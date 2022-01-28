Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2615: Фундаментальный анализ и комплексный критерий в тестере стратегий - страница 32

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Перестал работать просмотр лога экспертов.

Показывает пустые строки.

 

Просьба прокомментировать этот параметр.


 
fxsaber:

Просьба прокомментировать этот параметр.


Отключение инлайнинга ухудшает оптимизацию и скорость, но дает увидеть детальнее затратные функции.

Это полезно для оценки узких мест, когда становится непонятно, почему какая-функция потребляет процессор из-за агрессивного инлайнинга.

Зачастую программы вырождаются в несколько мегафункций. Это дает реальное ускорение, но профилировка может вводить в заблуждение.
 
Stanislav Korotky:

Это вряд ли, потому что в Маркете нет понятия спец.предложения (автор оговаривает и реализует условия подручными средствами).

Очень жаль, потому что сделки и специальные предложения - это сильный стимул для покупки! Это видно по гигантским продажам, которые Amazon, например, достигает в "Черную пятницу". Они настолько велики, что многие магазины и интернет-магазины копируют это. Кроме того, почти в каждом интернет-магазине есть кнопка для текущих специальных предложений.

This is a pity, because bargains and special offers are a strong buying stimulus! You can see that in the gigantic sales that Amazon, for example, achieves on 'Black Friday'. They are so big that many stores and webshops copy this. In addition, almost every webshop has a button for the current special offers.

Возможно, его можно организовать таким образом, чтобы цены снижались за счет комиссии, взимаемой MQ, при этом, однако, половина снижения цены берет на себя продавец, если он идет (!), а другая половина - MQ. Могу себе представить, что это будет стоить обеим сторонам, если это будет готовиться, объявляться и рекламироваться в долгосрочной перспективе. Вы можете назвать это "Золотой пятницей" в MQ ;)

Perhaps it could be organized in such a way that the prices are reduced by the commission that MQ charges, but half of the price reduction is borne by the seller if he joins in (!), and the other half by MQ. I could imagine that this would be worthwhile for both sides, if it is prepared, announced and advertised in the long run. You could call it the golden Friday at MQ ;)

 

Замечание по режиму отладки. Сейчас на каждой точке останова есть стрелка вправо, как будто именно в этой точке остановилось выполнение программы. Просьба исправить. На рисунке выполнение остановилось на строке #287.


А брейкпоинт на строчке #280 выглядит аналогично. В общем, брейкпоинт сейчас, независимо активен или нет, всегда со стрелкой.

 

В подсказке отсутствует стандартный TimeCurrent.

И не перемещается колесиком мыши.

 
fxsaber:

В подсказке отсутствует стандартный TimeCurrent.

И не перемещается колесиком мыши.

Так было всегда. Где всплыла подсказка там и останется. А TimeCurrent и появляется стандартный. Только если не надо время помещать в структуру, то и оставить надо void

 

Билд 2634, режим portable. Проблема с тестером осталась. После прогона советника не получается прокрутить график влево.

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Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы

Vasiliy Pushkaryov, 2020.10.07 11:26

Заметил, что после окончания тестирования не могу перейти в начало периода теста. Как пример, беру стандартный советник Moving Average. Ставлю тест на М1 с 1-6 октября. После прогона в визуализаторе можно увидеть только 5-е число. На 1-е октября не получается пройти ни перетаскиванием графика вправо с зажатой кнопкой мыши, ни PageDn/PageUp, ни курсоры. Через несколько попыток двинуть график еще начинают скакать индикатор и значки из стороны в сторону. Билд 2629, Win7.

Копия графика и сделок, которая образуется в терминале конечно выручает, там все прокручивается. Но почему такое поведение в визуализаторе стратегий?

Для демонстрации проблемы нужно нажать на картинку ниже.



