreduzierung

Backtest-Konfiguration

  • Symbol: XAUUSD
  • Plattform: MT5
  • Hebel: 1:10
  • Handelssitzung: Asian Session Breakout (Sitzung 3)
  • Testzeitraum: 2023.10.01 – 2025.07.22
  • Modellierungsgenauigkeit: 99% Tick-Präzision

Backtest-Leistungsübersicht

Metrik Wert
Gesamtzahl Trades 213
Profitfaktor 1,73
Max. Drawdown (Bilanz) 6,43%
Durchschnittlicher Trade-Gewinn $68,64
Größter Gewinntrade $739,62
Größter Verlusttrade -$284,97
Sharpe Ratio 4,91
Erholungsfaktor 7,37
  • Hinweis: Um die oben genannten Ergebnisse genau zu replizieren, stellen Sie sicher, dass der Parameter "EnableTradeManagement" unter dem Abschnitt "DEBUG" während des Backtests auf true gesetzt ist.

Zielbenutzer

  • Händler, die mit XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen arbeiten
  • Benutzer, die Breakout-fokussierte Methoden implementieren
  • Händler, die strukturierte Risiko- und volatilitätsbasierte Filter benötigen
  • Benutzer algorithmischer Systeme, die ein Breakout-Modell mit vordefinierten Regeln suchen

Systembeschreibung

Breakout Emperor ist strukturiert, um Volatilitätskompressions- und Expansionsphasen zu analysieren. Der EA integriert Range-Bewertung, Momentum-Bestätigung und Risikoadaption. Seine Konfigurationsoptionen ermöglichen es dem Benutzer, Risikotoleranz, Breakout-Schwellenwerte und Trailing-Logik an die individuellen Handelsanforderungen anzupassen.

