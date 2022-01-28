Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 32
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Это вряд ли, потому что в Маркете нет понятия спец.предложения (автор оговаривает и реализует условия подручными средствами).
Очень жаль, потому что сделки и специальные предложения - это сильный стимул для покупки! Это видно по гигантским продажам, которые Amazon, например, достигает в "Черную пятницу". Они настолько велики, что многие магазины и интернет-магазины копируют это. Кроме того, почти в каждом интернет-магазине есть кнопка для текущих специальных предложений.
This is a pity, because bargains and special offers are a strong buying stimulus! You can see that in the gigantic sales that Amazon, for example, achieves on 'Black Friday'. They are so big that many stores and webshops copy this. In addition, almost every webshop has a button for the current special offers.
Возможно, его можно организовать таким образом, чтобы цены снижались за счет комиссии, взимаемой MQ, при этом, однако, половина снижения цены берет на себя продавец, если он идет (!), а другая половина - MQ. Могу себе представить, что это будет стоить обеим сторонам, если это будет готовиться, объявляться и рекламироваться в долгосрочной перспективе. Вы можете назвать это "Золотой пятницей" в MQ ;)
Perhaps it could be organized in such a way that the prices are reduced by the commission that MQ charges, but half of the price reduction is borne by the seller if he joins in (!), and the other half by MQ. I could imagine that this would be worthwhile for both sides, if it is prepared, announced and advertised in the long run. You could call it the golden Friday at MQ ;)
Замечание по режиму отладки. Сейчас на каждой точке останова есть стрелка вправо, как будто именно в этой точке остановилось выполнение программы. Просьба исправить. На рисунке выполнение остановилось на строке #287.
А брейкпоинт на строчке #280 выглядит аналогично. В общем, брейкпоинт сейчас, независимо активен или нет, всегда со стрелкой.
В подсказке отсутствует стандартный TimeCurrent.
И не перемещается колесиком мыши.
В подсказке отсутствует стандартный TimeCurrent.
И не перемещается колесиком мыши.
Так было всегда. Где всплыла подсказка там и останется. А TimeCurrent и появляется стандартный. Только если не надо время помещать в структуру, то и оставить надо void
Билд 2634, режим portable. Проблема с тестером осталась. После прогона советника не получается прокрутить график влево.
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Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
Vasiliy Pushkaryov, 2020.10.07 11:26
Заметил, что после окончания тестирования не могу перейти в начало периода теста. Как пример, беру стандартный советник Moving Average. Ставлю тест на М1 с 1-6 октября. После прогона в визуализаторе можно увидеть только 5-е число. На 1-е октября не получается пройти ни перетаскиванием графика вправо с зажатой кнопкой мыши, ни PageDn/PageUp, ни курсоры. Через несколько попыток двинуть график еще начинают скакать индикатор и значки из стороны в сторону. Билд 2629, Win7.
Копия графика и сделок, которая образуется в терминале конечно выручает, там все прокручивается. Но почему такое поведение в визуализаторе стратегий?
Для демонстрации проблемы нужно нажать на картинку ниже.
Билд 2626 непонятные ошибки в визуализаторе
Обновился до версии 2634 - с любой датой теперь такая ошибка, что и выше.
2020.10.08 22:48:24.327 wrong tester bar time 2020.10.08 22:48:24.327 history error 9 in undefined function