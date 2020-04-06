SMC Order Block EA Pro（含AI辅助）适用于 XAUUSD

SMC Order Block EA Pro 是一款专为 XAUUSD 设计的 MetaTrader 5 自动交易系统。它集成了智能资金概念（Smart Money Concepts, SMC）和 AI 辅助模块，以提高决策制定、一致性和风险控制。该系统旨在通过结构化、基于规则的执行，帮助交易者管理个人账户和自营交易公司（prop firm）的条件。

该 EA 采用机构风格的逻辑，识别订单块（order blocks）、方向性偏差（directional bias）和结构化价格行为。借助集成的 AI 模块，它可以增强交易过滤并适应不断变化的市场条件。

开始时，将 EA 附加到 XAUUSD 图表并加载产品评论部分提供的推荐设置文件。

主要特点

全自动交易，无需人工干预。

针对 H4 时间框架上的 XAUUSD 进行了优化。

将以利润为中心的逻辑与严格的风险管理参数相结合。

设置简单，配置输入清晰。

最低要求和建议

经纪商: 任何信誉良好且点差具有竞争力的经纪商。

任何信誉良好且点差具有竞争力的经纪商。 报价格式: 需要 2 位小数的 XAUUSD 报价。

需要 2 位小数的 XAUUSD 报价。 初始存款: 最低: 150 USD (使用 1:500 杠杆) 推荐: 500 USD (使用 1:500 杠杆)

杠杆: 最低 1:100 (推荐 1:500)。

SMC Order Block EA Pro 旨在利用智能资金概念和 AI 支持，为黄金交易提供结构化、一致且适应性强的方法。

立即获取该 EA，并为您的 XAUUSD 交易应用纪律严明、系统化的方法。