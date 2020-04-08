Bomb Signal
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 2.10
Bomb Signal — мощный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения, Bomb Signal — ваш союзник.
Как это работает:
Этот индикатор сочетает в себе три различных метода — анализ объема, закрытие свечей и симметричный тренд — для обнаружения и сигнализации о возможностях покупки и продажи. Bomb Signal похож на «бомбу», когда обнаруживает возможность покупки.
Почему Bomb Signal отличается?
Сигнал Bomb Signal идеально подходит для определения движений продолжения тренда.
Например, если у вас уже есть короткая позиция, и индикатор посылает сигнал на покупку на M15, сейчас самое время закрыть ваши ордера или разместить частичные, и наоборот.
Кроме того, после тщательного анализа мы рекомендуем вам следовать сигналам на M15,M30, H1 и H4 со стоп-лоссом всего в 50 пунктов. Это позволяет цене двигаться в сторону сигнала Bomb Signal , максимизируя ваши шансы на успех.
Если индикатор подаст противоположный сигнал, у вас будет возможность быстро закрыться и позиционироваться в новом тренде.
Рекомендуемое использование: