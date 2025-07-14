SMC Order Block EA Pro

🚀 AI Destekli SMC Order Block EA Pro: MT5'te Kurumsal Altın Ticaretinin Geleceği

XAUUSD'de Yapay Zeka ile Geliştirilmiş Hassasiyetle Akıllı Para Konseptlerini Açığa Çıkarın

SMC Order Block EA Pro şimdi güçlü bir AI Assist (Yapay Zeka Desteği) ile birlikte geliyor ve MetaTrader 5'teki otomatik ticaret deneyiminizi yeniden tanımlıyor. Özellikle Altın (XAUUSD) için tasarlanan bu Expert Advisor, zaten kanıtlanmış olan Akıllı Para Konseptleri (SMC) stratejilerini geliştirmek için Yapay Zekayı entegre ederek eşsiz bir doğruluk, uyarlanabilirlik ve risk kontrolü sunuyor.

İster bir prop firma zorluklarını aşın ister kişisel bir ticaret hesabını ölçeklendirin, AI Assist size daha fazla disiplin, tutarlılık ve gereksiz risklere maruz kalmayı en aza indirirken yüksek olasılıklı kurulumları yakalama yeteneği sağlar.

Kurumsal düzeyde ticaret mantığı üzerine kurulu olan AI'lı SMC Order Block EA Pro, küçük hesapları büyük fırsatlara dönüştürmede üstünlük sağlar.

👉 EA'yı basitçe XAUUSD'ye ekleyin, yorum bölümünden SMC_AGRESSIVE__XAUUSD_H4 ayar dosyasını indirin, grafiğinize yükleyin ve SMC Order Block EA Pro'nun işini yapmasını izleyin.

💰 Tanıtım Teklifi: $50 — yalnızca sonraki 5 alıcı için geçerlidir!

📈 Son Fiyat: $200 (her 5 alımdan sonra $10 artar).

✅ En iyi ticaret koşulları ve güvenilir geriye dönük test sonuçları için IC Markets'ı öneriyoruz.

🌟 Yatırımcılar SMC Order Block EA Pro'yu Neden Seçiyor?

  • ✔ Tamamen Otomatik Ticaret – eller serbest, manuel giriş gerekmez
  • XAUUSD H4 için Optimize Edildi – Altın için hassas ayarlandı
  • Kâr potansiyeli ile katı risk yönetimini dengeler
  • ✔ Basit kurulum – sadece yükleyin, ekleyin ve ticaret yapın

📋 Minimum Gereksinimler ve Tavsiyeler

  • Broker: Düşük spreadlere sahip herhangi bir güvenilir broker (IC Markets şiddetle tavsiye edilir)
  • Altın Fiyatlandırması: 2 ondalık basamaklı kotasyon gerektirir (3 ondalık basamaklı brokerlarla uyumlu değildir)
  • Başlangıç Depozitosu:
    • Minimum: $150 (1:500 kaldıraç ile)
    • Önerilen: $500 (1:500 kaldıraç ile)
  • Kaldıraç: Minimum 1:100 (1:500 tercih edilir)

⚡ Tutarlılık için inşa edilmiş, kârlılık için optimize edilmiş SMC Order Block EA Pro ile Altın ticaretinde kurumsal avantajı yakalayın.

👉 SMC Order Block EA Pro'yu bugün alın ve ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!

