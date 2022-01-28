Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 15

Новый комментарий
 
MetaQuotes:

Не будет.

Поддержку уже физически выпилили из кода.

Понял, жаль конечно. Печально то, что я бы может и купил нетбук с большим объёмом памяти, да и вообще пошустрей, но их сейчас не делают, фактически выбрать не из чего 10 дюймов. Планшет не хочу - зачем мне его в руках держать, когда можно просто на живот положить нетбук :)

 

А вот ещё глюк, цена открытия дня поменялась посреди дня!

На скрине есть уровень "0", видно, что он не там, где должен быть

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

Si-12.20, M1, 2020.09.21

АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real

Цена открытия дня сместилась

Si-12.20, M1, 2020.09.21, АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real

Print("iOpen=",DoubleToString(iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0),0));

И лог это подтверждает: 
2020.09.21 18:01:06.030 CopyTime_Test (Si-12.20,M1)     iOpen=77155

Дамп ннада?

Это уже терминал 2615
 

С подгрузкой истории в индикаторе какая-то беда. При первой загрузке символа грузит с какими-то дырами в истории. Причем на следующим тике дыры заполняет. 

Индикатор загружается и ищет переход дня Ищет на своём символе и на своём таймфрейме используя массивы из OnCalculate. Как только находит для подстраховки выводит даты двух баров: последний бар того дня и первы бар этого дня. На рисунок я вывел вертикальные линии найденных баров:


как видите нашлись бары 2020.09.18 16:50 и 2020.09.21 14:50 - но это явно не крайние бары двух дней и между ними есть куча других баров. Причем на следующем тике дыр уже нет.

 

А вот и дата поменялась

2020.09.21 18:12:45.932 CopyTime_Test (Si-12.20,M1)     2020.09.18 00:00:00 2020.09.21 00:00:00 2020.09.18 00:00:00 2020.09.21 00:00:00

И индикатор радостно увидел новый день и посреди дня переопределил начало нового дня внутри текущего - отличный алготрейдинг!!!

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

Si-12.20, M1, 2020.09.21

АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real

Новый день внутри текущего

Si-12.20, M1, 2020.09.21, АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real


 
Aleksey Vyazmikin:

А вот и дата поменялась

И индикатор радостно увидел новый день и посреди дня переопределил начало нового дня внутри текущего - отличный алготрейдинг!!!


Зато посмотрите, как отработали уровни сопротивления и поддержки! Может рынок обнажил свою суть, а я нас ворочу? :)))

 

билд 2615


Как такое может быть?

Советник торгует какое то время правильно но в моменте тестер начинает гнать странные цены Аск и Бид

Перед открытием ордера цены обновляются через 

bool CMySymbol::SymbolRefreshRates(void)
  {
   return(::SymbolInfoTick(m_name, m_tick));
  }

Но потом на чарте одна цена а в советник приходит другая, на скриншоте видно цены текущего бара а в логе показана цена которую возвращает тестер в советник.

Пробовал SymbolInfoDouble то же самое...

 
Vladimir Pastushak:

билд 2615


Как такое может быть?

Советник торгует какое то время правильно но в моменте тестер начинает гнать странные цены Аск и Бид

Перед открытием ордера цены обновляются через 

Но потом на чарте одна цена а в советник приходит другая, на скриншоте видно цены текущего бара а в логе показана цена которую возвращает тестер в советник.


А там задержка - просто на всю скорость не включайте :)

 
Vladimir Pastushak:

билд 2615


Как такое может быть?

Советник торгует какое то время правильно но в моменте тестер начинает гнать странные цены Аск и Бид

Перед открытием ордера цены обновляются через 

Но потом на чарте одна цена а в советник приходит другая, на скриншоте видно цены текущего бара а в логе показана цена которую возвращает тестер в советник.

Замедлите визуализатор, чтобы тестер не пропускал отрисовки экрана и сравните цены снова.
 
MetaQuotes:
Замедлите визуализатор, чтобы тестер не пропускал отрисовки экрана и сравните цены снова.

Благодарю, была включена произвольная задержка, не думал что она может быть в несколько тестовых часов и больше 500 пунктов

[Удален]  

Why was the 'Commissions' tab removed from MetaTrader5? Was it ever there in the first place? How are traders supposed to know the portion of their profits that will be 'chopped' when the trade closes?

Not present even in the mt5 ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE. I'm ashamed.🤦‍♂️

1...8910111213141516171819202122...34
Новый комментарий