Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 15
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Поддержку уже физически выпилили из кода.
Понял, жаль конечно. Печально то, что я бы может и купил нетбук с большим объёмом памяти, да и вообще пошустрей, но их сейчас не делают, фактически выбрать не из чего 10 дюймов. Планшет не хочу - зачем мне его в руках держать, когда можно просто на живот положить нетбук :)
А вот ещё глюк, цена открытия дня поменялась посреди дня!
На скрине есть уровень "0", видно, что он не там, где должен быть
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Si-12.20, M1, 2020.09.21
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
Цена открытия дня сместилась
И лог это подтверждает:
Дамп ннада?Это уже терминал 2615
С подгрузкой истории в индикаторе какая-то беда. При первой загрузке символа грузит с какими-то дырами в истории. Причем на следующим тике дыры заполняет.
Индикатор загружается и ищет переход дня Ищет на своём символе и на своём таймфрейме используя массивы из OnCalculate. Как только находит для подстраховки выводит даты двух баров: последний бар того дня и первы бар этого дня. На рисунок я вывел вертикальные линии найденных баров:
как видите нашлись бары 2020.09.18 16:50 и 2020.09.21 14:50 - но это явно не крайние бары двух дней и между ними есть куча других баров. Причем на следующем тике дыр уже нет.
А вот и дата поменялась
И индикатор радостно увидел новый день и посреди дня переопределил начало нового дня внутри текущего - отличный алготрейдинг!!!
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Si-12.20, M1, 2020.09.21
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
Новый день внутри текущего
А вот и дата поменялась
И индикатор радостно увидел новый день и посреди дня переопределил начало нового дня внутри текущего - отличный алготрейдинг!!!
Зато посмотрите, как отработали уровни сопротивления и поддержки! Может рынок обнажил свою суть, а я нас ворочу? :)))
билд 2615
Как такое может быть?
Советник торгует какое то время правильно но в моменте тестер начинает гнать странные цены Аск и Бид
Перед открытием ордера цены обновляются через
Но потом на чарте одна цена а в советник приходит другая, на скриншоте видно цены текущего бара а в логе показана цена которую возвращает тестер в советник.
Пробовал SymbolInfoDouble то же самое...
билд 2615
Как такое может быть?
Советник торгует какое то время правильно но в моменте тестер начинает гнать странные цены Аск и Бид
Перед открытием ордера цены обновляются через
Но потом на чарте одна цена а в советник приходит другая, на скриншоте видно цены текущего бара а в логе показана цена которую возвращает тестер в советник.
А там задержка - просто на всю скорость не включайте :)
билд 2615
Как такое может быть?
Советник торгует какое то время правильно но в моменте тестер начинает гнать странные цены Аск и Бид
Перед открытием ордера цены обновляются через
Но потом на чарте одна цена а в советник приходит другая, на скриншоте видно цены текущего бара а в логе показана цена которую возвращает тестер в советник.
Замедлите визуализатор, чтобы тестер не пропускал отрисовки экрана и сравните цены снова.
Благодарю, была включена произвольная задержка, не думал что она может быть в несколько тестовых часов и больше 500 пунктов
Why was the 'Commissions' tab removed from MetaTrader5? Was it ever there in the first place? How are traders supposed to know the portion of their profits that will be 'chopped' when the trade closes?
Not present even in the mt5 ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE. I'm ashamed.🤦♂️