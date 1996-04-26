Trend Master Ultra

TrendMaster Ultra — это высокотехнологичная гибридная торговая система для терминала MetaTrader 4, объединяющая классический технический анализ и современную концепцию Smart Money Concepts (SMC). Инструмент полностью очищает график от рыночного шума и концентрируется исключительно на трендовых откатах, являясь незаменимым помощником для профессиональных ручных трейдеров.

Рассчитывая данные непосредственно на основе текущей рыночной волатильности, индикатор динамически адаптируется к рынку, отображая точные разворотные цели и зоны скопления институциональной ликвидности.

Торговая логика и возможности

В отличие от стандартных осцилляторов, генерирующих опасные контр-трендовые сигналы, TrendMaster Ultra работает строго по тренду. Индикатор объединяет показания трех фильтров для определения приоритетного направления торговли:

Глобальный фильтр тренда (MTF H4): Непрерывно сканирует старший таймфрейм (H4) относительно тяжелой EMA 200 для определения макро-направления. Локальный тренд (EMA Cross): Отслеживает пересечение быстрой 12 и медленной 26 Экспоненциальных скользящих средних на рабочем графике. Фильтр силы рынка (ADX): Измеряет моментум волатильности, автоматически переводя систему в защитный режим «FLAT» во время боковика, блокируя ложные входы.

Сигналы формируются только тогда, когда макро- и микро-тренды полностью согласованы , превращая осцилляторы в точные инструменты для ловли завершения коррекций.

Матрица торговых сигналов

Индикатор предлагает три независимых типа сигналов, разнесенных по стандартным буферам MT4 для обеспечения идеальной визуальной иерархии:

Сигнал 1: Пересечение EMA (Вход на импульсе) [Буферы 4 и 5]: Классические стрелки, фиксирующие физическое пересечение EMA 12/26, подтвержденные волатильностью ADX и направлением H4.

Сигнал 2: Трендовые круги отката [Буферы 6 и 7]: Определяют точку завершения коррекции. Когда цена откатывается к нижней (для BUY) или верхней (для SELL) ленте Боллинджера, а Stochastic или RSI заходят в зоны экстремальной перекупленности/перепроданности, на графике появляется аккуратная точка.

Сигнал 3: КОНФЛЮЭНЦИЯ СУПЕР-СИГНАЛА [Буферы 2 и 3]: Самый сильный снайперский паттерн системы. Формируется, когда на одном баре сходятся: глобальный тренд, глубокий откат к ленте BB, экстремальные значения осцилляторов и разворотная свечная модель Price Action (Пин-бар или Поглощение). Маркируется крупными стрелками и сопровождается мгновенным Push-уведомлением на телефон.

Элементы Smart Money (SMC) и визуальное оформление

Для сохранения чистоты рабочего пространства все SMC-элементы отрисовываются через графические объекты, аккуратно уходящие в область правого отступа графика:

Зоны S/R по свече: Строит точные прямоугольники уровней Поддержки и Сопротивления, высота которых строго соответствует диапазону High/Low свечи, сформировавшей подтвержденный экстремум.

Линии BOS и CHoCH: Отслеживает пробой структуры (BOS) и слом тренда (CHoCH) исключительно по ценам закрытия (Close) свечей. Линии имеют динамический цвет: синий/голубой для бычьих пробитий, розовый/красный — для медвежьих.

Пулы ликвидности (Цели): Находит уровни "Equal Highs" и "Equal Lows" (равные экстремумы). Индикатор маркирует эти зоны профессиональными значками целей (точка в круге) прямо на свечах.

Умный алгоритм самоочищения: Чтобы график не превращался в «забор» на истории, каждая зона S/R, линия BOS/CHoCH и значок ликвидности автоматически стираются с экрана в тот самый момент, когда живая или историческая свеча закрывается за их пределами.

Встроенный статистический модуль и защита процессора