 

Билд 2626 непонятные ошибки в визуализаторе

2020.10.08 22:48:23.290 MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3001
2020.10.08 22:48:23.292 initialization finished
2020.10.08 22:48:23.360 login (build 2626)
2020.10.08 22:48:23.380 4372 bytes of account info loaded
2020.10.08 22:48:23.380 1482 bytes of tester parameters loaded
2020.10.08 22:48:23.380 3772 bytes of input parameters loaded
2020.10.08 22:48:23.389 32792 bytes of symbols list loaded (3553 symbols)
2020.10.08 22:48:23.389 expert file added: Experts\New_Pred_2020_03.ex5. 424128 bytes loaded
2020.10.08 22:48:23.389 program file added: Indicators\Worms_UpDn_RSI_OSC_Calc_MT5.ex5. 64412 bytes loaded
2020.10.08 22:48:23.389 program file added: Indicators\Channel_MA.ex5. 21371 bytes loaded
2020.10.08 22:48:23.403 12341 Mb available, 153 blocks set for ticks generating
2020.10.08 22:48:23.403 initial deposit 1000000.00 RUR, leverage 1:1
2020.10.08 22:48:23.406 successfully initialized
2020.10.08 22:48:23.406 522 Kb of total initialization data received
2020.10.08 22:48:23.406 AMD FX-8350 Eight-Core Processor, 24533 MB
2020.10.08 22:48:23.559 Si-12.20: symbol to be synchronized
2020.10.08 22:48:23.559 Si-12.20: symbol synchronized, 4120 bytes of symbol info received
2020.10.08 22:48:23.559 Si-12.20: history synchronization started
2020.10.08 22:48:23.561 Si-12.20: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
2020.10.08 22:48:23.561 Si-12.20: history synchronized from 2018.12.19 to 2020.10.07
2020.10.08 22:48:23.586 Si-12.20,M1: history cache allocated for 60349 bars and contains 46970 bars from 2019.01.03 17:39 to 2020.09.24 23:49
2020.10.08 22:48:23.586 Si-12.20,M1: history begins from 2019.01.03 17:39
2020.10.08 22:48:23.586 Si-12.20,M1 (Open-Broker): 1 minutes OHLC ticks generating
2020.10.08 22:48:23.587 Si-12.20,M1: testing of Experts\New_Pred_2020_03.ex5 from 2020.09.25 00:00 to 2020.10.08 00:00 started with inputs:
2020.10.08 22:48:23.587   Save_Pred=false
2020.10.08 22:48:23.587   =
2020.10.08 22:48:23.587   TimeFrame=16408
2020.10.08 22:48:23.587   Bar=3
2020.10.08 22:48:23.587   degre=1
2020.10.08 22:48:23.587   kstd=2
2020.10.08 22:48:23.587   delta=false
2020.10.08 22:48:23.628 program file added: \Indicators\ZigZag_Channel.ex5. 75538 bytes loaded
2020.10.08 22:48:23.653 program file added: \Indicators\Worms_UpDn_RSI_OSC_Calc_MT5.ex5. 64413 bytes loaded
2020.10.08 22:48:23.696 Si-12.20,H1: history cache allocated for 2875 bars and contains 2652 bars from 2019.01.03 17:00 to 2020.09.24 23:00
2020.10.08 22:48:23.696 Si-12.20,H1: history begins from 2019.01.03 17:00
2020.10.08 22:48:23.716 Si-12.20,M15: history cache allocated for 8212 bars and contains 7320 bars from 2019.01.03 17:30 to 2020.09.24 23:45
2020.10.08 22:48:23.716 Si-12.20,M15: history begins from 2019.01.03 17:30
2020.10.08 22:48:23.736 Si-12.20,M5: history cache allocated for 18706 bars and contains 16030 bars from 2019.01.03 17:35 to 2020.09.24 23:45
2020.10.08 22:48:23.736 Si-12.20,M5: history begins from 2019.01.03 17:35
2020.10.08 22:48:23.755 Si-12.20,H4: history cache allocated for 1097 bars and contains 1041 bars from 2019.01.03 16:00 to 2020.09.24 20:00
