Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 16
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Благодарю, была включена произвольная задержка, не думал что она может быть в несколько тестовых часов и больше 500 пунктов
Why was the 'Commissions' tab removed from MetaTrader5? Was it ever there in the first place? How are traders supposed to know the portion of their profits that will be 'chopped' when the trade closes?
Not present even in the mt5 ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE. I'm ashamed.🤦♂️
От меня ещё требуются какие либо данные для воспроизведения ситуации?
От меня ещё требуются какие либо данные для воспроизведения ситуации?
Вот индикатор - (поиск производится сразу, при входе в OnCalculate) - находит переход дня и распечатывает даты: последнюю дату предыдущего дня и дату нового дня. Рисует по этим датам вертикальные линии.
Распечатка:
Данный индикатор прикрепил к графику и сохранил в шаблон default. Гифка - при открытии графика. Видно что сразу линии рядом - тоесть ощущение что бары найдены правильно, но стоит обновить график и сразу история докачивается и между линиями оказывается дыра из баров.
++
Вы проверили отрисовку и показ на средней скорости?
Вы путаете меня с Vladimir Pastushak, я же сообщаю о проблемах функции CopyTime() и тайм сериях iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0)
Сегодня скинул Вам в личку дамп, что то ещё требуется?
Вы путаете меня с Vladimir Pastushak, я же сообщаю о проблемах функции CopyTime() и тайм сериях iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0)
Сегодня скинул Вам в личку дамп, что то ещё требуется?
Извините, спутал.
Лучше писать в сервисдеск. С вашим вопросом начали детальный разбор сегодня.
Извините, спутал.
Лучше писать в сервисдеск. С вашим вопросом начали детальный разбор сегодня.
Хорошо. У меня ещё есть индикатор с маркета, который обычно в клиринг убивает поток котировок на чарте (даже новых с инструментом ранее использовавшимся им для вычислений), сам виснет, при этом стакан работает. Как по этой проблеме предоставить код, или как то иначе действовать?
Смущает сообщение страждущим Сервисдеска
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Не работает ArrayInsert()
Пример из документации.
Не работает ArrayInsert()
Пример из документации.
Статический массив нельзя увеличить или уменьшить.
Используйте динамический массив.