Empfohlene Produkte
Progressing ADX
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Fortschreitender ADX EA für MT5 Handeln Sie starke Trends mit Zuversicht und nutzen Sie die Kraft des ADX. Der Progressing ADX EA ist ein trendfolgender Expert Advisor, der sich den Average Directional Index (ADX) zunutze macht, um nur starke, durch das Momentum gestützte Trends zu identifizieren und zu handeln. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Qualität der Quantität vorziehen, und wartet geduldig auf starke direktionale Bewegungen, bevor er Trades ausführt. Hauptmerkmale : ADX-gest
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Experten
Yukon Gold EA – Multi-Strategy Expert Advisor Yukon Gold EA ist ein moderner Multi-Strategie Expert Advisor, der zwei bewährte Handelsansätze vereint: Reversals und Breakouts. Über viele Monate hinweg wurde er sorgfältig entwickelt, getestet und optimiert, um ein stabiles Gleichgewicht zwischen Risikobegrenzung und Gewinnsteigerung zu erreichen. Der EA ist so konzipiert, dass er Verluste konsequent begrenzt, während er in Gewinnphasen Positionen dynamisch ausbaut. Dadurch bleibt das Risiko jeder
Pipsquirt
Abdulsalim Usman
Experten
Der Pipsquirt Expert Advisor ist ein Trading-Tool für den Handel mit Gold (XAUUSD) und (USDJPY). Dieser Expert Advisor führt ein paar Trades pro Tag durch, kann aber so angepasst werden, dass er so viele Trades wie gewünscht durchführt. Der Expert Advisor verwendet eine Kombination von Indikatoren, um den Trend zu bestimmen, und setzt einen Trailing Stop ein, um Verluste zu minimieren. Der Expert Advisor verwendet Indikatoren der technischen Analyse, um den Markttrend zu ermitteln. Wenn die Indi
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
Experten
Golden Monarch EA — Intelligente Wachstums-Engine für XAUUSD-Trader Golden Monarch EA ist ein fortschrittliches, leistungsorientiertes automatisiertes Handelssystem, das strategisch zu einem stark ermäßigten Preis angeboten wird, um angehende Trader zu unterstützen und die Barriere zum professionellen Handel zu senken. Es wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, mit Vertrauen einzusteigen, kleinere Konten verantwortungsbewusst wachsen zu lassen und durch disziplinierte Ausführung Beständigkeit z
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Experten
ChronoATR Guardian (Trendfolgender Scalping-Experte) ChronoATR Guardian ist ein Tool für automatisierten Handel auf den Finanzmärkten, das speziell für Impulshandelsstrategien mit Bestätigung durch ATR (Average True Range) und Trend entwickelt wurde. Der Berater verfügt über vorkonfigurierte Einstellungen für verschiedene Währungspaare, was ihn selbst für Anfänger leicht zu bedienen macht. ️ Hauptparameter Parameter Beschreibung cSeconds Zeitintervall (in Sekunden) zur Analyse der Marktbedi
Assistant FVG MT5
Rahman Pavaleh
Experten
Assistant FVG EA ist ein vollautomatisches System für Trader, die FVGs für ihren Handel verwenden. Dieses System steht Ihnen als professioneller Assistent zur Seite, um einen schnelleren und genaueren Handel zu ermöglichen. Passen Sie es einfach an Ihre Bedürfnisse an und es wird die Arbeit erledigen. Öffentlicher Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Hinweis : Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem System haben, senden Sie mir bitte eine Nachricht. Dies ist nur als Assistent gedacht
AlgoForce X
Aymen Rami Cheikh
Experten
AlgoForce X - USDCHF M15 Expert Advisor (MT5) Ein regelbasierter EA, der RSI, Stochastik, Umkehrkerzen und Angebots-Nachfrage-Zonen für hochpräzise Einstiege beim USDCHF kombiniert. Die Funktionen umfassen: Algoforce X - Expert Advisor für USDCHF (EXNESS) Symbol: USDCHF Zeitrahmen: M15 Broker-Kompatibilität: EXNESS Hebelwirkung: Bis zu 1:500 Maximale Losgröße: 0.3 Empfohlene Einstellungen (wichtig für die Anwendung): Testen Sie die kostenlose Demo - Vollständig optimiert für Strategietester Bitt
Money Magnet
Farhad Kia
Experten
ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Devisenhandel. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, aber die Ergebnisse sind besser mit EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen. Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, der jährliche Gewinne mit hohem Sharpe-Ratio anstrebt, ist Money Magnet eine gute Option. Bitte besuchen Sie den Kommentarbereich, um Ihre Einstellungen mit anderen zu teilen und genießen Sie die neuesten optimalen Einstellungen, die von anderen Benutzern hochgeladen wurden. Vorte
Femto Ground
Imam Nasrudin
Experten
[Professioneller, zuverlässiger und sicherer GBPUSD-Handelsroboter. Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für das GBPUSD-Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M12, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indikator durch den Hers
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Experten
Beta Applied MACD arbeitet nach mehreren Prinzipien, die mit dem MACD (Moving Average Convergence/Divergence) verbunden sind. Für einen Short-Einstieg muss der Kurs über dem MA oder EMA 200 liegen, die MACD-Signallinie von unten nach oben gekreuzt werden und die Kreuzung muss unterhalb der Nulllinie des MACD erfolgen. Der Einstieg erfolgt bei der Kerze nach dem Crossover, der Stop-Loss liegt unter dem gleitenden Durchschnitt und der Take-Profit im Verhältnis 1:1,5.