2020.10.08 22:48:23.755 Si-12.20,H4: history begins from 2019.01.03 16:00
2020.10.08 22:48:23.755 program file added: \Indicators\Channel_MA.ex5. 21372 bytes loaded
2020.10.08 22:48:23.843 program file added: \Indicators\donchian_channel.ex5. 9028 bytes loaded
2020.10.08 22:48:23.906 Si-12.20,Daily: history cache allocated for 356 bars and contains 346 bars from 2019.01.03 00:00 to 2020.09.24 00:00
2020.10.08 22:48:23.906 Si-12.20,Daily: 1 bar from 2020.09.25 00:00 added
2020.10.08 22:48:23.906 Si-12.20,Daily: history begins from 2019.01.03 00:00
2020.10.08 22:48:23.924 Si-12.20,Weekly: history cache allocated for 88 bars and contains 85 bars from 2018.12.30 00:00 to 2020.09.20 00:00
2020.10.08 22:48:23.926 Si-12.20,Weekly: 1 bar from 2020.09.20 00:00 added
2020.10.08 22:48:23.926 Si-12.20,Weekly: history begins from 2018.12.30 00:00
2020.10.08 22:48:23.950 Si-12.20,M2: history cache allocated for 36928 bars and contains 30238 bars from 2019.01.03 17:38 to 2020.09.24 23:48
2020.10.08 22:48:23.951 Si-12.20,M2: 1 bar from 2020.09.25 10:00 added
2020.10.08 22:48:23.951 Si-12.20,M2: history begins from 2019.01.03 17:38
2020.10.08 22:48:23.953 USDRUB_TOM: symbol to be synchronized
2020.10.08 22:48:23.953 USDRUB_TOM: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
2020.10.08 22:48:23.953 USDRUB_TOM: history synchronization started
2020.10.08 22:48:23.955 USDRUB_TOM: load 35 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
2020.10.08 22:48:23.955 USDRUB_TOM: history synchronized from 2012.01.03 to 2020.10.07
2020.10.08 22:48:24.090 USDRUB_TOM,Monthly: history cache allocated for 22 bars and contains 21 bars from 2019.01.01 00:00 to 2020.09.01 00:00
2020.10.08 22:48:24.096 USDRUB_TOM,Monthly: 1 bar from 2020.09.01 00:00 added
2020.10.08 22:48:24.096 USDRUB_TOM,Monthly: history begins from 2019.01.01 00:00
2020.10.08 22:48:24.316 USDRUB_TOM,M1: history cache allocated for 366138 bars and contains 352759 bars from 2019.01.03 10:00 to 2020.09.24 23:49
2020.10.08 22:48:24.317 USDRUB_TOM,M1: 1 bar from 2020.09.25 10:00 added
2020.10.08 22:48:24.317 USDRUB_TOM,M1: history begins from 2019.01.03 10:00
2020.10.08 22:48:24.327 wrong tester bar time
2020.10.08 22:48:24.327 history error 9 in undefined function
2020.10.08 22:48:24.335 Si-12.20,M1: 1 ticks, 1 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.190. Test passed in 0:00:00.785.
2020.10.08 22:48:24.335 Si-12.20,M1: total time from login to stop testing 0:00:00.975 (including 0:00:00.191 for history data synchronization)
2020.10.08 22:48:24.335 322 Mb memory used including 31 Mb of history data, 0 Mb of tick data
2020.10.08 22:48:24.335 log file "F:\FX\Открытие Брокер_Demo\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20201008.log" written
2020.10.08 22:48:24.336 test Experts\New_Pred_2020_03.ex5 on Si-12.20,M1 thread finished
2020.10.08 22:48:24.352 prepare for shutdown
 

Обновился до версии 2634 - с любой датой теперь такая ошибка, что и выше.

2020.10.08 22:48:24.327 wrong tester bar time
2020.10.08 22:48:24.327 history error 9 in undefined function
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