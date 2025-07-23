Breakout Emperor
- Experten
- John Samuel Ifegwu
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 23 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
Breakout Emperor — Breakout-Handelssystem für XAUUSD (M15)
Breakout Emperor ist ein automatisierter Breakout-Handels-Expert Advisor, der für XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde entwickelt, um strukturierte Breakout-Bedingungen mithilfe von Volatilitäts-, Momentum- und Range-Filtern zu identifizieren. Es beinhaltet mehrere Ebenen des Risikoschutzes und eine adaptive Einstiegslogik, basierend auf den Marktbedingungen.
Der EA wurde durch einen Backtest von Oktober 2023 bis Juli 2025 evaluiert, bei dem er mit der getesteten Konfiguration 213 Trades ausführte. Alle unten gezeigten Performance-Metriken basieren ausschließlich auf den Backtest-Ergebnissen für diesen spezifischen Zeitraum und diese Konfiguration.
Strategieübersicht
Die Handelslogik verwendet eine Kombination aus ATR, ADX und RSI, um Breakout-Szenarien zu filtern. Der EA arbeitet innerhalb vordefinierter Volatilitätszonen und wendet ein adaptives Handelsmanagement an. Seine Einstiegsstruktur ist darauf ausgelegt, Fortsetzungsbewegungen zu erfassen, während das Risiko kontrolliert bleibt.
Wichtige technische Highlights
- 213 Trades im getesteten Zeitraum ausgeführt
- Nettoergebnis des Backtests für die getestete Konfiguration: $14.619,59 (Anfangsbilanz $6.000)
- Maximaler Drawdown (Bilanz): 6,43%
- Maximaler Drawdown (Eigenkapital): 9,39%
- Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoeigenkapital
- Risikomanagement-Tools: Breakeven, Trailing Stop, Stop-Loss-Pufferung, partieller Take Profit, Drawdown-basierter Stop
- Einstiegsverfeinerung unter Verwendung von ADX- und RSI-Bedingungen
- Schlüsselstatistiken aus dem Backtest: Profitfaktor 1,73, Erholungsfaktor 7,37, Sharpe Ratio 4,91
Intelligente Handelsfilter
- Range-Filter: Identifiziert Breakout-Zonen zwischen 160–2200 Pips
- ADX- & RSI-Filter: Werden verwendet, um Einträge mit geringem Momentum oder falschen Breakouts zu reduzieren
- ATR-Basierter Stop Loss & Trailing: Passt die Schutzstufen entsprechend der Marktvolatilität an
- Verlustobergrenze (Loss Cap): Option zur Aussetzung des Handels bei Annäherung an eine 30%ige Eigenkapitalreduzierung
Backtest-Konfiguration
- Symbol: XAUUSD
- Plattform: MT5
- Hebel: 1:10
- Handelssitzung: Asian Session Breakout (Sitzung 3)
- Testzeitraum: 2023.10.01 – 2025.07.22
- Modellierungsgenauigkeit: 99% Tick-Präzision
Backtest-Leistungsübersicht
|Metrik
|Wert
|Gesamtzahl Trades
|213
|Profitfaktor
|1,73
|Max. Drawdown (Bilanz)
|6,43%
|Durchschnittlicher Trade-Gewinn
|$68,64
|Größter Gewinntrade
|$739,62
|Größter Verlusttrade
|-$284,97
|Sharpe Ratio
|4,91
|Erholungsfaktor
|7,37
- Hinweis: Um die oben genannten Ergebnisse genau zu replizieren, stellen Sie sicher, dass der Parameter "EnableTradeManagement" unter dem Abschnitt "DEBUG" während des Backtests auf true gesetzt ist.
Zielbenutzer
- Händler, die mit XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen arbeiten
- Benutzer, die Breakout-fokussierte Methoden implementieren
- Händler, die strukturierte Risiko- und volatilitätsbasierte Filter benötigen
- Benutzer algorithmischer Systeme, die ein Breakout-Modell mit vordefinierten Regeln suchen
Systembeschreibung
Breakout Emperor ist strukturiert, um Volatilitätskompressions- und Expansionsphasen zu analysieren. Der EA integriert Range-Bewertung, Momentum-Bestätigung und Risikoadaption. Seine Konfigurationsoptionen ermöglichen es dem Benutzer, Risikotoleranz, Breakout-Schwellenwerte und Trailing-Logik an die individuellen Handelsanforderungen anzupassen.