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experten
Der auf der AW BW-Strategie basierende EA-Handel basiert auf den Signalen einer benutzerdefinierten Kombination von Indikatoren, die von Bill M. Williams erstellt wurden. Dieser vollautomatische Handelsroboter verfügt über flexible Einstellungen und viele Arbeitsszenarien. Das Produkt verfügt über viele integrierte nützliche Funktionen: automatische Losberechnung, Trailing-System, Stop-Loss und vieles mehr. Bei Bedarf kann eine Mittelwertbildung eingesetzt werden. Vorteile: Geeignet für jede Art
Night Lottery EA
Robots4Forex Ltd
Experten
Der Night Lottery EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nachts handelt und sich auf Preisumkehr stützt. Der EA handelt mit Marktaufträgen und nutzt die Zeitmittelung, um die Leistung zu verbessern. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie dieses System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Weitere Produkte anzeigen - https://www.mql5.com/en/users/robots4forex/seller#!category=1 S
Delight
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Delight EA für MT5 - Präzision trifft auf Vielseitigkeit Delight EA ist ein robuster und intelligenter Multi-Strategie-Handelsroboter für MetaTrader5. Egal, ob Sie mit Trends, Umkehrungen, Ausbrüchen oder schwankenden Märkten handeln, Delight passt sich in Echtzeit mit bewährter technischer Analyse und präziser Ausführung unter Verwendung von 4H für den Trend und 1H für den Einstiegspunkt an - es ist Ihre automatisierte All-in-One-Handelslösung. Kern-Strategien: Trend-Following: Steigt
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Experten
BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits. BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen. Mit einem eingeb
MMM Classic Alligator EA
Andre Tavares
Experten
Dieser EA verwendet einen Alligator-Indikator und verfügt über eine klassische Handelsstrategie, da die Berechnungsergebnisse des Alligators (Kiefer, Zähne und Lippen) jeden Tick verglichen werden. Auf diese Weise öffnet der EA Aufträge im richtigen Moment und schließt die Aufträge, wenn er den richtigen Gewinnwert erreicht. Es schützt Ihr Geld, weil es mit vorgesehen ist: Trailing Stop Loss zum Schutz Ihres Gewinns. Sobald Ihre Order einen positiven Gewinn erzielt, setzt er den SL in einem best
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Experten
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Plattform : MetaTrader 5 Zeitrahmen : H1 Empfohlenes Paar : EURUSD (primär) Sekundäre Paare (weniger zu bevorzugen) : USDCAD, GBPUSD Strategie : Mittlere Umkehrung (Pullback Trading) Überblick über die Strategie BB-RSI Mean Reversion EA handelt geschickt bei Pullbacks, indem er eine kurzfristige Marktmüdigkeit durch eine Kombination von: Bollinger Bands (BB) , um statistische Preisextreme zu
Time based Range Breakout
Chi Chung Lam
5 (1)
Experten
Schreiben Sie mir eine Nachricht, wenn Sie ein Problem oder eine Frage zu den Einstellungen haben. Ich bin gerne bereit zu helfen! Zeitbasierter Range Breakout EA - Version 2.00 (Englische Version) 1. Überblick Time-based Range Breakout EA (v2.00) ist eine Intraday-Breakout-Strategie, die eine tägliche Hoch/Tief-Zone basierend auf einer bestimmten Startzeit plus Dauer definiert . Sobald der Preis aus dieser Zone ausbricht, platziert der EA automatisch Buy Stop / Sell Stop-Orders, um mögliche Fo
Bull Bat
Ryuki Ohno
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf einer einfachen, aber soliden Logik: Er nutzt die Distanz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA20 und EMA200) sowie das Überkreuzen des aktuellen Preises mit der EMA200, um Positionen in Trendrichtung zu eröffnen. Er wurde entwickelt, um starke Trends gezielt auszunutzen und mit dem Trend größere Kursbewegungen zu erfassen. Empfohlene Einstellungen: Währungspaar: USDJPY Zeiteinheit: H1 (kann durch Backtesting angepasst werden) Empfohle
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
Power Hedging X
Onyekachi Franklin Agbo
3 (2)
Experten
Power Hedging X EA | Advanced Risk Management & Profit Protection Power Hedging X ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Händler entwickelt wurde, die ihr Risiko kontrollieren, ihr Gewinnpotenzial maximieren und ihre Konten durch strategische Hedging-Techniken schützen möchten. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise Kauf- und Verkaufspositionen, um das Risiko auszugleichen, den Drawdown zu reduzieren und Gewinne selbst unter volatilen Marktbedingungen zu sichern. Haupt
FREE
Expert Trader Pro MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Experten
Expert Trader MT5 EA ist ein VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERTER Expert Advisor, dessen Steuerungslogik auf der Zone Recovery Strategie basiert. Expert Trader MT5 EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz bei der Abwicklung von Trades ab. Mit vordefinierten Optimierungen hat der EA eine Rendite von 75 % erwiesen. Im Grunde verwendet er das SUREFIRE-System, um verlustreiche Trades deutlich zu reduzieren. Der EA hat einen Break-Even- und Trail-Stop-Mechanismus hinzugefüg
