Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий
Обновление содержит следующие изменения:
- Terminal: Расширены возможности для фундаментального анализа инструментов.
Добавлены новые свойства торговых инструментов, позволяющие еще более точно категоризировать их:
- Сектор — сектор экономики, к которому относится инструмент. Например: энергетика, финансы, здравоохранение и т.д.
- Индустрия — отрасль индустрии, к которой относится инструмент. Например: спортивная одежда и аксессуары, производство автомобилей, ресторанный бизнес и т.д.
- Страна — страна компании, чьи акции обращаются на бирже.
Эти свойства позволили реализовать в Обзоре рынка отдельную систему для удобной работы с инструментами по секторам. Выберите нужную категорию из меню, и все доступные инструменты из нее будут добавлены в список для комплексного анализа:
Также новые свойства теперь доступны в спецификации контрактов:
Помимо этого, теперь вы можете легко открыть фундаментальные данные по инструментам. В контекстное меню Обзора рынка для каждого символа добавлены ссылки на крупнейшие агрегаторы:
Доступность новых данных зависит от брокеров, поскольку именно они контролируют настройки. Однако мы постарались сделать так, чтобы информация стала доступна по умолчанию для максимального количества инструментов. Как только брокеры обновят свои серверы на новую версию, данные по странам, секторам и индустрии появятся в ваших платформах.
"Доступность новых данных зависит от брокера"
Это ключевая фраза, которая сводит на "нет" доступность в использовании этих нужных возможностей.
Ввиду того, что дилеры-брокеры безответственно подходят к заполнению свойств символа, попросту говоря игнорируют этот функционал.
Уверен, что в основном так и будет, или из-за безответственности, лени, или некомпетентности.
В связи с этим, убедительно прошу Вас добавить константы-свойств в кастомные символы. Чтобы пользователь сам мог заполнять необходимые ему свойства кастомного символа.
Так же убедительно прошу, исправить текущие ошибки по заполнению свойств кастомных символов.
Скрипт воспроизводящий ошибки я предоставлял @Ilyas им была создана заявка.
Будут ли исправлены эти ошибки, в этом обновлении?
MetaQuotes:
23 MetaEditor: Начата глобальная переработка функций интеллектуального управления кодом (интеллисенс).
- Теперь в подсказках указывается полная сигнатура функции, а не только ее название.
- Шрифт, которым отображаются подсказки, теперь берется из настроек MetaEditor.
это не работает правильно, начал набирать CopyOpen() - окно подсказки вылезло за левый край монитора:
MQL5: Значительно ускорено выполнение функции AccountInfoDouble с параметрами ACCOUNT_EQUITY и ACCOUNT_BALANCE.
Похоже, проделали ревизию всего на тормоза.
MQL5: Исправлена ошибка, возникавшая при применении шаблона к графику при помощи функции ChartApplyTemplate.
Что именно было поправлено ?
- www.mql5.com
Будет ли реализована работай Айсберг заявок на ФОРТС Moex?
- www.moex.com
2020.09.12 04:05:52.498 Core 5 genetic pass (0, 1) tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" in 0:00:04.105 2020.09.12 04:05:52.498 Core 5 connection closed
Думаю, это правильно. Правда, при большом количестве кастомных символов папка bases забивается быстро.
Например, имеются 200 кастомных символов. Если залогиниться на Server1, то эти кастомные символы будут располагаться в этой папке Tester\bases\Server1\.
Если после этого сделать логин на Server2, то эти же символы продублируются в другую папку: Tester\bases\Server2\.
Наверное, это не очень правильно, что одни и те же символы повторяются.
Регулярно чищу bases-папку от кастомных символов. Особенно это нужно делать, когда кастомный символ обновился. Иначе рискуешь на старой не актуально истории получать результаты бектеста.
Профилировщик отменяет загрузку.
MT5, сборка 2605
Пример:
int test_1() { switch ( 10 ) { case 0 : return 1 ; case 1 : return 1 ; case 2 : return 1 ; case 3 : return 1 ; case 4 : return 1 ; case 5 : return 1 ; case 6 : return 1 ; case 7 : return 1 ; case 8 : return 1 ; case 9 : return 1 ; case 10 : return 1 ; default : return 0 ; } return 2 ; } int test_2() { switch ( 3 ) { case 0 : return 1 ; case 1 : return 1 ; case 2 : return 1 ; case 3 : return 1 ; default : return 0 ; } return 2 ; } void OnTick () { for ( int x= 1 ;x<= 100000 ; x++) { int res1 = test_1(); } for ( int x= 1 ;x<= 100000 ; x++) { int res2 = test_2(); } // TesterStop(); }
this does not work correctly, I started typing CopyOpen() - the hint window popped out over the left edge of the monitor:
I also came to report this. It has made me revert to previoud builds over ten time. Each time coming back to see if it is fixed.
Too bad I'm reverting again.
Профилировщик отменяет загрузку.
MT5, сборка 2605
Пример:
Код полностью вырезается оптимизатором до состояния, когда функция OnTick становится пустой.
Der Code wird vom Optimierer vollständig geschnitten, bis die OnTick-Funktion leer wird.
Код полностью вырезается оптимизатором до состояния, когда функция OnTick становится пустой.
Хорошо я понял. Потому что «случай переключения» всегда идет одним и тем же путем.
Спасибо за чаевые.
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В четверг 17 сентября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Добавлены новые свойства торговых инструментов, позволяющие еще более точно категоризировать их:
Эти свойства позволили реализовать в Обзоре рынка отдельную систему для удобной работы с инструментами по секторам. Выберите нужную категорию из меню, и все доступные инструменты из нее будут добавлены в список для комплексного анализа:
Также новые свойства теперь доступны в спецификации контрактов:
Помимо этого, теперь вы можете легко открыть фундаментальные данные по инструментам. В контекстное меню Обзора рынка для каждого символа добавлены ссылки на крупнейшие агрегаторы:
Помимо этого, внесены улучшения для более удобной работы: новые яркие цвета для кнопок, более заметные кнопки входа в MQL5-аккаунт и др.
Перечисление содержит следующие значения:
Для проверки вещественного числа на валидность можно использовать следующий код:
Свойства возвращаются в виде строки.
Сектор и индустрия, к которым относится инструмент, также можно получить в виде значения перечисления. Для этого запросите следующие свойства при помощи функции SymbolInfoInteger:
Для работы с этими свойствами добавлены перечисления ENUM_SYMBOL_SECTOR и ENUM_SYMBOL_INDUSTRY.
Работа над профилировщиком еще продолжается. Дальнейшие улучшения ожидайте в ближайших версиях платформы.
Новый критерий позволяет понять, что максимальное значение одного параметра (например, прибыли) не всегда является лучшим вариантом с точки зрения комплексного анализа. Он позволяет поэтапно выбирать наилучшие проходы: сначала по количеству сделок, затем из этой выборки по мат. ожиданию прибыльности, затем по фактору восстановления и так далее. Таким образом, в результате оптимизации вы получаете наилучшие проходы по всем параметрам, а далее из них вы уже можете выбрать конкретные, например, с наибольшей прибылью.
Выберите новый критерий в настройках тестера стратегий и запустите оптимизацию.
В результатах оптимизации значение "Complex Criterion max" будет выведено отдельной колонкой "Result". По ней можно сортировать проходы. Новый критерий также поддерживает цветовую подсветку, которая позволяет визуально определить наиболее удачные проходы. Значения ниже 20 подсвечиваются красным, выше 80 — темно зеленым.
Обновление будет доступно через систему Live Update.