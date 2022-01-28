Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 2
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OK ich habe verstanden. Weil der "Schaltfall" immer den gleichen Weg geht.
Danke für den Tipp.
Новый код с изменением путей:
Работает !
В MT5 много мест, где действие можно выполнить двойным щелкчом мыши по соответствующей строке.
Например, в Тестере запустить одиночный проход из результатов Оптимизации. Или в списке символов (CTRL+U) включить/выключить символ из Обзора рынка.
Однако, двойной щелчок мышью не дублируется нажатием клавиши Enter. Получается так, что стрелки вверх/вниз позволяют выбрать нужную строку в списке, но для действия над этой строкой нужно задействовать мышь, клавиатура исключается.
Возможно ли поправить это? Т.е. там, где есть действие по двойному щелчку мышью, повесить его же и на клавишу Enter.
Вчера мой МТ5 обновился до 2596 билда.
В результате что-то произошло с компилятором. Старые индикаторы работают как прежде.
Но если я копирую его же с новым именем, то после компиляции полный развал, отображает какую-то ерунду.
Сегодня МТ5 обновился до билда 2605. К сожалению, эта проблема осталась.
Прежний код, скомпилированный новым билдом, работает неправильно.
В чем причина ? Что с этим делать ?
Вчера мой МТ5 обновился до 2596 билда.
В результате что-то произошло с компилятором. Старые индикаторы работают как прежде.
Но если я копирую его же с новым именем, то после компиляции полный развал, отображает какую-то ерунду.
Сегодня МТ5 обновился до билда 2605. К сожалению, эта проблема осталась.
Прежний код, скомпилированный новым билдом, работает неправильно.
В чем причина ? Что с этим делать ?
Покажите код, разберитесь с логгированием. Скорее всего неопределенное поведение или слабый код.
Нельзя же по таким словам давать ответы.
Покажите код, разберитесь с логгированием. Скорее всего неопределенное поведение или слабый код.
Нельзя же по таким словам давать ответы.
Будет намного лучше если при исправлениях будет описано что именно исправлено
MQL5: Исправлена ошибка, возникавшая при применении шаблона к графику при помощи функции ChartApplyTemplate.
Я наблюдал несколько ошибок при работе с этой функцией.
Так же нет исправления с ChartSaveTemplate, я писал несколько раз тут на форуме, если объект скрыт из списка объектов то он не сохраняется в шаблоне....
Покажите код, разберитесь с логгированием. Скорее всего неопределенное поведение или слабый код.
Нельзя же по таким словам давать ответы.
В логгах индикатор пишет только что "загружен успешно" и "удален".
Никаких сообщений больше нет, также как и у старого варианта.
В качестве примера прилагаю простенький индикатор зигзага. Этот индикатор рисует на графике 4-е зигзага с их коридорами.
Предназначен для тикового графика. Этот тиковый график я создал как пользовательский символ и работаю с ним в оффлайне.
Кроме того в архиве есть два скриншота: нормальная отрисовка индикатора и та, что получается после компиляции.
В логгах индикатор пишет только что "загружен успешно" и "удален".
Никаких сообщений больше нет, также как и у старого варианта.
В качестве примера прилагаю простенький индикатор зигзага. Этот индикатор рисует на графике 4-е зигзага с их коридорами.
Предназначен для тикового графика. Этот тиковый график я создал как пользовательский символ и работаю с ним в оффлайне.
Кроме того в архиве есть два скриншота: нормальная отрисовка индикатора и та, что получается после компиляции.
Проверьте на штатном символе EURUSD, где у вас правильно все рисуется, а потом ищите разницу в настройках между кастомным и оригинальным символами.
Логгирование имею в виду с вашей стороны методом встраивания в ключевые точки кода распринтовки важных переменных.
Код без комментариев + громадное количество целочисленных (вместо вещественных, экономить пытались? зря) операций запросто могут приводить к переполнениям.
Вообще код страшненный.
Проверьте на штатном символе EURUSD, где у вас правильно все рисуется, а потом ищите разницу в настройках между кастомным и оригинальным символами.
Логгирование имею в виду с вашей стороны методом встраивания в ключевые точки кода распринтовки важных переменных.
На штатном символе проверил с самого начала. Те же проблемы.
Что же до распринтовки важных переменных, то для этого надо хотя бы идеи иметь по поводу причин.
Чтобы понимать, что распечатывать. Не буду же я вообще все переменные распечатывать.
Код без комментариев + громадное количество целочисленных (вместо вещественных, экономить пытались? зря) операций запросто могут приводить к переполнениям.
Вообще код страшненный.
Этот код работает уже 15 лет. Никаких переполнений в нем не может быть. Диапазоны всех переменных учтены.
Да и искать корень проблемы в переполнениях, имхо, ложный путь.
Индикатор принципиально неверно отрисовывает.
Код ничего особенного не делает. Даже вычислений там почти нет.
Он просто позиционирует вершину зигзага и переносит ее по мере поступления тиков.
По картинке видно, что вершины расположены как попало, с большими интервалами.
То есть алгоритм убит и что там происходит неизвестно. И происходит это с самого начала графика, где никаких переполнений еще не может быть.
И это после компиляции. А старый .ex5 файл работает нормально. Кстати и на EURUSD, М1 точно также хорошо.
Кроме того, это же происходит и на других индикаторах. Полагаете, что вдруг все индикаторы перестали работать из-за ошибок в коде ?
Код полностью вырезается оптимизатором до состояния, когда функция OnTick становится пустой.
Ужас.
На штатном символе проверил с самого начала. Те же проблемы.
Что же до распринтовки важных переменных, то для этого надо хотя бы идеи иметь по поводу причин.
Чтобы понимать, что распечатывать. Не буду же я вообще все переменные распечатывать.
Этот код работает уже 15 лет. Никаких переполнений в нем не может быть. Диапазоны всех переменных учтены.
Да и искать корень проблемы в переполнениях, имхо, ложный путь.
Индикатор принципиально неверно отрисовывает.
Код ничего особенного не делает. Даже вычислений там почти нет.
Он просто позиционирует вершину зигзага и переносит ее по мере поступления тиков.
По картинке видно, что вершины расположены как попало, с большими интервалами.
То есть алгоритм убит и что там происходит неизвестно. И происходит это с самого начала графика, где никаких переполнений еще не может быть.
И это после компиляции. А старый .ex5 файл работает нормально. Кстати и на EURUSD, М1 точно также хорошо.
Кроме того, это же происходит и на других индикаторах. Полагаете, что вдруг все индикаторы перестали работать из-за ошибок в коде ?
Детальнее будем разбираться в понедельник.
У меня правильно(насколько я понимаю) отрисовывает на любом таймфрейме EURUSD на MetaQuotes-Demo. Билд 2605.