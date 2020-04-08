Bomb Signal

Special offer in honor of the New Year and Christmas!!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

Bomb Signal  — мощный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения, Bomb Signal  — ваш союзник.

Как это работает:

Этот индикатор сочетает в себе три различных метода — анализ объема, закрытие свечей и симметричный тренд — для обнаружения и сигнализации о возможностях покупки и продажи. Bomb Signal  похож на «бомбу», когда обнаруживает возможность покупки.

Почему Bomb Signal  отличается?

Полная надежность: Сигнал Bomb Signal не удаляет сигналы. Как только сигнал подан, он остается, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность.
Чрезвычайная точность: Bomb Signal не посылает ложных сигналов. Он обновляет вас в режиме реального времени, корректируясь по мере развития рынка, но сохраняя прозрачность предыдущих сигналов.
Обновление в реальном времени: сигналы идентифицируются в режиме реального времени и обновляются при необходимости, что позволяет вам быстро реагировать на изменения рынка.
Максимизируйте свои результаты:

Сигнал Bomb Signal идеально подходит для определения движений продолжения тренда.

Например, если у вас уже есть короткая позиция, и индикатор посылает сигнал на покупку на M15, сейчас самое время закрыть ваши ордера или разместить частичные, и наоборот.

Кроме того, после тщательного анализа мы рекомендуем вам следовать сигналам на M15,M30, H1 и H4 со стоп-лоссом всего в 50 пунктов. Это позволяет цене двигаться в сторону сигнала Bomb Signal , максимизируя ваши шансы на успех.

Если индикатор подаст противоположный сигнал, у вас будет возможность быстро закрыться и позиционироваться в новом тренде.

Рекомендуемое использование:

Используйте сигнал Bomb Signal на таймфреймах M5,M15,M30, H1, H4 и D1 для получения более стабильных результатов.
Избегайте использования M1, чтобы обеспечить максимально возможную точность.


