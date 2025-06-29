SMC Order Block EA Pro (AI 지원 포함) XAUUSD용

SMC Order Block EA Pro는 XAUUSD를 위해 특별히 설계된 MetaTrader 5용 자동 거래 시스템입니다. 이는 스마트 머니 개념(Smart Money Concepts, SMC)을 AI 지원 모듈과 통합하여 의사 결정, 일관성 및 위험 제어를 개선합니다. 이 시스템은 트레이더가 구조화되고 규칙 기반의 실행을 통해 개인 계좌와 프롭 펌 조건 모두를 관리할 수 있도록 돕기 위해 구축되었습니다.

이 EA는 오더 블록(order blocks), 방향성 편향(directional bias) 및 구조화된 가격 움직임을 식별하는 기관 스타일의 로직을 사용합니다. 통합된 AI 모듈을 통해 거래 필터링을 향상시키고 변화하는 시장 조건에 적응합니다.

시작하려면 EA를 XAUUSD 차트에 첨부하고 제품 댓글 섹션에서 제공되는 권장 설정 파일을 로드하십시오.

주요 기능

수동 개입이 필요 없는 완전 자동 거래.

H4 시간 프레임의 XAUUSD에 최적화됨.

수익 중심 로직과 엄격한 위험 관리 매개변수를 결합.

명확한 구성 입력으로 간편한 설정.

최소 요구 사항 및 권장 사항

브로커: 경쟁력 있는 스프레드를 제공하는 평판 좋은 브로커.

경쟁력 있는 스프레드를 제공하는 평판 좋은 브로커. 가격 형식: 소수점 이하 2자리 XAUUSD 견적 필요.

소수점 이하 2자리 XAUUSD 견적 필요. 초기 예치금: 최소: 150 USD (1:500 레버리지 사용 시) 권장: 500 USD (1:500 레버리지 사용 시)

레버리지: 최소 1:100 (1:500 권장).

SMC Order Block EA Pro는 AI 지원 스마트 머니 개념을 사용하여 금 거래에 대한 구조화되고 일관되며 적응 가능한 접근 방식을 제공하도록 설계되었습니다.

오늘 EA를 확보하고 XAUUSD 거래에 훈련되고 체계적인 방법을 적용하십시오.