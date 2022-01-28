Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 16

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Vladimir Pastushak:

Благодарю, была включена произвольная задержка, не думал что она может быть в несколько тестовых часов и больше 500 пунктов

Проверьте внимательнее, когда ползунок на максимуме, визуализатор пропускает отрисовку.

Если при серединном положении такое, будем разбираться.
 
Nelson Wanyama:

Why was the 'Commissions' tab removed from MetaTrader5? Was it ever there in the first place? How are traders supposed to know the portion of their profits that will be 'chopped' when the trade closes?

Not present even in the mt5 ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE. I'm ashamed.🤦‍♂️

Ничего не удаляли.

Посмотрите в контекстном меню отображение колонок, пожалуйста.
 
Renat Fatkhullin:

От меня ещё требуются какие либо данные для воспроизведения ситуации?

 
Aleksey Vyazmikin:

От меня ещё требуются какие либо данные для воспроизведения ситуации?

Вы проверили отрисовку и показ на средней скорости?
 

Вот индикатор - (поиск производится сразу, при входе в OnCalculate) - находит переход дня и распечатывает даты: последнюю дату предыдущего дня и дату нового дня. Рисует по этим датам вертикальные линии


Распечатка:

2020.09.21 21:07:02.852 Finding holes (DVAX,M10)        Right bar #1318 (2020.09.21 18:00), found bar #1291 (2020.09.21 13:30), found bar-1 #1290 (2020.09.16 15:10)


Данный индикатор прикрепил к графику и сохранил в шаблон default. Гифка - при открытии графика. Видно что сразу линии рядом - тоесть ощущение что бары найдены правильно, но стоит обновить график и сразу история докачивается и между линиями оказывается дыра из баров.


++

2020.09.21 21:26:53.338 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2615 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.09.21 21:26:53.339 Terminal        Windows 10 build 19041, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 11 / 31 Gb memory, 1678 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2020.09.21 21:26:53.339 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\431DCBD444D0C6CA1C175FACFD0E248D
2020.09.21 21:26:56.021 Indicators      custom indicator Finding holes (DVN,M10) loaded succesfully
2020.09.21 21:26:56.370 Network '***': authorized on Just2Trade-MT5 through MT5.AccessServer #6 (ping: 46.58 ms, build 2560)
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
Файлы:
Finding_holes.mq5  9 kb
 
Renat Fatkhullin:
Вы проверили отрисовку и показ на средней скорости?

Вы путаете меня с Vladimir Pastushak, я же сообщаю о проблемах функции CopyTime() и тайм сериях iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0)

Сегодня скинул Вам в личку дамп, что то ещё требуется?

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы путаете меня с Vladimir Pastushak, я же сообщаю о проблемах функции CopyTime() и тайм сериях iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0)

Сегодня скинул Вам в личку дамп, что то ещё требуется?

Извините, спутал.

Лучше писать в сервисдеск. С вашим вопросом начали детальный разбор сегодня.

 
Renat Fatkhullin:

Извините, спутал.

Лучше писать в сервисдеск. С вашим вопросом начали детальный разбор сегодня.

Хорошо. У меня ещё есть индикатор с маркета, который обычно в клиринг убивает поток котировок на чарте (даже новых с инструментом ранее использовавшимся им для вычислений), сам виснет, при этом стакан работает. Как по этой проблеме предоставить код, или как то иначе действовать?

Смущает сообщение страждущим Сервисдеска

Если вы столкнулись с проблемами по финансовым операциям на MQL5.com, можете создать заявку и мы постараемся помочь.

Технические вопросы, связанные с функционированием платформы, вебсайта и сервисов, а также с особенностями языка MQL5, следует задавать на Форуме. Там же вы можете оставить свои пожелания и предложения по развитию наших продуктов.

 

Не работает ArrayInsert()
Пример из документации.

void OnStart()
{
   //объявим массив фиксированного размера и заполним значениями 
   int array_dest[10]; 
   for(int i=0;i<10;i++) 
   { 
      array_dest[i]=i; 
   } 
   
   //массив-источник    
   int array_source[10]; 
   for(int i=0;i<10;i++) 
   { 
      array_source[i]=10+i; 
   } 
   
   //покажем массивы до вставки элементов 
   Print("До вызова ArrayInsert()"); 
   ArrayPrint(array_dest); 
   ArrayPrint(array_source); 

   //вставим 3 элемента из массива-источника и покажем новый состав массив-приемника 
   ArrayInsert(array_dest,array_source,4,0,3); 
   Print("После вызова ArrayInsert()"); 
   ArrayPrint(array_dest); 
}
2020.09.22 02:35:11.775 TestScript (AUDUSD,M1)  До вызова ArrayInsert()
2020.09.22 02:35:11.775 TestScript (AUDUSD,M1)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2020.09.22 02:35:11.776 TestScript (AUDUSD,M1)  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2020.09.22 02:35:11.776 TestScript (AUDUSD,M1)  После вызова ArrayInsert()
2020.09.22 02:35:11.776 TestScript (AUDUSD,M1)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Roman:

Не работает ArrayInsert()
Пример из документации.

Статический массив нельзя увеличить или уменьшить.

Используйте динамический массив.

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