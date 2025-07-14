SMC Order Block EA Pro

SMC Order Block EA Pro mit KI-Assistenz für XAUUSD

Der SMC Order Block EA Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Es integriert Smart Money Concepts (SMC) mit einem KI-gestützten Modul, um die Entscheidungsfindung, Konsistenz und Risikokontrolle zu verbessern. Das System wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, sowohl persönliche Konten als auch Prop-Firm-Bedingungen mit strukturierter, regelbasierter Ausführung zu verwalten.

Der EA verwendet institutionelle Logik und identifiziert Order Blocks, direktionale Voreingenommenheit (directional bias) und strukturiertes Preisverhalten. Mit dem integrierten KI-Modul verbessert er die Handelsfilterung und passt sich an sich ändernde Marktbedingungen an.

Befestigen Sie den EA zunächst an einem XAUUSD-Chart und laden Sie die empfohlene Einstellungsdatei, die im Produktkommentarbereich verfügbar ist.

Hauptmerkmale

       
  • Vollautomatisiertes Trading ohne manuelle Eingriffe erforderlich.
    •    
  • Optimiert für XAUUSD auf dem H4-Zeitrahmen.
    •    
  • Kombiniert gewinnorientierte Logik mit strengen Risikomanagement-Parametern.
    •    
  • Einfache Einrichtung mit klaren Konfigurationseingaben.

Mindestanforderungen und Empfehlungen

       
  • Broker: Jeder seriöse Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads.
    •    
  • Preisformat: Erfordert ein XAUUSD-Quote mit 2 Dezimalstellen.
    •    
  • Anfangseinzahlung:        
                 
    • Minimum: 150 USD (mit 1:500 Hebel)
      •            
    • Empfohlen: 500 USD (mit 1:500 Hebel)
      •        
       
    •    
  • Hebelwirkung: Minimum 1:100 (1:500 empfohlen).

SMC Order Block EA Pro wurde entwickelt, um einen strukturierten, konsistenten und anpassungsfähigen Ansatz für den Goldhandel mithilfe von Smart Money Concepts mit KI-Unterstützung zu bieten.

Holen Sie sich den EA noch heute und wenden Sie eine disziplinierte, systematische Methode auf Ihren XAUUSD-Handel an.

