Trend Master Ultra

TrendMaster Ultra: Профессиональный гибрид SMC и индикаторных систем

TrendMaster Ultra — это высокотехнологичная гибридная торговая система для терминала MetaTrader 4, объединяющая классический технический анализ и современную концепцию Smart Money Concepts (SMC). Инструмент полностью очищает график от рыночного шума и концентрируется исключительно на трендовых откатах, являясь незаменимым помощником для профессиональных ручных трейдеров.
Рассчитывая данные непосредственно на основе текущей рыночной волатильности, индикатор динамически адаптируется к рынку, отображая точные разворотные цели и зоны скопления институциональной ликвидности.
Торговая логика и возможности
В отличие от стандартных осцилляторов, генерирующих опасные контр-трендовые сигналы, TrendMaster Ultra работает строго по тренду. Индикатор объединяет показания трех фильтров для определения приоритетного направления торговли:
  1. Глобальный фильтр тренда (MTF H4): Непрерывно сканирует старший таймфрейм (H4) относительно тяжелой EMA 200 для определения макро-направления.
  2. Локальный тренд (EMA Cross): Отслеживает пересечение быстрой 12 и медленной 26 Экспоненциальных скользящих средних на рабочем графике.
  3. Фильтр силы рынка (ADX): Измеряет моментум волатильности, автоматически переводя систему в защитный режим «FLAT» во время боковика, блокируя ложные входы.
Сигналы формируются только тогда, когда макро- и микро-тренды полностью согласованы , превращая осцилляторы в точные инструменты для ловли завершения коррекций.
Матрица торговых сигналов
Индикатор предлагает три независимых типа сигналов, разнесенных по стандартным буферам MT4 для обеспечения идеальной визуальной иерархии:
  • Сигнал 1: Пересечение EMA (Вход на импульсе) [Буферы 4 и 5]: Классические стрелки, фиксирующие физическое пересечение EMA 12/26, подтвержденные волатильностью ADX и направлением H4.
  • Сигнал 2: Трендовые круги отката [Буферы 6 и 7]: Определяют точку завершения коррекции. Когда цена откатывается к нижней (для BUY) или верхней (для SELL) ленте Боллинджера, а Stochastic или RSI заходят в зоны экстремальной перекупленности/перепроданности, на графике появляется аккуратная точка.
  • Сигнал 3: КОНФЛЮЭНЦИЯ СУПЕР-СИГНАЛА [Буферы 2 и 3]: Самый сильный снайперский паттерн системы. Формируется, когда на одном баре сходятся: глобальный тренд, глубокий откат к ленте BB, экстремальные значения осцилляторов и разворотная свечная модель Price Action (Пин-бар или Поглощение). Маркируется крупными стрелками и сопровождается мгновенным Push-уведомлением на телефон.
Элементы Smart Money (SMC) и визуальное оформление
Для сохранения чистоты рабочего пространства все SMC-элементы отрисовываются через графические объекты, аккуратно уходящие в область правого отступа графика:
  • Зоны S/R по свече: Строит точные прямоугольники уровней Поддержки и Сопротивления, высота которых строго соответствует диапазону High/Low свечи, сформировавшей подтвержденный экстремум.
  • Линии BOS и CHoCH: Отслеживает пробой структуры (BOS) и слом тренда (CHoCH) исключительно по ценам закрытия (Close) свечей. Линии имеют динамический цвет: синий/голубой для бычьих пробитий, розовый/красный — для медвежьих.
  • Пулы ликвидности (Цели): Находит уровни "Equal Highs" и "Equal Lows" (равные экстремумы). Индикатор маркирует эти зоны профессиональными значками целей (точка в круге) прямо на свечах.
  • Умный алгоритм самоочищения: Чтобы график не превращался в «забор» на истории, каждая зона S/R, линия BOS/CHoCH и значок ликвидности автоматически стираются с экрана в тот самый момент, когда живая или историческая свеча закрывается за их пределами.
Встроенный статистический модуль и защита процессора
  • Автоматический бэктест на графике: Индикатор оснащен автономным модулем калькуляции статистики. Он сканирует до 2000 баров истории, виртуально рассчитывая Stop Loss и Take Profit по волатильности ATR для каждого Супер-Сигнала, и выводит реальный WinRate % прямо на панель.
  • Оптимизация без фризов: Тяжелые математические вычисления вложенных циклов защищены 30-секундным кэш-таймером. Расчеты происходят плавно в фоновом режиме, гарантируя плавный скроллинг графика и отсутствие зависаний терминала.
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    Reda El Koutbane
    Индикаторы
    Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (302)
    Индикаторы
    Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
    Neo Wave PRO
    Nikolay Raykov
    5 (1)
    Индикаторы
    Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
    AW Candle Patterns MT4
    AW Trading Software Limited
    Индикаторы
    Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
    All in One Trade
    Alexey Minkov
    4.5 (28)
    Индикаторы
    Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.85 (60)
    Индикаторы
    Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
    ECM Channel MT4
    Paulo Rocha
    Индикаторы
    ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    4.71 (7)
    Индикаторы
    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (21)
    Индикаторы
    FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (37)
    Индикаторы
    Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
    Trend Reader Indicator
    Lachezar Krastev
    Индикаторы
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Индикаторы
    Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
    Volume Break Oscillator MT4
    Roberto Bonati
    Индикаторы
    Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
    Atomic Analyst
    Issam Kassas
    5 (11)
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    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
    Color Trend FX
    Alexey Minkov
    4 (4)
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    Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
    Linear Trend Predictor
    Vitalyi Belyh
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    Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
    Market Reversal Alerts Dashboard
    Lee Samson
    5 (9)
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    Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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    ВНИМАНИЕ: Стартовая акция! Скидка 70% на первые 10 лицензий!  Осталось всего 6 копий по цене $99. Следующая цена — $149. Финальная розничная стоимость — $349. Успейте зафиксировать лучшую цену до обновления карточки!  FRANKY GOLD MT4 — это институциональный гибридный советник, разработанный специально для умной торговли Золотом (XAUUSD) и ключевыми мажорами. Робот сочетает в себе контртрендовую точность (алгоритм Archangel) и трендовую безопасность (алгоритм Angel), полностью управляемые адапт
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