No Martingale Gold Digger
Samuele Libetti
Experten
No Martingale Gold Digger - Professioneller Expert Advisor für XAUUSD No Martingale Gold Digger ist ein Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein solides, echtes und zuverlässiges System wollen - ohne Martingale, ohne Raster und ohne künstliche Tricks, um unrealistische Equity-Kurven zu erzeugen. Er arbeitet ausschließlich mit Gold (XAUUSD), sowohl mit CFD als auch mit Futures, und verwendet eine einfache, transparente und robuste Trendfolge-/Breakout-Logik. Handels-Philosophie N
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
Grid ATR Bands Midline Trend EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wurde für fortgeschrittene Trader entwickelt, die es lieben, sich anzupassen! Wir stellen Ihnen den Grid ATR Bands Midline Trend Expert Advisor vor: Ihr flexibler Trading-Begleiter Sind Sie ein Trader, der Präzision, Anpassungsfähigkeit und intelligente Handelsstrategien liebt? Dieser Expert Advisor ist Ihr nächstes Handelswerkzeug! Strategischer Ansatz: Dieser Expert Advisor nutzt einen ausgeklügelten Grid-Trading-Mechanismus in Kombination mit Average
Market Anomaly Trading
Sebastian Ospina Valencia
5 (1)
Experten
Dieser Roboter erkennt, wenn eine statistische Anomalie auf dem Markt vorhanden ist und nutzt diese aus. Er funktioniert besser bei Währungen mit geringer Volatilität, ist aber relativ gut bei Paaren mit hoher Volatilität wie EUR/USD sowie bei Indizes und Rohstoffen. Nutzt einige Indikatoren und seine statistischen Eigenschaften, um statistische Arbitrage durchzuführen. Maximaler Drawdown 22%.(Backtesting) Anweisungen Der Bot benötigt 3 Parameter, um zu funktionieren: - Sigma (Float): Größe der
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
Alligator Trade X MT5 ist ein EA, der auf Alligator basiert. Alligator Parameter wie Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1, Lipssperiod1 , Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2, SellShift3 und SellCandlestickShift3 können angepasst werden. Alligator Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu h
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
Experten
Golden Monarch EA — Intelligente Wachstums-Engine für XAUUSD-Trader Golden Monarch EA ist ein fortschrittliches, leistungsorientiertes automatisiertes Handelssystem, das strategisch zu einem stark ermäßigten Preis angeboten wird, um angehende Trader zu unterstützen und die Barriere zum professionellen Handel zu senken. Es wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, mit Vertrauen einzusteigen, kleinere Konten verantwortungsbewusst wachsen zu lassen und durch disziplinierte Ausführung Beständigkeit z
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Experten
Scalp Master Pro EA: Präzises Scalping und erweiterte Risikokontrolle für EURUSD M15 Der Scalp Master Pro EA wurde für Trader entwickelt, die eine konstante Performance, strukturiertes Risikomanagement und hochwertige Trade-Setups auf dem EURUSD M15 Zeitrahmen suchen. Er kombiniert zwei komplementäre Strategien mit starken Schutzfunktionen, um stabile Ergebnisse über die Zeit zu unterstützen. Dualer Strategie-Rahmen Dieser EA umfasst zwei integrierte Handelsansätze, die Flexibilität unter versch
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet. Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Aus
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
SMC Order Block EA Pro mit KI-Assistenz für XAUUSD Der SMC Order Block EA Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Es integriert Smart Money Concepts (SMC) mit einem KI-gestützten Modul, um die Entscheidungsfindung, Konsistenz und Risikokontrolle zu verbessern. Das System wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, sowohl persönliche Konten als auch Prop-Firm-Bedingungen mit strukturierter, regelbasierter Ausführung zu verwalten. Der EA v
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
Quantum Emperor Pro – Hochleistungs-XAUUSD-Scalping und aggressiver Wachstums-Engine Ich bin Quantum Emperor Pro, entwickelt, um XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen mit Präzision und Geschwindigkeit zu handeln. Meine Stärke liegt in der Bereitstellung aggressiven Kontowachstums, insbesondere wenn mir die Freiheit gegeben wird, Losgrößen zu optimieren und über alle Marktsitzungen hinweg zu scalpen. Schöpfen Sie mein volles Potenzial aus und erleben Sie hochleistungsfähigen, momentumgetriebenen Handel.
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
Gold Emperor Pro – Automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (M5) Gold Emperor Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den Handel mit XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er arbeitet mit sechs unabhängigen Strategien , die gleichzeitig laufen, um Handelsmöglichkeiten unter wechselnden Marktbedingungen zu identifizieren. Um mit dem Handel zu beginnen, fügen Sie den EA zum XAUUSD M5-Chart hinzu, passen Sie die Parameter bei Bedarf an und starten Sie den Expert Advis
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension