SMC Order Block EA Pro
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versione: 2.3
- Aggiornato: 14 luglio 2025
- Attivazioni: 5
🚀 SMC Order Block EA Pro con AI Assist: Il Futuro del Trading Istituzionale dell'Oro su MT5
Sblocca i Concetti di Smart Money con Precisione Potenziata dall'IA su XAUUSD
L'SMC Order Block EA Pro è ora dotato della potente AI Assist (Assistenza IA), ridefinendo la tua esperienza di trading automatizzato su MetaTrader 5. Specificamente progettato per l'Oro (XAUUSD), questo Expert Advisor integra l'Intelligenza Artificiale per migliorare le sue già collaudate strategie Smart Money Concepts (SMC) — offrendo precisione, adattabilità e controllo del rischio senza pari.
Che tu stia affrontando sfide di prop firm o scalando un conto di trading personale, l'AI Assist ti conferisce maggiore disciplina, coerenza e la capacità di catturare setup ad alta probabilità, minimizzando al contempo l'esposizione a rischi inutili.
Costruito su una logica di trading di livello istituzionale, l'SMC Order Block EA Pro con AI eccelle nel trasformare piccoli conti in grandi opportunità.
👉 Semplicemente allega l'EA a XAUUSD, scarica il file set SMC_AGRESSIVE__XAUUSD_H4 dalla sezione commenti, caricalo sul tuo grafico e osserva l'SMC Order Block EA Pro fare il suo lavoro.
💰 Offerta Introduttiva: $50 — disponibile solo per i prossimi 5 acquirenti!
📈 Prezzo Finale: $200 (aumenta di $10 dopo ogni 5 acquisti).
✅ Per le migliori condizioni di trading e risultati di backtest affidabili, raccomandiamo IC Markets.
🌟 Perché i Trader Scelgono SMC Order Block EA Pro
- ✔ Trading Completamente Automatizzato – mani libere, nessun input manuale richiesto
- ✔ Ottimizzato per XAUUSD H4 – sintonizzato con precisione per l'Oro
- ✔ Bilancia il potenziale di profitto con una rigorosa gestione del rischio
- ✔ Configurazione semplice – basta caricare, allegare e fare trading
📋 Requisiti Minimi e Raccomandazioni
- Broker: Qualsiasi broker affidabile a basso spread (IC Markets fortemente raccomandato)
- Prezzo dell'Oro: Richiede una quotazione a 2 decimali (non compatibile con broker a 3 decimali)
- Deposito Iniziale:
- Minimo: $150 (con leva 1:500)
- Raccomandato: $500 (con leva 1:500)
- Leva: Minimo 1:100 (1:500 preferito)
⚡ Ottieni il vantaggio istituzionale nel trading dell'Oro con SMC Order Block EA Pro — costruito per la coerenza, ottimizzato per la redditività.
👉 Ottieni SMC Order Block EA Pro oggi stesso e porta il tuo trading al livello successivo!